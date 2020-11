Jak poczuć świąteczny klimat - 14 prostych sposobów

fot. Adobe Stock

Pomimo ogromnych starań nie możesz jakoś poczuć bożonarodzeniowej atmosfery - śniegu za oknem brak, a ty nie wierzysz już w świętego Mikołaja? Tak dużo pracowałaś, że kiedy wreszcie w Wigilię możesz zająć się świętami, w ogóle nie odczuwasz odświętnego nastroju? W naszym artykule znajdziesz 14 banalnie łatwych sposobów, dzięki którym w twoim domu zrobi się jeszcze bardziej bożonarodzeniowo! Większość tych metod jest całkowicie darmowych, a kilka z nich kosztuje bardzo niewiele. Skorzystaj z nich przed świętami, a w Wigilię będziesz czuć prawdziwą magię.

1. Świąteczne wspomnienia

Dorosłym zazwyczaj trudniej jest poczuć świąteczny klimat. Przypomnij więc sobie, jak cieszyłaś się z Gwiazdki, gdy byłaś dzieckiem! Usiądź z kubkiem gorącej czekolady i oddaj się wspomnieniom - dokładnie zagłęb się w emocje, które czułaś kiedyś, czekając na świętego Mikołaja i ubierając choinkę. To na pewno pomoże ci czuć się o wiele bardziej nastrojowo.

Bezcenne są także wspomnienia seniorów. Może babcia lub dziadek mogą opowiedzieć wszystkim, jak wyglądało Boże Narodzenie kilkadziesiąt lat temu? Sentymentalna podróż w czasie sprawi, że domownikom udzieli się magia świąt.

2. Kalendarz adwentowy

Już od początku grudnia warto wprowadzać się powoli w świąteczny nastrój. Kalendarz adwentowy kosztuje zaledwie kilka złotych, a ile przy nim radości. Nawet jeśli nie kupiłaś go na początku adwentu, nic nie szkodzi - możesz zaopatrzyć się w niego na kilka dni przed świętami. Będziesz musiała zjeść wtedy naraz naprawdę sporo czekoladek, ale chyba nie będzie to dla ciebie nieprzyjemny obowiązek...

Love our advent calender 🌲⛄❄🎄#adventcalendar Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Melissa Oakman (@melissaoakman) 8 Gru, 2015 o 3:30 PST

3. Mandarynki

Z czym kojarzy ci się zapach mandarynek? Nawet jeśli nie wychowywałaś się w czasach PRL-u, gdy cytrusy były towarem deficytowym i pojawiały się na stołach wyłącznie w czasie świąt, to na pewno charakterystyczna woń pomarańczy przywodzi ci na myśl Boże Narodzenie. Na co więc czekać? Jedz cytrusy!

4. Świąteczne światełka

Komplet lampek choinkowych nie jest drogi, a tylko one potrafią stworzyć tak niepowtarzalny klimat. Porozwieszaj je po domu! Nad lustrem, na balustradzie schodów, na regale, na balkonie, wokół ram obrazów... Będzie bardzo nastrojowo. Świetnie sprawdzą się również modne w ostatnich latach cotton balls.

You all knew this photo was going to happen! 🎄✨ #cricketsfirstchristmas Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Cricket (@mylittle.cricket) 7 Gru, 2015 o 6:46 PST

5. Świąteczny spacer

Jeśli mieszkasz w którymś z większych miast, wybierz się na przedświąteczny spacer po okolicy, która jest najpiękniej udekorowana. Z pewnością Starówka w twoim mieście co roku lśni od setek światełek i ozdób. Przechadzka po pięknie przystrojonej ulicy z wprowadzi cię w bożonarodzeniowy nastrój. Idealny również byłby śnieg, ale na to akurat nie mamy wpływu...

magicznie...#lovethismoment #magic #lodz #łódź #iluminacja #withhim Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika @kasiulek_mcc 7 Gru, 2015 o 2:09 PST

6. Samodzielne gotowanie zamiast zamawiania

Masz w zwyczaju kupować gotowe pierogi i ciasta, o przyrządzenie barszczyku prosić babcię, a całe przygotowania ograniczać do kupowania prezentów i mycia okien? Nic nie tak nie tworzy świątecznej atmosfery w domu jak aromat pierników, woń gotującej się kapusty z grzybami i wspólna krzątanina w kuchni. Jeśli nie jesteś fanką gotowania, spróbuj w tym roku przyrządzić chociaż niektóre potrawy.

