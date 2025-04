Rozmowa w sprawie pracy bywa stresująca. To w końcu jedyny i niepowtarzalny moment zaprezentowania się przed rekruterem lub przyszłym pracodawcą. To dlatego tak ważne jest, by zrobić dobre wrażenie. W co ubrać się na rozmowę w sprawie pracy? Opowiada specjalista do spraw rekrutacji firmy Randstad - Ewa Grzegorczyk.

Jak ubrać się na rozmowę w sprawie pracy?

Poznaj kilka ważnych rad:

zorientuj się do jakiego rodzaju firmy rekrutujesz i dobierz strój,

rekrutujesz i dobierz strój, strój dobierz do stanowiska, na jakie rekrutujesz,

uniwersalnym strojem jest elegancki look : koszula, marynarka, spódnica,

: koszula, marynarka, spódnica, wybierz obcasy , a nie buty sportowe

, a nie buty sportowe dobierając strój pomyśl o sobie, tak by się nie przebrać, a podkreślić swoją osobowość

