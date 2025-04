Kapsułki do prania Persil Discs Against Bad Odors 4w1 dzięki Technologii Neutralizacji Nieprzyjemnych Zapachów zapewniają praniu długotrwałą świeżość. Jak to możliwe? Działa to jak magnes, wyłapujący niechcianą woń, a w jej miejsce następuje uwalnianie składników kompozycji zapachowej, nadając intensywną świeżość. Kapsułki chronią też tkaniny, przy okazji dodając im większego blasku. Produkty świetnie sprawdzą się do codziennego prania, pozwolą usunąć trudne plamy np. z trawy, potu, kawy lub wina. Jak używać kapsułek do prania Persil? Wrzuć jedną do bębna, włóż ubrania, a następnie nastaw pranie. Dyski rozpuszczą się zarówno w ciepłej, jak i zimnej wodzie!

Rekomendowana cena Persil Discs Against Bad Odors 22WL to 24,99 zł.

Reklama

98% czytelniczek serwisu Polki.pl testujących kapsułki uważa, że usuwają nawet najtrudniejsze zabrudzenia

Wyniki testu kapsułek do prania Persil Discs 4w1 Against Bad Odors

Czy zachowanie świeżego zapachu prania i pozbycie się nieprzyjemnych woni z ubrań sportowych czy tekstyliów domowych jest możliwe? Poprosiliśmy nasze czytelniczki o przetestowanie produktów Persil. Jak sprawdziły się kapsułki do prania Persil Discs 4w1 Against Bad Odors?

Kapsułki do prania Persil Discs 4w1 Against Bad Odors – wyniki testu

Produkty z linii Persil Against Bad Odors dzięki Technologii Neutralizacji Nieprzyjemnych Zapachów zapewniają tkaninom długotrwałe odświeżenie i skuteczne usuwanie plam.

Potwierdzają to nasze czytelniczki! Kapsułki do prania spełniły oczekiwania 100% kobiet biorących udział w teście!

Jak działają kapsułki do prania Persil Against Bad Odors?

Formuła Persil Against Bad Odors wpływa na tkaniny jak magnes, wyłapując niechcianą woń i pozostawiając ładny zapach prania. Wygodne stosowanie i skuteczność przekonały nasze testerki - aż 100% czytelniczek serwisu Polki.pl, biorących udział w teście twierdzi, że kapsułki Persil Against Bad Odors są proste w użyciu.

Muszę przyznać, że kapsułki są moim ulubionym środkiem piorącym. Nie ma rozlewania płynu, czy rozsypywania proszku. Są łatwe w użyciu, a te mnie po prostu urzekły. Nadają praniu ładny zapach, neutralizują te brzydkie. Radzą sobie nawet że schodzonymi skarpetkami:) Ponadto kapsułki Persil nie dają szans plamom. Poradziły sobie ze spodniami wybrudzonymi w czasie malowania farbami akrylowymi. komentuje Pani Beata

Czy kapsułki Persil Against Bad Odors są skuteczne?

Jedną z głównych zalet kapsułek jest ich wyjątkowo efektywne i szybkie działanie oraz to, jak długo ubrania i tekstylia pozostają świeże po ich użyciu. Koniec z zabrudzeniami i zapachem stęchlizny! Skuteczność w dopieraniu nawet najtrudniejszych plam potwierdza 98% Recenzentek.

(...) Pranie jest czyste, kapsułka usuwa zabrudzenia. Nie spodziewałam się aż takiej likwidacji zapachu i tak długotrwałego świeżego zapachu. Jestem nimi bardzo mile zaskoczona, na pewno z czystym sumieniem będę je polecać znajomym i rodzinie. ocenia Pani Kinga

Ile kapsułek Persil Discs 4w1 Against Bad Odors należy użyć?

Używanie kapsułek Persil Against Bad Odors to nie tylko oszczędność czasu, ale także pieniędzy. Aż 98% użytkowniczek serwisu Polki.pl uważa, że są one wyjątkowo wydajne.

