Prezent do 50 zł na święta i mikołajki 2023: 25 drobiazgów, które ucieszą każdego

Chciałabyś podarować bliskim wyjątkowe prezenty, ale masz ograniczony budżet? Dobra wiadomość jest taka, że istnieje wiele wspaniałych, tanich podarunków, które na pewno ich uszczęśliwią.

Aby ułatwić ci zadanie i oszczędzić czas, zrobiłyśmy listę 25 pomysłów na prezent do 50 zł na święta lub mikołajki 2023 dla rodziny, przyjaciół i znajomych z pracy. Znalazły się na niej m.in się kosmetyki, książki, planszówki, modne gadżety i stylowe dodatki do mieszkania.

Do każdego z nich dodaj pudełeczko własnoręcznie zrobionych pachnących pierników, pyszną czekoladę lub świąteczną kartkę.

Spis treści:

Jednym z najlepszych rozwiązań na prezent do 50 zł są kosmetyki i akcesoria do pielęgnacji. Zawsze cieszą i są bardzo przydatne. W naszym przeglądzie znajdziesz m.in. bestsellerowy tusz do rzęs od Maybelline, który maksymalnie wydłuża i pogrubia włoski, serum do twarzy z witaminą C, olejek do zarostu (mężczyźni pokochają go od pierwszego użycia), szczotkę do masażu na sucho i wałek jadeitowy, dzięki któremu codzienna rutyna wskoczy na wyższy poziom.

Książka to dobry prezent na każdą okazję - w przedziale cenowym poniżej 50 zł znajdziesz propozycje dla każdego: książki kucharskie, powieści, reportaże thrillery i o najdalszych zakątkach świata. Żeby wywołać na twarzy obdarowywanej jeszcze większy uśmiech, dołącz do niej kartkę z ciepłym słowem.

Planszówki i puzzle to kolejny pomysł na udany prezent do 50 zł na święta lub mikołajki 2023. Relaksują, uczą i bawią. W naszych propozycjach znajdziesz m.in puzzle, idealne do oprawienia w ramkę i powieszenia na ścianie i grę towarzyską, która wciąga na długie godziny.

Sprawdzonym pomysłem na prezent do 50 zł dla bliskiej osoby będą również dodatki do domu. Zestaw zapachowych świec, piękny wazon na kwiaty, dzbanek na herbatę czy stylowa filiżanka, z której poranna kawa będzie smakowała jeszcze lepiej, zadowolą każdego.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 21.10.2022

