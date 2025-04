Płyn do płukania tkanin Lenor Spring Awakening to wyjątkowy produkt, który dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii oraz starannie wyselekcjonowanych olejów roślinnych, zapewni twoim ubraniom świeżość i niebiańską miękkość pochodzącą z natury 1 . Najnowsza technologia Optiscent™ poprawia proces uwalniania zapachu, dzięki czemu można cieszyć się nim dłużej. Dodatkowo za sprawą technologii Softpore ubrania i pościel będą pachniały świeżością, nawet gdy wypierzesz je w niskiej temperaturze, w krótkich cyklach prania. Dzięki zastosowaniu nowej formuły miękkość i świeży zapach będą utrzymywały się na tkaninach nawet przez cały tydzień. Płyn wyróżnia się również niezwykłym zapachem wiosennych kwiatów z nutami paczuli i białego cedru. Poprawia nastrój i dodaje energii.

1 85% składników odpowiedzialnych za miękkość Lenor jest pochodzenia roślinnego.

97% kobiet przyznało, że produkt spełnił ich oczekiwania

Wyniki testu płynu do płukania Lenor Spring Awakening

Aby sprawdzić, czy płyn do płukania Lenor Spring Awakening zapewnia tkaninom miękkość oraz świeży zapach, postanowiłyśmy przeprowadzić test wśród Polek. Recenzentki sprawdziły działanie produktu, piorąc własne ubrania, pościel czy ręczniki. Jak oceniły płyn? Sprawdź!

Czy Lenor Spring Awakening sprawdzi się do płukania tkanin pranych w krótkich cyklach i w niskiej temperaturze?

Nie masz czasu na dwugodzinne pranie? A może chcesz coś szybko odświeżyć w zimnej wodzie? Obawiasz się, że ubrania nie będą pięknie pachnieć i nie zachowają odpowiedniej miękkości? Zapomnij o tym! Dzięki zastosowaniu nowej roślinnej formuły i technologii Softpore tkaniny będą miękkie i będą pachniały świeżością, nawet gdy wypierzesz je w niskiej temperaturze, w krótkich cyklach prania. Potwierdza to aż 93% osób biorących udział w naszym teście.

Lenor w 100% spełnił moje oczekiwania. Płyn zagości u mnie na długo. Sprawił, że moje ubrania są miękkie i pachną świeżością, nawet przez 7 dni, mimo prania w niskich temperaturach. Polecam wszystkim — Irena.

Płyn do płukania, który utrzymuje zapach nawet 7 dni?

Która z nas nie marzy, aby przez tydzień zasypiać i budzić się w cudownie pachnącej pościeli? Teraz to możliwe! Ponad 75% czytelniczek Polki.pl zauważyło, że testowany płyn pozostawia pranie pachnące nawet do 7 dni! Co więcej aż 9 na 10 kobiet doceniło połączenie nut kwiatów paczuli i białego cedru.

Cudowny i długotrwały zapach, który utrzymuje się nawet więcej niż 7 dni. Ciuszki są miękkie i przyjemne w dotyku — Kamila.

Polecam! Dzięki temu płynowi poczujesz się jak na wiosennej łące. Tkaniny są miękkie i pachną niebiańsko, bez względu na temperaturę, a do tego wydajność sprawia, że można zaoszczędzić — Justyna.

Miękkość pochodząca z natury? Opinie Polek o płynie do płukania tkanin Lenor Spring Awakening

Nasze oczekiwania w stosunku do płynów do płukania są coraz większe. Produkt ma sprawiać, że tkaniny będą delikatne i przyjemne w dotyku, ale również coraz częściej zwracamy uwagę, aby był on przyjazny dla środowiska. Czy testowany produkt poradził sobie z tym zadaniem? Zdecydowanie tak! Płyny do płukania tkanin Lenor zawierają formułę miękkości opartą o starannie dobrane oleje roślinne – w tym olej z nasion bawełny, który posiada niższy ślad węglowy w porównaniu do środków zmiękczających stosowanych wcześniej. Ponad 76% czytelniczek wybierając płyn do płukania tkanin zwraca uwagę , aby był on przyjazny dla środowiska naturalnego.

Cenię sobie markę Lenor, ponieważ jest bardzo przyjazna środowisku, a składniki ich płynów do płukania mają naturalne pochodzenie. Lubię minimalizować szkodliwy wpływ na środowisko naturalne i gdy tylko mam możliwość, wybieram jak najmniej inwazyjne produkty — Monika.

Ponadto aż 8 na 10 Recenzentek stwierdziło, że Lenor Spring Awakening zapewnia ubraniom niebiańską miękkość!

Tkaniny po praniu są miękkie i delikatne — Katarzyna.

Czy Recenzentki polecą testowany płyn swoim przyjaciółkom?

Zdecydowanie tak! 95% kobiet ponownie sięgnie po płyn do płukania tkanin Lenor. 96% Recenzentek poleci go swoim przyjaciółkom i znajomym.

Płyny do płukania Lenor nadają tkaninom piękny i trwały zapach. Ubrania są mięciutkie i miłe w dotyku. Płyny są bardzo wydajne. Polecam serdecznie — Izabela.

Na podstawie testu przeprowadzonego w serwisie Polki.pl na grupie 181 osób w okresie czerwiec-lipiec 2022 r. Materiał powstał z udziałem marki Lenor.

Madzik2365 | 3 lata temu

Płyny do plukania niebiański zapach

Płyń Lenor spring Awakening to produkt o cudownym zapachu takim delikatnym kwiatowym .Plyn jest bardzo wydajny nie wielka ilość starcza by ubrania pięknie pachniały

jaulia | 3 lata temu

Bardzo wydajny płyn i wyjątkowy, długotrwały zapach

Płyn do płukania tkanin Lenor Spring Awakening okazał się bardzo wydajny, pół nakrętki starcza na cała pralkę do prania o ładowności do 7 kg. Pranie po praniu pachnie świeżo i ładnie, po wysuszeniu również, choć nie tak długo jak deklaruje producent. Jednakże zauważyłam także, że po praniu i wysuszeniu zwłaszcza ręczniki są miłe i miękkie w dotyku a nawet po zmoczeniu pachną, co nie było regułą gdy używałam innych płynów.

Skład także jest chyba na tyle dobry, że ubrania dzieci po płukaniu w tym płynie nie podrażniają skóry.

Ogólnie ten zapach uważam za najładniejszy, lekko naturalny jak świeża bryza albo jak pranie suszone na wietrze i będę wracać do tego płynu często.

Ewelka_0489 | 3 lata temu

Wiosna każdego dnia

Przyjemny zapach, przywołujący na myśl wiosenne dni, nawet kiedy za oknem pogoda nie rozpieszcza, zapach uwalania się przez kilka dni dając bardzo przyjemne odczucia

Slowikowa90 | 3 lata temu

Klasyka w najlepszym wydaniu!

Ten płyn do płukania to totalny powiew świeżości. Klasyka gatunku, która prawdopodobnie nigdy nie wyjdzie z mody. Dla mnie to zapach domu, sobót pełnych sprzątania i rozwieszonego na podwórku prania :)

Uwielbiam go przede wszystkim za ten klasyczny zapach, to jak doskonale zmiękcza tkaniny i za to jak dłuuuugo zostaje z moimi rzeczami.

Janettt | 3 lata temu

Średniak

Płyn jak płyn, niczym się nie wyróżnia. Pranie nie jest takie miękkie jakbym chciała.

Zapach średnio do mnie trafił, choć jest wyczuwalny kilka dni.

Jest wydajny, choć w tym przypadku mógłby nie być, bo nie jest zadowalający

EniaEnia | 3 lata temu

Idealne dla całej rodziny!

Są pachnące, świeże, ekologiczne, długo utrzymują świeżość, zapach. Ubrania/pościele/ręczniki są miękkie, przyjemne w dotyku! Dla całej rodziny ! Dla dużych i małych. Nie trzeba prać oddzielne. W dodatku Eko butelki. Czego chcieć więcej?

Kamcia9307 | 3 lata temu

Letni powiew świeżości

Piękny kwiatowy zapach utrzymuje się bardzo długo. Efekty widoczne są nawet gdy pierzemy w niskich temperaturach i przy krótkim cyklu prania. Płyn do płukania nadaje ubranią miękkości i niezwykłej delikatności w dotyku. Zdecydowanie produkt spełnił moje oczekiwania i z ogromną przyjemnością polecam dalej.

flowerek16 | 3 lata temu

Trwałość zapachu

Płyn do płukania Spring Awakening na początku bardzo mile mnie zaskoczył gdy zobaczyłam jego dużą pojemność. W tym przypadku produkt jest bardzo wydajny więc ogromy plus za to, że wystarczy mi na długo. Następną kwestią jest zapach! Trzeba przede wszystkim pochwalić go za trwałość. Ubranie po praniu, złożone w szafie po ponad tygodniu wciąż pachnie tak samo intensywnie jak po wyjęciu z pralki. Wielkie wow! Poza tym ubrania są mięciutkie, zadbane i przyjemne w dotyku. Nie podrażnia skóry dwulatka bo i zdarzyło mi się również wyprać ubranka mojego dziecka. Na pewno sięgnę po niego kolejny raz.

byania_niula | 3 lata temu

Cudownie świeży zapach!

Płyn do płukania Lenor Spring Awakening pozostawia pranie niesamowicie miękkie i pachnące na długi czas! Świeże a jednocześnie lekko słodkawe zapachy powodują, że zapach prania pozostaje z nami ba dłużej. Moja pralnia pachnie cudownie a pranie jest wyjątkowo miłe w dotyku!

asiab85 | 3 lata temu

Zapach i miękkość

Pierwsze wrażenie,to intensywny zapach płynu.Tak świeży,że przypomina mi zapach prania suszonego na świeżym powietrzu. Jest bardzo wydajny,wystarczy jedna miarka(nawet na krótkim cyklu).Pozostawia pranie miękkim i miłym w dotyku.Płyn sprawia,że tkaniny nie ulegają zbytniemu gnieceniu.Wystarczy mocno wstrząsnąć praniem przed powieszeniem i nie trzeba prasować.Zapach utrzymuje się naprawdę długo.Jest przyjazny dla środowiska,co jest dla mnie dodatkowym plusem.Jestem z niego bardzo zadowolona i z pewnością zostanie ze mną na dłużej.

maXaXladyXdi | 3 lata temu

Ten płyn pachnie na prawdę długo!

Witam, najważniejszą zaletą testowanych płynów marki Lenor jest to, że znam je od bardzo dawna i zawsze do nich wracam. Nigdy mnie zawiodły i ogromną zaletą jest to, że ich zapach pozostaje na ubraniach przez bardzo długo.

Dzięki temu testowi mogłam spróbować także innych zapachów, których nie znałam wcześniej, dzięki ;) Pozdrawiam.

fluffy_bunny | 3 lata temu

Piękny, świeży zapach, który utrzymuje się przez długi czas.

Płyn jest zamknięty w plastikowej butelce, standardowej wśród większości płynów do plukania. Płyn ma lekko jasnoniebieski kolor. Zapach tego płynu jest dość intensywny, świeży, bardzo mi kN odpowiada. Zapach ten po praniu utrzymuje się przez długi czas. Płyn jest wydajny, wystarczy odrobina, żeby pranie nabrało pięknego zapachu i miękkości. Moim zdaniem cena nie jest zbyt wygórowana jak na tą jakość produktu. Jestem bardzo zadowolona z tego płynu, kupię go ponownie i szczerze polecam.

asiek455 | 3 lata temu

Niesamowita trwałość zapachu

Jeden z lepszych płynów do płukania. Przepięknie pachnie, ubrania były bardzo miękkie. Po ponad tygodniu w szafie nadal pachniały. Trwałość zapachu na duży plus.

Natalia19922 | 3 lata temu

Lenor Spring Awakening

Lenor Spring Awakening ma piękny dlugo utrzymujący się zapach, pranie jest miękkie i przyjemne w dotyku. Dodatkowo jest bardzo wydajny. Z pewnością sięgnę po nie nieraz.

frelcia82 | 3 lata temu

Cudny zapach, który utrzymuje się długi czas.

Podoba mi się zapach płynu- taki wiosenny, jakbym leżała na polu wśród pięknych kwiatów. Jest intensywny kory można dozować wedle potrzeby. Nadaje ubraniom miękkość. Dość długo się utrzymuje. Lubię nosić ubrania wypłukane tym płynem.

Butelka została wykonana z tworzyw sztucznych pochodzących w 100% z recyklingu i może być ponownie poddana recyklingowi.

Fairytale.kind | 3 lata temu

Niebieski płyn do płukania tkanin

Trafiła mi się duża butelka niebieskiego płynu do płukania tkanin Lenor Spring Awakening. Znany wszystkim niebieski płyn, zapach świeżości wiosennych kwiatów z nutami paczuli i białego cedru. Nigdy nie przepadałam za tym zapachem. Kojarzy mi się z praniem w domu rodzinnym męża, gdyż teściowa używa tylko tego płynu. Ale po przetestowaniu swojej butelki mogę stwierdzić, że pranie jest bardzo miękkie i pachnie bardzo świeżo, zwłaszcza wysuszone w ciepły dzień na słońcu. Polecam, jeśli ktoś lubi świeże zapachy. Płyn jest bardzo wydajny, sprawdza się w małych ilościach a nawet w niższych temperaturach.

olaaniolek | 3 lata temu

Wiosenna świeżość w lecie

Płyn do płukania tkanin Lenor Spring Awakening to płyn zmiękczający, który nie tylko pięknie pachnie wiosennymi kwiatami z nutami paczuli i białego cedru ale i jest super wydajny. Płyn ma niebieską barwę i rzadką konsystencję, butelka ma przyjemny dozownik. Jest to płyn, który zapewnia cudowną miękkość ubraniom, a zapach utrzymuje się do 7 dni. Doskonale sprawdza się w niskich temperaturach i w krótkim cyklu prania. W płynach marki Lenor bardzo lubię opakowania, które nie tylko są wydajne, jak już wcześniej wspomniałam ale i nadają się do recyklingu. W pochmurny dzień kiedy za oknem deszcz a pranie trzeba powiesić zapach płynu utrzymuje się w całym domu. Dla mnie pozytywne zaskoczenie.

monikaa98 | 3 lata temu

Biały cedr i nuty paczuli

Płyny Lenor cenię sobie szczególnie, ponieważ są bardzo przyjazne środowisku naturalnemu. Producenci bardzo dbają, aby składniki tych produktów były jak najbardziej naturalne. Zwracam na to uwagę, ponieważ wciąż nie jest to bardzo popularna praktyka. Warto wspomnieć również o wydajności tego płynu do płukania. Wystarczy użyć jego niewielką ilość, aby pranie było pachnące. Opakowanie również pozwala nam użyć dokładnie taką ilość produktu jaką chcemy. Cena ma idealny stosunek do jakości. Czasami robię krótkie pranie lub w bardzo niskiej temperaturze, więc zwracam uwagę, aby produkty nadawały się również do tego. W tym wypadku płyn Lenor spisał się idealnie- ubrania i pościel wciąż były cudownie pachnące.

Kamyszek R | 3 lata temu

Skuteczny płyn o delikatnym zapachu

Płyn do płukania Lenor spełnia moje oczekiwania.

Jest wydajny bo mała ilość dodanego płynu zmiękcza ubrania a zapach utrzymuje się bardzo długo.

Pięknie pachnie w całym domu i w szafie.

Często spotykany w promocjach więc ja to kupuje.

EPELINA21 | 3 lata temu

Świeżość i miękkość tkanin

Płyn do płukania tkanin Lenor Spring Awakening to klasyczny świeży zapach który bardzo przypadł mi do gustu. Opakowanie jest duże i wystarcza niecała nakrętka aby pranie intensywnie i długo pachniało. Tkaniny są miękkie a zapach utrzymuje się powyżej 7 dni. Śmiało mogę go polecić i sama często będę po niego sięgać.

gosia1926 | 3 lata temu

Pachnąca świeżość

Lenor Spring Awakening piękny świeży zapach który utrzymuje się bardzo długo na ubraniach co jest dla mnie dużym zaskoczeniem.Zapach wiosennych kwiatów z nutami paczuli i białego cedru który dadaje siły i energii.Plyn jest bardzo wydajny . Zmniejsza gniecenie materiału i ułatwia prasowanie nadaje ubraną miękkość i zapewnia uczucie wygody.Nie wywołuje żadnej reakcji alergicznej co jest dla mnie bardzo ważne .Polecam wszystkim niezdecydowanym.Zapach ten na pewno pozostanie ze mną na pewno na dłużej.

maskoteczka20 | 3 lata temu

Idealny zapach nie tylko na lato ale i na zimę.

Bardzo dobry płyn do płukania, długo się utrzymuje na ubraniach, szczególnie trafiony jest do prania ręczników i pościeli.

Dobór kompozycji zapachowych spasuje każdemu kto lubi świeżość.

Sembro | 3 lata temu

Wspaniały

Jestem zaskoczony jakością produktu, po stosowaniu zauważyłem że ubrania są miękkie,produkt nie uczula, ciuchy pachną dość długo nawet do tygodnia a świeżość sprawia że czuje komfort noszenia.Produkt godny polecenia

ElisaElis | 3 lata temu

Ulubiony zapach Lenor

Płyn Lenor o zapachu Spring Awakening otrzymałam w ramach testów. Użyłam go tylko kilka razy, ale od samego początku zapach mnie przekonał - jest przyjemny i delikatny. Ubrania po wypraniu pachniały jeszcze długo i były miękkie w dotyku.

PaniHala | 3 lata temu

Piękny zapach, super płyn.

Płyn jest wydajny, bo nie muszę za dużo nalewać aby cieszyć się pięknym świeżym zapachem. Ubrania są delikatne i miękkie, a do tego zapach utrzymuje się kilka dni. Od teraz mój ulubiony :)

Szasza | 3 lata temu

Lenor Spring Awakening

Lenor Spring Awakening to płyn do płukania po którego na pewno sięgnę ponownie i polecam innym.Zapewnił ładny, delikatny zapach i miękkie ubrania. Polecam wszystkim.

kaalaaa | 3 lata temu

Polecam serdecznie

Płyn ten z całą pewnością spełnił moje oczekiwania . Ubrania pięknie pachną a zapach ten utrzymuje się na nich bardzo długo. Ponadto sprawia że ubrania są miękkie w dotyku. Opakowanie jest bardzo wydajne .

andrus1980 | 3 lata temu

Piękny świeży zapach

Ten płyn jest jednym z moich ulubionych! Duże opakowanie od razu bardzo mi się spodobało,bo lubię "rodzinne" pojemności. Płyn naprawdę wydajny,sprawdza się nawet w niskich temperaturach. Tkaniny długo i świeżo pachną, są mięciutkie. Zdecydowanie ten zapach zostaje u mnie na stałe.

Bluber0514 | 3 lata temu

Płyn do płukania Lenor Spring Awakening

Jest bardzo wydajnt w porównaniu z płynami do płukania innych marek do tego obłędny zapach prania który utrzymuje się bardzo długo ,pranie po wysuszeniu jest miękkie i delikatne w dotyku w przypadku prania w trybie krótkim spełnia się doskonale jak i w niskich temperaturach napewno sięgnę po nie po zakończeniu testów.

Largiri | 3 lata temu

Wiosenne przebudzenie

Płyn do płukania tkanin Lenor Spring Awakening ma bardzo delikatny i wysublimowany zapach. Utrzymuje się on nawet na grubych wełnianych kocach czy śpiworze, dzięki czemu noc w takim "towarzystwie" jest naprawdę przyjemna. Ubrania również pachną bardzo ładnie nawet po praniu w niskiej temperaturze.

