Papryka jest jednym z najczęściej wybieranych dodatków do różnych dań, zarówno na śniadanie, jak i kolację, ale także do obiadów. Stanowi również dodatek do sałatek czy pizzy. Można jednak wykorzystać ją jeszcze inaczej – jako samodzielne danie! Papryka faszerowana to propozycja dla każdego miłośnika tego warzywa. Jeśli nie jesteś entuzjastką jej smaku, spróbuj wersji faszerowanej – na pewno zmienisz zdanie! Papryczki z serem feta, papryka duszona z mięsem, nadziewana szpinakiem albo makaronem to zaledwie kilka z wielu naszych propozycji. Która okaże się twoją ulubioną?