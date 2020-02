Dieta białkowa - zasady, efekty, jadłospis na 7 dni

fot. Fotolia

Najważniejszą zasadą diety białkowej (proteinowej) jest zwiększona ilość białka w diecie. W tradycyjnej, niskokalorycznej diecie odchudzającej białko dostarcza około 12% energii (kcal) spożywanej w ciągu dnia. W diecie proteinowej wartość ta znacząco rośnie nawet do 30% energii. Co to oznacza?

Chcesz zastosować dietę 1500 kcal i nie wiesz ile białka powinnaś jeść? Pamiętaj, że 1 gram białka to 4 kcal!

Tradycyjna dieta odchudzająca - 12% z 1500 kcal = 180 kcal = 45 g białka

Białkowa dieta odchudzająca - 30% z 1500 kcal = 450 kcal = 112,5 g białka

Jak widzisz, w diecie proteinowej ilość białka jest 2,5-krotnie wyższa.

Białko jest składnikiem pokarmowym, który wpływa na przyspieszenie tempa przemiany materii. Dzieje się tak dlatego, że organizm w czasie trawienia białka zużywa więcej energii niż w czasie trawienia węglowodanów czy tłuszczów. Proteiny zwiększają metabolizm nawet o 25%!

Drugim ważnym argumentem jest fakt, że białko wykorzystywane jest do budowy mięśni. Mięśnie zaś w każdej sekundzie twojego życia zużywają nawet 3 razy więcej kalorii niż tłuszcz! Najlepsze efekty diety osiągniesz zatem łącząc zmianę nawyków żywieniowych z treningiem siłowym. Dzięki temu będziesz miała więcej mięśni!

Dużą zaletą diety z wysoką zawartością białka jest to, że posiłki są bardzo sycące. Praktycznie nie odczuwasz głodu, dlatego nie podjadasz między posiłkami. Na takiej diecie wytrwasz dłużej!

Jadłospis diety opiera się o produkty białkowe łączone z dużą ilością warzyw i niewielką ilością owoców. Źródłem pełnowartościowego białka są przede wszystkim produkty pochodzenia zwierzęcego:

jajka,

chude mięso wieprzowe,

chude mięso wołowe,

drób,

ryby,

jogurt, kefir, mleko,

sery.

Spośród roślinnych źródeł białka największą wartość ma soja, ale wszystkie nasiona roślin strączkowych mają w składzie dużo protein. Możesz także zastosować odżywkę białkową.

Wśród różnych diet odchudzających znajdziesz wiele propozycji o zwiększonym spożyciu białka. Do najpopularniejszych należą:

Spadek wagi na diecie proteinowej zauważysz już po pierwszym tygodniu jej stosowania. Dieta bogata w białko sprzyja utracie tkanki tłuszczowej i jednocześnie zapobiega spadkowi masy mięśniowej. W ciągu miesiąca możesz stać się lżejsza o 6 kg!

Dieta z podwyższoną ilością białka jest skuteczna także długoterminowo, pozwala na zrzucenie nawet 20-30 kg w ciągu pół roku bez wyrzeczeń.

Dietę białkową najlepiej jest wprowadzać po konsultacji z dietetykiem, który pomoże dobrać odpowiednią ilość białka do twoich potrzeb. Samodzielne jej stosowanie może skutkować zbyt dużą ilością protein w jadłospisie.

W efekcie dochodzi do obciążenia nerek i wątroby, dwóch narządów odpowiedzialnych za usuwanie produktów ubocznych przemiany białek. Bardzo wysoka zawartość białka w posiłkach sprzyja utracie wapnia z kości. Gdy jesz dużo mięsa rośnie także ryzyko rozwoju nowotworu jelita grubego.

Przygotowaliśmy dla ciebie jadłospis wysokobiałkowy na 7 dni. Codzienne menu składa się z 4 posiłków:

sycących śniadań - pierwszego i drugiego,

mięsnych obiadów,

nabiałowych kolacji.

Pamiętaj, że mięsa, wędliny, sery i inne wyroby mleczne, które dostarczają organizmowi dużej dawki białka, powinny być produktami odtłuszczonymi ! Codziennie wypijaj przynajmniej 2 litry niegazowanej wody mineralnej, a mocną kawę i herbatę najlepiej zastąpić ziołowymi herbatkami. W ciągu całego tygodnia zaplanuj 3 treningi: 2 siłowe i 1 wytrzymałościowy (cardio).

Dzień 1

Śniadanie : szklanka mleka 2 % tłuszczu, 3 grzanki z 3 plasterkami polędwicy, 2 rzodkiewki, napar z kopru włoskiego

: szklanka mleka 2 % tłuszczu, 3 grzanki z 3 plasterkami polędwicy, 2 rzodkiewki, napar z kopru włoskiego II śniadanie : 150 g jogurtu naturalnego, jabłko

: 150 g jogurtu naturalnego, jabłko Obiad : udko kurczaka z rożna bez skóry, 2 czubate łyżki marchewki z groszkiem i łyżeczką oleju rzepakowego

: udko kurczaka z rożna bez skóry, 2 czubate łyżki marchewki z groszkiem i łyżeczką oleju rzepakowego Kolacja: dwa jajka sadzone (na odrobinie oleju rzepakowego), 2 szklanki fasolki szparagowej

Dzień 2

Śniadanie : szklanka maślanki, 3 suchary z 3 plasterkami szynki drobiowej, ogórek kiszony, napar z anyżu

