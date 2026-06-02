Sycylia powitała nas upalnym wiatrem i zapachem kwitnących cytrusów. Kiedy nasz wynajęty samochód wjeżdżał na podjazd luksusowej willi z widokiem na Morze Jońskie, czułam, że wreszcie osiągnęliśmy to, na co pracowaliśmy przez całe życie. Adam, mój mąż, wysiadł z auta z szerokim uśmiechem, rozkładając ramiona, jakby chciał objąć cały świat.

– Mówiłem, że w tym roku zaszalejemy, kochanie – rzucił, podchodząc do mnie i całując mnie w policzek. – Zasłużyliśmy na to. Ty, ja i nasza rodzina.

To miał być raj na ziemi

Patrzyłam na niego z podziwem. Ostatni rok był dla nas bardzo pracowity. Adam spędzał w swojej firmie długie godziny, często wracając późno w nocy. Zawsze powtarzał, że to kluczowy moment dla jego biznesu, że negocjuje wielkie kontrakty, które zabezpieczą naszą przyszłość. Ufałam mu bezgranicznie. W końcu od piętnastu lat budowaliśmy nasze życie cegła po cegle. Mieliśmy piękny dom na przedmieściach, dwa samochody i dwoje wspaniałych dzieci, które właśnie biegały po rozległym tarasie, wybierając pokoje.

Willa była oszałamiająca. Basen typu infinity zdawał się łączyć z horyzontem, a wnętrza przypominały te z okładek magazynów wnętrzarskich. Adam nie oszczędzał na niczym. Zarezerwował prywatne rejsy, kolacje w najdroższych restauracjach i wycieczki z przewodnikiem. Czułam się jak królowa, choć gdzieś z tyłu głowy miałam cichą, natrętną myśl, że to wszystko musiało kosztować fortunę. Kiedy pytałam go o koszty, zawsze machał ręką, śmiejąc się beztrosko.

– Pieniądze są po to, żeby z nich korzystać, Beatko – odpowiadał. – Firma ma się świetnie. Nie musisz się martwić o żadne rachunki. Po prostu ciesz się słońcem.

Tak właśnie robiłam. Przez pierwsze cztery dni żyliśmy jak w bajce. Piliśmy świeżo wyciskany sok z pomarańczy na tarasie, jedliśmy owoce morza i spacerowaliśmy wąskimi uliczkami Taorminy. Adam był zrelaksowany, uśmiechnięty, jak za dawnych lat, kiedy dopiero się poznaliśmy. Wydawało się, że wszystkie jego stresy zniknęły jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki.

Odkryłam skalę jego kłamstw

Piątego dnia zaplanowaliśmy wyjazd na jedną z ukrytych, dzikich plaż, o których czytałam w przewodniku. Dzieci były podekscytowane, a Adam pojechał wcześnie rano do miasteczka, żeby kupić świeże pieczywo i przekąski na drogę. Zostałam sama w sypialni, pakując naszą dużą torbę plażową.

Szukałam specjalnego kremu z filtrem, który Adam miał kupić przed wyjazdem. Przeszukałam swoją kosmetyczkę, ale go tam nie było. Pomyślałam, że pewnie wrzucił go do swojej walizki i zapomniał wyciągnąć. Podeszłam do jego ogromnej, skórzanej torby podróżnej, która leżała otwarta w kącie pokoju. Przesuwałam dłonią między jego ubraniami, szukając charakterystycznej, żółtej tubki.

Kremu nie znalazłam, ale moje palce natrafiły na coś dziwnego. Podszewka na samym dnie walizki była lekko rozpruta, a wewnątrz wyczułam twardy, prostokątny kształt. Zmarszczyłam brwi. Początkowo myślałam, że to może jakiś zapasowy notatnik albo dokumenty od wynajmu samochodu, które wpadły tam przypadkiem. Pociągnęłam za krawędź materiału, powiększając otwór, i wyciągnęłam grubą, brązową kopertę.

Nie była zaklejona. Kiedy odwróciłam ją w dłoniach, zobaczyłam czerwoną pieczątkę. Moje serce na moment zamarło, a potem zaczęło bić ze zdwojoną siłą. Usiadłam na brzegu wielkiego, królewskiego łóżka, czując, jak dłonie zaczynają mi drżeć. Powoli wyciągnęłam plik dokumentów.

Pierwsza strona to było pismo od komornika. Zawiadomienie o licytacji komorniczej nieruchomości. Naszej nieruchomości. Naszego domu, w którym dzieci miały swoje pokoje, w którym urządzaliśmy święta, który był naszą bezpieczną przystanią. Przebiegałam wzrokiem po linijkach tekstu, nie mogąc uwierzyć w to, co czytam. Kwoty, które tam widniały, były astronomiczne. To nie były drobne zaległości, to były gigantyczne długi, o których nie miałam pojęcia.

Przewracałam kolejne kartki z rosnącym przerażeniem. Wezwania do zapłaty, nakazy sądowe, pisma z banków. Wynikało z nich jasno, że firma Adama przestała przynosić zyski już ponad rok temu. Brał kolejne kredyty, żeby spłacać poprzednie. Zastawił nasz dom, podrobił mój podpis na niektórych dokumentach – poznałam to od razu, to nie był mój charakter pisma.

