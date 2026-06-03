Algarve przywitało nas słońcem, wiatrem od oceanu i zapachem pieczonych kasztanów, który unosił się nad wąskimi uliczkami Faro. Byliśmy tam tylko we dwoje. Wiktor zaplanował ten wyjazd z niesamowitą precyzją, dbając o każdy najmniejszy szczegół. Wynajął mały domek z widokiem na klify, zorganizował wycieczki łodzią do ukrytych jaskiń i zarezerwował stoliki w najbardziej urokliwych, lokalnych restauracjach. Patrzyłam na niego z podziwem, myśląc o tym, jak wielkie mam szczęście. Mieliśmy się pobrać za zaledwie cztery miesiące. Moja suknia wisiała już w szafie, zaproszenia zostały dawno rozesłane, a w moim sercu panował niesamowity spokój.

To miał być nasz wyjazd przedślubny

Wiktor był mężczyzną mojego życia. Poznaliśmy się dwa lata wcześniej w kawiarni, w której oboje chroniliśmy się przed nagłą ulewą. Zawsze był opiekuńczy, czuły i trochę tajemniczy, jeśli chodziło o jego przeszłość. Tłumaczył to trudnym dzieciństwem, brakiem rodziny i bolesnymi wspomnieniami, do których nie chciał wracać. Uszanowałam to. Przecież każdy ma prawo do własnej przestrzeni, do zamknięcia za sobą drzwi, które prowadzą do smutnych chwil. Dla mnie liczyło się tylko to, jaki był teraz. A był idealny.

Spacerowaliśmy brzegiem oceanu, trzymając się za ręce. Fale delikatnie obmywały nasze stopy, a słońce chyliło się ku zachodowi, malując niebo na odcienie pomarańczu i fioletu. Wiktor milczał, ale był to ten rodzaj milczenia, który daje poczucie bezpieczeństwa. Przynajmniej tak mi się wtedy wydawało. Nie zauważyłam napięcia w jego ramionach, nie dostrzegłam błądzącego wzroku. Byłam zbyt zapatrzona w nasz wspólny, idealny obrazek.

– Zgłodniałaś? – zapytał nagle, zatrzymując się i patrząc na mnie z uśmiechem, który zawsze przyprawiał mnie o szybsze bicie serca.

– Trochę – przyznałam, odwzajemniając uśmiech. – Znasz tu jakieś dobre miejsce? Chciałabym zjeść coś prawdziwie lokalnego, z dala od turystycznego zgiełku.

Zamyślił się na chwilę, a potem pociągnął mnie w stronę wąskich, stromych schodków prowadzących w górę klifu.

– Myślę, że znajdziemy coś odpowiedniego na górze. Widziałem tam małą knajpkę, wyglądała bardzo autentycznie.

Poszłam za nim, nie zadając pytań. Zawsze mu ufałam. Wierzyłam mu bezgranicznie.

Myślałam, że to zwykła pomyłka

Restauracja, do której dotarliśmy, rzeczywiście była urocza. Ukryta w cieniu wielkiego drzewa, z tarasem wychodzącym prosto na bezkresny ocean. Ściany ozdobione były tradycyjnymi kafelkami azulejos, a w powietrzu unosił się zapach cytrusów i świeżych ziół. Zajęliśmy stolik w rogu, z dala od innych gości. Wiktor zamówił dla nas wodę z cytryną i dzbanek świeżego soku pomarańczowego. Oparłam głowę na dłoni, wpatrując się w niego z miłością.

– Tu jest pięknie – westchnęłam, chłonąc atmosferę tego miejsca. – Naprawdę pięknie. Dziękuję ci za ten wyjazd.

– Dla ciebie wszystko, kochanie – odpowiedział, ale jego głos brzmiał jakoś inaczej. Bardziej mechanicznie. Zauważyłam, że nerwowo stuka palcami o blat stołu.

