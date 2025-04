Rozmowa kwalifikacyjna wywołuje w tobie niepokój? Jeśli obawiasz się, że rekruter zaskoczy cię pytaniem, na które nie będziesz w stanie w logiczny sposób odpowiedzieć, koniecznie poznaj listę 5 najczęściej zadawanych pytań i dowiedz się, jak na nie odpowiedzieć, aby zrobić piorunująco – dobre wrażenie na przyszłym pracodawcy.

1. Proszę opowiedzieć coś o sobie

Rekruter będzie chciał cię poznać, aby sprawdzić, jaką jesteś osobą. Opowiedz o swoich zainteresowaniach, hobby, doświadczeniu zawodowym. Koniecznie powiedz o tym, co robisz w wolnym czasie. Pochwal się swoimi osiągnięciami, pasjami, marzeniami. Nie musisz powielać treści z CV. Opowiadaj ciekawie i z pasją, tak aby zainteresować odbiorcę.

2. Jak widzi Pani swoją karierę za 5 lat?

To pytanie to must-have każdej rozmowy kwalifikacyjnej. Rekruter będzie chciał się dowiedzieć, czy wiążesz swoje plany z karierą zawodową. Koniecznie zadeklaruj chęć rozwoju i aktywnej pracy. Pokaż rekruterowi, że masz masę pomysłów, kipisz optymizmem i chcesz wykorzystać go dla rozwoju firmy.

3. Jakie są Pani mocne i słabe strony?

To pewnik. Pamiętaj, że podczas rozmowy powinnaś być szczera, bo twój potencjalny szef wyczuje, że kłamiesz. Na pytanie o mocne strony odpowiedz, że jesteś pracowita, pilna i szybko się uczysz. Jako słabe strony, możesz wymienić cechy, które można potraktować jak zalety. Opowiedz o swoim pedantyzmie, gadatliwości czy dokładności, która często innych męczy. Potencjalny szef na pewno je doceni. Absolutnie unikaj mówienia, że nie masz żadnych wad. Nikt w to nie uwierzy, a ty narazisz się na śmieszność.

4. Co Pani wie o naszej firmie?

Tłumaczenie, że nie zdążyłaś zapoznać się z celami firmy to gwóźdź do trumny. Rekruter od razu uzna, że nie przygotowałaś się do spotkania i zignorowałeś jego czas. To dlatego warto jest zapoznać się z historią miejsca, do którego się rekrutujesz. Zapamiętaj datę założenia, nazwisko prezesa, branżę, w której firma działa oraz dowiedź się, na czym miałaby polegać twoja rola.

5. Jakie są Pani oczekiwania finansowe?

Niewielu kandydatów wie, jak poradzić sobie z odpowiedzią na to pytanie. Wymijające zdania, niepewność i niekonkretność nie będą dobrze świadczyły. Jeśli potencjalny pracodawca zapyta cię o oczekiwania w stosunku do zarobków, powiedz, jaka stawka jest dla ciebie odpowiednia oraz dodaj, że jesteś otwarta na propozycje.

