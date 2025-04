Zdecydowana większość parafii zdecydowała o tym, by komunie odbyły się jesienią, czyli w założeniu wtedy, gdy stanie się to bezpieczniejsze. Najpierw przemawiały za tym także ograniczenia ilości osób w kościołach, teraz limity pozwalają na większą swobodę i ilość wiernych w świątyni.

Można zorganizować komunie, dzieląc dzieci na mniejsze grupy lub zrezygnować z obecności gości. Co z przygotowaniami do uroczystości?

Jak miałaby wyglądać komunia?

Proboszcz Parafii Matki Boskiej Jasnogórskiej w Łodzi zdecydował, że komunia może odbyć się jeszcze w terminie majowym.

Pierwotne plany zakładały, że komunia miałaby odbyć się już 10 maja br. Jednocześnie w kościele miałoby spotkać się 30 dzieci, czyli uczniowie jednej klasy. Msze święte zostały zaplanowane jedna po drugiej, w odstępie 1,5 godziny. Dzieciom przystępującym do sakramentu mogliby towarzyszyć członkowie najbliższej rodziny.

Jak podaje Onet.pl, rodzice zostali postawieni przed faktem dokonanym - dowiedzieli się o tym 3 maja br. wezwani do kościoła.

Nie wiemy, czy ktokolwiek pomyślał o odkażaniu ławek. Nie wiemy, ile osób może być w kościele. W ogóle nic nie wiemy, bo proboszcz nie odpowiedział na żadne z naszych pytań. - powiedział serwisowi ojciec dziecka przystępującego do I Komunii Św.

Rodziców martwi nie tylko fakt nienależytego przygotowania na przyjęcie sakramentu, lecz także bezpieczeństwo dzieci i wszystkich biorących udział w uroczystościach. Tym bardziej, że jeszcze do ostatniej niedzieli nie słyszeli o tych planach. Wprost zarzucają także kierowanie się względami finansowymi, a nie dobrem dzieci.

Po protestach - zmiany

Komunie w majowym terminie odbędą się, ale tylko dla tych, którzy się na nie zdecydują. Nie jest to już przymus, a rodzice dzieci komunijnych, którzy nie zdecydują się na to, by ich dzieci już teraz przystąpiły do sakramentu, będą mogły przystąpić do niego jesienią. A nie - jak wcześniej zapowiedziano - dopiero w przyszłym roku.

Na prośbę rodziców dzieci z klas III przygotowujące się do pierwszej Komunii św. mogą przystąpić do pierwszej Komunii św. ze swoją najbliższą rodziną w gronie rodzinnym. Ks. proboszcz zaprasza pojedyncze rodziny by uzgodnić szczegóły. Dzieci uczestniczą we mszy św. o godz. 13:30 w kościele lub podczas transmisji internetowej na stronie parafii. Termin całej grupy będzie po ustaniu pandemii najprawdopodobniej jesienią. - czytamy na stronie parafii.