Kapsułki do prania Persil Discs Against Nad Odors to mistrzostwo świata. Świetnie piorą, rewelacyjnie pachną. Użycie jednej kapsułki na całą pralkę prania wystarczy. Kapsułki bardzo dobrze się rozpuszczają, nie pozostawiają resztek przyklejonych do ubrania. Pierwszy raz spotkałam się z tyloma zaletami w jednej kapsułce. dodaje Pani Angelika

Kapsułki do prania Persil Discs 4w1 Against Bad Odors przekonały czytelniczki serwisu Polki.pl! Aż 96% z nich poleci je swojej przyjaciółce. Czy Ty również zamierzasz przetestować ten produkt?

* Na podstawie testu przeprowadzonego w serwisie Polki.pl na grupie 79 kobiet w kwietniu 2020 r.

Natalia473 | 5 lata temu

Skuteczne

Kapsułki do prania Persil Discs Against Bad Odors są bardzo wydajne, jedna kapsułka starczy na całą pralkę prania. Kapsułki nadały praniu długotrwałą świeżość, dłuższą niż poprzednio używane przeze mnie środki do prania, a poza tym mam wrażenie że chronią tkaniny. Kapsułki radzą sobie nawet z największymi plamami i są bardzo proste w użyciu. Z pewnością polecę je mojej przyjaciółce z czystym sumieniem..

aniusia19891 | 5 lata temu

Mój hit!

Niezwykle wydajne, 4-komorowe kapsułki nowego Persil Against Bad Odors z neutralizatorem nieprzyjemnych zapachów okazały się prawdziwym strzałem w dziesiątkę! Najtrudniejsze plamy zostały usunięte a białe ubrania śnieżnobiałe! Przy tym kapsułki niesamowicie odświeżają ciuchy, co sprawia, że zapewnienia Producenta stają sue 100% gwarancją.

Forma kapsułek jest dla mnie bardzo wygodna, bo wystarczy zaledwie jedna, by wyprać dużą ilość ubrań. Całość przekłada się na niską cenę jednego prania i pozwala mi zaoszczędzić!

Opakowanie nowego Persilu jest równie przyjemne dla oka, co jego zawartość.

A zatem nowy Persil pozostanie w mojej łazience na dłużej i dołączy do moich ulubieńców!

elwira652 | 5 lata temu

Dydkobol

Niczym dyskobol władam moim dyskiem Persil i otrzymuję jako zwyciezca czyste i pachnące pranie, którego kwiatowa świeżość wypełnia cały dom! Zajmują pierwsze miejsce na podium środków do prania!

Ewlinaewelina1991@gmail.com | 5 lata temu

Persil Discs Against Bad Odors

Wypróbowałam kapsułki na wielu różnych planach, w wysokiej i niskiej temperaturze i jestem mega zadowolona. Nawet plamy z trawy i ziemi, stare i zaschnięte dopraly się bez problemu. I ten zapach! Świeży i intensywny ale nie uciążliwy jak w przypadku niektórych podobnych produktów, utrzymuje się długi czas. Polecam!

edkar | 5 lata temu

Rewelacja

Nikt teraz nie namówi mnie do stosowania proszków do prania nawet tych dobrej jakości Zawsze moja pralka prz stosowania proszków nawet tych lepszej jakości była niezbyt czysta.

izkaaa123 | 5 lata temu

Spełniają oczekiwania:)

pierwsza rzeczą, którą zauważyłam wyciągając pranie to mega cudowny zapach. Ubrania są miękkie i pachną nawet po wyschnięciu i prasowaniu. Próbowałam od razu bez żadnego płynu do płukania itp. Jak do tej pory poradziły sobie ze wszystkimi plamami i codziennymi zabrudzeniami.

dorota1323 | 5 lata temu

Kapsułek do prania Persil Discs Against Bad Odors.