Monica | 3 lata temu

Pachnie świeżością

Produkt Lenor Spring Awakeing ma bardzo ładny niebieski kolor ,kojarzy mi się z niebem i świeżością . Ma duże opakowanie i jest wydajny dlatego starcza na długo i można cieszyć się nim o wiele dłużej.Grafika produktu jest bardzo przyjemna dla oka znajdują się na niej piękne niebieskie kwiaty co zdradza nam,że będzie pięknie kwiatowo pachniał .Zapach ten utrzymuje się na ubraniach naprawdę przez długi czas.Moje ubrania po wypraniu w tym płynie do tkanin były niezwykle miękkie i przyjemne w dotyku ponadto pachniały przepięknie co sprawiało , że czułam je wszystkimi zmysłami .

Anula30 | 3 lata temu

Płyn do płukania tkanin Lenor Spring Awakening

Płyn do płukania tkanin Lenor Spring Awakening jest bardzo ładnie zapakowany ma przyjemny zapach długotrwały nie uczula tkaniny są puszyste i miękkie nie elektryzują się jest wydajny idealny do ubranek dziecięcych

aagnieszkaa1 | 3 lata temu

Kwiatowe orzeźwienie

Płyn do płukania tkanin Lenor Spring Awakening sprawił, że ubrania długo pozostają świeże. Zapach nie jest przytłaczający, tylko koi zmysły. Dodatkowo płyn jest wydajny i wystarcza na długo. Jego zapach przypadł mi do gustu. Płyn sprostał oczekiwaniom całej mojej rodziny.

rejwerka | 3 lata temu

Mój faworyt!

Płyn do płukania tkanin Lenor Spring Awakening skradł moje serce od pierwszego prania. Jak on pachnie, proszę Państwa! ♥ Wywieszone pranie schnące na wietrze roznosi wokół przepiękne nuty zapachowe - istna wiosna na zawołanie! Gdziekolwiek się ruszę - mój nos w mig rozpozna, kto stosuje Spring Awakening :) Ulubione jeansy, koszulka czy dres - wszystko świeże, miękkie, delikatne na długi, długi czas. Jestem nim oczarowana i polecam każdemu, kto jeszcze nie zna Lenora. Pranie z nim jest uzależniające ♥

vitalis89 | 3 lata temu

Piękny i długotrwały zapach

Szczerze polecam bo ja jestem z natury osoba oszczędna, a ten produkt jest bardzo wydajny. Wystarczy dodać go niewielkie by uzyskać piękny zapach, który nawet przy moim zapominalstwie i pozostawieniu prania na kilka dni na balkonie - ccaly cza się utrzymuje.

Malinkowa95 | 3 lata temu

Najlepszy i w niskim przedziale cenowym

Produkt posiada dość gęsta konsystencje, przez co jest bardzo wydajny. Zapach jest bardzo świeży , jak ubrania suszone na świeżym powietrzu. Nawet mała ilość nadaje długotrwały zapach i perfekcyjną miękkość jak obiecuje producent. Produkt godny uwagi i w niskim przedziale cenowym . Płyn nie uczula nawet delikatnej dziecięcej skóry.

Paulina28Gk | 3 lata temu

Kwiecista łąka

Chcesz znaleźć się na łące pełnej pachnących kwiatów? Użyj płynu Lenor spring awakening i znajdź swoją łąkę. Ubrania i pościel miękkie i pięknie pachnące.

dzidzia_bajera | 3 lata temu

Płyn do płukania tkanin Lenor Awakening

Jest to bardzo fajny płyn do płukania tkanin, ma bardzo przyjemny wiosenny zapach, stworzony na bazie nut szyprowych i bergamotki. Tkaniny po praniu są miękkie i delikatne a ich zapach unosi się bardzo długo.

nierika | 3 lata temu

Zakochana po uszy

Jestem zachwycona testowaniem. Wokoło roznosi się cudny zapach, zaskoczyła mnie mega duża wydajność, ubrania po praniu są niesamowici miękkie, świeże, delikatne, cała szafka pachnie. znalazłam dzięki wam płyn idealny.

xomartynaxx | 3 lata temu

Nowa wersja Lenor

Lenor złoty i niebieski - pięknie pachnie, jest naprawdę świetnym zapachem. Lenor jest moim ulubionym płynem do płukania, ponieważ pozostawia ubrania długo w świeżości.

anett_ta | 3 lata temu

Subtelny

Delikatny i subtelny zapach płynu bardzo przypadł do gustu moim dzieciom. Ubrania, koce są miękkie, puszyste, aż chce się dotykać tak przyjemnych materiałów.

Płyn jest bardzo wydajny, niewielka ilość płynu daje fajną miękkość ubraniom i bardzo przyjemny zapach, który bardzo długo się utrzymuje, czym mnie bardzo zaskoczył.

Miłe jest również to, że jest przyjazny naszemu środowisku, o które wszyscy powinniśmy dbać.

Monika 777 | 3 lata temu

Piękny, długotrwały zapach.

Niebieski Lenor pachnie tak pięknie że podoba się praktycznie każdemu. Kojarzy się ze świeżością i wiosną gdy wszystko rozkwita. Nowa ulepszona formuła sprawiła że pachnie jeszcze dłużej po praniu, przy czym nie jest to jakaś bardzo znacząca różnica bo już wcześniej jego jakość była świetna, a zapach utrzymywał się długo. Fajnie że sprawdza się w krótszych cyklach i przy niższej temperaturze bo takie u nas ostatnio występują najczęściej.

kasia2439 | 3 lata temu

Płyn do płukania

Płyn do płukania tkanin spełnił moje oczekiwania co do pielęgnacji ubrań.

Zapach jest bardzo przyjemny i długo utrzymuje się na ubraniach.

Ubrania po jego użyciu są świeże, ładnie pachną, są miękkie i miłe w dotyku.

Design opakowania bardzo mi się podoba.

Klaudia321 | 3 lata temu

Cudo cudo!

Płyn do płukania tkanin Lenor Spring Awakening spełnił moje wszystkie oczekiwania - opakowanie standardowo bardzo ładne i poręczne. Wydajny i dość gęsty płyn pachnie przecudownie. Moje pranie pachniało tak intensywnie że sąsiadka pytała co to za płyn gdy wywiesiłam pranie na balkonie :) Zapach utrzymuje się bardzo długo, nie jest mocny. Polecam!

parysek10 | 3 lata temu

Zapach wiosny

Płyn do płukania Lenor Spring Awakening otula ubrania woalem cudownej woni. Zapach jest delikatny, niedrażniący i długo się utrzymuje. Ubrania są wyraźnie bardziej miękkie i przyjemne w dotyku. Płyn jest wydajny i starcza na długi czas. Gorąco polecam.

sylwciasylwia | 3 lata temu

Cudowny zapach

Jestem mega zaskoczona tym jak ten płyn jest wydajny . Zapach naprawdę przypadł mi do gustu. Tkaniny są miękkie i pachną . Z czystym sumieniem polecam :))

justynarojek | 3 lata temu

Wiosna w domu

Polecam płyn do płukania tkanin dzięki któremu poczujesz się jak na wiosennej łące. Paczula,biały cedr sprawią ,że poza miękkością tkaniny pachnieć będą niebiańsko i to bez względu na temperaturę. A do tego jego wydajność sprawi ,że zaoszczędzisz i z przyjemnością sięgniesz znów po niego .

Viki28 | 3 lata temu

Piękny świeży zapach

Pokochałam ten zapach od pierwszego prania. Przypomina mi łąkę pełną kwiatów. Płyn sprawia, że ubrania są świeże, piękny zapach utrzymuje się przez kilka dni. Ten płyn idealnie sprawdza się do prania pościeli i ręczników. Nadaje im ładny zapach i miękkość.

Bielka | 3 lata temu

Wiosna w pralce

Płyn ma swiezy wiosenny zapach, dość delikatny, który nie drażni. Zapach zostaje na ubraniach jeszcze pary dni. Płyn robi ubrania bardziej miękkimi i przyjemnymi w dotyku.

dalana | 3 lata temu

Niezawodny

Zdecydowanie ten płyn sprostał moim oczekiwaniom.Rewelacyjnie zmiękcza wyprane rzeczy,łatwiej je później prasować,i pozostawia delikatny a zarazem intrygujący zapach na bardzo długo.Poprawia kondycję wypranych ubrań,sprawia że wyglądają prawie jak nowe.Noszenie ubrań po jego użyciu stało się zdecydowanie przyjemniejsze.Cena oczywiście adekwatna do jakości,bardzo wydajny.

Izoldinia | 3 lata temu

Zapach luksusu. Moj hit zdecydowanie

Bardzo przyjemny plyn. Zapach jest swiezy, utrzymuje sie dlugo ale jest doac delikatny.

Uzywajac niebieskiego plynu zauwazylam, ze nie na kazdej tkaninie go czuc….nie jest to jednak jego wina dokladnie tak samo dzieje sie przy innych plynach (widac męskie gacie szyte są z jakichs dziwnych tkanin). Tak czy inaczej chetnie kupie ponownie bo zarowno wydajnosc jak samo dzialanoe bardzo mi odpowiadaja.

Żanka19 | 3 lata temu

Polecam

To zapach domu, czystej pościeli , pachnącej odzieży aromat który trzyma się ponad 7 dni . Przyjemny aromat , miękka tkanina co nie wywołuje alergii Bardzo wydajny co w teraźniejszych czasach bardzo ważne .

misiak79 | 3 lata temu

Zapach

Płyny do płukania Lenor pozostawiają na praniu bardzo przyjemny zapach oraz każdy ciuch jest idealnie miękki. Wydajność płynu jest również zaskakująca. Już niewielka ilość płynu daje rezultaty z których każdy będzie zadowolony!

Anka110683 | 3 lata temu

Hit wśród płynów do płukania

Nowe płyny Lenor to hit ,pranie miękkie pachnące poprostu idealny płyn do płukania ,bardzo wydajny ,polecam gorąco jeśli chcesz mieć na długo świeże i pachnące pranie.

busia18 | 3 lata temu

Mistrz wśród mistrzów zapachowych.