: szklanka maślanki, 3 suchary z 3 plasterkami szynki drobiowej, ogórek kiszony, napar z anyżu Drugie śniadanie : szklanka kefiru, grapefruit

: szklanka kefiru, grapefruit Obiad : 200 g pieczonego w folii dorsza, 150 g gotowanych brokułów, pokrojona w paseczki papryka skropiona sokiem z cytryną

: 200 g pieczonego w folii dorsza, 150 g gotowanych brokułów, pokrojona w paseczki papryka skropiona sokiem z cytryną Kolacja: omlet z 2 jaj z 2 plastrami sera żółtego, cztery liście zielonej sałaty z łyżką oliwy z oliwek, pomidor

Dzień 3

Śniadanie : szklanka kefiru, 2 kromki chleba razowego, jajko na twardo, pomidor, herbata miętowa

: szklanka kefiru, 2 kromki chleba razowego, jajko na twardo, pomidor, herbata miętowa Drugie śniadanie : 50 g serka homogenizowanego naturalnego, 2 pomarańcze

: 50 g serka homogenizowanego naturalnego, 2 pomarańcze Obiad : 200 g pieczonej piersi indyka, gotowane buraczki bez zasmażki

: 200 g pieczonej piersi indyka, gotowane buraczki bez zasmażki Kolacja: 50 g chudego serka wiejskiego ze szczypiorkiem i dużym pomidorem

Dzień 4

Śniadanie : szklanka kefiru, 2 kromki chleba graham z dwoma plasterkami sera żółtego, garść dowolnych kiełków, napar z czystka

: szklanka kefiru, 2 kromki chleba graham z dwoma plasterkami sera żółtego, garść dowolnych kiełków, napar z czystka Drugie śniadanie : 150 g jogurtu naturalnego, gruszka

: 150 g jogurtu naturalnego, gruszka Obiad : 150 g wątróbki drobiowej usmażonej z cebulą na odrobinie oleju rzepakowego, kiszony ogórek, pieczone jabłko

: 150 g wątróbki drobiowej usmażonej z cebulą na odrobinie oleju rzepakowego, kiszony ogórek, pieczone jabłko Kolacja: 150 g pieczonego pstrąga, surówka ze 100 g kapusty kiszonej i jabłka

Dzień 5

Śniadanie : kawa z mlekiem 2 % tłuszczu ,2 kromki pumpernikla z 2 plasterkami szynki drobiowej, 4 pomidorki koktajlowe, napar z pokrzywy

: kawa z mlekiem 2 % tłuszczu ,2 kromki pumpernikla z 2 plasterkami szynki drobiowej, 4 pomidorki koktajlowe, napar z pokrzywy Drugie śniadanie : 75 g serka wiejskiego z truskawkami

: 75 g serka wiejskiego z truskawkami Obiad : 150 g schabu pieczonego ze śliwkami, surówka z 2 porów i pomidora

: 150 g schabu pieczonego ze śliwkami, surówka z 2 porów i pomidora Kolacja: 100 g upieczonej piersi kurczaka, kabaczek lub cukinia z rusztu



Dzień 6

Śniadanie : szklanka kefiru, 2 kromki chleba z 2 plasterkami sera białego chudego i ćwiartką wędzonej makreli, 1/3 czerwonej papryki, napar z kopru włoskiego

: szklanka kefiru, 2 kromki chleba z 2 plasterkami sera białego chudego i ćwiartką wędzonej makreli, 1/3 czerwonej papryki, napar z kopru włoskiego Drugie śniadanie : 50 g serka homogenizowanego naturalnego, 2 mandarynki i kiwi

: 50 g serka homogenizowanego naturalnego, 2 mandarynki i kiwi Obiad : 200 g pieczonej piersi kurczaka, 100 g białej kapusty z dodatkiem jabłka i skropionej sokiem z cytryny

: 200 g pieczonej piersi kurczaka, 100 g białej kapusty z dodatkiem jabłka i skropionej sokiem z cytryny Kolacja: 2 parówki drobiowe, 2 cykorie z łyżeczką oliwy

Dzień 7

Śniadanie : szklanka mleka 2% tłuszczu, grahamka z 2 plasterkami żółtego sera, liściem sałaty i plasterkami pomidora, napar z mięty

: szklanka mleka 2% tłuszczu, grahamka z 2 plasterkami żółtego sera, liściem sałaty i plasterkami pomidora, napar z mięty Drugie śniadanie : 150 g kefiru i jabłko

: 150 g kefiru i jabłko Obiad : 100 g gotowanej piersi z indyka, 250 g szpinaku z łyżeczką oliwy z oliwek, pokrojony pomidor z cebulą

: 100 g gotowanej piersi z indyka, 250 g szpinaku z łyżeczką oliwy z oliwek, pokrojony pomidor z cebulą Kolacja: 200 g pieczonego pstrąga, 150 g surówki z selera i łyżki chrzanu

Po zakończeniu tygodniowego cyklu przez następne dwa tygodnie zwiększaj porcje. Zobacz, jak to zrobić!

Śniadania uzupełnij o jedną kromkę chleba razowego.

Drugie śniadania wzbogać o jedną porcję owoców.

Do kolacji dołóż kromkę żytniego chleba razowego.

Obiady uzupełnij o:

dodatkową porcję warzyw,

3/4 szklanki ugotowanego razowego makaronu lub pół szklanki gotowanego brązowego ryżu/kaszy gryczanej/komosy ryżowej.

Powodzenia!

