Noworodek - dziecko od urodzenia do ukończenia 4. tygodnia życia. Noworodkiem najczęściej nazywamy dziecko od porodu do 28. dnia życia. W tym czasie następuje przystosowanie małego człowieka do innych warunków niż te, które miał w łonie matki. Noworodkami zajmuje się dziedzina medycyny zwana neonatologią.