Płyn do płukania tkanin Lenor Spring Awakening ma bardzo trwały i miły zapach, jest wydajny oraz ma super dobraną kompozycję zapachową, a ubrania nie elektryzują się.

Justyna1984rok | 3 lata temu

Płyn do płukania tkanin Lenor Spring Awakening

Zapach jest niesamowity i utrzymuje się na ubraniach bardzo długi czas nawet pranie w niskiej temperaturze a zapach i tak zostaję polecam wszystkim swoim znajomym I całej rodzinie

intermanka | 3 lata temu

Powiew wiosny

Płyn do płukania ma piękny, świeży, kwiatowy zapach - z nutami paczuli i białego cedru. Pranie jest po nim miękkie, przyjemne, a zapach długo się utrzymuje. Plusem jest

Modliszka | 3 lata temu

Lenor Spring

Lenor Spring to świeży powiew wiosny w mojej szafie.Zapach jest długotrwały,a pranie miękkie.Miło zasypiać w pościeli,która pachnie świeżo przez kilka dni.Polecam go z czystym sumieniem.

silvia8 | 3 lata temu

Wiosna w Twoim domu!

Płyn, który dba kompleksowo o tkaniny, a także sprawia, że czuję przypływ energii! Zapach wiosennych kwiatów z nutami paczuli i białego cedru to coś dla mnie! Uwielbiam ta kompozycję zapachu, która otula ubrania.

DzoanaFireblade | 3 lata temu

Mój ulubieniec do płukania ubrań.

Przetestowałam kilka innych płynów ale żaden nie dał tak spektakularnego efektu. Zaraz po wejściu do domu uderzył mnie swiezy zapach kwiatów... czyli mojego prania. Efekt nie był ulotny a utrzymuje się naprawdę dlugo. Jest przyjemny dla nosa nie podraznia i nie daje efektu mdłości.

EwaEwa | 3 lata temu

Jestem oczarowana.

Polecam, bo i pranie jest na plus i można poczuć od razu ożywienie i całkowite odświeżenie.

Zapach wiosennych bukietów kwiatów, jest bardzo interesujący, przyjazny, intensywny, trwały, który bardzo przypadł do gustu. Płyn jest bardzo wydajny.

Z łatwością rozpuszcza się wodzie, nawet w niskich temperaturach spełnia wszystkie wymagania, a zapach i tak trwa. Bardzo podoba mi się nowość Lenor Spring Awakening. Charakterystyczny, nietuzinkowy zapach prania unosi się po całym domu. Jestem oczarowana marką i efektami prania.

Polecam serdecznie.

Martyna26 | 3 lata temu

Subtelność zapachu

Lenor spring awakening jest bogatym zapachem można poczuć świeżość płyn bardzo jest wydajny . Pozostawia na praniu piękny świeży zapach .zapobiega elektryzowaniu się prania oraz nadaje miękkości .

Patrycja_testuje | 3 lata temu

Uwielbiam ten płyn

Płyn do płukania Lenor towarzyszy mi bardzo długo, na tym również się nie zawiodłam, ubrania po nim są bardzo miękkie i zapach utrzymuje się długo. Jestem z niego bardzo zadowolona.

Ak1982 | 3 lata temu

Wydajny i skuteczny

Skuteczny i wydajny płyn. Zapach bardzo ładny i utrzymuje się wyjątkowo długo. Po jego użyciu ubrania są miękkie i miłe w dotyku. Dobra relacja jakości do ceny.

Jeleniec | 3 lata temu

Lenor do płukania- super zapach I mięķkość

Płyn do płukania Lenor pięknie i długo pachnie. Sama tego doświadczyłam testując je. Oprócz tego uprane rzeczy są miękkie i bardzo przyjemne w dotyku. Naprawdę!

azteka | 3 lata temu

Świeży powiew lata

Płyn do płukania Lenor Spring Awakening jest dla mnie jak świeży powiew lata ubrania po praniu są miękkie i pięknie pachną na dłużej chętnie będę go kupować

helenka7878 | 3 lata temu

Gwarancja świeżości

Płyn do płukania tkanin Lenor jest łatwy w aplikacji i wydajny. Już niewielka jego ilość sprawia, że moja odzież staje się miękka i przyjemna w dotyku. Co dla mnie ważne, zapach płynu jest przyjemny, świeży i wyrazisty, ale jednocześnie subtelny i niedrażniący. Utrzymuje się na odzieży nawet tej pranej w niskich temperaturach, przez wiele kolejnych dni.

jak dla mnie płyny do płukania tkanin Lenor to przyjemne i pozytywnie zaskakujące odkrycie. zagoszczą w mojej łazience na dłużej.

eowocek | 3 lata temu

Płyn do płukania tkanin Lenor Spring Awakening

Płyn do płukania tkanin o bardzo przyjemnym zapachu. Pranie pozostaje świeże, czyste i pachnące przez długi czas. Poza tym na plus zasługuje również wyjątkowa miękkość tkanin po praniu.

Slowa.slowa.slowa | 3 lata temu

Cudowny zapach i dlugotrwala świeżość!

Zapach płynu jest cudowny, długo utrzymuje się na materiałach- noszenie ubrań wypranych z płynem Lenor Spring Awakening to prawdziwa przyjemność. Do tego dużą wydajność produku, wygodna miarka i naturalne składniki czynią go moim ulubionym płynem do płukania. Na pewno sięgnę po niego znów!

Madziaczekkkkk | 3 lata temu

Niebiańska świeżość

Pranie pachnie świeżością przez długi czas i jest bardzo przyjemne w dotyku. Płyn wystarcza na bardzo długi czas. Odpowiednie dozowanie płynu do zakrętki a następnie do pralki.

JagoJa78 | 3 lata temu

Skradł moje serce i... powonienie

Delikatny, przyjazny dla skóry i dla całej rodziny. Jeden z przyjemniejszych zapachow, do którego będę często wracać, bo ten zapach uwodzi moje zmysły.

nextjadzia | 3 lata temu

Pranie pachnące świeżością

Zakochałam się w Lenor Spring Awakening od pierwszego powąchania. To są właśnie moje nuty: świeże, relaksujące, jakby co przyniesione z dworu. To zapach mojego dzieciństwa, taki zapach letniego wietrzyku. Lenor Spring Awakening jest po prostu idealny pod każdym względem. Nie tylko jest wydajny, ale również zaskakuje miękkością ubrań po wysuszeniu. Rozpuszcza się całkowicie nie tworząc żadnych plam czy przebarwień na ubraniach. Zaraz po wyjęciu, a nawet w trakcie prania czuć ich cudowny, świeży i bardzo przyjemny zapach. Suszące się na balkonie ubrania wzbudziły zainteresowanie niejednego przechodnia. Słyszałam komentarz „jak ładnie u kogoś pachnie świeżo upranymi rzeczami”. Wysuszone ubrania nie tylko długotrwale pachną, ale są wyjątkowo delikatne w dotyku. Z łatwością można je uprasować. Już jedna zakrętka dodana do prania w zupełności wystarczy, aby zauważyć efekty. Płyn do płukania nie uczula i nie podrażnia nawet wrażliwej skóry maluszka.

Jesiennaburza | 3 lata temu

Długotrwała świeżość

Lenor Spring Awakening jest rzeczywiście pobudzający, zapewnia długą świeżość po praniu. Ubrania były pachnące przez długi czas i bardzo spodobał mi się zapach tego płynu. Początkowo jak otworzyłam butelkę i powąchałam to nie byłam szczególnie zadowolona, ale już po pierwszym praniu zmieniłam zdanie. A wyciągając później z szafy wyprane ubrania od razu czuć świeżość.

agafilip2 | 3 lata temu

Powiew wiosny

Ten zapach płynu jest idealny, gdy chcemy poczuć wiosenną świeżość i delikatność. Wypłukane w tym płynie ubrania i bielizna pościelowa zachwycają mnie swym orzeźwiającym aromatem, który utrzymuje się naprawdę długo. Duże opakowanie pozwala cieszyć się produktem przez długi czas. Z przyjemnością plecę go mamie i teściowe oraz przyjaciółce.

Sylwia0881 | 3 lata temu

Płyn Lenor Spring Awakening

Płyny Lenor są warte swojej ceny. Pozostawiają miły i przyjemny zapach ubrań na długo, ubrania i pościel są mnienke w dotyku. Polecam go każdej osobie

Justina93 | 3 lata temu

Idealny.

Ten płyn do płukania Lenor spełniły moje oczekiwania. Pranie długo pachnie i jest miękkie w dotyku. Szczególnie ręczniki są teraz puszyste i miękkie. Zapach długo utrzymuje się również w łazience bardzo ładnie pachnie.

Amber | 3 lata temu

Wspaniały

Super płyn do płukania tkanin. Nadaje miękkości i długo pachnie. Duża butelka z zakrętka dzięki której można dozować ilość będę go używać do każdego prania.

hostessadorota | 3 lata temu

Super

Jestem bardzo zadowolona z efektu jaki uzyskałam stosując płyny do płukania Lenor. Jestem bardzo zadowolona. Pranie długo pachnie.zapach jest delikatny.nie jest drażniący ani chemiczny. Już wiem jakich płynów będę używać. To będą płyny Lenor.

dzieciaczki2 | 3 lata temu

Lenor Spring Awakening

Lenor Spring Awakening - piękny, świeży i trwały zapach, a tkaniny mega zmiękczone. To jest mistrz wśród mistrzów zapachowych jak dla mnie na dziś nie do przebicia i na pewno zostanie ze mną na baaardzo długo!

Isabel1991 | 3 lata temu

Pachnące cudo

Płyn do tkanin Lenor Spring Awakening nadaje im świeżość, miękkość, a do tego pięknie pachnie. Zapach roznosi się po całym domy i długo pozostaje na ciuchach. Cieszę, się że miałam okazję wypróbować te zapachy

miimii87 | 3 lata temu

Mega świeżość!

