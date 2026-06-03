Toskania przywitała nas obezwładniającym gorącem i zapachem wyschniętej ziemi, który od razu przywiódł mi na myśl dawne, beztroskie lata. Wynajęliśmy niewielką, kamienną willę na wzgórzu, zaledwie kilkanaście kilometrów od Sieny. Z tarasu roztaczał się widok na niekończące się rzędy winorośli i strzeliste cyprysy, które dumnie pięły się ku błękitnemu niebu. To miał być nasz czas. Czas odrodzenia, przebaczenia i rozpoczęcia nowego rozdziału.

Cieszyłem się magią Toskanii

Świętowaliśmy nasze srebrne gody. Dwadzieścia pięć lat małżeństwa z Martą. Ostatni rok był dla nas wyjątkowo trudny. Zmagaliśmy się z problemami komunikacyjnymi, odsuwaliśmy się od siebie, a nasze rozmowy ograniczały się do wymiany suchych komunikatów o rachunkach i zakupach. Jednak kilka miesięcy temu coś się zmieniło. Marta zaczęła się starać. Znowu się uśmiechała, proponowała wspólne spacery, a w końcu sama wyszła z inicjatywą tego wyjazdu. Byłem wniebowzięty. Wierzyłem, że najgorsze mamy za sobą, że nasza miłość jest silniejsza niż jakiekolwiek kryzysy.

Siedziałem na drewnianym leżaku przy niewielkim basenie, chłonąc promienie słońca. Marta poszła do domku, żeby wziąć prysznic i przygotować się do naszej uroczystej kolacji. Miałem zarezerwowany stolik w uroczej, lokalnej restauracji, słynącej z wyśmienitych makaronów z truflami. Czułem głęboki spokój. Wreszcie, po tylu miesiącach napięcia, mogłem po prostu odetchnąć. Moje myśli błądziły wokół niespodzianki, którą dla niej przygotowałem – pięknego naszyjnika, który zamierzałem jej wręczyć podczas deseru.

Obok mnie, na małym stoliku, leżał tablet Marty. Zwykle się z nim nie rozstawała, czytała na nim książki i przeglądała portale wnętrzarskie. Tym razem zostawiła go na zewnątrz. Nie zwracałem na niego uwagi, dopóki ekran nie rozświetlił się nagle, a ciszę toskańskiego popołudnia nie przerwał krótki dźwięk powiadomienia.

Wystarczyła jedna wiadomość

Spojrzałem w tamtą stronę odruchowo. Nie miałem zamiaru czytać jej wiadomości, szanowaliśmy swoją prywatność. Jednak powiadomienie z komunikatora wyświetliło się w całości na zablokowanym ekranie, a czcionka była na tyle duża, że słowa same ułożyły się w mojej głowie w przerażający sens.

„Wszystko gotowe. Złożę dyspozycję przelewu zaraz po waszym powrocie, zanim on się zorientuje. Wytrzymaj z nim jeszcze te dwa dni. Kocham cię.”

Zmarszczyłem brwi. Nadawcą wiadomości był... Witek. Mój młodszy brat. Moja krew. Człowiek, któremu ufałem bezgranicznie i który zawsze był blisko naszej rodziny. Przez chwilę mój mózg odmawiał przyswojenia tych informacji. Próbowałem racjonalizować to, co przed chwilą przeczytałem. Może to jakaś niespodzianka? Może planują dla mnie coś wyjątkowego z okazji naszej rocznicy?

Ale słowo „wytrzymaj” brzmiało obco. Brzmiało jak polecenie, jak ciężar, który Marta musiała znosić. A słowa „kocham cię” wysłane przez mojego brata do mojej żony były jak cios prosto w serce.

Moje dłonie zaczęły drżeć. Rozejrzałem się dookoła, jakby szukając potwierdzenia, że to tylko głupi sen. Ale słońce nadal świeciło, cykady nadal grały swoją monotonną melodię, a tablet leżał na stoliku, kusząc mnie, bym poznał prawdę. Złamałem naszą niepisaną zasadę. Sięgnąłem po urządzenie. Znałem jej kod odblokowujący – to była data naszego ślubu. Jakże ironiczne wydawało mi się to w tej chwili.

Te słowa zrujnowały mój świat

Otworzyłem aplikację. To, co zobaczyłem, przeszło moje najśmielsze, najczarniejsze obawy. Historia ich rozmów ciągnęła się miesiącami. Czytałem z zapartym tchem, a z każdym kolejnym zdaniem mój idealny, odbudowany świat kruszył się w drobny mak.

