Rodzinny pensjonat stał na wzgórzu, z którego rozpościerał się najpiękniejszy widok na całą dolinę. To było miejsce, w którym dorastałam, przesiąknięte zapachem starego drewna, suszonych ziół i domowego ciasta, które mama piekła w każdy weekend dla naszych gości. Kiedy tata odszedł wiele lat temu, cały ciężar prowadzenia tego urokliwego, ale wymagającego ciągłych nakładów finansowych obiektu spadł na nią. Z czasem jednak siły zaczęły ją opuszczać. Potrzebowała pomocy w codziennych obowiązkach, a stary budynek wymagał pilnych remontów, by w ogóle móc dalej funkcjonować.

Ja zostałam. Zrezygnowałam z planów wyjazdu za granicę, zamieszkałam w małym pokoju na poddaszu i przejęłam stery. Paweł, mój starszy brat, wyjechał do stolicy zaraz po studiach. Zawsze powtarzał, że w tej naszej cichej dolinie się dusi. Chciał wielkiego świata, sukcesu i pieniędzy. Szybko założył własną firmę, zaczął podróżować, a jego profil w mediach społecznościowych przypominał kolorowy katalog luksusowych wakacji. Kiedy jednak dzwoniłam do niego z prośbą o pomoc finansową dla mamy, nagle stawał się najbardziej poszkodowanym człowiekiem na ziemi.

Latami słyszałam tylko wymówki

– Karolina, wiesz, jakie są teraz czasy – wzdychał ciężko do słuchawki, gdy prosiłam o dołożenie się do wymiany nieszczelnego dachu w pensjonacie. – Firma to studnia bez dna. Płacę ogromne podatki, kontrahenci zalegają z przelewami. Naprawdę nie mam w tym miesiącu ani grosza przy duszy. Może w następnym kwartale coś się ruszy.

Następny kwartał nigdy nie nadchodził. Przez wiele lat to ja opłacałam rachunki, kupowałam mamie potrzebne rzeczy, dbałam o jej komfort i inwestowałam każdą zarobioną w pensjonacie złotówkę w to, by to miejsce nie popadło w ruinę. Paweł odwiedzał nas może dwa razy w roku, zawsze przywożąc mamie tanie czekoladki i mnóstwo pustych obietnic.

Pamiętam jeden konkretny wieczór, kiedy mama siedziała w swoim fotelu w salonie. Bardzo lubiła słuchać, jak ktoś jej czyta. Miała ogromną kolekcję starych, unikalnych magazynów o architekturze i lokalnych gazet sprzed kilkudziesięciu lat. Zbieranie ich było jej pasją.

– Pawełku, poczytasz mi dzisiaj? – zapytała cicho, wskazując na stosik gazet leżący na stoliku. – Obiecałeś mi to ostatnio.

– Jasne, mamo, oczywiście – rzucił szybko, patrząc w ekran swojego telefonu. – Tylko muszę odpisać na jednego ważnego maila. Za momencik.

Ten momencik nigdy nie nadszedł. Paweł wyszedł tego samego wieczoru, twierdząc, że ma pilne spotkanie biznesowe rano i musi wracać do miasta. Mama tylko smutno się uśmiechnęła i sama odłożyła gazety na półkę. Widziałam w jej oczach rozczarowanie, którego nigdy nie wypowiedziała na głos. Doskonale zdawała sobie sprawę z tego, jakim człowiekiem stał się jej syn, ale matczyna miłość kazała jej milczeć.

Brat był chciwy

Kiedy mama odeszła, świat na chwilę się zatrzymał. Zasnęła spokojnie w swoim ukochanym pokoju z widokiem na góry. Ból po jej stracie był przytłaczający, ale musiałam zająć się organizacją wszystkiego. Paweł przyjechał dopiero w dniu pożegnania. Ubrany w drogi, doskonale skrojony garnitur, przyjmował kondolencje z wyrazem twarzy cierpiącego męczennika.

Zaraz po uroczystości podszedł do mnie, a jego ton natychmiast stał się oschły i rzeczowy.

– Musimy porozmawiać o sprawach majątkowych, Karolina – powiedział, patrząc na zegarek. – Chcę, żeby wszystko odbyło się szybko i profesjonalnie. Wynająłem już adwokata, skontaktuje się z tobą w sprawie wyceny pensjonatu. Oczekuję spłaty mojej połowy w ciągu pół roku. Myślę, że to uczciwe.

Zamurowało mnie. Człowiek, który przez dekadę nie potrafił dołożyć stu złotych do rachunku za prąd, nagle domagał się połowy dorobku całego życia naszych rodziców, dorobku, który ja własnymi rękami utrzymałam przy życiu.

– Paweł, przecież ty nigdy nie interesowałeś się tym miejscem. Nie dołożyłeś do niego ani złotówki – powiedziałam, starając się zachować spokój.

– Prawo to prawo, siostrzyczko – uśmiechnął się z politowaniem. – Jestem w połowie spadkobiercą. Mój mecenas zadba o to, żebyś mnie nie oszukała.

