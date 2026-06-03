Ciepły wiatr z nad Morza Śródziemnego delikatnie poruszał liśćmi palm, a powietrze pachniało cytrusami i kwitnącym jaśminem. Zawsze marzyłam, by odwiedzić Andaluzję. Te białe miasteczka przyklejone do zboczy gór, wąskie, brukowane uliczki i niespieszne tempo życia wydawały się idealnym lekarstwem na wszystko, co przeszłam w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. Siedziałam na tarasie naszego wynajętego apartamentu, wpatrując się w horyzont. Obok mnie, w wygodnym fotelu z wikliny, odpoczywała Magda, moja starsza o pięć lat siostra. To ona zaproponowała ten wyjazd.

– Musisz odpocząć, Karolina – powiedziała kilka tygodni wcześniej, kiedy po raz ostatni zamykałyśmy drzwi rodzinnego domu, w którym dorastałyśmy, a w którym nasz ojciec spędził swoje ostatnie dni. – Ja stawiam. Wynajęłam piękny dom z widokiem na góry. Tylko my dwie, słońce i spokój. Zrobimy to dla taty.

Tłumaczyłam ją w myślach

Zgodziłam się niemal natychmiast. Po odejściu taty czułam się całkowicie wypalona. Zostałam z nim do samego końca. Z każdym tygodniem gasł coraz bardziej, a jego umysł błądził gdzieś daleko, w miejscach, do których nie miałam dostępu. Przestał rozpoznawać twarze, mylił imiona, zapominał, gdzie jest. Opieka nad nim wymagała ogromnych pokładów cierpliwości i miłości.

Magda rzadko nas odwiedzała. Zawsze tłumaczyła się natłokiem obowiązków, wyjazdami służbowymi, brakiem czasu. Kiedy wpadała, robiła dużo zamieszania, przywoziła drogie prezenty, z których tata i tak nie potrafił się już cieszyć, a potem szybko znikała. Czułam do niej o to żal, ale w głębi duszy pragnęłam wierzyć, że każdy radzi sobie ze smutkiem na swój sposób. Ten wyjazd do Hiszpanii miał być naszym nowym początkiem. Szansą na odbudowanie siostrzanej więzi.

Pierwsze dni mijały nam na spacerach po oliwnych gajach i podziwianiu architektury Grenady. Magda była wyjątkowo hojna. Opłacała każdą kolację w lokalnych restauracjach, kupowała pamiątki, wynajęła przewodnika. Z jednej strony czułam wdzięczność, z drugiej – dziwne ukłucie niepokoju. Moja siostra nigdy nie była typem bezinteresownej altruistki. Zawsze lubiła mieć wszystko pod kontrolą i rzadko robiła coś bez konkretnego celu. Odrzucałam jednak te myśli, zrzucając je na karb mojego własnego zmęczenia i rozżalenia.

Wcale go nie wspominała

Spacerowałyśmy wolnym krokiem po brukowanych uliczkach Rondy, urokliwego miasteczka zawieszonego na krawędzi ogromnego wąwozu. Słońce powoli chyliło się ku zachodowi, malując niebo na odcienie purpury i złota. Znalazłyśmy cichy punkt widokowy, z którego roztaczała się niesamowita panorama na dolinę.

– Pamiętasz, jak tata opowiadał o swojej podróży do Hiszpanii, kiedy był młody? – zagaiłam, opierając się o kamienną barierkę. – Zawsze chciał tu wrócić. Szkoda, że nie zdążył.

Magda wzruszyła ramionami. Jej twarz w świetle zachodzącego słońca wydawała się dziwnie obca, pozbawiona jakichkolwiek emocji.

– Cóż, miał na to całe życie. Sam dokonywał swoich wyborów – odpowiedziała chłodno, wpatrując się w przestrzeń.

Zabrzmiało to bardzo szorstko. Spojrzałam na nią z zaskoczeniem. Przecież to ona mówiła, że ten wyjazd ma być hołdem dla niego.

– Dlaczego tak mówisz? Przecież wiesz, że po odejściu mamy poświęcił się nam. A potem, kiedy zaczął tracić kontakt z rzeczywistością, nie miał już szansy na żadne podróże.

Magda odwróciła się w moją stronę. Jej oczy były zimne, a na ustach błąkał się ledwo zauważalny, niemal cyniczny uśmiech. W tym momencie poczułam, że coś wisi w powietrzu. Coś ciężkiego i nieodwracalnego.

– Karolina, jesteś taka naiwna – westchnęła, poprawiając jedwabną apaszkę na szyi. – Zawsze widziałaś świat przez różowe okulary. Zawsze byłaś grzeczną córeczką, która bez mrugnięcia okiem poświęcała wszystko dla innych.

– O czym ty mówisz? – zapytałam, czując, jak moje dłonie zaczynają drżeć.

– O nas. O tobie, o mnie i o tacie. O tym całym jego dziedzictwie, którego tak bardzo strzegłaś.

Nie mogłam uwierzyć w jej słowa

Zapadła cisza, przerywana jedynie delikatnym szumem wiatru i odległym gwarem turystów. Magda oparła się wygodnie o barierkę, jakby przygotowywała się do wygłoszenia referatu.

