Nie ma co ukrywać, że przez pandemię koronawirusa w większości krajów turystyka praktycznie przestała istnieć. Wiele państw zamknęło swoje granice, ograniczyło działalność hoteli oraz kurortów wypoczynkowych i zamroziło działalność ośrodków kultury. Wygląda jednak na to, że w wakacje w wielu częściach świata sytuacja zacznie wyglądać nieco bardziej optymistycznie. Tak zakłada rząd Turcji, który jest już gotowy do „odmrożenia” krajowej turystyki. W jaki sposób? Stworzy „strefy wolne od koronawirusa”.

Reklama

Turcja otwiera kraj dla turystów

Dla gospodarki Turcji turystyka jest jednym z najważniejszych filarów, który istotnie wpływa na budżet kraju. Nic dziwnego, że władze chcą otworzyć kurorty wypoczynkowe możliwie jak najszybciej, by uniknąć wielomilionowych strat, na które są narażeni.

Jako że w ostatnim czasie liczba zakażeń w Turcji zaczęła maleć, prezydent Recep Tayyip Erdogan wraz z resortem zdrowia zaczęli przygotowywać plan, który umożliwi turystom przyjazd do azjatyckiego kraju.

Kiedy uda nam się przezwyciężyć COVID-19, z końcem ramadanu będziemy mogli obchodzić podwójne święto - powiedział prezydent podczas oficjalnego wystąpienia

Zdaniem ministra zdrowia Fahrettina Koca, Turcja szczyt zachorowań i epidemii ma już za sobą. W kraju od kilkunastu dni regularnie spada liczba zakażeń i zgonów. Do tej pory odnotowano tam ponad 124 tys. infekcji i 3336 ofiar śmiertelnych koronawirusa.

„Strefy wolne od koronawirusa” w Turcji

Żeby móc otworzyć kurorty dla przyjezdnych i jednocześnie zapewnić im jak najwyższy poziom bezpieczeństwa, rząd planuje przyznawać certyfikaty dla stref, gdzie od dłuższego czasu nie pojawiły się żadne przypadki zachorowań.

Zainicjowaliśmy nowy projekt wydawania certyfikatów strefom wolnym od koronawirusa. Będziemy forsować ten temat krok po kroku i konsultować się z przedstawicielami różnych ministerstw. Jeżeli wszystko będzie zgodnie z planem, pierwsze certyfikaty mogą być wydawane już pod koniec maja - poinformował minister turystyki Mehmet Nuri Ersoy w połowie kwietnia

Gdzie pojechać na wakacje w czasie pandemii?

Oprócz Turcji, turystyka ma szansę ruszyć niebawem także w innych krajach. W ostatnich dniach decyzję o otwarciu granic dla podróżnych i zezwoleniu na działalność hoteli podjęły Grecja i Cypr. W ich przypadku przyjezdni będą mile widziani już od 1 czerwca.

Reklama

Zobacz więcej wiadomości o koronawirusie:

Do fryzjera i kosmetyczki już za 2 tygodnie? Jest tylko jeden haczyk...

Restauracje otwarte od 18 maja? Wiemy, na jakich zasadach będą teraz funkcjonować

"Koronaświrus wyprał mojej matce mózg". Teorii spiskowych i niewierzących w pandemię w sieci nie brakuje

Polska wśród 4 europejskich państw, w których koronawirus nie traci na sile