Zanim zdążyłam zapytać, czy wszystko dobrze, podeszła do nas kelnerka. Była to drobna kobieta o ciemnych, kręconych włosach i zmęczonych, ale wciąż pięknych oczach. Ubrana w skromny fartuch, trzymała w ręku mały notes. Uśmiechnęła się do mnie uprzejmie, po czym przeniosła wzrok na Wiktora. Wtedy czas stanął w miejscu.

Kobieta zamarła. Jej oczy rozszerzyły się w wyrazie czystego niedowierzania, a potem przerażenia. Notes wyślizgnął się z jej dłoni i z głuchym uderzeniem upadł na kamienną podłogę. Wiktor drgnął, a jego twarz przybrała kolor kredy. Odwrócił wzrok, wpatrując się nagle z niezwykłą fascynacją w serwetnik stojący na środku stołu.

– Dawid? – wyszeptała kobieta, a jej głos drżał tak mocno, że ledwie ją zrozumiałam. – Dawid, to ty?

Spojrzałam na nią, kompletnie zdezorientowana, a potem na mojego narzeczonego.

– Przepraszam, chyba pani go z kimś pomyliła – odezwałam się łagodnie, próbując rozładować napięcie. – To jest Wiktor.

Kobieta nie zwróciła na mnie najmniejszej uwagi. Jej wzrok był przykuty do mężczyzny siedzącego naprzeciwko mnie. Oparła się ciężko o krawędź naszego stołu, jakby bała się, że za chwilę upadnie.

– Siedem lat... – powiedziała cicho, po polsku, co całkowicie zbiło mnie z tropu. – Siedem lat temu wyszedłeś z domu i nigdy nie wróciłeś. Szukałam cię. Wszyscy cię szukali. Zostawiłeś mnie samą z długami i z małym Adasiem. Jak mogłeś?

– Proszę pani, to jakaś pomyłka – odezwał się w końcu Wiktor. Jego głos był zimny, opanowany, ale widziałam kropelki potu na jego czole. – Nie nazywam się Dawid i nigdy wcześniej pani nie widziałem. Zaszła pomyłka. Chcielibyśmy po prostu złożyć zamówienie.

Kobieta pokręciła głową, a w jej oczach wezbrały łzy.

– Pomyłka? – zaśmiała się gorzko. – Myślisz, że matka twojego dziecka mogłaby cię z kimś pomylić? Zmieniłeś imię? Znalazłeś sobie nową, ładną dziewczynę? A my co? Byliśmy tylko ciężarem na nowej drodze?

Zdjęcie obnażyło jego kłamstwa

Czułam, że duszę się w tej ciężkiej atmosferze. Moje serce biło jak oszalałe, a w głowie huczało tysiące pytań. Spojrzałam na Wiktora, szukając w jego oczach zaprzeczenia, dowodu na to, że ta kobieta jest po prostu szalona. Ale on unikał mojego wzroku. Patrzył w stół, a jego dłonie zaciśnięte były w pięści.

– Wiktor, o czym ona mówi? – zapytałam drżącym głosem. – Znasz ją?

– Powiedziałem ci, to pomyłka! – warknął, podnosząc na mnie głos po raz pierwszy, odkąd się poznaliśmy. – Zbierajmy się stąd. Ta kobieta jest niezrównoważona.

Złapał mnie za rękę, próbując pociągnąć w stronę wyjścia, ale wyrwałam się z jego uścisku. Nie mogłam tak po prostu odejść. Musiałam poznać prawdę, jakkolwiek bolesna by ona nie była.

– Proszę zaczekać – powiedziała kelnerka, ocierając łzy z policzków. – Mam coś, co pokażę, że mówię prawdę.

Zanim Wiktor zdążył zareagować, kobieta zniknęła na zapleczu. Mój narzeczony wstał gwałtownie.

– Aneta, proszę cię, chodźmy stąd. Nie słuchaj tych bzdur. Przecież wiesz, że cię kocham. Wiesz, kim jestem.

– Właśnie zaczynam w to wątpić – odpowiedziałam cicho, czując, jak po plecach spływa mi zimny pot.

Kobieta wróciła po minucie. W drżących dłoniach trzymała drewnianą ramkę. Podeszła do naszego stołu i położyła ją tuż przed moimi oczami. Spojrzałam na zdjęcie i poczułam, jak ziemia usuwa mi się spod nóg.

