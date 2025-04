Od poniedziałku 27 kwietnia trwają intensywne poszukiwania 3,5-letniego Kacpra z miejscowości Nowogrodziec w woj. dolnośląskim. Chłopca szukają zarówno policja, jak i wyspecjalizowani nurkowie oraz straż pożarna. Dołączyło do nich ponad 200 ochotników, którzy martwią się o zdrowie i życie dziecka. Kacper zniknął z oczu ojcu, kiedy bawił się na swoim rowerku na działce należącej do rodziny. Nikt go widział. Chłopiec dosłownie rozpłynął się w powietrzu.

Zaginięcie 3,5-letniego Kacpra z Nowogrodźca

Anna Kublik-Rościszewska z Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu w rozmowie z RMF FM wyjaśniła, że w poniedziałkowy wieczór Kacper był z ojcem na działce w Nowogrodźcu, która znajduje się niedaleko rzeki Kwisa.

Ojciec w trakcie przesłuchania wyjaśniał, że stracił dziecko z oczu. Gdy nie mógł go odnaleźć, zawiadomił policję. Był pod wpływem alkoholu, badanie potwierdziło zawartość 0,7 promila. Mężczyzna został zatrzymany, ponieważ był poszukiwany do odbycia kary za przestępstwa przeciwko mieniu - powiedziała funkcjonariuszka

RMF FM dotarło również do mężczyzny, który spędzał ten dzień na sąsiedniej działce i widział zarówno Kacpra, jak i jego ojca. Zarzeka się, że również nie zdążył zauważyć, kiedy chłopiec zniknął z pola widzenia.

Cały dzień byłem tutaj z żoną i dziećmi i widziałem: ojciec ciął tam drzewo, a dziecko sobie jeździło tutaj, w tą i z powrotem, na rowerku. No i po prostu... chwila, moment, ja też nie zauważyłem. On przejeżdżał tylko w tą i z powrotem, bardziej się nie oddalał - powiedział mężczyzna

Co stało się z Kacprem z Nowogrodźca?

Na ten moment policja nie ma żadnych wiadomości, które mogłyby naprowadzić szukających na konkretny trop Kacpra. W środę 29 kwietnia przy pomocy specjalnych sond przeszukane zostanie koryto rzeki Kwisa, gdzie mógł udać się chłopiec.

Zaginął 3,5-letni Kacper - trwają intensywne poszukiwania dziecka ! Bolesławieccy policjanci prowadzą poszukiwania...

Opublikowany przez Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu Wtorek, 28 kwietnia 2020

Prokuratura wciąż bada sprawę, nie postawiła jednak nikomu zarzutów. Zaginięcie chłopca traktowane jest wciąż jako nieszczęśliwy wypadek. Policja z Bolesławca prosi wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek, nawet szczątkowe informacje na temat miejsca pobytu Kacpra o kontakt z komendą pod numerem telefonu 75 6496 200 lub 201.

W dniu zaginięcia dziecko było ubrane w czarne spodnie typu bojówki, koszulkę w biało-czerwone poziome pasy z nadrukiem Myszki Miki i szare sportowe buty.