– Zastanawiałaś się kiedyś, dlaczego tak chętnie sfinansowałam ten wyjazd? Dlaczego wynajęłam najdroższy apartament i płacę za każdą twoją zachciankę? – zapytała cicho, ale jej słowa uderzały we mnie niczym kamienie.

– Myślałam, że chciałaś, żebyśmy się do siebie zbliżyły. Po tym wszystkim, co się stało...

Magda zaśmiała się krótko, sucho.

– Zbliżyły? Nie, moja droga. To jest mój prezent pożegnalny. Ostatni gest dobrej woli, zanim nasze drogi rozejdą się na dobre.

Nie rozumiałam. Mój umysł próbował desperacko poskładać te słowa w jakąś logiczną całość, ale nic nie miało sensu.

– Co ty wygadujesz? Jakie pożegnanie?

Spojrzała mi prosto w oczy, bez cienia skruchy.

– Pamiętasz ten moment, jakieś dwa lata temu, kiedy stan taty zaczął się drastycznie pogarszać? Kiedy miewał już dni, w których nie wiedział, kim jesteś, ale czasem miał jeszcze przebłyski świadomości?

Kiwam powoli głową, czując rosnący węzeł w żołądku. Pamiętałam ten czas aż za dobrze. To był najtrudniejszy okres, pełen strachu i bezradności.

– Otóż pewnego popołudnia, kiedy ty pojechałaś na dłuższe zakupy, a ja z nim zostałam, zabrałam go do notariusza. Miał jeden ze swoich lepszych momentów. Był zdezorientowany, ale wystarczająco posłuszny, żeby złożyć podpis tam, gdzie mu wskazałam. Wystarczyło, że poprosiłam. Zrobił to świadomie.

Moje serce zatrzymało się na ułamek sekundy.

– Podpis? Pod czym?

– Pod nowym testamentem – powiedziała gładko, jakby informowała mnie o zmianie pogody. – Cały dom, oszczędności, działka za miastem. Wszystko jest zapisane na mnie.

Czułam, jak krew odpływa mi z twarzy. Oparłam się o mur, bo moje nogi nagle stały się jak z waty.

– Oszukałaś go... – wyszeptałam. – On nie wiedział, co robi. Nie był w stanie podejmować takich decyzji. Przecież to... to podłość.

– To zapobiegliwość, Karolina. Zrobił to, bo chciał. Ty zajęłaś się jego codziennością, a ja zabezpieczyłam przyszłość. Nigdy nie miałaś smykałki do interesów. Dom i tak byś pewnie oddała za bezcen, a pieniądze rozdała na schroniska dla zwierząt. Ja zrobię z tego majątku użytek.

Sprzedała nasze więzi

Nie mogłam uwierzyć w to, co słyszę. Kobieta stojąca przede mną nie była moją siostrą. Była obcym, kalkulującym człowiekiem, dla którego chciwość stała się najwyższą wartością.

– Spędziłam przy nim ostatnie lata życia – mój głos drżał z gniewu i rozpaczy. – Zrezygnowałam ze swoich marzeń, z pracy na pełen etat, żeby miał godną starość. A ty wpadłaś na chwilę tylko po to, żeby go okraść? I żeby okraść mnie?

– Nie dramatyzuj – rzuciła zniecierpliwiona Magda. – Zrobiłaś to, co uważałaś za słuszne. Ja zrobiłam to samo. A te wakacje... potraktuj to jako rekompensatę. Tygodniowy luksus w Hiszpanii w zamian za twoje milczenie i brak pretensji. Dom jest już wystawiony na sprzedaż. Nie masz do niego po co wracać. Kazałam spakować twoje rzeczy, są w magazynie.

Słuchałam jej i czułam, jak ulega ruinie wszystko, co przez lata budowałam. Moja wiara w rodzinę, zaufanie, siostrzana miłość – wszystko to okazało się kłamstwem. Magda zaplanowała to w najdrobniejszych szczegółach. Wyciągnęła mnie z kraju, daleko od naszych znajomych, z dala od dokumentów i formalności, żeby po cichu domknąć swoje sprawy.

Patrzyłam na rozciągający się przed nami andaluzyjski krajobraz. Złote słońce chowało się za horyzontem, ustępując miejsca mrokowi. Dokładnie tak, jak moje złudzenia ustępowały miejsca brutalnej rzeczywistości. Zostałam z niczym. Bez ojca, bez domu i bez siostry.

Odwróciłam się od barierek i bez słowa ruszyłam przed siebie, w stronę wąskich uliczek Rondy. Nie chciałam już na nią patrzeć. Nie chciałam słuchać jej cynicznych wymówek. Wiedziałam, że to koniec naszej historii. Oszukała człowieka, który dał jej życie, w chwili, gdy był najbardziej bezbronny. Zabrała wszystko, ale to ja paradoksalnie miałam czyste sumienie. Majątek można stracić, ale twarzy nie odzyskuje się nigdy.

Karolina, 38 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

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