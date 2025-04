Kiedy byłam mała, lubiłam chodzić na cmentarz. Wydawał mi się miejscem tajemniczym i fascynującym, kryjącym tysiące historii. Błądziłam wśród alejek i odczytywałam nazwiska, daty, epitafia, przyglądałam się wyblakłym fotografiom… Wyobrażałam sobie, kim byli ci ludzie, jak im się żyło z imionami: Alojzy, Anastazja, Eustachy, Pelagia.

Najbardziej lubiłam cmentarz w dzień Wszystkich Świętych. Junikowo wyglądało wtedy jak deptak w niedzielę. Przed wejściem morze kwiatów, wieńców i lampionów. Po asfaltowych alejkach i dróżkach wysypanych żwirem przechadzali się odświętnie ubrani ludzie; wokół unosił się zapach chryzantem i palonego wosku; znajomi odkłaniali się sobie uprzejmie; rodziny spotykały się przy grobach bliskich, plotkowały o tych, którzy jeszcze nie dotarli.

A potem, tuż przed moimi szesnastymi urodzinami, umarł tata i wszystko się zmieniło. Miałam realny powód, by odwiedzać cmentarz i właśnie dlatego nie miałam na to najmniejszej ochoty. Dawna fascynacja minęła, tajemnica okazała się ponurą rzeczywistością, historia – przeznaczeniem, przed którym nie da się uciec. „Co mu teraz po tych kwiatach i lampkach? – myślałam rozgoryczona. – Co go to może obchodzić? Umarł i już nie wróci. Ja zostałam i muszę pamiętać”.

Nie chciałam chodzić na cmentarz

Znaleźli go nad ranem na ławce w pobliskim miasteczku; bez zegarka, pieniędzy, bez życia. Co tam robił? „Niewydolność krążenia” – napisali w raporcie z sekcji zwłok. Innym to wystarczyło; nie dociekali dalej, pogodzili się. Ja nie mogłam. Byłam zła, niemal wściekła! Nie mogłam płakać. Wciąż pytałam: dlaczego? Nie miał prawa mi tego zrobić! Nie w takim momencie.

Ostatnio wciąż się kłóciliśmy. Wrzeszczeliśmy na siebie, potem tata trzaskał drzwiami i wychodził. Uciekał, wciąż uciekał. Dokąd? Dorastałam, wszystko widziałam w odcieniach czerni i bieli, i dla mnie ojciec stanął po stronie ciemności. A jednak nie miał prawa mnie zostawić! Tak zrezygnować, odejść bez słowa pożegnania, wyjaśnienia. Nie miał prawa, zanim…

Obiecałeś, że ze mną zatańczysz, pamiętasz, tato? Powiedziałeś, że zabierzesz mnie na bal i ze mną zatańczysz! Nie dotrzymałeś słowa. Umarłeś. Wyszedłeś i nie wróciłeś. Nienawidzę cię za to!

Pierwsze łzy popłynęły dopiero po dwóch latach. Przyśnił mi się w nocy.

Rzuciłam się w jego kierunku, wołając: „Tato, ty żyjesz?! Wiedziałam! Wszyscy mówili, że umarłeś. Chciałam się upewnić, zobaczyć, czy to na pewno ty, w tej trumnie, ale mi nie pozwolili. Mówili, że mam cię zapamiętać żywego, ale ty żyjesz!”. A potem się obudziłam cała zapłakana i przysięgłam sobie, że żadna siła nie zaciągnie mnie już na cmentarz. Nawet w Dzień Wszystkich Świętych. Nawet w rocznicę śmierci ojca, który umarł – o ironio – w dniu swoich urodzin. Osiemnastego kwietnia.

Ta podwójna rocznica stała się jakąś nową tradycją, z wystawnym obiadem u babci i zjazdem krewnych. Jak stypa powtarzana rok po roku. Dla mnie makabra.

– Skarbie, przecież to nie wypada – argumentowała mama, gdy odmówiłam uczestnictwa w corocznym rytuale. – Co ludzie powiedzą?

Pod pojęciem „ludzie” miała na myśli rodzinę ze strony ojca.