Tego się nie spodziewał

Spotkanie u notariusza odbyło się dwa tygodnie później. Paweł przyszedł w towarzystwie eleganckiego adwokata z drogą teczką. Usiedli naprzeciwko mnie, wymieniając porozumiewawcze spojrzenia. Brat był pewny siebie. Już pewnie liczył pieniądze ze sprzedaży mojej połowy lub zmuszenia mnie do zaciągnięcia potężnego kredytu na jego spłatę.

Starszy, siwy notariusz chrząknął cicho, otwierając teczkę z dokumentami.

– Spotkaliśmy się tutaj w sprawie otwarcia testamentu oraz omówienia stanu majątkowego zmarłej – zaczął spokojnym głosem. – Zanim jednak przejdziemy do samego testamentu, muszę państwa poinformować o stanie faktycznym masy spadkowej.

Adwokat Pawła pochylił się do przodu.

– Interesuje nas głównie księga wieczysta pensjonatu i wycena rynkowa gruntu – zaznaczył chłodno.

Notariusz poprawił okulary na nosie.

– Widzi pan, mecenasie, pensjonat nie wchodzi w skład masy spadkowej. Trzy lata temu zmarła dokonała aktu darowizny nieruchomości. Pełnoprawną i jedyną właścicielką budynku oraz przyległych gruntów jest pani Karolina.

Paweł poderwał się z krzesła.

– Jakiej darowizny?! – krzyknął, wskazując na mnie palcem. – To oszustwo! Podważymy to w sądzie!

– Obawiam się, że to będzie niemożliwe – odpowiedział notariusz, nie tracąc spokoju. – Akt darowizny został sporządzony w obecności świadków i z zachowaniem wszystkich procedur prawnych. Zmarła przekazała nieruchomość córce w formie darowizny, zabezpieczając jednocześnie swoje dożywotnie prawo zamieszkania. Wszystko odbyło się zgodnie z obowiązującymi przepisami, właśnie po to, by uniknąć późniejszych roszczeń.

Dostał w spadku niespodziankę

Twarz mojego brata przybrała odcień głębokiej purpury. Zrozumiał, że jego drogi prawnik na nic się tu nie zda. Zapłacił mu ogromne pieniądze za to, by dowiedzieć się, że nie dostanie z pensjonatu ani grosza.

– To co w takim razie zostało w testamencie? – wycedził przez zaciśnięte zęby Paweł, opadając z powrotem na krzesło.

Notariusz otworzył kopertę.

– Testament jest bardzo krótki. Zmarła pozostawiła pani Karolinie wszystkie oszczędności znajdujące się na koncie bankowym. Natomiast panu, panie Pawle, zapisała jedną konkretną rzecz.

Paweł uniósł brwi. W jego oczach pojawiła się iskierka chciwej nadziei. Może mama ukryła jakąś biżuterię? Może miała cenną polisę?

– Zmarła zapisała panu całą swoją kolekcję starych gazet i magazynów, znajdującą się w dwóch dębowych skrzyniach na poddaszu – przeczytał notariusz.

– Na co mi te śmieci? – zirytował się brat.

W kancelarii zapadła grobowa cisza. Adwokat Pawła cicho westchnął i zaczął pakować swoje dokumenty do teczki, wiedząc, że to koniec jego pracy i że z tego klienta nie wyciągnie już więcej prowizji z wielkiego majątku. Paweł siedział w bezruchu, wpatrując się w blat stołu. Cała jego pewność siebie wyparowała w ułamku sekundy, zastąpiona przez palące upokorzenie.

Mama wiedziała wszystko. Widziała jego chciwość i brak zainteresowania. Swoim ostatnim aktem woli zabezpieczyła moje życie, a jemu dała jedyną lekcję, na jaką zasłużył. Puste obietnice przyniosły mu ostatecznie tylko puste ręce.

Zostały mi wspomnienia

Po wszystkim długo nie mogłam dojść do siebie. Przez kolejne dni czułam w sercu mieszaninę ulgi i żalu. Pensjonat, który był nie tylko domem, ale i świadkiem całej naszej rodzinnej historii, pozostał w moich rękach. Czułam wdzięczność wobec mamy, że mimo trudnych decyzji, potrafiła zadbać o mnie nawet po odejściu.

Przez okno mojego pokoju na poddaszu patrzyłam na rozciągającą się dolinę i czułam, że to miejsce naprawdę do mnie należy. Wiedziałam, że każdy kąt tego domu kryje wspomnienia, zarówno te radosne, jak i bolesne. Teraz, gdy emocje zaczęły opadać, zrozumiałam, że najważniejsze, co mogłam zachować, to nie majątek, ale poczucie więzi, odpowiedzialności i miłości, którą mama przekazała mi przez całe życie. Spadek, który otrzymałam, był czymś znacznie większym niż własność — był zobowiązaniem, by pamiętać o wartościach, które naprawdę się liczą.

Karolina, 42 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają one rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

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