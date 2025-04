Byliśmy razem od 8 lat, chociaż na sformalizowanie związku zdecydowaliśmy się dopiero teraz. Nasza córeczka Julka wkrótce miała skończyć 10 miesięcy, a my - wziąć ślub. Nie rozumiem, jak mógł nas zostawić w takim momencie.

Nawet nie wiedział, że jestem w kolejnej ciąży. Chciałam mu o tym powiedzieć już po ślubie.

Nie zdążyłam nawet pójść na wizytę do lekarza, ale już wyobrażałam sobie, że w prezencie zapakuję mu test ciążowy z 2 kreskami. Swoim odejściem kompletnie mnie zaskoczył.

Planowaliśmy kameralną uroczystość - ślub w urzędzie, a potem obiad dla rodziny i znajomych. Grzesiek zaczął się dziwnie zachowywać, wycofywał się, nie chciał podejmować decyzji w sprawie menu, nagliłam go, by kupił sobie nowy garnitur, ale twierdził, że ten, który ma jest dobry.