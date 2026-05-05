Festiwal otworzyła 24 kwietnia polska premiera filmu „Ikona mody” Alice Winocour. Jednak najbardziej wyczekiwanym momentem było uhonorowanie Jima Sheridana prestiżową nagrodą „Pod Prąd”. Ten mistrz kina zaangażowanego, którego filmy zdobyły łącznie aż 16 nominacji do Oscara (w tym kultowe „Moja lewa stopa” czy „W imię ojca”), dołączył do grona takich sław jak Jane Campion czy Benedict Cumberbatch. Dyrektor Artystyczny Grzegorz Stępniak podkreślił, że Sheridan to „niezłomny kronikarz irlandzkiego życia”, który konsekwentnie podąża własną ścieżką. Publiczność mogła spotkać się z nim osobiście 25 kwietnia w Auli ASP podczas przedpremierowego pokazu jego najnowszego filmu „Werdykt”. Reżyser, który zagrał w nim również główną rolę u boku Vicky Krieps, przybliżył widzom kulisy śledztwa w sprawie zabójstwa Sophie Toscan du Plantier, kładąc nacisk na empatię i domniemanie niewinności.

Robert Sluszniak

Bogaty program Festiwalu został podzielony na zróżnicowane sekcje, które pozwoliły widzom zgłębić zjawiska takie jak „Nastoletnie Dramaty”, „Polityczne Fikcje” czy „Sprawy Kryminalne”.

Dużym uznaniem cieszyła się sekcja „W Pewnym Wieku” dedykowana kobiecości, której towarzyszył cykl rozmów Marty Nieradkiewicz pod nazwą DZIKI OFF. Kinomani mogli również śledzić przegląd twórczości Wojciecha Smarzowskiego w ramach THE BEST OFF: SMARZOWSKI oraz przypomnieć sobie sylwetki Anny Jadowskiej i Damiana Kocura. Kino wyszło także w przestrzeń miejską – od Rynku Podgórskiego po Ogród Botaniczny – a partnerzy tacy jak Zamek Królewski na Wawelu czy Muzeum Manggha przygotowali unikalne wystawy łączące filmową narrację z historią i nowymi mediami.

Ważnym punktem na festiwalowej mapie stało się także Miasteczko Filmowe przy Galerii Krakowskiej i cykl OFF NA MAKSA POWERED BY ORLEN. To właśnie tam Maks Behr, Kuba Armata i Natalia Ryba prowadzili inspirujące rozmowy z czołowymi postaciami polskiego świata filmu i kultury. Ich gośćmi byli między innymi: Marta Żmuda Trzebiatowska, Katarzyna Gałązka, Kasia Zawadzka, Aleksandra Popławska, Mikołaj Kubacki, Katarzyna Warnke, Anita Sokołowska, Nikodem Rozbicki, Filip Zaręba oraz Wojciech Smarzowski.

O randze konkursów świadczył skład międzynarodowych gremiów jurorskich. Nad Konkursem Głównym „Wytyczanie Drogi” czuwała Anna Jadowska wraz z wybitnym producentem Mikiem Goodridgem, nagrodzonym Oscarem scenografem Jamesem Price’em oraz irlandzkim aktorem Killianem Scottem. Z kolei polskie produkcje oceniali specjaliści światowej klasy: producent Pete Czernin, legendarna kostiumografka Janty Yates, brazylijska reżyserka Lillah Halla, producentka Gabrielle Tana oraz dyrektor norweskiego festiwalu Kristian Fyllingsnes. Swoje nagrody przyznała również Międzynarodowa Federacja Krytyków Filmowych FIPRESCI, w której składzie zasiadali prof. Marcin Adamczak, Katrin Hillgruber i Dieter Wieczorek.

Maks Malota

29 kwietnia, na Scenie MOS Teatru Słowackiego, odbyła się gala finałowa konkursu SCRIPT PRO. W puli nagród znalazło się 75 tys. zł. Nagrodę Główną SFP w kategorii FILM odebrał Wojciech Tubaja za scenariusz „Gorączka złota”, a w kategorii krótkometrażowej triumfowała Magdalena Król („Widok z piętra wyżej”).

W trakcie Festiwalu w Miasteczku Filmowym przy Galerii Krakowskiej doszło do momentu, który na długo zostanie w pamięci uczestników. W ramach akcji Łatwogang, wspierającej fundację Cancer Fighters oraz dzieci walczące z chorobami nowotworowymi, Nikodem Rozbicki zdecydował się zgolić głowę na łyso. Chwilę później na scenę wszedł Dyrektor Festiwalu, Szymon Miszczak i dokonał tego samego. To wydarzenie wsparło projekt „Diss na raka”, pokazując, że Mastercard OFF CAMERA to nie tylko kino, ale i przestrzeń realnej solidarności.

Zwieńczeniem dziesięciu dni filmowych odkryć była Gala Zamknięcia, podczas której poznaliśmy laureatów głównych nagród. Krakowską Nagrodę Filmową Andrzeja Wajdy otrzymała Gabrielė Urbonaitė za film „Renovation”, natomiast w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych zwyciężył „Klarnet” w reżyserii Toli Jasionowskiej. Wśród nagród indywidualnych triumfowali Marta Nieradkiewicz i Tomasz Ziętek jako najlepsi aktorzy, Tobiasz Wajda odebrał wyróżnienie Mastercard Rising Star, a Maria Wojtyszko została uhonorowana Female Voice Award, której partnerami są BNP Paribas i Mastercard. Nagroda Publiczności (partner: BNP Paribas) powędrowała do Piotra Domalewskiego za film „Ministranci”. 19. edycja Festiwalu po raz kolejny udowodniła, że Mastercard OFF CAMERA to przestrzeń pełna pasji, która czyni z Krakowa prawdziwą światową stolicę filmowej niezależności.

Maks Malota

