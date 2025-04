Kiedy słyszę, jak moi kumple narzekają na swoje teściowe, to czuję się wyróżniony przez los. Bo ja na swoją złego słowa powiedzieć nie mogę. Nie raz i nie dwa, uratowała mi tyłek i obroniła przed gniewem mojej małżonki, a swojej córki. Jak chociażby wtedy, przed kilku laty, gdy Ania wróciła ze szkolenia.

Rozstaliśmy się tydzień wcześniej w wielkim gniewie

Byliśmy młodym małżeństwem, iskrzyło między nami, a że każde z nas miało charakterek, więc różnie to bywało. Ostra wymiana zdań, emocje sięgające zenitu, potem długie ciche dni… I żadne nie było skore pierwsze przeprosić.

Wtedy poszło o jakąś błahostkę, z której zrobiła się wielka sprawa. Jednak przemyślałem wszystko, gdy żona wyjechała, i doszedłem do wniosku, że szkoda życia na obrażanie się. W duchu przyznałem Ance rację. Uznałem, że faktycznie więcej w tym było mojej winy i to ja pierwszy powinienem okazać skruchę. Toteż na przeprosiny postanowiłem wysprzątać na błysk nasze mieszkanie, łącznie z umyciem okien, powieszeniem firanek i zrobieniem prania.

W dniu powrotu żony, zadowolony z siebie, czekałem na nią niecierpliwie w czyściutkim mieszkaniu. Poderwałem się jak oparzony, słysząc dzwonek do drzwi. Mina mi zrzedła, gdy na progu ujrzałem teściową.

– Przyniosłam wam coś dobrego na obiad, Ania pewnie będzie głodna po podróży – powiedziała, rozpakowując torbę. – Cieszysz się, że już wraca?

– Pewnie – mruknąłem.

Mogło być tylko gorzej

Moja teściowa taka już właśnie była, zawsze wpadała nie w porę. Naburmuszyłem się, ona jednak niezrażona moim zachowaniem, paplała o czymś z rozbawieniem… Anka wróciła w dużo lepszym humorze niż przy wyjeździe. I od razu doceniła moje starania.

– Jak to dobrze być we własnym domu – powiedziała po przywitaniu. – W dodatku tak pięknie posprzątanym – rozglądała się wokoło z uśmiechem. – I firanki świeże powieszone – pokręciła głową z uznaniem.

– Chłopak się starał, jak mógł – wtrąciła teściowa, krzątając się w kuchni. – Wszystko gotowe, można siadać do stołu.

– Dajcie mi chwilę, odświeżę się i przebiorę – uśmiechnęła się Anka, wzięła jakieś swoje ciuszki z szafy i zniknęła w łazience.

Odetchnąłem z ulgą, zapowiadało się, że nasze życie wróciło do normy.... Jednak już po chwili drzwi łazienki otworzyły się z hukiem i wypadła z nich moja żona, czerwona ze złości, wymachując mi jakimś ciuchem przed nosem.

– Co to jest?! – wrzasnęła.

– No… twój sweter chyba – odparłem zdumiony jej niespodziewaną agresją.

– Tyle to ja też wiem – rozpostarła go na wprost moich oczu. – Ale jak on wygląda, coś ty z nim zrobił?

– Uprałem go tylko, był w koszu na pranie – wyjąkałem, wciąż niczego nie rozumiejąc.

– Jest całkiem sfilcowany, do niczego się już nie nadaje – Anka miała łzy w oczach. – Mój ulubiony sweter, zrobiłeś to złośliwie…

– Skądże, no co ty mówisz – starałem się ją objąć, ale wyrwała mi się.

– Jesteś świnia – rzuciła ciuch na ziemię. – Nie odzywaj się do mnie…

Miałem tego dość, wszystko robię źle

Ręce mi opadły, bo przecież w dobrej wierze uprałem ten jej sweter, chciałem jej zrobić niespodziankę, do głowy mi nie przyszło, że nie wolno go wkładać do pralki. Za nic w świecie nie zamierzałem jej zrobić przykrości… A teraz zupełnie nie wiedziałem, jak udobruchać Ankę. Mimowolnie spojrzałem na teściową, a ona puściła do mnie oczko.

– No, ale o co tobie chodzi, dziecko – podniosła z podłogi sweterek.

– Przecież on teraz wygląda lepiej niż przedtem, taka fajna się na nim faktura zrobiła... – przyłożyła sweter do siebie, przeglądając się w lustrze. – Teraz to jest najmodniejsze, jak ty nie chcesz, to ja wezmę.

– Tak myślisz? – spytała żona.

– Pewnie – odparła teściowa. – Mogę go wziąć?

– Czekaj... – Anka przyjrzała się uważniej swetrowi. – Rzeczywiście, nawet nieźle to wygląda…

Popatrzyła na mnie niepewnie, spod oka, a potem uśmiechnęła się…

