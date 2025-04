Fanów sklepów PEPCO nie zliczymy - sieć co 2 tygodnie oferuje produkty w bardzo dobrych cenach - wzięłyśmy pod lupę gazetkę ważną od 13.02 do 26.02 - zobaczcie, co warte jest uwagi.

Hity z gazetki PEPCO

W PEPCO każdy znajdzie coś dla siebie: bez trudu kupisz odzież dla niemowląt i dzieci, zabawki, dodatki do wnętrz (ba, nawet firanki czy meble) oraz ubrania w dobrej cenie.

W dniach 13.02-26.02 w ofercie sklepu znalazły się ciekawe elementy wystroju wnętrza, które śmiało mogłyby konkurować z dodatkami, znajdującymi się na półkach designerskich sklepów.

fot. Materiały prasowe/kolaż polki.pl

Drewniane ramki na zdjęcia z klipsami to niezbędnik w pokoju nastolatki czy salonie. Odmieni wnętrze na czas wiosny i lata. Prezentuje się modnie i naturalnie dzięki płóciennemu tłu. Ramki występują w 2 kolorach (jasnodrewnianym i czarnym) i w 3 rozmiarach:

10x15 na jedno zdjęcie (6,99 zł),

24x43 na 3 zdjęcia (14,99 zł),

43x43 na 6 zdjęć (19,99 zł).

Naszą uwagę zwróciły też bardzo praktyczne plecione kosze, które mogą pełnić funkcję osłonki na kwiat lub pojemnika na domowe szpargały. Posiadają naturalny kolor (bardzo modny we wnętrzach) i uchwyty. Występują w 2 rozmiarach i 2 rodzajach splotu:

niski o średnicy 13 cm i wysokości 13 cm (14,99 zł),

wysoki, o średnicy 22 cm wysokości 29 cm (19,99 zł).

Dla osób będących na bieżąco z modowymi nowinkami: w PEPCO pojawiła się bardzo ciekawa oferta, która przypomina, że wiosna tuż-tuż. Nasz wzrok przyciągnęły swetry (39, 99 zł) i bluzy (29,99 zł) w paski nawiązujące do stylu marynistycznego w kolorach czerni i bieli lub bieli i granatu. Dostępne w rozmiarach S-XXL. Świetnie sprawdzą się do beżowego trencza oraz... jegginsów.

Tak, w PEPCO dostaniesz również modny fason spodni, czyli dopasowane jegginsy, które rewelacyjnie podkreślają sylwetkę i optycznie odejmują kilogramów. Są wykonane z bawełny z elastanem, są wygodne i komfortowe w noszeniu. Posiadają elastyczne wykończenie w talii a na tylnej kieszeni - nierzucający się w oczy ozdobny haft. Występują w 3 kolorach i rozmiarach 36-44.

Zerknij, czy coś jeszcze wpadnie ci w oko.

fot. Materiały prasowe

fot. Materiały prasowe

