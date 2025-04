Niemal codziennie słyszymy o sprawie nowego zaginięcia w Polsce i na świecie. Sprawy te są jednymi z najczęściej zgłaszanych policji i, na szczęście, większość z nich można rozwiązać. Niestety, wielu zaginionych nigdy nie wraca do domów. Ile osób znika w Polsce i kto ginie najczęściej?

Ile osób rocznie zostaje uznanych za zaginione w Polsce?

Statystyki mówią o nawet 20 tys. zaginięć w Polsce rocznie. Tylko w roku 2017 zaginęło aż 7 tys. dzieci. Z kolei w Europie co roku za zaginione zostaje ponad 250 tys. młodych osób.

Najczęściej zaginionymi są dzieci, które stają się ofiarami porywaczy, nieuwagi rodziców lub uciekają z domów przed problemami rodzinnymi. Większość zaginionych udaje się znaleźć i bezpiecznie wracają do domów, jednak są sprawy, które do dziś spędzają sen z oczu śledczych.

Słynne zaginięcia w Polsce

Jedną z nich jest zaginięcie Iwony Wieczorek z 2010 roku. Młoda kobieta wracała do domu z klubu nocnego w Trójmieście. Tuż przed domem ślad po niej zaginął i do teraz nie wiadomo, co tak naprawdę się z nią stało. Sprawą zajmowali się najlepsi detektywi w kraju, jednak nie byli w stanie ustalić, co spotkało Iwonę Wieczorek.

Równie niepokojąca jest sprawa rodziny Bogdańskich ze Starowej Góry. W 2003 roku pięcioro członków rodziny, w tym dwoje dzieci, zniknęło bez śladu. Nikt nie wie, co się z nimi stało i gdzie przebywają.

