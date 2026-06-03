Kiedy wychodziłam z sali obron na wydziale architektury, czułam, że cały świat leży u moich stóp. Pięć lat ciężkiej pracy, nieprzespanych nocy spędzonych nad makietami i rysunkami technicznymi wreszcie zaowocowało upragnionym tytułem.

Zacisnęłam wargi

Promienie popołudniowego słońca wpadały przez wielkie okna uczelni, a ja z dumą przyciskałam do piersi teczkę z dokumentami. Moja radość nie trwała jednak długo. W holu czekała na mnie matka, a jej twarz wyrażała jedynie zniecierpliwienie. Zamiast gratulacji usłyszałam słowa, które od razu sprowadziły mnie na ziemię:

— No nareszcie, myślałam, że zapuścimy tu korzenie — powiedziała, poprawiając swój drogi, jedwabny szal. — Pospiesz się, Natalia. Wieczorem mamy kolację z rodzicami Patryka. Zarezerwowałam stolik w tej nowej restauracji w centrum. Musisz wyglądać perfekcyjnie.

— Mamo, dopiero co obroniłam dyplom. Chciałabym to uczcić po swojemu, z przyjaciółmi — spróbowałam zaoponować, choć z góry znałam rezultat tej wymiany zdań.

— Przyjaciele nie zapewnią ci przyszłości. Patryk to syn największego dewelopera w mieście. Nie bądź dzieckiem.

Zacisnęłam wargi. Patryk był aroganckim, skupionym na sobie dziedzicem fortuny, który traktował ludzi z góry. Jego wizja świata ograniczała się do drogich samochodów i luksusowych wakacji. Nie mieliśmy ze sobą absolutnie nic wspólnego. Moje serce należało do kogoś zupełnie innego, kogoś, o kim moja rodzina nie miała pojęcia. I wolałam, żeby tak pozostało jak najdłużej.

Przy nim czułam się prawdziwa

Filipa poznałam kilka miesięcy wcześniej w małej, osiedlowej siłowni. Nie było tam nowoczesnego sprzętu ani rzędów bieżni z ekranami dotykowymi. Był za to zapach ciężkiej pracy i przyjazna atmosfera. Filip pracował tam jako trener personalny. Zawsze uśmiechnięty, skromny, z ogromną wiedzą na temat anatomii i zdrowego stylu życia. Kiedy po raz pierwszy podszedł, by poprawić moją postawę przy podnoszeniu ciężarów, od razu poczułam to dziwne przyciąganie, o którym czyta się w książkach.

Zaczęliśmy się spotykać, ale nasze randki były dalekie od luksusów, do których przyzwyczaiła mnie rodzina. Filip jeździł starym rowerem, mieszkał w wynajętej kawalerce i często żartował, że żyje od pierwszego do pierwszego. Spacerowaliśmy po parkach, jedliśmy lody z budki i rozmawialiśmy godzinami o naszych marzeniach. Ja opowiadałam mu o projektowaniu ekologicznych osiedli, a on o pomaganiu ludziom w odzyskiwaniu formy i zdrowia. Przy nim czułam się prawdziwa, wolna od oczekiwań matki i ojca.

— Kiedy wreszcie powiesz rodzicom o nas? — zapytał pewnego popołudnia, gdy siedzieliśmy na ławce nad rzeką. W jego oczach widziałam troskę, ale i cień niepewności.

— Jeszcze nie teraz, Filip. Oni... oni są specyficzni. Dla nich liczy się tylko status społeczny i pieniądze. Zjedliby cię żywcem, a ja nie chcę cię na to narażać — odpowiedziałam, wtulając się w jego ramię.

— Nie boję się twoich rodziców, Natalka. Boję się tylko, że w końcu ulegniesz ich presji. Patryk to dobra partia, z ich punktu widzenia.

— Ale ja nie kocham Patryka. Kocham ciebie — wyznałam, patrząc mu prosto w oczy.

Filip uśmiechnął się ciepło i pocałował mnie w czoło, ale czułam, że ten temat jeszcze do nas wróci.