kapsułki wydajne ,ładnie pachną,proste w użyciu wystarczy wrzucić jedna kapsułkę do prania i gotowe,chronią kolor usuwają plamy polecę je na pewno przyjaciółce i znajomym i na pewno kupie je ponownie.

astokrotka1111 | 5 lata temu

Optymistyczna pani domu

Przetestowałam kapsułki i żel do prania Persil i test zarówno jednego i drugiego wypadł bardzo pozytywnie. Kapsułki są produktem bardzo wydajnym,wygodnym, oszczędnym i skutecznym. Dobrze usuwają plamy.Włókna są miękkie i świeże.Zapach utrzymuje się nawet do kilku dni po wypraniu.Tkaniny są zadbane. Żel do prania ładnie pachnie i jest wydajny.Przetestowałam go na praniu ręcznym i w automacie. Przy praniu ręcznym ładny zapach dodatkowo unosi się w całym domu.Spełnia także funkcje wymienione przy testowaniu kapsułek. Przetestowane produkty Persil uważam godne polecenia i sama będę je chętnie używać.

Monika88888888 | 5 lata temu

Pachną równie pięknie jak wyglądają!

Jestem zachwycona tym produktem. Pozostawia przepiękny zapach na ubraniach mimo, że nie stosowałam żadnego płynu do płukania tkanin, by móc ocenić wiarygodnie siłę odświeżenia. Jest rewelacyjna! Bielizna pachnie oszałamiająca i zapach ten pozostaje na niej bardzo długo. Kapsułki spełniają obietnice producenta w 100%. Rzeczywiście żądny odór im nie straszny. Pracujé na stoisku mięsno wędliniarskim i jestem non stop upaćkana krwią i osoczem, a okresowo zalewą ze śledzi. Teraz po praniu te niechciane zapachy znikają bezpowrotnie, a były wcześniej nie do usunięcia. Polecam. Jeszcze dodam, że rozpuszczają się bez zarzutu.

Paula89 | 5 lata temu

Kapsułki do prania Persil Discs Against Bad Odors

W ostatnim czasie miałam okazję testować kapsułki do prania Persil Discs Against Bad Odors.

Kapsułki zapakowane w praktyczne opakowanie.

Kapsułki ładne wizualnie ale co ważniejsze o przyjemny zapachu. Używałam ich codziennie do spoconych ubrań po treningu, do codziennego prania i do ciuchów dziecięcych.

Z brzydkimi zapachami radzi sobie idealnie.

Myślałam, że jeden produkt nie może być do wszystkoego i byłam przekonana, że nie poradzi sobie z trudnymi plamami ale spróbowałam i byłam miło zaskoczona, po wypraniu dziecięcych ciuchów brudnych od trawy. Kapsułek można używać w niskiej temperaturze wody.

Jestem przekonana do tego produktu. Największy plus jest taki, iż rewelacyjnie sobie radzi z brzydkimi zapachami i trudnymi plamami. Minusów praktycznie rzecz biorąc, brak. Na pewno będę kupować ten produkt, bo regularnie trenuje a dzieci szybko brudzą ubrania. Z czystym sumieniem mogę polecić ten produkt!

magdapop90 | 5 lata temu

Pranie pachnące świeżością

Przy testowania kapsułek persil Against Odours używałam tylko tych kapsułek, rezygnując ze zmiękczaczy tkanin czy zapachowych płynów do płukania tkanin. Chciałam dać się im wykazać! Jedna kapsułka w zupełności wystarczyła na średniej wielkości pranie. Po wyjęciu z pralki, ubrania były wyprane perfekcyjnie. To co zaskoczyło mnie na plus to przyjemny zapach takiego... świeżego prania. Jest to dla mnie szczególnie ważne przy praniu np. pościeli czy ręczników. Do ubrań używam perfum, a świeżo zmieniona pościel powinna długo pachnieć nowością.

