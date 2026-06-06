Od kiedy pamiętam, zawsze byłam tą drugą. Tą, która musiała się bardziej starać, głośniej mówić, żeby zostać zauważoną, i dawać z siebie wszystko, by zasłużyć na chociażby cień uśmiechu. Tomek był inny. Tomek był złotym dzieckiem. Mój starszy brat nie musiał robić niczego szczególnego, by nasza mama patrzyła na niego z nieskrywanym uwielbieniem. Wystarczyło, że po prostu był.

Brat był pupilkiem mamy

Kiedy dorastaliśmy, to ja pomagałam w domowych obowiązkach, ja dbałam o to, by wszystko było na swoim miejscu, i to ja zawsze pamiętałam o urodzinach, imieninach czy Dniu Matki. Tomek żył we własnym świecie, zapatrzony w siebie, zawsze stawiając swoje potrzeby na pierwszym miejscu.

Gdy wyjechał na studia do innego miasta, kontakt z nim zaczął słabnąć, aż w końcu niemal całkowicie zanikł. Dzwonił tylko wtedy, gdy potrzebował pieniędzy na nową kurtkę, wyjazd w góry czy po prostu na codzienne wydatki, którymi nie potrafił odpowiednio zarządzać. Mama zawsze mu je wysyłała, odmawiając sobie wielu rzeczy, byleby tylko jej ukochany synek miał to, czego pragnie. Ja zostałam na miejscu, skończyłam studia, znalazłam dobrą pracę i przez cały ten czas byłam blisko.

Pomagałam jej w codziennych sprawach, woziłam na zakupy, dotrzymywałam towarzystwa w długie zimowe wieczory. Mimo to, w jej oczach zawsze widziałam tęsknotę za Tomkiem. Zawsze czekała na jego telefon, który milczał całymi miesiącami. Chciałam wierzyć, że w końcu dostrzeże moje poświęcenie, że doceni to, co dla niej robię.

Myślałam, że mama się ucieszy

Z biegiem lat miasto stawało się dla niej coraz bardziej męczące. Narzekała na hałas, na pędzących ludzi, na to, że nie ma gdzie spokojnie usiąść i posłuchać śpiewu ptaków. Postanowiłam, że spełnię jej największe marzenie. Odłożyłam trochę oszczędności, wzięłam pożyczkę i zaczęłam szukać idealnego miejsca. Chciałam podarować jej spokojną przystań, uroczy domek na wsi, z dala od zgiełku, gdzie będzie mogła uprawiać swój ukochany ogródek i cieszyć się ciszą. Poszukiwania trwały kilka miesięcy, ale w końcu znalazłam to jedno, idealne miejsce.

To był niewielki, uroczy dom z białymi ścianami, otoczony starymi jabłoniami. Wymagał trochę pracy, ale wiedziałam, że mogę stworzyć z niego prawdziwy raj na ziemi. Spędzałam tam każdy weekend, każdą wolną chwilę. Malowałam ściany na jej ulubione, pastelowe kolory, dobierałam zasłony, kupowałam najpiękniejsze meble. Wyposażyłam kuchnię w nowoczesne sprzęty, żeby było jej wygodnie: dużą lodówkę, zmywarkę, piekarnik, o którym zawsze marzyła. W salonie stanęła wielka, wygodna kanapa, na której mogłaby czytać książki, a naprzeciwko niej nowoczesny telewizor. Każdy szczegół był dopracowany z myślą o niej. Kiedy w końcu wszystko było gotowe, zaprosiłam ją na miejsce i wręczyłam klucze.

– To dla ciebie, mamo – powiedziałam, czując łzy wzruszenia w oczach.

Jej reakcja była... umiarkowana. Uśmiechnęła się, podziękowała, powiedziała, że to bardzo miłe z mojej strony, ale nie widziałam w niej tej iskry radości, na którą tak bardzo liczyłam. Tłumaczyłam sobie, że jest po prostu zmęczona podróżą i nadmiarem wrażeń. Wprowadziła się tydzień później.

To było dziwne zachowanie

Przez pierwsze tygodnie wszystko wydawało się w porządku. Dzwoniłam do niej codziennie, pytałam, jak się czuje, jak mija dzień. Odpowiadała zdawkowo, ale zrzucałam to na karb aklimatyzacji w nowym miejscu. Chciałam ją odwiedzić po dwóch tygodniach, żeby sprawdzić, jak sobie radzi, ale nagle zaczęła szukać wymówek.

– Nie przyjeżdżaj w ten weekend, córeczko – powiedziała przez telefon, a jej głos brzmiał dziwnie nerwowo. – Mam dużo sprzątania, a poza tym umówiłam się z sąsiadką na kawę. Lepiej będzie, jak przyjedziesz kiedy indziej.

Zgodziłam się, choć poczułam delikatne ukłucie zawodu. Kolejny weekend przyniósł podobną sytuację. Tym razem tłumaczyła, że potrzebuje ciszy i samotności, że wciąż układa rzeczy w szafkach. Zaczęłam odnosić wrażenie, że coś przede mną ukrywa. Zawsze była pedantycznie dokładna, nie potrzebowała całego miesiąca na ułożenie kilku ubrań. Moja intuicja podpowiadała mi, że powinnam sprawdzić, co się dzieje.

