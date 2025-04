Trudno wyobrazić sobie co czują rodzice zaginionego dziecka. W głośnej sprawie zaginięcia Madeleine McCann pojawiło się wiele wątków. Z kilkuset hipotez w sprawie przebiegu feralnej nocy, podczas której zaginęła dziewczynka, dotąd nie potwierdzono, co się stało.

Po 13 latach policja ma jednak nowego podejrzanego. Mężczyzna odbywa wyrok w niemieckim więzieniu.

Zdjęcie dziewczynki pojawiło się na łamach wielu gazet i serwisów informacyjnych, jej twarz stała się rozpoznawalna, ale to nie pomogło w ustaleniu, jaki los spotkał Madeleine. W chwili zaginięcia miała 4 lata.

Madeleine McCann: Police plea for help as German suspect revealed https://t.co/Qw5VKBc1BI

— BBC News (UK) (@BBCNews) June 4, 2020