Przy okazji polecamy nasze świąteczne przepisy:

Czym przełożyć piernik?

Pierniki świąteczne w kilku odsłonach

Makowiec na święta - 9 przepisów

Ciasteczka korzenne - prosty przepis

Keks z bakaliami na święta

Jak gotować pierogi?

Potrawy wigilijne - lista 12 potraw

Dania wigilijne Magdy Gessler

20 przepisów na pasztet

Śledzie po kaszubsku

Zupa grzybowa na święta

Ryba po grecku

7. Żywa choinka

Jesteś zwolenniczką sztucznych drzewek na Boże Narodzenie? Może jest to wygodne, ale... co z zapachem? Aromat igieł choinkowych to podstawa świąt.

8. Proste dekoracje

Nie musisz przygotowywać, ani kupować skomplikowanych stroików. Nikt nie każe ci spędzać kilku wieczorów na dekorowaniu domu. Pamiętaj jednak o podstawowych dekoracjach - to one przywołują magię świąt. Lampki, rozstawienie świeczek - te proste zabiegi wystarczą!

9. Uśmiech

Nie ma nic bardziej świątecznego niż... uśmiech. Oczywiście, powinien nam towarzyszyć nie tylko od święta. Jeżeli jednak przygotowujesz się do Bożego Narodzenia bez śmiechu, nie licz na poczucie gwiazdkowej atmosfery. Śmiej się jak najwięcej i szukaj małych powodów do radości!

10. Świąteczna muzyka

Uwielbiasz Last Christmas i I'm driving home for Christmas? A może wzruszają cię polskie kolędy? Chyba każdy z nas ma swój ulubiony repertuar gwiazdkowy. Mi świąteczne kawałki towarzyszą przez cały listopad i grudzień - to kolejny podstawowy składnik bożonarodzeniowego klimatu.

11. Świąteczny film

Jeśli masz chwilę wytchnienia, obejrzyj świąteczny film. Oczywiście, większość z nich widziałaś już pewnie kilka razy - w tym tkwi jednak cały ich urok. Piętnasta powtórka kultowego Kevin sam w domu lub trzeci seans Listów do M nikomu nie zaszkodzą - bożonarodzeniowe filmy, koniecznie oglądane pod kocykiem i z kubkiem gorącej czekolady, to magiczny sposób na wywołanie świątecznej atmosfery.

Kultowe filmy na Boże Narodzenie

12. Świąteczne wzory na paznokciach

Chyba nie ma prostszego sposobu na to, by poczuć świąteczny klimat, niż bożonarodzeniowy manicure. Pomaluj paznokcie we wzory choinek, reniferów albo przyklej gotowe naklejki z gwiazdkowymi wzorami. Ja noszę świąteczny manicure już w listopadzie.

Redaktor działu Uroda poleca sposoby na świąteczne paznokcie:

Hybrydy świąteczne 2020

Paznokcie świąteczne 2020

Wzory świąteczne na paznokcie 2020

13. Gwiazdkowe skarpety i sweterki

Moim zdaniem świąteczne swetry to zimowy must-have. Sama jestem posiadaczką 3 swetrów w bożonarodzeniowe wzory - zawsze czekam na listopad, aby móc wreszcie zacząć oficjalnie je nosić.

Jeśli nie jesteś zwolenniczką bożonarodzeniowych sweterków, może zaopatrzysz się chociaż w skarpety? To wydatek rzędu zaledwie kilku złotych, a ile przy tym radości... Na grudniowe wieczory nie ma nic lepszego, niż ciepłe skarpetki z elfami.

14. Refleksja o świętach

Nie czujesz świąt? A może tak naprawdę zapomniałaś, o co w nich chodzi? Skarpetki z Mikołajem i jedzenie mandarynek nie wystarczy, aby poczuć się naprawdę bożonarodzeniowo. Gwiazdka nie może się obejść bez chwili refleksji o prawdziwym sensie tych świąt - tylko wtedy można poczuć świąteczny klimat.

Zobacz więcej przedświątecznych porad:

Ozdoby świąteczne do ogrodu i na drzwi wejściowe

Sukienki na święta 2020

Sweter świąteczny damski 2020

Makijaż na Wigilię 2020