Moje życie przypominało spokojną rzekę, aż do dnia, gdy w firmie pojawił się nowy prezes. Wszyscy drżeli przed jego chłodnym spojrzeniem, a ja niespodziewanie zyskałem w nim przyjaciela i powiernika. Nie wiedziałem jednak, że ten opanowany perfekcjonista wkrótce odegra najważniejszą rolę w życiu osoby, którą chroniłem od zawsze. To, co wydarzyło się po pewnym eleganckim bankiecie, całkowicie wywróciło nasz świat do góry nogami.

Uderzam głową w szklany sufit

Zawsze uważałem się za szczęściarza. Kiedy wracałem z biura, w progu witała mnie moja żona Alina, z jej ciepłym uśmiechem i spokojem, który potrafił ukoić najgorsze nerwy. Chwilę później z pokoju wybiegała czteroletnia Natalka, rzucając mi się na szyję z taką siłą, jakbym wracał z długiej podróży, a nie zaledwie po ośmiu godzinach nieobecności. Mój dom był moją twierdzą i azylem. Jednak pod tą powierzchnią idealnego życia kryła się rosnąca frustracja zawodowa.

Od lat pracowałem jako specjalista wyższego stopnia. Dawałem z siebie absolutnie wszystko. Zostawałem po godzinach, brałem na siebie obowiązki, które dawno wykraczały poza mój zakres działań, i dwoiłem się oraz troiłem, żeby udowodnić swoją wartość. Moje wyniki były świetne, liczby mówiły same za siebie, a jednak awans zawsze mnie omijał. Kolejni przełożeni klepali mnie po plecach, obiecywali złote góry, po czym awansowali kogoś ze swojego bliskiego otoczenia. Czułem, że uderzam głową w szklany sufit, którego nie potrafię przebić, bez względu na to, jak bardzo się staram. Zastanawiałem się nawet nad zmianą branży, czując, że po prostu utknąłem w martwym punkcie.

Byłem zszokowany

Pół roku temu wszystko się zmieniło. Nasza firma została przejęta, a w fotelu prezesa zasiadł Nikodem. Miał trzydzieści trzy lata, nienaganny styl i reputację człowieka, który nie bierze jeńców. Już w pierwszych dniach w biurze zapanowała atmosfera niemal namacalnego terroru. Korytarze opustoszały, rozmowy przy ekspresie do kawy ucichły, a kilku dyrektorów, którzy od lat jedynie pozorowali pracę, musiało spakować swoje rzeczy w kartony. Wszyscy opowiadali o nowym szefie ze strachem, ale jednocześnie z szacunkiem graniczącym z czcią. Nikodem był bezwzględny dla niekompetencji, niezwykle bystry i widział wszystko to, co jego poprzednicy zamiatali pod dywan.

Dokładnie po tygodniu od jego przyjścia, na moim biurku zadzwonił telefon. Asystentka zarządu poprosiła mnie do gabinetu prezesa. Szedłem tam, czując, jak serce podchodzi mi do gardła. Byłem pewien, że to koniec. W głowie układałem już plan szukania nowej pracy i zastanawiałem się, jak powiem o tym Alinie. Zapukałem i wszedłem do przestronnego, jasnego biura. Nikodem siedział za biurkiem, przeglądając jakieś dokumenty. Wskazał mi krzesło.

— Przeanalizowałem raporty z ostatnich trzech lat — zaczął bez zbędnych wstępów, patrząc mi prosto w oczy. — To karygodne, że dotąd nie zostałeś dyrektorem operacyjnym. Robisz tutaj pracę za dwóch ludzi, a twój poprzedni przełożony przypisywał sobie twoje zasługi. Naprawiłem już większość błędów mojego poprzednika, a teraz naprawiam ten. Od jutra przejmujesz dział operacyjny. Gratuluję.

Byłem tak zszokowany, że przez dłuższą chwilę nie potrafiłem wykrztusić ani słowa. Wyszedłem z gabinetu jako dyrektor, wciąż nie wierząc w to, co właśnie się wydarzyło.

Początkowo się opierał

Ku mojemu jeszcze większemu zdumieniu, nasza relacja zawodowa szybko przerodziła się w coś więcej. Mieliśmy z Nikodemem świetne zrozumienie. Łączył nas ten sam cel biznesowy, podobna etyka pracy i chęć usprawnienia procesów, które od lat kulały. Zaczęliśmy spędzać ze sobą coraz więcej czasu, najpierw dyskutując o strategii firmy, a z czasem przechodząc na tematy prywatne.

Z początku nasze otoczenie w firmie patrzyło na to z nieufnością. Szepty w korytarzach sugerowały, że próbuję się podlizać nowej władzy. Jednak Nikodem szybko ukrócił wszelkie plotki. Nie znosił małostkowości, fałszu i głupich przepychanek słownych. Dał pracownikom jasno do zrozumienia, że liczą się dla niego wyłącznie kompetencje i lojalność. Nikt nie śmiał robić mi wyrzutów, a nasza przyjaźń rozwijała się całkowicie naturalnie.

