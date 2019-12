Formalności ślubne do załatwienia przed dniem ceremonii to całkiem długa lista. Oprócz tych najważniejszych i najbardziej oczywistych, czeka was jeszcze sporo tych, które nie przychodzą do głowy od razu. Spokojnie, o niczym nie zapomnicie – pomożemy wam w tym! Tutaj znajdziecie wszystko, co związane z formalnościami ślubnymi. Wszystko pójdzie łatwo i szybko!