– Musimy być ostrożni, Witek – pisała Marta zaledwie tydzień temu. – Artur myśli, że wszystko wraca do normy. Zgodził się na Toskanię. Będę udawać idealną żonę, żeby uśpić jego czujność.

– Jesteś niesamowita – odpowiadał mój brat. – Kiedy tylko wylądujecie w Warszawie, zrobimy to. Mam już przygotowane wszystkie dokumenty. Zrobimy transfer z waszego wspólnego konta oszczędnościowego na to nowe, które założyliśmy. Zanim on wróci do biura i zorientuje się w sytuacji, my będziemy już w drodze do Hiszpanii.

– Nie mogę się doczekać. Mam dość tego udawania. Chcę już być tylko z tobą.

Zrobiło mi się słabo. Oparłem się o oparcie leżaka, łapiąc powietrze. Moja żona. Mój brat. Dwie najważniejsze osoby w moim życiu uknuły spisek, który miał nie tylko złamać mi serce, ale też pozbawić mnie oszczędności całego mojego życia. Pieniędzy, które odkładałem latami ciężkiej pracy w firmie projektowej, planując naszą spokojną przyszłość. Chcieli zostawić mnie z niczym. Ograbić z godności, z uczuć i z zabezpieczenia finansowego.

Czytałem dalej, chociaż każde słowo paliło jak żywy ogień. Planowali to od niemal roku. Ten rzekomy kryzys w naszym małżeństwie... to nie było wypalenie. To był moment, w którym ona zaczęła romansować z Witkiem. A to niedawne „ocieplenie” relacji było tylko cyniczną grą. Marta potrzebowała mojego zaufania, żeby upewnić się, że nie zmienię haseł do kont i nie zacznę podejrzewać niczego przed ostatecznym uderzeniem.

Musiałem podjąć ich grę

Usłyszałem dźwięk otwieranych drzwi tarasowych. Szybko odłożyłem tablet na miejsce, upewniając się, że ekran jest wygaszony. Moje serce biło jak oszalałe, ale siłą woli zmusiłem się do zachowania spokoju.

Marta stanęła na tarasie. Miała na sobie zwiewną, letnią sukienkę, a jej włosy były jeszcze wilgotne po prysznicu. Uśmiechała się promiennie. Ten sam uśmiech, który jeszcze godzinę temu uważałem za najpiękniejszy widok na świecie, teraz wydawał mi się maską potwora.

– Gotowy na nasz wyjątkowy wieczór, kochanie? – zapytała, podchodząc do mnie i kładąc dłoń na moim ramieniu. Jej dotyk, kiedyś tak kojący, teraz wywołał u mnie dreszcz obrzydzenia, który ledwo zdołałem ukryć.

– Oczywiście – odpowiedziałem, starając się, by mój głos brzmiał naturalnie. – Zaraz się przebiorę. To będzie niezapomniany wieczór.

Odwróciłem się i poszedłem do sypialni. Zamknąłem za sobą drzwi i oparłem się czołem o zimną ścianę. Musiałem zacząć myśleć racjonalnie. Emocje były moim wrogiem. Jeśli teraz wybuchnę, jeśli zrobię awanturę, ona dowie się, że znam ich plan. Może zdąży ostrzec Witka, może przyspieszą swoje działania. Nie mogłem na to pozwolić. Musiałem zagrać w ich grę. Przez najbliższe dwa dni musiałem być najlepszym, najbardziej kochającym i ufnym mężem, jakiego mogła sobie wymarzyć.

Wziąłem chłodny prysznic, wygaszając w sobie gorące emocje. Ubrałem elegancką koszulę. Kiedy patrzyłem w lustro, widziałem innego człowieka. Kogoś, kto właśnie stracił wszystko, w co wierzył, ale kto nie zamierzał poddać się bez walki.

Grałem tylko swoją rolę

Kolacja była istną torturą dla mojej psychiki. Słuchanie jej fałszywych deklaracji, patrzenie w jej udające miłość oczy... to wymagało ode mnie nadludzkiego wysiłku.

– Za nas, Arturze – powiedziała, wznosząc toast szklanką świeżo wyciskanego soku z pomarańczy, ponieważ oboje od dawna preferowaliśmy zdrowy styl życia. – Za kolejne dwadzieścia pięć lat.

– Za prawdę, Marto – odpowiedziałem cicho, patrząc jej prosto w oczy. – Prawda zawsze jest najważniejsza.