Ten płyn to jeden z tych co biorę pod uwagę przy następnym zakupie. Piękny i jednocześnie świeży zapach, daje mi takie poczucie czystości i przyjemności. Lubię w nim to, że pachnie długo. Esencja zapachowa pozostaje jeszcze przez wiele dni zarówno na ubraniach, jak i na pościeli.

xagnieecha | 3 lata temu

Piękny zapach

Płyny do płukania mają bardzo ładny zapach który długo jest wyczuwalny na ubraniach. Dodatkowo jest duże opakowanie przez co są wydajne. Po upraniu tkaniny są przyjemne w dotyku

Skarby | 3 lata temu

Wspaniale pachnące pranie

Płyn do płukania tkanin Lenor Spring Awakening bardzo ładnie pachnie wiosennymi kwiatami, a zapach długo utrzymuje się na ubraniach. Sprawia on, że pranie jest miękkie, delikatne w dotyku, nie podrażnia on skóry dorosłych, ani dziecka, nie uczula, ani nie wywołuje alergii. A więc znakomicie nadaje się do wrażliwej, dziecięcej i delikatnej skóry. Dzięki Lenor pranie jest świeże, z przyjemnością zakładam ubrania w nim wypłukane. Jestem z płynu bardzo zadowolona, przede wszystkim dlatego, że nadaje się dla dzieci i ich wrażliwej skóry. Jest w zupełności bezpieczny dla każdego, zarówno dla dziecka, jak i dorosłych. Wspaniały płyn! Spełnił moje oczekiwania i na pewno będę go wykorzystywała do płukania ubrań, by otulać się jego przyjemnym zapachem.

brzoza1126 | 3 lata temu

Poczucie świeżości.

Płyn do płukania pięknie pachnie, ubrania są mięciutkie a sam płyn bardzo wydajny. Uwielbiam gdy otwieram szafę i czuję zapach, dla mnie to poczucie świeżości, czystości. Płyn spełnił moje oczekiwania, polecam go bardzo.

Arystokratka xD | 3 lata temu

Intensywny płyn

Płyn do płukania Lenor Spring Awakening jest intensywnym środkiem pielęgnacyjnym tkanin. Wystarczy mała ilość płynu by ubrania intensywnie pachniały przez długi czas. Ogólnie uważam że zapach jest za bardzo intensywny, więc osoby o wrażliwszym węchu proponują by znaleźć inny produkt tej serii. Jednak produkt dla mnie o wrażliwszym węchu jest idealnym do pościeli. I najczęściej do tego będę go wykorzystywać.

Opakowanie jest trochę dla mnie mniej poręczne.

Kawowagosia | 3 lata temu

Rewelacyjny produkt!

Lenor Spring Awakening o nutach wiosennych kwiatów z nutami paczuli i białego cedru. Jest bardzo trwały, unikatowy i wyrafinowany. Płyn sprawił, że ubrania i pościel pachniały świeżością, nawet gdy prałam je w niskiej temperaturze, jak i w krótkich cyklach prania. Moje pierwsze wrażenia po praniu to piękny zapach orzeźwiającej bergamotki oraz długotrwała świeżość nawet przez dłuższy czas. Tkaniny wypłukane w Lenorze posiadają wyjątkową miękkość, dodatkowo dużo łatwiej się z nimi pracuję i nie elektryzują się oraz ułatwia prasowanie. Produkt jest bardzo wydajny wystarczy tylko jedna zakrętka do prania. Jestem bardzo zadowolona z płynu do płukania Lenor polecam serdecznie.

AgaZnadMorza | 3 lata temu

Płyn do płukania godny polecenia

Jestem bardzo zadowolona z możliwości testowania Lenor Spring Awakening. Miał on bardzo przyjemny, wyraźnie wyczuwalny zapach, który długo po praniu utrzymywał się na odzieży. Pachniało nim w całym domu. Opakowani wygodne z dodatkowym dozownikiem płynu w nakrętce.

olalksandra94 | 3 lata temu

Lenor Spring Awakening płyn do płukania tkanin o pięknym zapachu

Płyn do płykania tkanim Lenor Spring Awakening sprawia, że moje pranie pachnie świeżością, nawet gdy prane jest w niskiej temperaturze, w krótkich cyklach prania. Jestem naprawdę zadowolona z tego płynu gdyż jego jakość jest na wysokim poziomie. Lenor Spring Awakening wyróżnia się świeżym zapachem wiosennych kwiatów z nutami paczuli i białego cedru - moje ubrania pachną nawet do 7dni - to zdecydowanie dłużej niż inne przy stosowaniu innych płynów. Na pewno zakupię go ponownie i będę polecać znajomym i rodzinie.

justynkaaa1990 | 3 lata temu

Świetny płyn w super cenie

Płyn jest bardzo wydajny - wystarczy niewielka ilość, a ubrania są miękkie i pachnące. Zapach obłędny, przyjemny, nie drażniący. Świetnie sprawdza się również przy praniu w niskich temperaturach i krótkich cyklach prania. Cena adekwatna do jakości.

gienia85 | 3 lata temu

Rewelacja

Płyn do płukania jest bardzo wydajny. Opakowanie cieszy oko. Pięknie pachnie, bardzo długo utrzymując zapach na ubraniach. Ponad to po jego zastosowaniu moje ubrania są miękkie i delikatne, a zapach czuć w całym mieszkaniu.

anymm | 3 lata temu

Świetna jakość

Płyn do płukania ma piękny, intensywny zapach. Nie trzeba dużej ilości, aby pranie pachniało długo i intensywnie. Dzięki temu jest bardzo wydajny. Ubrania po wypraniu z zastosowaniem tego płynu do płukania są miękkie i świeże. Pachną długo, jednak nie zgodzę się z faktem, że świeżość utrzymuje się 7 dni. Jestem bardzo zadowolona z jakości produktu i z czystym sercem polecam każdemu.

xxsweetnatxx | 3 lata temu

Płyn do płukania tkanin Lenor Spring Awakening

Chciałam krótko i na temat ale nie wiem czy byście mi uwierzyli... Generalnie jak sam nie spróbujesz to się nie dowiesz a gwarantuje że będziesz mile zaskoczony i zadowolony jak dla mnie ideał

Istillhet | 3 lata temu

Rewelacja

Bardzo świeży i mocny ale nie drażniący zapach. Nawet niewielka ilość sprawiła że pranie było mięciutkie, nie elektryzowalo się. Ważne dla mnie jest by było delikatne dla skóry i tu mam ten efekt. Pościel pachnie wciaz tak że miło codziennie wieczorem się nią otulić. Wydajny i cenowo przystępny.

basia1709 | 3 lata temu

Polecam, warto

Płyn w dużej wydajnej butelce, bardzo wydajny. Super zapach, który utrzymuje się przez wiele dni. Używałam płynów Lenor sporadycznie teraz zostaną ze mną na dłużej. Ko

Dingoglaza69 | 3 lata temu

Mój faworyt

Czystym i pachnącym praniem wszystkich oczarujesz jak płyn do płukania tkanin Lenor Spring Awakening zastosujesz. Dlatego polecam gorące ten produkt.

angelaes | 3 lata temu

Rewelacyjny płyn

Płyn do płukania Lenor spełnił moje oczekiwania. Świetnie pachnie i nadaje ubraniom niezwykłej miękkości. Sprawdza się przy przeróżnych tkaninach. Jestem zadowolona również, jeśli chodzi o jego trwałość.

Cafeteria | 3 lata temu

Jestem w szoku!

Zacznę od tego, że obydwa płyny przepięknie pachną, są z różnej kategorii zapachowej, a jeden i drugi, daje niesamowite poczucie świeżości. Z przyzwyczajenia dodałam do pierwszego prania całą nakrętkę płynu i byłam w szoku, ponieważ zapach był bardzo mocny i pachniało w całym mieszkaniu. Tak naprawdę, wystarczy połowa nakrętki, aby pranie było długotrwale świeże, a nawet mniej (w zależności, ile ubrań wrzucimy do bębna). Ogromnym plusem jest to, że płyny świetnie dają sobie radę już w krótkich cyklach prania, oraz niskich temperaturach. Piorę dużo ubrań sportowych, to specyficzny typ ubrań, które bardzo ciężko uprać, żeby zmyć z nich niechciany zapach. W tym przypadku, ubrania sportowe, pachną świeżością, już przy zaledwie 30 stopniach! Wcześniej prane były jedynie w 60 stopniach. Ogólnie pranie jest miękkie, miłe w dotyku. Dawno nie używałam Lenora i teraz do niego wrócę, bo warto!

twoja_opinia | 3 lata temu

Powiew prawdziwej świeżości Lenor Spring Awakening

Codzienne pranie to obowiązek który wcale nie musi być nudny. Ważne jest aby móc cieszyć się z drobnych przyjemności. Robiąc pranie z płynem do płukania Lenor Spring Awakening można poczuć się jak na wiosennej łące pełnej świeżych pachnących kwiatów. Płyn do płukania tkanin marki Lenor w 100% spełnił moje oczekiwania , pranie pachnie świeżo , zapach jest bardzo intensywny i utrzymuje się bardzo długo.

Ważną zaletą płynu Lenor Spring Awakening jest jego wydajność już niewielka ilość wystarczy aby pranie pięknie pachniało i było miękkie w dotyku.

zizi80p | 3 lata temu

Trwały zapach.

Płyny do płukania Lenor nadają tkaninom piękny, trwały zapach. Ubrania są mięciutkie i miłe w dotyku .Płyn Lenor jest bardzo wydajny. Polecam serdecznie.

dziula_panga | 3 lata temu

Lenor Spring Awakening

Aromat utrzymuje się na ubraniach przez wiele dni, zapewnia dczucie długotrwałej świeżości oraz umila noszenie ubrań :) LENOR to płyn do płukania tkanin o świeżym zapachu .Nadaje miękkość i długotrwałą świeżość pranym tkaninom,wspomaga naturalną intensywność kolorów i ułatwia prasowanie. Ubrania nie elektryzują się i pięknie pachną.

annm88 | 3 lata temu

Płyn do płukania tkanin Lenor Spring Awakening - przyjemna świeżość

Płyn do płukania tkanin Lenor Spring Awakening zapewnia przyjemną świeżość zrobionego prania, która utrzymuje się przez długi czas. Zapach jest bardzo ładny, intensywny, ale jednocześnie nie za mocny. Płyn jest bardzo wydajny.