aldona93 | 5 lata temu

Polecam Kapsułki do prania Persil Discs Against Bad Odors

Kapsułki do prania Persil Discs Against Bad Odors są łatwe i wygodne w użyciu, opakowanie jest wykonane tak by nie było łatwe do otwarcia przez dziecko, co również jest dużą zaletą, ponieważ są bezpieczne. Bardzo dobrze radzą sobie z usuwaniem trudnych plam nawet w niskich temperaturach oraz brzydkich zapachów, a efekt świeżości pozostaje na tkaninach na długo. Kapsułki z pewnością są godne polecenia, a ja z pewnością będę je kupować w przyszłości.

cosikowo | 5 lata temu

naprawdę działa

kilkukrotnie już prałam z użyciem tych kapsułek i jestem niesamowicie zaskoczona. przepocone ciuchy po siłowni pięknie pachną i są czyste w 100%, plamy z potu znikają i ubrania pięknie pachną.

ShAga | 5 lata temu

Rywalizacja Persil vs mali wytwórcy plam

Rywalizacja kapsułek do prania Persil Discs Against Bad Odors z moimi małymi nieletnimi wytwórcami plam toczyła się bardzo zawzięcie. Pomimo tego, że asortyment plam był szeroki kapsułki niemal w 100% podołały zadaniu i usunęły nawet najdziwniejsze plamy. Udało się także usunąć stare plamy, które zadomowiły się na ubraniach maluchów jakiś czas temu.

bezelowa | 5 lata temu

Jest zapach, działanie ale bez efektu "wow"

Opakowanie - innowacyjne

Zapach - po praniu zapach świeżości

Działanie - usuwa trudne plamy, zabrudzenia; pozostawia na tkaninie zapach

Czy kupię jeszcze raz - tak

Czy polecę znajomym - tak

Malinowate | 5 lata temu

Nareszcie pachnące pranie!

Odkąd pierwszy raz użyłam kapsułek do prania Persil Discs Against Bad Odors pranie zaczęło mieć ładny zapach. nie ważne ile leżało w koszu na pranie , nie ważne czy było zawilgocone albo poplamione czymś co brzydko pachnie - po wyciągnięciu z pralki miało piękny zapach. Kapsułki są najłatwiejszym w użyciu produkcie do prania, ponieważ wystarczy tylko otworzyć opakowanie i wrzucić kapsułkę pod pranie. Bez odmierzania, nalewania czy zbędnego rozsypywania.

Jagoda0921 | 5 lata temu

koło to kształt idealny - również w pralni

Od lat kapsułki stanowią alternatywę do tradycyjnych środków piorących. Nie bez powodu! Idąc z duchem czasu i szanując czas stawiamy na proste rozwiązania. Kapsułki Persil Discs Against Bad Odors są idealne na szybkie pranie , oczarują zapachem, który zostanie z nami na długo po włożeniu rzeczy do szafy i swoją łatwością użytkowania zapadną nam długo w pamięć.

szalonakisia_1 | 5 lata temu

Persil Odór to dobry produkt

Tydzień temu przyszła do mnie przesyłka z kapsułkami i żelem do prania Persil. Tego samego dnia zrobiłam pranie. Po otworzeniu pralki piękny zapach, który się długo utrzymywał w powietrzu. Ubrania czyste, pachnące, że aż miło. Znajomi dostali swoje próbki, wszyscy zadowoleni. Kapsułki jak i żel do prania spełnił moje oczekiwania. Na pewno kupię w przyszłości produkty Persil.

kasix003 | 5 lata temu

Czyste, swieże i pachnące pranie na długo!:)

