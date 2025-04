W Tychach zaginęły 4 nastolatki w ciągu zaledwie 1 miesiąca. 18 września odnalazła się 13-letnia Wiktoria, jednak zagadką wciąż pozostaje miejsce pobytu trzech dziewcząt z Tychów. Policja apeluje o pomoc w szukaniu nastolatek.

W Tychach dochodzi do zagadkowych zniknięć. Policja wyklucza udział osób trzecich, jednak trudno nie powiązać zniknięć dziewcząt. 4 sierpnia zaginęła Wiktoria (13 lat), a miesiąc później Julia (17 lat). Dziewczyny mieszkały blisko siebie, mogły mieć wspólnych znajomych i zniknęły w krótkim odstępie czasu. Pierwsza sama wróciła do domu, ale powód jej zniknięcia nie został podany mediom. Do odnalezienia pozostały jednak kolejne nastolatki. Młode dziewczyny mogą być łatwym łupem dla przestępców, dlatego sprawą szybko zajęła się lokalna policja. Sprawy mogą być ze sobą powiązane, ale policja nie jest przychylna takiej wersji wydarzeń. Kim są dziewczyny, których szuka cała Polska? Policja ujawniła ich rysopisy, zdjęcia o raz dane.

Julia Sochacka

Jak czytamy na stronie Komendy Miejskiej Policji w Tychach, dziewczyna wyszła z domu 4 września około godziny 17.00. Wzrost około 162 cm, waga ok. 55-60 kg, włosy długie koloru brązowego z pasemkami blond, oczy niebieskie.

fot. Komenda Miejska Policji w Tychach

Małgorzata Marzec

Zaginęła 5 sierpnia. Ma 17 lat,160 cm wzrostu. Jest szczupła, ma średniej długości farbowane blond włosy z ciemnymi odrostami i niebieskie oczy. Nosi aparat ortodontyczny. Bliscy podali, że była ubrana w czerwony letni kombinezon i krótkie spodenki.

fot. Komenda Miejska Policji w Tychach



Angelika Kaczor

Zaginęła 4 sierpnia. Ma 15 lat. Wzrost ok.169 cm. Dziewczyna jest średniej budowy ciała, ma proste długie włosy i niebieskie oczy. Znaki szczególne: pieprzyk nad górną wargą po lewej stronie.

fot. Komenda Miejska Policji w Tychach

Osoby, które mogą pomóc w odnalezieniu dziewczyn proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny z Komendą Miejską Policji w Tychach 32 325 6200, 32 325 6432, lub 32 325 6433 kom: 798031314 albo pod bezpłatnymi numerami alarmowymi 112 lub 997.