– Mam w nosie, co powiedzą. Latają na cmentarz jak na działkę, sadzą kwiatki, grabią i podlewają, troszczą się o grób jak o żywego człowieka. Za późno! Nic mu teraz po wieńcach i wyczyszczonym nagrobku. Kiedy potrzebował pomocy, kiedy miotał się nie wiedzieć dlaczego, kiedy upijał się z okazji i bez, nie było ich, umyli ręce, woleli nie widzieć. Tylko my dwie zostałyśmy na placu boju. A ty się z nim rozwiodłaś…

– Nie przypominaj mi! – na twarzy mamy pojawił się zbolały wyraz.

– Właśnie, że ci przypomnę – byłam bezwzględna. – Ale spoko, miałaś do tego prawo. Nie najmowałaś się na świętą. Zresztą moja wina jest większa. Ja przestałam go kochać…

– Nieprawda! – mama chciała mnie przytulić, ale wymknęłam się z jej objęć, co czyniłam od dwóch lat.

– Nieprawda, po prostu pogubiłaś się w tym wszystkim, byłaś młodziutka, zbuntowana, teraz też…

– Teraz mam osiemnaście lat i nie pójdę tam. Nie zmuszaj mnie. Nie potrzebuję chodzić na cmentarz, żeby o nim pamiętać. Gorzej. Pewnie nigdy nie uda mi się zapomnieć.

Miał jakieś problemy. Czy to przeze mnie?

Nie myliłam się. Mimo upływu lat nie pogodziłam się z przedwczesną i niejasną śmiercią mojego ojca. Miałam żal, nie wiedzieć o co i do kogo. Wciąż przerzucałam się wspomnieniami. Tymi złymi i dobrymi. Bo były dobre chwile. To tata nauczył mnie jeździć na rowerze i na nartach, on posadził mnie po raz pierwszy na konia, on nauczył mnie pływać, zaraził pasją do fantastyki i mitologii. Dlatego wciąż od nowa pytałam samą siebie, czy mogłam mu jakoś pomóc.

Bo coś go dręczyło, miał problemy, z którymi sobie nie radził. Czy ja byłam jednym z nich? O czym myślał przed śmiercią? O mnie? Czy miał żal? Już się nie dowiem. Czy gdybym wtedy kochała go bardziej, czy gdybym w ogóle go kochała…? Ale przecież w końcu pojawiły się łzy. Czy to nie dowód, że był mi bliski mimo wszystko?

Niepewność ciągnęła się za mną jak cień. Zmroziła moje stosunki z rodziną ojca, która udawała, że nie ma sprawy. Przeszkadzała w kontaktach z własnym mężem, którego zamęczałam wspomnieniami i wyrzutami.

– Mam dość! Babrzesz się w tym, nie pozwalasz zagoić się ranom. Przestań! – zażądał ostatnio Olek. – Daj ojcu wreszcie umrzeć, kobieto. Nie wykopuj go wciąż od nowa i nie zadawaj pytań, na które już ci nie odpowie. On umarł! Koniec, kropka.

Rozpłakałam się i obraziłam.

Ale wiedziałam, że ma rację. Musiałam z tym skończyć. Musiałam się z tatą wreszcie pożegnać.

Tłukłam się po domu, nie mogąc sobie znaleźć miejsca, i czułam, jak głęboko we mnie coś wzbiera, odnajduje drogę na powierzchnię… I zrozumiałam, skąd się brała moja wściekłość. Wtedy byłam za młoda, by pojąć, że myliłam ją z rozpaczą. Obwiniałam się o to, że nie kochałam taty. Prawda zaś była taka prosta: rozstaliśmy się w gniewie i nie mieliśmy szansy się pogodzić. Pora więc to zrobić. Najwyższa i najlepsza, bo akurat dziś przypadała rocznica jego śmierci i urodzin.

Od podjęcia decyzji minęła ledwie godzina, a już przekraczałam bramę cmentarza na Junikowie. Nie musiałam długo szukać; choć nie byłam tu od bardzo dawna, znałam drogę na pamięć. Zapadł wieczór, świeciły już latarnie. Szłam wolno w korytarzu wyżłobionym w ciemności bielą alejki. Nie bałam się. Było tu pięknie i spokojnie. Takiego cmentarza nie znałam. Miejsce wiecznego odpoczynku, pogodzenia z losem, pokory wobec nieskończoności.

Dotarłam na miejsce.

– Cześć, tato, to ja. Jestem – przywitałam się, odgarniając śnieg z napisu na tablicy. – Długo czekałeś…

Naraz mnie to uderzyło. Miałam teraz dokładnie tyle samo lat, co mój tata, gdy umarł. Paradoks czasu. Ja i ojciec staliśmy się rówieśnikami. Wreszcie mogliśmy porozmawiać jak równy z równym.

