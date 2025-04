Rozmowa w sprawie pracy to ważny element procesu rekrutacyjnego. Zobacz, jakich błędów należy się wystrzegać, aby nie zniechęcić do siebie rekrutera. Podpowiada specjalistka do spraw rekrutacji Randstad - Ewa Grzegorczyk.

Błędy w czasie rozmowy w sprawie pracy:

spóźnienie na rozmowę w sprawie pracy,

na rozmowę w sprawie pracy, brak przygotowania do rozmowy,

do rozmowy, nieznajomość firmy , do której rekrutujesz ,

, do której rekrutujesz , negatywna opinia o byłym pracodawcy ,

, nieumiejętność mówienia o sobie i o swoich sukcesach,

i o swoich sukcesach, nieutrzymywanie kontaktu wzrokowego.

