Na dzień 5 maja szacuje się, że w USA koronawirusem zakażonych jest już 1,2 miliona osób. Zmarło 69 tys. z nich. Mimo dramatycznych statystyk Amerykanie nie tracą dobrych nastrojów i w ostatni kwietniowy weekend tłumnie ruszyli na plażę w Newport w Kalifornii. Tłumy postanowiła uwiecznić na zdjęciu mieszkanka miasta i fotografka Mindy Schauer, która podzieliła się nim na Twitterze.

W związku z wysokim zagrożeniem epidemiologicznym, władze stanu Kalifornia na początku marca zdecydowały o zamknięciu plaż nad oceanem Atlantyckim, by zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo. Po kilku tygodniach postanowiono jednak, że sytuacja zdaje się stabilizować i obostrzenia poluzowano. To doprowadziło do nieodpowiedzialnych zachowań.

Mindy Schauer na swoim koncie na Twitterze opublikowała fotografię wykonaną 25 kwietnia 2020 roku. Wyraźnie widać na niej tłumy wygrzewające się na plaży w Newport. Dziesiątki kolorowych parasoli, dzieci grające w piłkę, rodzice popijające zimne napoje i smarujący się olejkiem do opalania. Aż trudno uwierzyć, że to krajobraz z czasów pandemii koronawirusa.

Photo taken from the Newport Beach Pier on 4/25/20 with a 300mm lens at 3:30 pm. Photo by: Mindy Schauer/scng #NewportBeach #coronavirus #beachcrowds @ocregister pic.twitter.com/x7HANtktFV

— Mindy Schauer (@themindyschauer) April 26, 2020