Płyn ten sprawia, że tkaniny są miękkie i przyjemne w dotyku. Zdecydowanie warty polecenia.

kolczusia | 3 lata temu

Polecam.

Świeży zapach produktu przyciąga do siebie niezmiennie. Bardzo wydajny i skoncentrowany. Nie ma potrzeby korzystania z niego w dużych ilościach . Jego działanie jest intensywne .

Brynia5 | 3 lata temu

świeżość każdego dnia

To mój ulubiony płyn, pachnie idealnie, a zapach utrzymuje się do kilku dni. Ubrania płukane w Lenor Spring Awekening są miękkie, puszyste i przyjemne w dotyku. Zauważyłam również, że nawet po dłuższym czasie moja szafa pachnie świeżością a nie jak po innych płynach zapach przekształca się w nie przyjemny zapach.

magda_010 | 3 lata temu

Płyn który pozostanie ze mną na dłużej

Płyn do płukania tkanin Lenor Spring Awakening to produkt który obowiązkowo powinien być w każdym gospodarstwie domowym. Piękny zapach utrzymujący się przez kilka dni do tego wydajny i nadający tkaninom miękkość to cechy idealnego płynu do płukania.

a-ska500 | 3 lata temu

Świeżość na co dzień

Płyny umieszczony jest w plastikowej sporej butelce, która moim zdaniem mogłaby być nieco bardziej poręczna. Płyny ma intensywny niebieski kolor, ale nie barwi dłoni ani ubrań. Zapach jest bardzo świeży, codzienny, bezpieczny. Utrzymuje się na ubraniach kilka dni, zwykle używam programu krótkiego do prania codziennego w temperaturze max 40 stopni. Ubrania po praniu są miękkie i delikatnej. Jest bardzo wydajny.

Martix02 | 3 lata temu

Cudownie pachnący

Urzekajacy zapach prania kiedy je wyciągamy z pralki, ubrania pachną nawet wtedy kiedy je nosimy, są miękkie, łatwo się prasują. Zapach na swetrach jest wyczuwalny do momentu kolejnego porania. Płyn bardzo wydajny.

szyman88 | 3 lata temu

Piękny zapach

Jeden z moich ulubionych płynów.

Pachnie pięknie i długo.

Zapach po upraniu i złożeniu ciuchów trzyma się w całej szafie

Płyn jest wydajny

Sprawia że ubrania są miękkie i chętnie się je nosi

Nie uczula, nie powoduje alergii skórnych

Nitta | 3 lata temu

Lenor Spring Awakening - mistrz w swojej kategorii zapachowej

Płyn do płukania tkanin przyjemny zapach który utrzymuje się po praniu przez długi czas. Urzekający zapach, który co dla mnie ważne, nie jest bardzo intensywny. Nadaje się do prania ubrań całej rodziny, Jest bardzo wydajny. Ubrania są miękkie i pachnące nawet po praniu w niskich temperaturach. Po wyjęciu z pralki zapach utrzymuje się w całej łazience.

KATMAR9964 | 3 lata temu

Najlepszy!

Pranie w tym płynie powoduje, że pościel i nie tylko, pomimo, że prane są w niskiej temperaturze pięknie pachnie i jest bardzo miękka. Zapach utrzymuje się bardzo długo a produkty pachną świeżością. Ja jestem zachwycona.

Anula123 | 3 lata temu

Piękny zapach

Bardzo ładnie pachnie. Jest moim ulubionym płynem. Pranie pachnie bardzo świeżo i naprawdę intensywnie mimo iż użyłam niewiele. Ubrania mięciutkie i pachną długo po wypraniu.

my_zakupoholiczki | 3 lata temu

Lenor Spring Awakening

Płyn do płukania Lenor Spring Awakening zapewnia doskonały, długotrwały zapach i świeżość pościeli nawet przez cały tydzień. Sprawia, że tkaniny są miękkie i przyjemne w dotyku. Dodatkowo minimalizuje gniecenie się materiału oraz ułatwia prasowanie.

aloszka22 | 3 lata temu

Wiosenna pobudka

Jedno wiem na pewno. Leżąc w pościeli pachnącej Lenorem Spring Awakening nie mam ochoty wychodzić z łóżka. Pościel czy ubrania pachną obłędnie. Dla mnie jest to zapach dużego bukietu polnych kwiatów, takie mam skojarzenia. Bardzo dobrze również zmiękcza tkaniny, nie ważne czy pranie było w pełnym cyklu czy na przykład tylko ręczne. Szczere polecam!

Bodzenka | 3 lata temu

Polecm

Piękny delikatny zapach ,naturalność składników daje ubrania miękkość i nie sa zniszczone.

Polecam gorąco. Butelka nie za duża ,dobrze się utrzymuje w dłoni.

kasia220690 | 3 lata temu

Wspaniałe odswiezenie

Płyn do płukania Lenor Spring Awakening ma.subtelny delikatny zapach. Gdy pranie wyjmuje się z.pralki w całej łazienki roznosi się piękny zapach. Tkaniny są.delikatne, miękkie i miłe w dotyku. Zapach utrzymuje się bardzo długo na ciuchach. Jest niezwykle wydajny już niewielka ilość płynu powoduje zmiękczenie materiału. Napewno zagości u mnie na półce.

Wiola435 | 3 lata temu

Dla subtelnych

Delikatny ale wyczuwalny zapach świeżości. Najczęściej używam do dziecięcych ubranek i pościeli. Wydajny, nie zbyt drogi. Bardzo dobry korek do aplikacji. Pięknie zmiękcza tkaniny i ich nie niszczy. Polecam.

madlenn_n | 3 lata temu

Lenor Spring Awakening Płyn do płukania tkanin

Produkt bardzo dobry, cena adekwatna do jakości produktu. Bardzo ładny zapach który utrzymuje się dosyć długo:) płyn tez odżywia i pielęgnuje tkaniny to wielki plus

Malami | 3 lata temu

Super

Płyny do płukania Lenor to strzał w 10. Wydajność zapach i długość utrzymywania się na pościeli są fenomenalne. Nigdy nie miałam tak miękkiej pościeli jak po produktach Lenor. Z pewnością wrócę nie raz do tych płynów do płukania.Polecam

Matkapolka12345 | 3 lata temu

Lenor

Ikkonika | 3 lata temu

Ikkonika

Bardzo fajny,intensywny, ładnie pachnący płyn. Chyba najfajniejszy jakiego używałam. Zapach nie znika pomimo używania suszarki kondensacyjnej. Miękkie i przyjemne w dotyku pranie

iwOnka92 | 3 lata temu

Wiosenno- letni kwiatowy świeży zapach

Płyn lenor spring awakening jest poprostu obłędny jeśli chodzi o zapach konsystencję wydajność. Dla mnie płyny marki lenor są najlepsze z dotychczas używanych marek.

Sussex86 | 3 lata temu

Świeże i miękkie pranie

Płyny są bardzo wydajne, starczają na wiele pran. Pięknie pachną, zapachy są bardzo świeże i przyjemne.Płyny są bardzo wydajne, starczają na wiele pran. Pięknie pachną, zapachy są bardzo świeże i przyjemne.

koliber31 | 3 lata temu

Polecam

Pięknie pachnący płyn i świetnie działający. Nadaje ubraniom piękny zapach i cudowną miękkość. A co jeszcze jest ekstra to naturalne pochodzenie składników płynu.

kordusek79 | 3 lata temu

Piękne zmysłowe delikatne zapachy

Zapachy niesamowite pięknie otulaja zapachem ubrania uwielbiam kiedy moja pościel pachnie zmysłowo i oba płyny spełniły moje oczekiwania .Synek ma czuły nos nie lubi mocnych zapachów A te zdecydowanie zaakceptował. Jestem mega zadowolona.

aga2113 | 3 lata temu

Ahhh ta świeżość

Idealny płyn do płukania na wiosnę i lato. Pachnie przepięknie a zapach unosi się w całym mieszkaniu. Płyn do płukania jest wydajny i nadaje miękkości ubraniom i pościeli. Nawet podczas prania w niskich temperaturach sprawdza się idealnie!

Sloiczki | 3 lata temu

Cudowny zapach

Płyny do płukania tkanin lenor są jednymi z lepszych na rynku. Zaden produkt tego typu jakie znam, nie dawał aż takich wrażeń zapachowych. Mało tego owe zapachy utrzymują się na rzeczach niezwykle długo, bo nawet po kilku dniach pościel pachnie niczym łąka kwietna. Ubrania są miękkie i delikatne. Produkty są bardzo wydajne i dostępne w wielu sklepach. Cena także na plus. Cóż chcieć więcej.

mojadrugastrona | 3 lata temu

Świeży, wiosenny zapach

Płyn do płukania Lenor Spring Awakening ma cudowny zapach, który kojarzy mi się z wiosną, kiedy wszystko budzi się do życia. Ubrania są niesamowicie miękkie i pachnące przez długi czas po praniu. Płyn jest wydajny, a butelka nadaje się do recyklingu, więc wcale nie musimy rezygnować z prania na rzecz środowiska. Polecam każdemu, do codziennych ubrań sprawdzi się idealnie.

agi2323 | 3 lata temu

Polecam

Świeży zapach, morskiej bryza i delikatnych kwiatów, który utrzymuje się długo. Ubrania są przyjemne i miłe w dotyku. Bardzo wydajny. Nie potrzeba wlewać całej miarki, bo i tak zapach zostaje na długo i jest wyraźnie wyczuwalny na ubraniu nawet po paru dniach.

