Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega i apeluje do konsumentów o niespożywanie produktu „Lord Nelson, Herbatka ziołowa Rumianek o smaku karmelowym, 28 g”. Jeśli masz tę herbatę w domu, to oddaj ją do sklepu.

Reklama

Herbata Lord Nelson zagrożeniem dla zdrowia

Herbaty, które nie powinny zostać spożywane, a zwrócone do sklepu mają:

datą minimalnej trwałości 11.2021,

numer partii L6716/3/312,

adnotację: Wyprodukowano dla: Lidl sp. z o.o. sp. k., Jankowice, ul. Poznańska 48, 62-080 Tarnowo Podgórne.

Sieć sklepów Lidl Polska wykonała dobrowolne badanie produktu herbaty ziołowej Rumianek o smaku karmelowym Lord Nelson. Wykazało ono kotaminację produktu alkaloidami pirolizydynowymi. To toksyny, które można znaleźć w wielu gatunkach roślin.

Działanie farmakologiczne opisywanych związków objawia się brakiem apetytu, utratą masy ciała czy agresywnym zachowaniem. Mogą być one również przyczyną zaburzeń koordynacji ruchowej. W wyniku działania AP na organizm może pojawić się biegunka, ale także nadwrażliwość na światło. W przypadku gdy przyjęta, jednorazowa dawka zawiera się w przedziale 10-20 mg, mogą wystąpić symptomy związane z powiększeniem komórek wątroby lub też może dojść do zaburzenia ich metabolizmu. Długoterminowe narażenie na alkaloidy już w dawkach 10 μg lub mniej dziennie może prowadzić do marskości wątroby. Udowodniono, że w trakcie jednokrotnego przyjęcia większej dawki, jak i dłuższego narażenia na dawki niskie u ludzi może wystąpić wenookluzyjna choroba wątroby - czytamy w artykule Kingi Stawarczyk, Michała Stawarczyka na stronie Aptekarza Polskiego.

Lidl niezwłocznie podjął działania i wydał decyzję o wycofaniu z rynku wspomnianego artykułu w sklepach sieci, w których sprzedawano artykuł, tj. w województwach:

wielkopolskim,

pomorskim,

lubuskim,

dolnośląskim,

opolskim.

W sklepach w tych regionach pojawiły się informacje o szkodliwym działaniu tej herbaty ziołowej oraz prośby o zwrócenie ich do sklepów bez konieczności okazywania dowodu zakupu.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej zostały poinformowane o sprawie przez firmę Lidl i monitorują proces wycofywania produktu z rynku.

Reklama

Bądź na bieżąco: