Od dawna szukasz pracy, rozsyłasz swoje CV i nie otrzymujesz żadnej odpowiedzi? Masz wrażenie, że twoje aplikacje nie docierają do adresatów, albo nikt nie zwraca na nie uwagi? Możliwe, że popełniasz kilka karygodnych błędów w swoim CV i przez to dalej jesteś bezrobotna. Wyeliminuj je ze swojej aplikacji, żeby szybciej znaleźć pracę.

1. Literówki

Twoje CV powinno być bezbłędne, przejrzyste i czytelne. Nie możesz pozwolić sobie na nawet drobne literówki, bo może to się dla ciebie źle skończyć. Rekruter czy specjalista Human Research zapewne odrzuci twoją aplikację, ponieważ nikt nie chce pracować z osobą niedokładną.

2. Zdjęcie typu selfi

CV powinno być profesjonalne. Potraktuj je jak formę autoprezentacji. Jeśli chcesz być postrzeżona jako osoba poważna, nie możesz umieścić zdjęcia selfie albo z rodzinnych wakacji. Wybierz raczej fotografię na jasnym tle, tak aby wyraźnie widać było twoją twarz. Zrób sobie delikatny makijaż w odcieniach beżu, brązu albo w kolorach ziemi. Koniecznie ubierz się w elegancką koszulę.

3. Kolorowy miszmasz

Profesjonalne CV to nie obraz Picasso'a albo dziecięca kolorowanka. Zrezygnuj z barwnych wzorów, marginesów czy ramek. Jeśli upierasz się na jeden kolorystyczny akcent, to niech to będzie np. wyróżniony, granatowy styl czcionki, albo delikatne tło po jednej stornie. Zachowaj jednak umiar. To twoje doświadczenie i wiedza mają przykuwać uwagę, a nie malunki rodem z przedszkola.

4. Zbędne informacje

Pamiętaj, że CV powinno być prawdziwym popisem twoich umiejętności i nabytego doświadczenia. Wysyłając aplikację, działasz trochę jak handlowiec. Albo twoje CV się sprzeda i zostaniesz zaproszona na rozmowę kwalifikacyjną, albo wyląduje w koszu rekrutera. Postaraj się zamieścić w CV tylko istotne informacje, które wyróżnią cię z grupy innych kandydatów. W CV na pewno możesz pominąć:

nawę szkoły podstawowej i gimnazjalnej,

informacje o dorywczych pracach,

listę takich miejsc pracy, w których pracowałaś mniej niż 3 miesiące (rekruter może uznać, że jesteś słabym pracownikiem i inni pracodawcy cię zwalniali).

5. Brak doświadczenia

Jeśli wcześniej nigdzie nie pracowałaś, nie musisz tego bezpośrednio pokazywać w CV. Zamiast pisać o braku doświadczenia, napisz o:

ukończonych kursach,

stażach i praktykach,

zainteresowaniach i hobby,

cechach charakteru,

tym, że szybko się uczysz.