Nogi trzęsły mi się jak galareta

Wieczór nadszedł szybciej, niż bym sobie tego życzyła. Siedziałam przy elegancko nakrytym stole, otoczona kryształowymi kieliszkami i drogą porcelaną. Rodzice Patryka rozpływali się nad moim dyplomem, głośno planując moją przyszłość w ich firmie. Mój ojciec kiwał z aprobatą głową, a matka promieniała. W pewnym momencie Patryk odchrząknął, wstał i poprawił marynarkę. Wyciągnął z kieszeni małe, aksamitne pudełeczko. W restauracji zapadła cisza, a ja poczułam, że brakuje mi powietrza.

— Natalio, znamy się od dawna. Nasze rodziny świetnie ze sobą współpracują. Myślę, że nadszedł czas, abyśmy i my połączyli nasze siły. Czy zostaniesz moją żoną? — zapytał, otwierając pudełeczko. Wewnątrz błyszczał ogromny, absurdalnie drogi pierścionek.

Spojrzałam na niego, potem na moją matkę, która wstrzymywała oddech, a potem na wyjście z restauracji. W mojej głowie pojawił się obraz Filipa, jego ciepły uśmiech i spokój, który mi dawał. Nie mogłam tego zrobić. Moje serce należało do Filipa.

— Patryk... — zaczęłam cicho, a mój głos drżał. — Bardzo mi przykro, ale nie mogę tego przyjąć. Nie kocham cię.

Zapadła martwa cisza. Uśmiech zniknął z twarzy Patryka, a jego matka wydała z siebie cichy okrzyk oburzenia. Mój ojciec zacisnął pięści na blacie stołu, a matka posiniała z wściekłości.

— Co ty wygadujesz, dziecko? — syknęła moja matka przez zaciśnięte zęby.

— Nie wyjdę za niego. Mam kogoś innego. Kogoś, kogo naprawdę kocham — powiedziałam głośniej, wstając od stołu.

Nie czekając na ich reakcję, odwróciłam się na pięcie i wybiegłam z restauracji. Nogi trzęsły mi się jak galareta, ale czułam też ogromną ulgę. Przynajmniej do czasu, gdy wróciłam do domu.

Nie wierzyłam własnym uszom

Rodzice wrócili godzinę później. Awantura, która wybuchła w salonie, przypominała trzęsienie ziemi. Matka chodziła od ściany do ściany, wykrzykując oskarżenia.

— Zrujnowałaś wszystko! Całe swoje życie! Dla kogo?! Dla jakiegoś zera? Kim on w ogóle jest?!

— Ma na imię Filip i jest trenerem. Pracuje na osiedlowej siłowni — odpowiedziałam, starając się zachować spokój.

Ojciec zaśmiał się gorzko.

— Trener na siłowni? Chłopak, który zarabia grosze? I ty myślisz, że on ci zapewni takie życie, do jakiego jesteś przyzwyczajona? Że kupi ci dom, samochód, że pojedziecie na wakacje? Jesteś naiwna!

— Nie potrzebuję waszych pieniędzy! Chcę być po prostu szczęśliwa! — krzyknęłam, nie mogąc powstrzymać łez.

Matka zatrzymała się i spojrzała na mnie lodowatym wzrokiem.

— Skoro nie potrzebujesz naszych pieniędzy, to nie potrzebujesz też naszego dachu nad głową. Spakuj swoje rzeczy. Nie chcę cię tu widzieć, dopóki nie zmądrzejesz. Idź mieszkać pod mostem ze swoim biedakiem.

Nie wierzyłam własnym uszom, ale jej twarz była nieustępliwa. W milczeniu poszłam do swojego pokoju. Spakowałam najpotrzebniejsze ubrania, dokumenty i laptopa do małej walizki. Kiedy wychodziłam z domu, nikt mnie nie zatrzymał. Nocne powietrze było chłodne. Usiadłam na murku przed domem i wyciągnęłam telefon. Dłonie mi się trzęsły, gdy wybierałam numer Filipa.

— Halo? Natalka, co się stało? Płaczesz? — Jego zaniepokojony głos od razu mnie uderzył.

— Wyrzucili mnie... Pokłóciłam się z nimi o Patryka. Powiedziałam im o tobie. Nie mam dokąd pójść — łkałam do słuchawki.

