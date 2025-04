Rozmowa w sprawie pracy bywa stresująca niemal dla każdego. To dlatego warto się do niej przygotować. O tym, jak zachowywać się na rozmowie w sprawie pracy opowiada specjalista do spraw rekrutacji Randstad - Ewa Grzegorczyk.

5 pytań, które na pewno usłyszysz na rozmowie w sprawie pracy

Jak zachować się na rozmowie kwalifikacyjnej?

bądź punktualna ,

, powiadom rekrutera o ewentualnym spóźnieniu ,

, to rekruter powinien podać rękę kandydatowi ,

, rekruter wskazuje miejsce, które powinnaś zająć ,

, bądź sobą , postaraj się nie udawać, bo specjalista może zorientować się, że kłamiesz,

, postaraj się nie udawać, bo specjalista może zorientować się, że kłamiesz, nie bój się mówić o sobie dobrze - należy mówić o swoich osiągnięciach,

- należy mówić o swoich osiągnięciach, nie przechwalaj się ,

, mów o każdym doświadczeniu zawodowym - również o stażach,

- również o stażach, nie obawiaj się mówić o angielsku ,

, przygotuj się do rozmowy - dowiedz się jak najwiecej o firmie, do której rekrutujesz,

- dowiedz się jak najwiecej o firmie, do której rekrutujesz, przygotuj odpowiedź na pytanie o to, dlaczego chcesz pracować w danej firmie