Zauważyłem, że pod maską twardego, nieprzystępnego prezesa kryje się człowiek niezwykle samotny. Traktował mnie jak jedyną osobę, której może w pełni zaufać. Kiedyś, podczas późnej pracy nad ważnym projektem, otworzył się przede mną.

— Wiesz, zazdroszczę ci — powiedział, patrząc w okno na nocną panoramę miasta. — Masz do kogo wracać. Ja przez tę ciągłą pogoń za wynikami i budowanie pozycji nie mam praktycznie czasu na własne życie prywatne. Wracam do pustego mieszkania i jedyne, co mnie czeka, to kolejne maile.

Zrobiło mi się go zwyczajnie żal. Zacząłem zapraszać go do nas na kolacje. Początkowo się opierał, nie chciał robić kłopotu, ale w końcu się zgodził. Szybko okazało się, że to był strzał w dziesiątkę. Nikodem łapał świetny kontakt z Aliną, chwaląc jej niezwykły talent kulinarny, a dla Natalki stał się ulubionym „wujkiem”, który z pełnym zaangażowaniem potrafił układać z nią wieże z klocków. Był u nas swobodny, radosny i wreszcie mógł zrzucić z siebie ciężar korporacyjnej zbroi.

Nie byłem zachwycony

Miałem w życiu tylko jedno prawdziwe zmartwienie, które nie dawało mi spokoju. Chodziło o moją młodszą siostrę, Hannę. Hania miała dwadzieścia osiem lat i była niezwykle utalentowaną ilustratorką. Tworzyła przepiękne, baśniowe obrazy, które zapierały dech w piersiach, ale w życiu codziennym była boleśnie nieśmiała. Miała ogromny problem z nawiązywaniem nowych relacji, przez co wciąż trzymała się z trzema koleżankami jeszcze z czasów studiów.

Te kobiety były po prostu okropne. Zadufane w sobie, głośne, wiecznie krytykujące wszystko i wszystkich wokół. Zawsze patrzyły na każdego z góry, traktując ludzi jak istoty gorszego sortu. Nawet do mnie odnosiły się z lekceważeniem, co znosiłem wyłącznie ze względu na siostrę. Najgorsze jednak było to, jak torpedowały każdy, nawet najmniejszy zalążek związku Hanny. Kiedy tylko na horyzoncie pojawiał się jakiś wartościowy mężczyzna, potrafiły go tak osaczyć, wyśmiać i zniechęcić, że po jednym spotkaniu znikał bez śladu.

Pewnego popołudnia Hanna zadzwoniła do mnie z informacją, że dziewczyny zabierają ją na duży, elegancki bankiet związany z rynkiem sztuki. Nie byłem zachwycony. Znałem ten typ wydarzeń i wiedziałem, jak zachowują się jej przyjaciółki, gdy mogą założyć drogie sukienki i udawać wielkie znawczynie. Bałem się, że znów zrobią jej przykrość, przytłoczą ją swoim zachowaniem i zepchną w cień. Nie oponowałem jednak. Nie chciałem podcinać jej skrzydeł, zwłaszcza że liczyła na nawiązanie ciekawych kontaktów zawodowych.

Odetchnąłem z ulgą

Kolejnego dnia rano, zaraz po wejściu do biura, asystentka przekazała mi, że prezes pilnie prosi mnie do siebie. Nikodem rzadko wzywał mnie z samego rana, chyba że działo się coś bardzo poważnego. Wszedłem do gabinetu, a on stał przy oknie, opierając ręce o biodra. Wyglądał na zirytowanego.

— Siadaj — powiedział krótko, wskazując fotel.

Usiadłem, czując nieprzyjemny ucisk w żołądku.

— Byłem wczoraj na pewnym bankiecie — zaczął, patrząc na mnie uważnie. — Częściowo finansowałem tę imprezę z funduszu reprezentacyjnego, o czym pewnie zapomniałeś.

Skinąłem głową. Faktycznie, całkowicie wyleciało mi to z głowy.

— Spotkałem tam twoją siostrę. Poznałem ją od razu, bo pokazywałeś mi jej zdjęcia i opowiadałeś o jej ilustracjach.

Zamarłem.

— Nikodem, ja… — zacząłem, ale mi przerwał.

— Twoja siostra ma niezwykle ciekawe koleżanki. — Jego ton był chłodny, niemal sarkastyczny. — Szczerze mówiąc, sporo od ciebie słyszałem o Hannie, więc mam głęboką nadzieję, że ma w głowie trochę więcej niż one. Osobiście miałem wczoraj ochotę wyrzucić te trzy panie za drzwi, tak bardzo były nieznośne.

