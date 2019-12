Jak upiec keks z bakaliami - przepis, składniki i sposób przygotowania

fot. STOCKFOOD/FREE

Tradycyjny świąteczny keks to ciasto ucierane na maśle z dużym dodatkiem bakalii. Lekki aromat wanilii rozchodzący się już w czasie pieczenia wprowadza nas w dobry świąteczny nastrój. Najlepszy keks jest jednak dopiero na drugi dzień. Zawijam keks w folię do żywności jak tylko wystygnie. Ciasto wtedy nabiera równomiernej wilgotności w całej objętości. Sprawdź sama jak łatwo go upiec!

Keks z bakaliami

Składniki na keks z bakaliami:

5 jajek

2 szklanki mąki

25 dag masła

szklanka cukru

torebka cukru wanilinowego

30 dag mieszanych bakalii (rodzynki, migdały, orzechy, suszone figi, kandyzowane owoce, skórka pomarańczowa

2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia

kilka kropli aromatu rumowego

Keks z bakaliami - sposób wykonania:

Przygotować bakalie. Większe owoce pokroić w kosteczkę (rodzynki i figi można wcześniej namoczyć w rumie albo winiaku). Orzechy i migdały grubo posiekać (wcześniej posypać je niewielka ilością cukru, żeby nie podskakiwały na deseczce). Miękkie masło zmiksować na kremową masę z cukrem, szczyptą soli i cukrem wanilinowym. Nie przerywając ucierania dodawać po jednym jajku. Wlać zapach rumowy. na końcu wsypać mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia i bakaliami. Wymieszać. Ciasto przełożyć do wyłożonej pergaminem formy keksowej. Keks z bakaliami piec ok. godzinę w temperaturze 180 st. C. Ostudzić, wyjąć z pergaminem. przed podaniem usunąć pergamin, keks oprószyć niewielką ilością cukru pudru.



5 rad, jak nie przytyć w święta

Dlaczego keks pęka i opada? 2 sposoby na uratowanie ciasta

Jeżeli ciasto pęka, najbardziej prawdopodobną przyczyną jest zbyt wysoka temperatura. Charakterystyczne podłużne pęknięcia na keksie można zminimalizować poprzez zmianę trybu grzania. Wyłącz grzałkę górną i pozostaw na grzanie z dołu. Jeżeli będzie to niewystarczające, wyłącz także termoobieg. Stopniowe zmniejszanie temperatury sprawi ,że ciasto będzie równomiernie wypieczone.

Gdy twoim problemem jest opadające ciasto po wypieczeniu, to znaczy, że czas pieczenia był zbyt krótki. Po automatycznym wyłączeniu piekarnika wierzchnia warstwa spada i przykleja się do niewypieczonego środka. Wystarczy pozostawić w piekarniku 10 minut dłużej i dla pewności zerkać, czy wyrosło odpowiednio.

Jak przechowywać ciasto po wypieczeniu?

Keks należy wyjąć z piekarnika i położyć na kratce do przestudzenia. Następnie dokładnie zawinąć w folię spożywczą i folię aluminiową. W ten sposób wilgoć w cieście rozłoży się równomiernie i nie będzie zbyt suchy. Jeżeli jednak będzie to niewystarczające, wystarczy przełożyć go do góry nogami i nasmarować ponczem lub naparem z herbaty wymieszanym z sokiem z cytryny i miodem.