Byłam w szoku

Minął dokładnie miesiąc od momentu, w którym przekazałam jej klucze. Postanowiłam zrobić jej niespodziankę. Upiekłam jej ulubione ciasto z kruszonką, kupiłam bukiet świeżych kwiatów i pojechałam na wieś bez zapowiedzi. Chciałam po prostu spędzić z nią niedzielne popołudnie, wypić herbatę na tarasie i porozmawiać.

Kiedy podjechałam pod dom, wszystko wyglądało spokojnie. Ogród był zadbany, a w oknach wisiały firanki, które sama wybierałam. Podeszłam do drzwi i zapukałam. Nikt nie odpowiadał. Nacisnęłam klamkę – było otwarte. Weszłam do przedpokoju i zawołałam mamę, ale odpowiedziała mi tylko cisza. Ściągnęłam buty i ruszyłam w stronę salonu. Zamarłam.

Moje serce zaczęło bić jak oszalałe, a z rąk niemal wypadło mi pudełko z ciastem. Salon, który jeszcze miesiąc temu zachwycał piękną, rozłożystą kanapą, drewnianym stolikiem kawowym i wielkim telewizorem, był całkowicie pusty. Zostały tylko gołe ściany i dywan. Nie mogłam w to uwierzyć. Mój mózg przez chwilę odmawiał współpracy. Zrobiłam kilka kroków w stronę kuchni, z przerażeniem odkrywając, że tam sytuacja wygląda równie dramatycznie. Zniknęła mikrofalówka, nowoczesny ekspres do kawy, a nawet stół z krzesłami. Wszystko przepadło. Stałam tam, patrząc na puste przestrzenie, i czułam, jak po moich policzkach spływają łzy niezrozumienia i bezsilności.

Mama wszystko sprzedała

Usłyszałam skrzypienie drzwi wejściowych. Mama weszła do domu z siatką zakupów. Kiedy mnie zobaczyła, zamarła. Na jej twarzy malowało się poczucie winy wymieszane z dziwnym rodzajem buntu.

– Mamo... co tu się stało? – wykrztusiłam, wskazując drżącą ręką na pusty salon. – Gdzie są meble? Gdzie sprzęty, za które zapłaciłam?

Odstawiła siatkę na podłogę i unikała mojego wzroku. Poprawiła włosy, wzięła głęboki oddech i w końcu na mnie spojrzała.

– Musiałam je sprzedać – powiedziała cicho, ale stanowczo.

– Sprzedać? – Mój głos załamał się, przechodząc w pisk. – Ale dlaczego? Przecież to był mój prezent! Kupiłam to wszystko, żebyś mogła wygodnie żyć! Zapożyczyłam się!

– Tomek zadzwonił – wyrzuciła z siebie, a w jej oczach pojawił się ten znajomy błysk, który widziałam zawsze, gdy mowa była o moim bracie. – Powiedział, że wpadł w ogromne kłopoty finansowe. Potrzebował gotówki na wczoraj, inaczej stałoby się coś złego. Nie mogłam go tak zostawić, Martusiu. Zrozum, to mój syn.

– A ja kim jestem?! – krzyknęłam, nie mogąc powstrzymać łez, które teraz płynęły strumieniami. – Kim ja dla ciebie jestem? Zadzwonił po trzech latach milczenia, zażądał pieniędzy, a ty bez mrugnięcia okiem sprzedałaś wszystko, co z takim trudem dla ciebie przygotowałam?

– Meble to tylko rzeczy – odpowiedziała chłodno, krzyżując ramiona na piersi. – Spać mogę na starym tapczanie. Tomek potrzebował pomocy. Jesteś jego siostrą, powinnaś to zrozumieć i cieszyć się, że mogliśmy go uratować.

Brat zawsze będzie ważniejszy

Słuchałam jej słów i czułam, jak coś we mnie bezpowrotnie pęka. Nie było żadnego „myśmy go uratowali”. To ona sprzedała owoc mojej ciężkiej pracy, moje poświęcenie i moją miłość, by po raz kolejny zaspokoić kaprys człowieka, który nawet nie pamiętał, kiedy ma urodziny. Człowieka, który nie przyjechał nawet podziękować, tylko po prostu zgarnął przelew i znowu zapadł się pod ziemię.

Patrzyłam na kobietę, dla której chciałam uchylić nieba. Zrozumiałam wtedy z bolesną jasnością, że nigdy nie wygram tej rywalizacji. Choćbym kupiła jej pałac ze szczerego złota, ona bez wahania przetopiłaby go na monety, gdyby tylko Tomek o to poprosił. Zawsze będę tylko tłem dla jego nieobecności.

Odwróciłam się na pięcie, zostawiając na podłodze pudełko z ciastem. Nie powiedziałam już ani słowa. Wyszłam z pustego domu, wsiadłam do samochodu i odjechałam. Zostałam z ogromnym żalem, poczuciem odrzucenia i ratami kredytu za sprzęty, których już nie ma. I z tą najtrudniejszą lekcją w życiu – że miłości nie da się kupić, a faworyzowanie potrafi zniszczyć absolutnie wszystko.

Marta, 38 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają one rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

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