Kasiaewa28 | 3 lata temu

Rewelacja

Moimi zmysłami zapachowymi zawładnął niebieski Lenor Spring Awakening. Jego zapach sprawia,że odpływa się myślami w świat wiosny i lata. Zapach utrzymuje się bardzo długo co jest cudowne gdy otwiera się szafę. Cudowny.

Amazonka92 | 3 lata temu

Strzał w dziesiątkę

Naprawdę spełniły moje oczekiwania. Ubrania są przyjemne w dotyku, pięknie pachną. Plus że jest to produkt wydajny oraz opakowanie przyciąga wzrok. Napewno nie raz kupię .

Agness | 3 lata temu

Delikatny a trwały.

Delikatny ale również bardzo trwaly zapach. Wspaniałe utrzymuje się na tkanininach, posciel w nim wypłukana jest miękka i dlugo pachnie. Również ubranka dzieci są miękkie i delikatnie, ale pieknie i dlugo pachną

FioreDiLoto | 3 lata temu

Nie mój zapach

Płyn Lenor Spring Awakening nie przypadł mi do gustu, według mnie jego zapach przypomina środki do czyszczenia toalety więc po pięciu użyciach odstawiłam go na półke jako rezerwa.

Na ubraniach zapach utrzymuje się bardzo długo nawet 10 dni co jest na duży plus jeśli komuś ten zapach odpowiada. Ubrania są mięciutkie i takie milusie w dotyku.

mona7676 | 3 lata temu

Super produkt

Bardzo dobra konsystencja,super zapach.

Wydajność też na najwyższym poziomie. Uwielbiam delikatny zapach tego płynu. Pasuje zarówno mnie oraz mojej rodzinie

Zapach unosi się na ubraniach po kilka dni.

Polecam

Missy1986 | 3 lata temu

Rozbudzający zmysły plyn do plukania tkanin

Plyn Lenor Spring Awakening pozostawia na praniu świeża butę zapachowa, ktora nie ulatnia sie ot tak. Pranie jest miękkie, pachnące dluzej niz 7dni. Plyn nie zostawia zacieków nawet przy praniu w niskiej temperaturze. Naprawde warto sprawdzic wydajność i byc miłe zaskoczonym.

Justyna 25 | 3 lata temu

Lenor Spring Awakening

Super płyny ,już zaopatrzyłam się w kolejne , ubranka po wypłukaniu są miękkie i świeże i mniej pogniecione mi się wydaje. Płyny są bardzo wydaje dzięki temu że są gęste i mocny mają zapach.

Kamila22200 | 3 lata temu

Cudny i idealny zapach

Cudowny i długotrwały zapach, który utrzymuje się nawet wiecej niż 7 dni.

Ciuszki są miękkie i przyjemne w dotyku.

Mam słabość do płynów do płukania Lenor.

Do tego sa bardzo wydajne

Sarusiaczek | 3 lata temu

Lenor Spring

Mega wydajny, skuteczny nawet w niskich temperaturach, nadający miękkości tkaninion i długo utrzymujący się świeży kwiatowy zapach. Łatwa aplikacja. Polecam

mm2991 | 3 lata temu

Świetny świeży zapach

Płyn do płukania charakteryzuje się bardzo przyjemnym świeżym zapachem, który pozostaje na ubraniach dość długo, przyjemniej jest położyć się do pościeli pięknie pachnącej i mięciutkiej - przyjemność dla skóry. Płyn do płukania od Lenor nie podrażnia skóry moich dzieci a są to atopowcy więc jestem pod wielkim wrażeniem. Płyn jest mega wydajny - zdecydowanie widać różnicę z innymi takimi produktami.

wizazanka_testuje | 3 lata temu

Najlepszy !!

Płyny marki Lębork o innym zapachu używałam bardzo często. Jest on bodajże najbardziej ekonomicznym i wydajnym rozwiązaniem jakie znam. Posiada dośc przyjemny, świeży zapach, jest bardzo wydajny, a przy tym jego cena jest niska. Polecam wszystkim lubiącym jakośc i wysoka wydajnośc za niewielka cenę.

Kkarola69 | 3 lata temu

Jesienne przebudzenie skoncentrowane w butelce

Idealnie delikatny zapach. Super świeżość nabiera innego wymiaru. Każde pranie od dziś staje się podróżą na łąkę. Super jakość i miękkość ubrań po wypraniu.

kata_chick | 3 lata temu

Wiosenna Świeżość

Płyn zmiękczający Lenor Spring Awakening o przyjemnym zapachu, który utrzymuje się zadowalająco dlugo na ubraniach czy pościeli. Opakowanie z wygodną miarką do dozowania płynu pozwala dobrać odpowiednią ilość w zależności od ilości prania. Nie zauważyłam żadnych ubocznych efektów w postaci np.wyspki skórnej co zdarzyło mi się przy innej marce.

Blondynatestuje | 3 lata temu

Cudownie świeży pozytywny zapach

Mega pojemność plus poręczna butelka idealna do recyklingu.Dozujaca nakrętka.

Niebieski kolor płynu nie farbuje ubrań.

Cudowny świeży zapach jakby kwiatowy ale jest w nim coś jeszcze... Nadaje długotrwałego zapachu ubraniem i pościeli...

Jakby schły na polanie...pełnej kwiatów

Tkaniny są miękkie,aż miło zasypiać w pościeli czy otulić się swetrem.

A nawet zabawki dla dzieci można w nim płukać.

Plus to również plukanie nawet w niskich temperaturach...

gosia 1984 | 3 lata temu

Najlepszy płyn

Najlepsze płyn i najlepsza marka. Używam tylko płynów marki Lenor. Pranie nawet w niskich temperaturach pięknie pachnie i jest przyjemne w dotyku. Opakowanie płynu jest bardzo wydajne na długo wystarcza. Polecam w 100 procentach tylko płyny Lenor.

Paulinatabiszewska1955 | 3 lata temu

Cudowny płyn Płyn do płukania tkanin Lenor Spring Awakening

Cudowny płyn zmiękczający ubrania przypadł mi bardzo do gustu dzięki temu płynowi moje ubrania pięknie pachną i są miłe w dotyku . Jestem zadowolona i napewno polece swoim znajomym dalej .

agnieszkasc | 3 lata temu

super płyn

pranie już po pierwszym użyciu było miękkie i ładnie pachniało. świeżutkie i przyjemne w dotyku, bardzo wydajny płyn i super zapach, pranie wygląda idealnie po wypraniu

11paoolace11 | 3 lata temu

Zdecydowanie polecam

Nowy płyn Lenor Spring Awakening pięknie pachnie i zapach ten utrzymuje się dłużej niż inne tego typu produkty. Jest też bardzo wydajny i zapewnia przyjemną miękkość wszystkim tkaninom!

E-lina | 3 lata temu

Kwiecisty zapach, który upaja

Najlepsze płyn do płukania jaki kiedykolwiek miałam. Pozostawia pranie miękkie, puszyste i pachnące na długi czas. Intensywny zapach długo się utrzymuje i ubrania czy pościel wyjęta z szafy po czasie nadal ładnie pachnie. Również podczas przytulania czuć cudowną woń kwiatów na ubraniach oraz na pościeli co jest dla mnie bardzo ważne. Płyn nadaje także zapach w niskich temperaturach prania oraz krótkich cyklach. Pozostawia także ubrania miękkie w szczególności ręczniki, które przy użyciu płynów do płukania innych marek były po prostu szorstkie i nieprzyjemne. Pranie rozwieszone w domu bardzo ładnie pachnie, a suszone na powietrzu po wyschnięciu nadal ładnie pachniało. W pełni spełnił moje oczekiwania i na pewno znowu po niego sięgnę oraz będę znajomym i rodzinie ten płyn polecała.

nataliicodziennosc | 3 lata temu

Klasyka zawsze na czasie

Po pierwsze, zapach! Dobry dla tych, którzy lubią sprawdzone, klasyczne zapachy.

Po drugie, trwałość, utrzymuje się na ubraniach naprawdę długo i czuć go po wyjęciu odzieży z szafy. Nie jest to 7 dni, bardziej 3, ale za to wyraziste!

Po trzecie, eko-kierunek marki. Cieszę się, że marka w swoich priorytetach zawarła dbałość o środowisko, to bardzo dla mnie ważne przy wyborze produktów. Pranie w niższych temperaturach i ekobutelki to dobre wiadomości!

Po czwarte, ekonomia, płyny nie dość, że są w butelkach o dużych pojemnościach to są bardzo wydajne, niewielka ilość wystarczy aby ubrania ładnie pachniały.

natkaa041 | 3 lata temu

Super

Zapach tego płynu jest delikatny i świeży. Bardzo przypadł mi do gustu. Płyn jest wydajny i sprawia, że pranie jest miękkie i pachnące przez dłuższy czas. Zapach ubrań po praniu i suszeniu jest wyczuwalny nawet po otwarciu szafy i przywodzi na myśl łąkę pełną kwiatów. Pranie w niskich temperaturach i w krótkich cyklach jest dobre dla planety, a dzięki dodatkowi Lenor Spring Awakening pranie staję się czystą przyjemnością.

Pimpula | 3 lata temu

Piękny zapach

Płyn ma przepiękny zapach, który długo pozostaje na ubraniach. Nawet po praniu na krótkich programach, rzeczy były miękkie i przyjemne w dotyku. Zdecydowanie polecam!

Alusia1985 | 3 lata temu

Lenor Spring

Wspaniale miękkie ubrania o nieziskim zapachu, który utrzymuje się bardzo długo. Jest bardzo wydajny.Na pewno zostanie ze mną na długo, bo Go uwielbiam:)

basic26 | 3 lata temu

zaskoczenie

Mogę mówić o szczęściu, zadowoleniu i euforii, spełnieniem tego wszystkiego jest właśnie płyn Lenor. Radość z prania to sama przyjemność.

izzza | 3 lata temu

Mega zapach który po kochałam

Produkty plyn Lenor

Które miałam możliwości testowania. Dzięki niemu ubrania ślicznie pachną świeżością. Długo się zapach utrzymuje ich nalanie jednej miarki. Sprawia że całe pranie pachnie polecam i naoewno po zakończeniu testowania zostanę że mną na dłużej

AniaNN | 3 lata temu

Pieknie pachnie świeżością

Płyn do płukania tkanin Lenor Spring Awakening pięknie pachnie świeżością, ma dlugotrwaly zapach wypranych tkanin nawet po 7 dniach. Wedlug mnie Lenor Spring Awakening sprawdzil sie w 100%.