– Przepraszam, tato, i proszę, ty też mi wybacz. Pogódźmy się. Nie będę już dociekać, co ukrywałeś, co robiłeś na tej ławce w obcym mieście, co się naprawdę stało. Zachowaj swoją tajemnicę dla siebie. Chciałabym ją poznać, chciałabym ci pomóc, ale już nie mogę, prawda? Po prostu… – szeptałam. – Pogódźmy się, tato.

Za plecami usłyszałam nagle czyjeś kroki. Drgnęłam i odwróciłam się spłoszona. Otworzyłam szerzej oczy z niedowierzaniem. Znałam ze zdjęć tę wysoką, patykowatą postać, tę szczupłą twarz z cieniem zarostu, ciemne oczy, czarne, opadające na czoło włosy…

– Tata? – powtórzyłam absurdalnie, bo przecież wiedziałam, do kogo należy wierne odbicie mojego ojca z czasów studenckich.

Oto, gdzie kryła się cała tajemnica.

– Urodziłem się 15 maja 1996 roku – powiedział na poły wyzywająco, na poły żałośnie; potem w napięciu czekał na moją reakcję.

Spojrzałam na cyfry na nagrobku. Policzyłam szybko.

– Jesteś pogrobowcem – stwierdziłam, sama się dziwiąc, skąd mi się wzięło to anachroniczne słowo.

– Tak. I twoim bratem – potwierdził, choć wcale nie musiał.

Na pewno myślał o mnie z miłością

Staliśmy, wpatrując się w siebie. Nie wiedziałam, co powiedzieć, nawet uczuć swoich nie umiałam nazwać. To ci dopiero prezent: dostać brata na przeprosiny!

– Przyszłam na cmentarz pierwszy raz od osiemnastu lat – wyznałam.

– To cud, że się spotkaliśmy.

– Przeznaczenie – odparł chłopak, uśmiechając się krzywo.

Odpowiedziałam takim samym krzywym uśmiechem. Byliśmy rodzeństwem, bez wątpienia. Powinnam być na niego zła, że to przez niego tata… ale w przebłysku intuicji zrozumiałam, że ten chłopak niczemu nie jest winien. Nie on był przyczyną problemów mojego ojca; on był tylko ich skutkiem, dzieckiem jego błędów i słabości. Dzieckiem, z którym los obszedł się gorzej niż ze mną, bo on w ogóle nie miał ojca.

– Jeździsz na nartach? – zaskoczyłam go, ale przytaknął, a potem odwrócił pytanie:

– A ty konno?

Uśmiech od ucha do ucha rozjaśnił mi twarz, gdy kiwnęłam głową.

– Masz dołki w policzkach! – wykrzyknął z pretensją. – Ja nie mam…

– Za to masz czarne włosy, których zawsze ojcu zazdrościłam. Umiesz pływać? – indagowałam dalej.

– Wstyd przyznać, ale nie – mruknął niechętnie. – Próbowałem, ale brak mi cierpliwości i… nauczyciela.

– Ja cię nauczę! Tak jak kiedyś mnie nauczył tata – powiedziałam odruchowo. – Nasz tata – dodałam już świadomie. – I opowiem ci o nim.

Mój brat najpierw spojrzał mi w oczy, poczekał, aż pojawią się w nich łzy, a potem przytulił mnie z całych sił. Pachniał jak tata, wodą cedrową i papierosowym dymem. Wtuliłam się w niego, po dziecinnemu, z wdzięcznością, bo zrozumiałam nareszcie, że to ja sobie muszę wybaczyć.

Przecież sama jestem rodzicem, wiem, na czym to polega. Czując tak dobrze zapamiętany zapach, tonąc w mocnym uścisku niemal ojcowskich ramion, pojęłam w końcu, że tata nigdy nie miał do mnie żalu, że o nic mnie nie obwiniał, a jeżeli myślał o mnie przed śmiercią, to tylko z miłością, którą i ja czułam. Wreszcie bez żadnych pytań i wątpliwości.

Ta historia zdarzyła się już osiem lat temu. Dziś mój brat i ja jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi. Spotykamy się niemal codziennie. Moje dzieci go uwielbiają. Cudownie mieć brata.