— Będę za dziesięć minut. Czekaj na mnie.

Prawda ukryta za fasadą

Filip podjechał wkrótce, ale ku mojemu zaskoczeniu, nie był na swoim starym rowerze. Podjechał czarnym, luksusowym samochodem z przyciemnianymi szybami. Wysiadł szybko, podbiegł do mnie i mocno mnie przytulił. Byłam tak roztrzęsiona, że nawet nie zapytałam, skąd wziął to auto.

— Wszystko będzie dobrze. Jestem tu — szeptał, gładząc mnie po włosach. Zapakował moją walizkę do bagażnika i otworzył mi drzwi.

Jechaliśmy w milczeniu. Zauważyłam, że nie jedziemy w stronę jego dzielnicy. Samochód mijał oświetlone ulice centrum, kierując się ku najdroższej, nowoczesnej dzielnicy apartamentowców, tuż przy rzece.

— Filip, dokąd my jedziemy? To nie jest droga do ciebie — zapytałam w końcu, marszcząc brwi.

— Właściwie to jest. Tylko nigdy cię tam nie zaprosiłem — odpowiedział cicho, patrząc na drogę.

Zatrzymaliśmy się przed ogromnym, szklanym budynkiem. Ochroniarz w holu zasalutował Filipowi z szacunkiem. Wsiedliśmy do prywatnej windy, która zawiozła nas na sam szczyt. Kiedy drzwi się otworzyły, moim oczom ukazał się dwupoziomowy penthouse z panoramicznym widokiem na całe miasto. Minimalistyczny wystrój, dzieła sztuki na ścianach, ogromny taras. Stałam jak wryta.

Zbuduję swoje życie na nowo

— To... to jakiś żart? Dom jakiegoś kumpla? — wyrwało mi się, bo mój mózg nie potrafił połączyć skromnego trenera z tym miejscem.

Filip zaśmiał się cicho i poprowadził mnie do skórzanej kanapy.

— Usiądź, proszę. Muszę ci coś wyjaśnić — zaczął i zajął miejsce obok mnie. Wziął moje dłonie w swoje. — Nigdy cię nie okłamałem co do tego, kim jestem z zawodu. Naprawdę kocham sport i pracę z ludźmi. Ale nie jestem tylko trenerem na osiedlowej siłowni. Ta siłownia należy do mnie. Podobnie jak trzydzieści innych w całym kraju. Jestem założycielem i właścicielem sieci FitLife.

Słuchałam go, a moje oczy robiły się coraz większe. FitLife było ogromną korporacją, marką rozpoznawalną w całej Polsce.

— Ale dlaczego? Rower, kawalerka, opowieści o oszczędzaniu?

— Miałem kiedyś narzeczoną. — Jego głos posmutniał. — Byliśmy razem dwa lata. Okazało się, że kochała mój portfel, a nie mnie. Zdradzała mnie, a kiedy się dowiedziałem, próbowała odebrać mi część firmy. Od tamtej pory postanowiłem, że jeśli kiedykolwiek się z kimś zwiążę, ta osoba musi pokochać mnie za to, kim jestem, a nie za to, ile mam na koncie. Zrozumiałem, że muszę udawać kogoś zwykłego, by znaleźć prawdziwą miłość. — Spojrzał na mnie z ogromną czułością i wdzięcznością. — Dzisiaj udowodniłaś mi, że jesteś tą jedyną. Zrezygnowałaś z bogactwa, ze wsparcia rodziny, żeby być ze mną, myśląc, że nie mam nic. Nigdy ci tego nie zapomnę, Natalko.

Siedziałam tam, otoczona luksusem, w ramionach mężczyzny, którego kochałam. Straciłam rodzinę, która oceniała mnie przez pryzmat pieniędzy, ale zyskałam coś znacznie cenniejszego. Prawdziwą, szczerą miłość, która przetrwała najtrudniejszą próbę. I choć przed nami było jeszcze wiele wyzwań, wiedziałam, że z Filipem u boku zbuduję swoje życie na nowo. Dokładnie tak, jak zawsze marzyłam.

Natalia, 25 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

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