Monika Bielawska z Legnicy zniknęła w 1994 roku. Za jej zaginięciem stał ojciec, który najprawdopodobniej dopuścił się handlu ludźmi i sprzedał dziewczynkę, która następnie została wywieziona za granicę. Wiele wskazuje na to, że Monika odnalazła się po 26 latach.

Do policji w Legnicy zgłosiła się kobieta z USA, która twierdzi, że może być zaginioną Moniką Bielawską. Jak donosi Polsat News, śledztwo w sprawie zostało wznowione, a rzeczniczka prasowa legnickiej policji, mł aspirant Jagoda Ekiert potwierdza, że zgłoszenie zostało przyjęte.

Potwierdzenie tożsamości kobiety nie będzie jednak takie proste. Konieczne jest porównanie materiału genetycznego 27-latki i matki Moniki Bielawskiej. Właśnie tym policjanci zajmą się w pierwszej kolejności we wznowionym śledztwie.

Na razie nie pobrano jeszcze materiału genetycznego od matki zaginionej dziewczynki, ponieważ pracuje ona w Niemczech i z powodu epidemii koronawirusa nie może wrócić do kraju. Ma to nastąpić w ciągu kilku tygodni.

Córka do mnie dzwoniła dzisiaj rano, że nasza Monisia się odnalazła. Kilka zdjęć przysłała swoich - podobne są do mnie i do córki. To Monisia

- mówiła w Radiu Wrocław Julia Markowska, babcia zaginionej