Byłem przerażony. Wiedziałem, jak bardzo Nikodem ceni profesjonalizm i kulturę osobistą. Zacząłem gorączkowo przepraszać, tłumaczyć, że Hanna jest zupełnie inna, że te kobiety mają na nią zły wpływ, że to nie jest jej prawdziwe oblicze. Wtedy stało się coś, czego się nie spodziewałem. Nikodem wybuchnął szczerym, głośnym śmiechem. Złapał się za głowę i opadł na swój fotel.

— Przestań, błagam cię! — powiedział, ocierając łzę z kącika oka. — Przecież cię nie zwalniam. Po prostu wreszcie rozumiem, dlaczego tak bardzo się o nią martwisz. Ona wyglądała na całkowicie zagubioną w tym towarzystwie. Powinieneś poważnie z nią porozmawiać, bo te kobiety ją zniszczą.

Odetchnąłem z taką ulgą, że aż zakręciło mi się w głowie. Resztę dnia spędziłem na spokojnej pracy, wciąż jednak myśląc o tym incydencie.

Podjąłem najlepszą decyzję

Jeszcze tego samego dnia wieczorem, gdy siedziałem w salonie, zadzwonił mój telefon. To była Hanna. Jej głos brzmiał dziwnie, była jednocześnie podekscytowana i niesamowicie zawstydzona.

— Łukasz, muszę ci coś powiedzieć — zaczęła niepewnie. — Wczoraj na tym bankiecie… one były po prostu nie do zniesienia. Wpadłyśmy na bardzo przystojnego mężczyznę przy bufecie. Zaczęłam z nim rozmawiać, pytał o sztukę, był niezwykle kulturalny. Bardzo mi się spodobał. Ale one… wtrąciły się, zaczęły traktować go z góry, rzucały jakieś kąśliwe uwagi. Spaliłam się ze wstydu i uciekłam. Zmarnowałam szansę na poznanie kogoś niesamowitego.

Słuchałem jej, a w mojej głowie poszczególne elementy układanki zaczęły wskakiwać na swoje miejsca. Z trudem powstrzymałem uśmiech. Nie zdradziłem jej, że wiem, o kogo chodzi. Wyszedłem z roli obrońcy i zacząłem działać strategicznie. Pocieszyłem ją, powiedziałem, że na pewno spotka kogoś wartościowego, i szybko zakończyłem rozmowę. Następnego dnia, podczas przerwy na kawę w biurze, zdecydowałem się postawić wszystko na jedną kartę. Powiedziałem Nikodemowi o telefonie od siostry i o tym, co dokładnie czuła po spotkaniu z nim. Widziałem, jak jego twarz łagodnieje, a w oczach pojawia się wyraźne zainteresowanie.

— Wiesz co? — powiedział powoli, mieszając łyżeczką w filiżance. — W sumie moglibyśmy się poznać. Byle bez tych jej koleżanek. Mam wrażenie, że mamy sobie całkiem sporo do powiedzenia.

Wiedziałem, że jeśli powiem Hannie prawdę, zestresuje się tak bardzo, że w ogóle zrezygnuje z wyjścia z domu. Wymyśliłem więc małą intrygę. Zadzwoniłem do niej i zaproponowałem spotkanie na mieście. Tłumaczyłem, że mam do omówienia pewien projekt graficzny, w którym jej wiedza będzie niezbędna. Zgodziła się bez wahania. Zaprosiłem ją do cichej, urokliwej kawiarni połączonej z małą galerią obrazów. Kiedy przyszła, usiedliśmy przy stoliku. Była zrelaksowana, opowiadała o swoich nowych szkicach. Zgodnie z umową, piętnaście minut później drzwi kawiarni otworzyły się i do środka wszedł Nikodem. Zobaczyłem, jak Hanna zamiera. Jej oczy rozszerzyły się w panice, a dłonie kurczowo zacisnęły na filiżance.

Podniosłem się z miejsca, uśmiechając się szeroko.

— Haniu, chciałbym ci kogoś przedstawić — powiedziałem spokojnie. — To jest Nikodem, mój prezes, o którym tyle ci opowiadałem.

Nikodem podszedł do stolika, uśmiechnął się ciepło i wyciągnął do niej dłoń.

— Bardzo miło mi wreszcie poznać cię w spokojniejszych okolicznościach — powiedział delikatnie.

Hanna była w szoku, ale widziałem, jak na jej twarzy powoli pojawia się piękny, szczery uśmiech. Odwzajemniła uścisk dłoni.

— Słuchajcie. — Spojrzałem na zegarek, grając swoją rolę do końca. — Alina właśnie do mnie napisała, muszę pilnie wracać do domu. Zostawiam was. Bawcie się dobrze.

Odwróciłem się i po prostu wyszedłem, zostawiając ich samych. Kiedy przez szybę kawiarni spojrzałem na nich po raz ostatni, widziałem, jak oboje pochylają się ku sobie, całkowicie pochłonięci rozmową. Zrozumiałem wtedy, że podjąłem najlepszą decyzję w swoim życiu, ratując dwie wspaniałe, samotne osoby, które po prostu potrzebowały odpowiednich warunków, by się odnaleźć.

Łukasz, 30 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

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