Jusia_Ju | 3 lata temu

Bardzo ładny zapach

Płyny do płukania Lenor wyróżniają się na tle innych pięknym zapachem który długo się utrzymuje na ubraniach. Zapach nie jest drażniący. Płyny nas nie uczuliły co również jest bardzo ważne. Świetnia jakość w rozsądnej cenie.

Biedronka628 | 3 lata temu

Śliczny zapach

Nowy płyn do płukania tkanin Lenor spring awakening to idealny wybór dla wymagających osób. Zapach jest wspaniały i utrzymuję się bardzo długo. Ubrania są zachwycająco miękkie i delikatne przez bardzo długi czas. Myślę że ten płyn zagości u mnie na bardzo długo.

maly_swiat_eweliny | 3 lata temu

Piękny zapach swiezosci

Płyn do płukania Lenor Spring Awakening ma piękny zapach, który nadaje ubraniom odświeżenie i miękkość! Ręczniki i pościel dzięki planowi są miekksze i dłużej zachowują świeżość

andzia898 | 3 lata temu

Śliczny zapach

Przepiękny zapach, który utrzymuje się bardzo długo na ubraniach, a dodatkowo są miękkie w dotyku, jestem zachwycona i z pewnością zostaną ze mną na długo

Atramworld | 3 lata temu

Bardzo lubię :)

Płyn Lenor spełnił moje wszystkie oczekiwania. Czas prania był dla mnie przyjemny ze względu na zapach unoszący się w całym domu. Zapach jest świeży, wiosenny, orzeźwiający, pobudzający do działania, intensywny i jest wyczuwalny przez długi czas. Podczas prania w mieszkaniu unosi się ładny zapach. Ubrania wyjmowane z szafy nawet po kilku/kilkunastu dniach nadal pachną.

Bardzo podoba mi się jak ten produkt zmiękcza tkaniny, są one przyjemniejsze w dotyku, mam wrażenie, że również lepiej wyglądają.

Płyn jest wydajny. Nie zauważam żadnych minusów. Płyn Lenor zostaje ze mną na dłużej.

kiciax1 | 3 lata temu

Świeżość płynu Lenor Spring Awekening

Płyn nadał praniu cudowną świeżość która trwała kilkanaście dni po wypraniu. Pranie było pachnące i miękkie w dotyku. Płyn bardzo wydajny, opakowanie poręczne z czytelna szatą graficzną oraz informacjami zawartym na opakowaniu.

Avidia | 3 lata temu

Świeżość na dłużej

Płyn do płukania Lenor Spring znajduje się w pojemnej butelce. Ma piękny, delikatny i świeży zapach, który idealnie nadaje się do prania pościeli, ręczników oraz delikatnych rzeczy dziecięcych.

Pati2882 | 3 lata temu

Delikatny letni poranek.

Lenor Spring Awakening płyn charakteryzujący się delikatnym zapachem. Pranie mięciutkie i pachnące, nie przytłaczające, jak perfumy używane na codzień. Idealnie sprawdzi się dla skóry wrażliwej, gdyż przynajmniej u mnie nie wywołał żadnych podrażnień.

Joanna_Joanna | 3 lata temu

Mój niezawodny faworyt od lat!

Ubrania po wyciągnięciu z pralki, pachną naprawdę pięknie przez bardzo długi czas. Nigdy mnie nie zawiódł i za każdym razem jestem zadowolona z Spring Awakening (niebieski Lenor). Tkaniny są mięciutkie, nic a nic sztywności. Polecam i zachęcam do przetestowania. Jestem pewna, że każdy będzie zachwycony.

kobieta2020 | 3 lata temu

Środek do uporczywych plam w praniu w niskich temperaturach.

Wydajne płyny do tkanin Lenor bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. Tkaniny po praniu są miękkie , delikatne ,a co najważniejsze pachnące aż do kilku dni..

dudadey | 3 lata temu

Piękny świeży zapach

Piękny świeży zapach. Utrzymuje się bardzo długo. Podczas prania - zapach jest w całym domu.

Opakowanie poręczne. Produkt bardzo wydajny . Starcz na długo. Polecam

Princessa85 | 3 lata temu

Test Lenora wypadł na 6

Lenor w 100% spełnił moje oczekiwania. Ten płyn zagości u mnie na długo. Świeżość Lenora przeniosła mnie w czasy dzieciństwa. Ubrania pachną długo i świeżo. Lenor sprawił że moje ubrania są miękkie i pachną świeżością nawet przez 7 dni mimo prania w niskich temperaturach. Polecam wszystkim.

Markiza90 | 3 lata temu

Niebiański zapach.

Plyny spelnily moje oczekiwania. Ubrania pieknie i dlugo pachna nawet po wypraniu w niskich temeraturach (30 stopni). Zapachy naprawde ladne, wyrozniaja sie sposrod innych dostepnych plynow.

_karola_p_ | 3 lata temu

Idealny płyn do płukania

Płyn do płukania Lenor Spring Awakening sprawia, że pranie jest dużo przyjemniejsze, a ubrania w idealnym stanie oraz pięknie pachnące. Jego zapach utrzymuje się długo po upraniu, nawet gdy suszymy pranie w domu.

mruva86 | 3 lata temu

Powiew wiosny

Cudowny, długo utrzymujący się zapach, który przypomina wiosenna bryzę o poranku. Ubrania pachną cudownie nawet po całym dniu. Polecam do prania pościeli, w której spiąć poczujesz się jakbys leżał na łące.

MARTA1985MARTA | 3 lata temu

Jestem na TAK.

Mój wybór przy kolejnych zakupach.Piękny zapach który zostaje ze mną bardzo długo.Wspaniale było testować i dzielić się z innymi opinią pozytywną.Żaden płyn dotychczas używany nie sprostał moim oczekiwaniom.Lenor tego dokonał ❤️

kusamus | 3 lata temu

Świetny płyn

Ten płyn to hit. Jest wydajny, delikatny dla tkanin, a zapach utrzymuje się długo po praniu. Zapewnia piękny zapach nawet jeśli piorę w niskich temperaturach. Jest uniwersalny.

ola147 | 3 lata temu

Delikatny wiosenny zapach

Płyn do płukania bardzo ładnie pachnie , przywołując miłe wspomnienia i zapach wiosny , kwitów , ciepła . Płyn jest bardzo wydajny , starcza na długi okres czasu . Ubrania pachną nawetpo paru dniach po praniu , jest to delikatny zapach , nie duszący .

madif26 | 3 lata temu

Super produkt

Płyn ten ładnie pachnie, opakowanie jest wygodne oraz praktyczne piękny ma zapach oraz ubrania po tym płynie są miękkie w dotyku oraz pięknie pachnące świeżością gorąco polecam.

anias88 | 3 lata temu

piękny zapach wiosny

Uwielbiam długotrwały zapach ubrań unoszący się nawet tydzień od wyprania. Są miękkie i zauważyłam, że łatwiej się prasują. Kolory nie blaknął i wyglądają jak za pierwszym noszeniem.

AtkaPaw | 3 lata temu

Jak dla mnie cudo

Jak dla mnie istne cudo. Wydajny, pięknie pachnie, ubrania po jego użyciu wydają się jakby dostały drugie życie. Jestem bardzo zadowolona. Nie zamienię na żaden inny !

Ewelinaanna91 | 3 lata temu

Lokalne cudo

Lenor SPRING pachnie nieziemsko. Utrzymuje się przez długi czas, a ubrania są miękkie jak miś. Prałam w niskiej temperaturze. Płyn bardzo duzy, wydajny.

Edka0626@wp.pl | 3 lata temu

Wiosenne wspomnienie

Płyn jest świetny jakościowo, bardzo dobrze sprawdza się w niskiej temperaturze pozostawiając ubrania miękkie i delikatne w dotyku. Zapach jest świeży i jednocześnie intensywny dzięki czemu można się nim cieszyć przez długi czas. Sprawił, że pranie stało się dla mnie przyjemnością. Jest bezpieczny dla tkanin i skóry. Z pewnością zagości na stałe w mojej łazience.

Agnieszka 36 | 3 lata temu

Polecam

Wystarczy niewielka ilość płynu do płukania Lenor a pranie pachnie obłędnie przez dłuższy czas. Pranie jest miękkie i lepiej się prasuje. zapach utrzymuje się nawet w szafie.

Karinqpb | 3 lata temu

Lenor

Piękne zapachy, ubrania mile w dotyku Płyny do płukania Lenor według mnie bardzo wydajne, super pachną a zapach długo się utrzymuje.Napewno kupię w przeszłości

sylwiunia856 | 3 lata temu

Lenorr

Płyn ładnie i długo pachnie jest wydajny nawet w krótkich cyklach się rewelacyjnie sprawdza Płyn ładnie i długo pachnie jest wydajny nawet w krótkich cyklach się rewelacyjnie sprawdza ubrania są miękkie wystarczy na wiele prań

Xoxo | 3 lata temu

Spring Awakening

Zapach jaki daje Lenor Spring Awakening jest nie do podrobienia. Jego intensywność jest powalająca. Jestem nim zachwycona. Na pewno nie będzie to mój jedyny raz z płynami do płukania Marku Lenor.

Kasiaswierz | 3 lata temu

Płyny są świetne

Pranie po płynach Lenor jest miękkie i cudownie pachnące. Zapach utrzymuje się naprawdę bardzo długo. Opakowania so duże i bardzo ekonomiczne, odrobina plynu spokojnie wystarcza na pranie. Naprawdę szczerze polecam.