Od poniedziałku 27 kwietnia trwają poszukiwania 3,5-letniego Kacperka z Nowogrodźca. Chłopiec przebywał ze swoim ojcem na działce, gdzie bawił się swoim rowerkiem. W pewnym momencie mężczyzna stracił dziecko z oczu, a chłopiec oddalił się w nieznanym kierunku. Po maluchu nie ma nawet śladu.

Krzysztof Rutkowski poszukuje Kacperka z Nowogrodźca

Kiedy poszukiwania policji i służb ratowniczych po kilku dniach dalej nie przynosiły skutku, do akcji włączył się ze swoim zespołem detektyw Krzysztof Rutkowski, odpowiedzialny m.in. za rozwikłanie sprawy małej Madzi z Sosnowca.

Rutkowski zapewnia, że w Nowogrodźcu używa najnowocześniejszego sprzętu, w tym dronów i quadów. Detektyw nie przekreśla możliwości, że dziecko wciąż odnajdzie się żywe. Zdaniem pozostałych ekspertów niestety najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest ten, w którym Kacperek wpadł do pobliskiej rzeki Kwisy i utonął.

Żeby sprawdzić, co stało się w takim rozwoju wypadków, Rutkowski planuje przeprowadzić w Nowogrodźcu kontrowersyjny i dość przerażający eksperyment. Detektyw chce w miejscu, gdzie najpewniej Kacperek wpadł do rzeki, wrzucić manekina. Kukła będzie mierzyła i ważyła tyle, co Kacperek. W ten sposób będzie można sprawdzić, co działo się z chłopcem w pierwszych chwilach po wpadnięciu do rzeki, a także później.

Zaginięcie 3,5-letniego Kacperka z Nowogrodźca

Kacperek był pod opieką pijanego ojca, poszukiwanego przez policję celem stawienia się w areszcie. Mężczyzna zajęty rąbaniem drewna nie zauważył, że jego syn oddalił się na rowerku w stronę pobliskiej rzeki. Osoby przebywające na sąsiednich działkach również nie widzieli, co stało się z chłopcem.

Sprawą zajmują się wyspecjalizowane służby, a informacje przekazują wszystkie krajowe media. Głos zabrał również najsłynniejszy polski jasnowidz, Krzysztof Jackowski, do którego zgłosiła się zrozpaczona matka dziecka. W swojej wizji mężczyzna od razu zobaczył wodę. Jest zdania, że chłopiec wpadł do rzeki. To właśnie obszar wokół Kwisy stał się centrum poszukiwań.

Zarówno policja, jak i detektywi zaznaczają, że każdy kolejny dzień znacząco zmniejsza szansę na odnalezienia chłopca żywego. Obecnie najbardziej prawdopodobne jest, że służby odnajdą ciało dziecka.