Na samym dole stosu leżała umowa pożyczki z instytucji pozabankowej. Została podpisana zaledwie dwa tygodnie przed naszym wyjazdem. Kwota dokładnie pokrywała się z tym, co musiały kosztować te luksusowe wakacje. Zrozumiałam to w jednej chwili. Adam sfinansował ten wyjazd z ostatniej, rozpaczliwej pożyczki. Wiedział, że po powrocie dom zostanie zlicytowany. Wiedział, że nie mamy nic.

Nie miał odwagi się przyznać

Siedziałam w ciszy, a łzy płynęły po moich policzkach, spadając na oficjalne pisma, które rujnowały całe moje życie. Usłyszałam chrzęst opon na podjeździe, a po chwili wesoły głos Adama wołającego dzieci. Jego kroki zbliżały się do sypialni. Wszedł do środka z uśmiechem, trzymając w rękach papierowe torby z lokalnej piekarni.

– Kupiłem te wspaniałe rogaliki z kremem pistacjowym, które tak lubisz, i... – urwał w pół słowa, widząc mnie na brzegu łóżka z dokumentami w dłoniach.

Torby wysunęły mu się z rąk, a pieczywo rozsypało się po dywanie. Jego twarz zbladła, przybierając odcień popiołu z pobliskiej Etny. W pokoju zapadła martwa cisza, przerywana jedynie odgłosami cykad dobiegającymi zza otwartego okna.

– Co to jest, Adam? – zapytałam, a mój głos był przerażająco spokojny, choć w środku cała dygotałam. Podniosłam pismo o licytacji domu. – Pytam, co to jest?

Zrobił krok do tyłu, jakbym to pytanie go uderzyło. Oparł się o futrynę drzwi, a jego ramiona opadły.

– Beata, ja... ja wszystko wyjaśnię. To nie tak, jak myślisz.

– Nie tak, jak myślę? – podniosłam głos, wstając z łóżka. Podeszłam do niego, machając mu przed oczami sfałszowanym podpisem. – Zastawiłeś nasz dom! Ukrywałeś to przez rok! Od roku żyjemy w kłamstwie, a ty zabierasz nas na luksusowe wakacje za pieniądze, których nie mamy?!

Adam opuścił wzrok. Zobaczyłam w nim złamanego człowieka, kogoś zupełnie obcego. Nie był to już pewny siebie biznesmen, tylko przerażony chłopiec, który zapędził się w kozi róg.

– Chciałem to naprawić – wyszeptał. – Myślałem, że uda mi się podpisać ten jeden kontrakt. Że wszystko odrobię. Ale z każdym miesiącem było coraz gorzej. Pętla się zaciskała. Nie miałem odwagi ci powiedzieć.

– Więc postanowiłeś podrobić mój podpis i odebrać nam dach nad głową?! – krzyknęłam, nie mogąc powstrzymać łez. – A ten wyjazd? Po co to wszystko? Po co ta szopka z willą i basenem?!

Podniósł na mnie oczy pełne rozpaczy.

– Bo wiedziałem, że to koniec – powiedział łamiącym się głosem. – Licytacja jest zaplanowana na tydzień po naszym powrocie. Wiedziałem, że stracimy wszystko. Chciałem, żebyśmy mieli chociaż jedno ostatnie piękne wspomnienie. Chciałem, żebyście przez te dwa tygodnie czuli się szczęśliwi i bezpieczni. Chciałem po raz ostatni być dla was bohaterem.

Zgliszcza na rajskiej wyspie

Patrzyłam na niego i czułam, jak moje serce pęka na tysiąc kawałków. Nie czułam litości, tylko bezbrzeżny gniew i obrzydzenie. Zbudował nam zamek z piasku tuż przed nadejściem tsunami.

– Bohaterem? – zaśmiałam się gorzko. – Jesteś tchórzem. Odebrałeś nam nie tylko dom, ale i przyszłość. Za chwilę wrócimy do Polski i będziemy bezdomni, z gigantycznymi długami. Dzieci stracą swoje pokoje, swoją szkołę, całe swoje życie. A ty myślisz, że te wakacje to wynagrodzą?

Adam osunął się na podłogę, chowając twarz w dłoniach, i zaczął szlochać. Stałam nad nim, patrząc na dokumenty rozsypane wokół jego stóp.

Sycylijskie słońce nadal świeciło jasno, morze szumiało w oddali, a z dołu dobiegał radosny śmiech naszych dzieci, które jeszcze niczego nie były świadome. Dla nich to wciąż był raj. Dla mnie ta piękna, luksusowa willa stała się w tamtym momencie najgorszym więzieniem. Wiedziałam, że to koniec naszego małżeństwa i koniec życia, jakie znałam. Przed nami był tylko mrok, a każdy kolejny dzień tego luksusowego wyjazdu będzie tylko bolesnym przypomnieniem o kłamstwie, które zniszczyło naszą rodzinę.

Beata, 42 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają one rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

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