Fotografia przedstawiała tę samą restaurację, w której właśnie siedzieliśmy. W tle widać było to samo wielkie drzewo i te same kafelki azulejos. Na pierwszym planie stała młoda, uśmiechnięta para. Kobieta miała na sobie skromną, białą sukienkę i trzymała w ramionach malutkie, może roczne dziecko. Mężczyzna obejmował ją w pasie, uśmiechając się szeroko do obiektywu. To był Wiktor. Miał trochę inną fryzurę, wyglądał młodziej, ale to bez wątpienia był on. Ten sam uśmiech, to samo spojrzenie, ten sam pieprzyk na lewym policzku.

– To było nasze ulubione miejsce – powiedziała cicho kelnerka, patrząc na zdjęcie z niewypowiedzianym smutkiem. – Przyjechaliśmy tu, żeby zacząć wszystko od nowa. Zaciągnęliśmy kredyty. Mieliśmy prowadzić tę restaurację. Dwa miesiące po zrobieniu tego zdjęcia powiedział, że jedzie do Lizbony załatwić sprawy urzędowe. Nigdy nie wrócił. Zostałam tu z niczym. Musiałam błagać właściciela, żeby pozwolił mi tu chociaż pracować i spłacać długi.

Koniec, który był dopiero początkiem

Słowa kobiety docierały do mnie jak przez grubą warstwę materiału. Patrzyłam na zdjęcie, potem na Wiktora, a potem znowu na zdjęcie. Wszystko, w co wierzyłam przez ostatnie dwa lata, rozsypało się w jednej chwili. Człowiek, z którym dzieliłam życie, z którym planowałam przyszłość, był ułudą. Zbudował nasz związek na kłamstwie tak wielkim, że aż trudnym do pojęcia.

– Aneta... to nie tak... mogę wszystko wytłumaczyć – zaczął Wiktor, robiąc krok w moją stronę. Jego maska pewnego siebie mężczyzny w końcu opadła, odsłaniając kogoś, kogo zupełnie nie znałam.

Cofnęłam się gwałtownie, jakby sam jego dotyk mógł mnie oparzyć.

– Nie zbliżaj się do mnie – wyszeptałam, a po moich policzkach popłynęły łzy. – Kim ty jesteś? Jak mogłeś... jak mogłeś zostawić własne dziecko? Jak mogłeś kłamać mi prosto w oczy każdego dnia?

– Byłem przerażony! Nie radziłem sobie! – krzyknął, nagle porzucając udawanie. – Długi nas zżerały, Adaś ciągle płakał... Ja po prostu nie wytrzymałem, rozumiesz? Chciałem zacząć od nowa. Z tobą miałem czystą kartę. Błagam, Aneta, kocham cię.

Spojrzałam na kobietę, która wciąż stała przy stole. Jej twarz była spokojna, jakby wylanie tych wszystkich żalów przyniosło jej dziwną ulgę. Nie patrzyła już na niego z miłością ani nawet z nienawiścią. Patrzyła na niego z litością.

Zrozumiałam wtedy, że nie mogę spędzić z tym człowiekiem ani minuty dłużej. Zabrałam swoją torebkę, odwróciłam się na pięcie i ruszyłam w stronę schodów prowadzących w dół klifu. Słyszałam za sobą jego wołanie, słyszałam kroki, ale po chwili ustały. Wiedział, że to koniec. Wiedział, że jego misternie utkana sieć kłamstw właśnie przestała istnieć.

Szłam przed siebie, wdychając chłodne, oceaniczne powietrze. To niesamowicie bolało. Cierpiałam tak bardzo, że nie potrafiłam złapać tchu. Ale jednocześnie czułam, że właśnie uniknęłam największego błędu w moim życiu. Algarve miało być miejscem, w którym przypieczętujemy naszą miłość. Zamiast tego stało się miejscem, w którym odzyskałam wolność od człowieka, który nigdy nie istniał.

Aneta, 29 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają one rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

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