Przez krótką chwilę w jej spojrzeniu dostrzegłem niepokój. Zamrugała szybko, po czym jej perfekcyjny uśmiech wrócił na swoje miejsce.

– Oczywiście, kochanie. Jesteśmy ze sobą tak blisko, że nie mamy przed sobą żadnych tajemnic.

Tej nocy, kiedy ona spała głębokim snem obok mnie w wielkim łóżku z baldachimem, ja siedziałem w salonie z moim laptopem. Działałem szybko i bezszelestnie. Zalogowałem się do systemu bankowego. Zmieniłem wszystkie hasła dostępowe, autoryzacje dwuetapowe przypisałem wyłącznie do mojego nowego, wirtualnego numeru, o którym nie miała pojęcia. Następnie zablokowałem możliwość wykonywania jakichkolwiek przelewów zagranicznych z naszych kont bez osobistego stawiennictwa w placówce banku. Na koniec przelałem większość naszych wspólnych oszczędności na nowo utworzone konto, do którego tylko ja miałem dostęp. Zostawiłem na wspólnym rachunku kwotę wystarczającą na bieżące opłaty, żeby system nie wzbudził jej natychmiastowych podejrzeń.

Rano obudziłem się z uczuciem dziwnej pustki, ale i siły. Ostatnie dwa dni w Toskanii minęły nam na spacerach po winnicach i zwiedzaniu średniowiecznych miasteczek. Grałem swoją rolę perfekcyjnie. Robiłem jej zdjęcia na tle zabytków, trzymałem ją za rękę. Każdy taki gest był dla mnie jak stąpanie po szkle, ale wiedziałem, jaki jest cel.

Nie zobaczą ani złotówki

Lot powrotny do Warszawy minął w spokojnej atmosferze. Marta była wyraźnie podekscytowana, choć starała się to ukryć pod maską zmęczenia podróżą. Ja wiedziałem, co zaprząta jej myśli. Myślała o nowym życiu z moim bratem za moje pieniądze.

Kiedy weszliśmy do naszego domu, odłożyłem walizki w przedpokoju. Dom wydawał się obcy. Zimny.

– Zrobię nam herbaty – powiedziała Marta, kierując się od razu do kuchni. Zauważyłem, jak jej dłoń niemal natychmiast wędruje do kieszeni, w której trzymała telefon. Pewnie chciała wysłać sygnał Witkowi.

Stanąłem w progu kuchni, opierając się o framugę. Patrzyłem, jak nerwowo stuka w ekran.

– Nie musisz się spieszyć z tym przelewem, Marta – powiedziałem spokojnym, wypranym z emocji głosem.

Zamarła. Odwróciła się powoli, a z jej twarzy odpłynęła cała krew.

– Słucham? O czym ty mówisz, Artur? Jakim przelewem?

– O tym, który planowaliście z Witkiem. Przelewem, który miał wyczyścić nasze konto do zera, żebyście mogli uciec do Hiszpanii.

Jej oczy rozszerzyły się w przerażeniu. Telefon wyślizgnął się z jej dłoni i z głuchym stukotem upadł na kuchenne kafelki.

– Ja... to nie tak... to jakieś nieporozumienie... – zaczęła się jąkać, robiąc krok w moją stronę.

– Nie ma żadnego nieporozumienia – przerwałem jej ostro. – Widziałem wasze wiadomości. Wiem wszystko. O romansie, o planie kradzieży. O wszystkim.

Zaczęła płakać, najpierw cicho, potem coraz głośniej. Zaczęła błagać, tłumaczyć, że to był błąd, że Witek nią manipulował, że to tylko chwilowa słabość. Słuchałem tego żałosnego spektaklu z kamienną twarzą. Nie czułem już gniewu. Czułem tylko ogromne zmęczenie.

– Zabezpieczyłem wszystkie środki w noc przed naszym powrotem – dodałem, patrząc na nią z politowaniem. – Ty i mój brat nie dostaniecie ani grosza z moich pieniędzy. Jutro składam pozew o rozwód z orzeczeniem o twojej winie. Mam zrzuty ekranu z waszych rozmów. Będziesz miała dużo czasu, żeby przemyśleć swoje zachowanie, ale już nie pod moim dachem.

Odwróciłem się na pięcie i wyszedłem z kuchni, zostawiając ją szlochającą na podłodze. Moje małżeństwo i relacja z bratem legły w gruzach, ale po raz pierwszy od bardzo dawna czułem, że odzyskałem kontrolę nad własnym życiem.

Artur, 50 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają one rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

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