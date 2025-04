Becikowe to świadczenie wypłacane z tytułu urodzenia się żywego dziecka. Jest przyznawane matce, ojcu lub prawnemu opiekunowi. Nie jest to jednak świadczenie, które należy się automatycznie. Żeby uzyskać becikowe, należy złożyć wniosek - najpóźniej do 12 miesięcy od daty urodzenia dziecka.

To, czy otrzyma pani becikowe, zależy od dochodów w rodzinie. Progiem granicznym jest kwota 1922 zł netto na osobę w rodzinie. Becikowe wynosi 1000 zł.

Aby uzyskać becikowe, należy złożyć komplet dokumentów w gminie, urzędzie miasta albo OPS. Niezbędne dokumenty to:

wniosek o becikowe,

dokument tożsamości, na przykład dowód osobisty albo paszport,

zaświadczenie lekarskie albo od położnej, które potwierdza, że matka dziecka była podczas ciąży pod opieką lekarską i opieka zaczęła się nie później niż od 10 tygodnia ciąży,

samodzielnie napisane oświadczenie, że wcześniej na to samo dziecko nie pobrano już becikowego,

oświadczenia albo zaświadczenia o dochodach osób z rodziny.

Po złożeniu dokumentów, jednostka administracyjna powinna wydać decyzję do końca miesiąca, jeśli wniosek został złożony do 10 dnia danego miesiąca.