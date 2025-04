Każdy etap znoszenia obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa daje nam nadzieję, że zagrożenie dobiega końca. Polacy coraz liczniej wychodzą na ulice i chociaż zabezpieczają się maseczkami i rękawiczkami, wielu z nich jest zdania, że najgorsza część stanu epidemii jest już za nami. Dr Paweł Grzesiowski, znany polski immunolog w rozmowie z Wirtualną Polską zdradził jednak, że ten optymizm może być dla nas zgubny.

Od kilku tygodni w Polsce ruszył plan „odmrażania gospodarki”, który ma odbywać się w czterech etapach. Dwa z nich są już za nami, dzięki czemu możemy znów korzystać z galerii handlowych, sklepy mogą obsługiwać większą liczbę klientów, a od 6 maja działalność mogą wznowić żłobki i przedszkola.

Powrót do normalności widać także na ulicach wielu miast. Mieszkańcy coraz chętniej wychodzą z domów i wracają do dawnych nawyków. To jednak może być najbardziej nieodpowiedzialna decyzja, jaką możemy obecnie podjąć. Dr Grzesiowski boi się, że zbyt szybko zapomnieliśmy o zagrożeniu, jakim jest koronawirus.

Zdaniem lekarza izolacja wcale nie sprawiła, że wirus zniknął i już nie ma go w naszym otoczeniu, ani że wyrobiliśmy sobie na niego odporność. Dopiero wracając do normalnego trybu życia będziemy musieli stawić czoło groźbie zakażenia.

Siedzieliśmy dwa miesiące w ukryciu i wirus nie miał kogo zaatakować. Teraz będziemy już wychodzić do pracy, do galerii, a więc wirus będzie miał do nas dostęp. Nie ma żadnego przesłania mówiącego, że epidemia minęła. To jak z opadem radioaktywnym. Wszyscy schowali się do piwnic i bardzo mało osób uległo skażeniu. Teraz wychodzimy z naszych „schronów przeciwatomowych” myśląc, że ten opad zniknął, że wiatr go przewiał znad Polski. Niestety to nieprawda. Wirus nadal jest w środowisku, wywołuje zachorowania i każdy kto nie chorował, może zachorować. Ale to nie oznacza, że mamy z powrotem wracać do „schronów”

- tłumaczy Grzesiowski Wirtualnej Polsce