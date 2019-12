Niemowlę - to termin, który stosujemy w odniesieniu do dziecka mającego od 28 dni do pierwszego roku życia. Niemowlęctwo to jedno z najważniejszych okresów w rozwoju małych dzieci. To wtedy niemowlę zaczyna gaworzyć, raczkować i jeść posiłki stałe. O niemowlakach przeczytasz w dziale Rodzina!