Kapsułki dostałam do testowania od serwisu Polki. W paczce znajdywały się kapsułki do prania Persil w szczelnie zamkniętym opakowaniu, żel do prania i pojedyncze testery, którymi podzieliłam się z moją przyjaciółką, siostrą i szwagierką. Wszystkie jesteśmy bardzo zadowolone! Taką kapsułkę wystarczy wrzucić do pralki razem z ubraniami i gotowe! Nic prostszego. Nie musimy męczyć się z porozsypywanym proszkiem, z plamami powstałymi na skutek niewypłukanego proszku. Dla mnie ta metoda jest najbardziej komfortowa i łatwa. Dodatkowo takie opakowanie zajmuje mało miejsca co jest dla mnie kolejnym plusem, ponieważ mam małą łazienkę, a przetrzymywanie wszystkich płynów i proszku jest problematyczne i zajmuje dużo miejsca. Kapsułki bardzo dobrze radzą sobie z trudniejszymi plamami, nie muszę się martwić, że coś się nie dopierze. Dodatkowo ubrania bardzo ładnie pachną i pozostają świeże na długo. Nie musimy dodawać specjalnie płynu do płukania lub zmiękczania bo ta kapsułka zapewnia nam to wszystko. Pranie jest delikatne w dotyku, a każdy materiał dobrze zabezpieczony. Używałam innych kapsułek do prania, ale zdecydowanie te to mój faworyt i kupię je jeszcze raz!

Karola165 | 5 lata temu

Świeżość

Są super. Najfajniejsze jest to że czuć zapach przez długi czas, rozpieszczają się całkowicie..Nie potrzebny jest płyn do płukania tkanin.W moim przypadku jedna kapsułka wystarczy na 7kg prania.

magdawys | 5 lata temu

Na codzień i do zadań specjalnych!

W moich domu pranie nigdy się nie kończy. Roczna córka, która próbuje sama jeść plus zabawy w ogrodzie, do tego mąż majsterkowicz, który brudne ręce wyciera w spodnie zamiast w ręcznik. No i ja też dorzucam swoją cegiełkę ;) kapsułki poradziły sobie z naszymi plamami. Piorę najczęściej w 40 stopniach i kapsułki dawały radę dopiekać ubrania bez problemu. Jestem bardzo zadowolona, bo kapsułki są wygodne w używaniu. Nie trzeba nic dozować, wystaczy wrzucić kapsułkę i po sprawie. Takie pranie to ja lubię :)

monikajulita | 5 lata temu

Bardzo fajne

Kapsułki są bardzo wygodne w użyciu, rozpieszczają się dokładnie i nie zostawiają żadnych śladów. Usuwają plamy typ pomidor, olej czy sok porzeczkowy. Ubrania sa długo świeże i maja przyjemny zapach

ladyinblack07 | 5 lata temu

Niesamowite kapsułki do prania

Kapsułki uważam za mega cudowne. Naprawdę! Pięknie pachną i w zasadzie nie wymagają płynu do płukania. Żel także spełnia swoją funkcję w 100% :) Polecam do codziennego stosowania, zapach jest trwały przez co aż przyjemnie nosi się ubrania.

Charliexxlee | 5 lata temu

Super

Jestem bardzo zadowolona, w końcu trafiłam na kapsułki które są idealne dla całej rodziny. Mam małe dziecko i męża z alergia oraz dużego psa, kapsułki sprawdziły się idealnie.

portka.anna | 5 lata temu

Kapsułki do prania Persil Dość Against Nad Odors - dla mnie nowość ale zostanie na dłużej

Kapsułki do prania Persil Dość Against Nad Odors to dla mnie nowy produkt, ale mogę śmiało powiedzieć że idealny dla osób mieszkających że zwierzętami. Pranie beta czyste, pachnące i świeżość utrzymuje się na długo.

ibejhlojda | 5 lata temu

Nowe ulubione kapsułki

Bardzo polecam nowe kapsułki do prania Persil. Świetnie radzą sobie z nieprzyjemnymi zapachami oraz plamami. Mając 8 miesięczną córeczkę bardzo je w tym momencie doceniam! Ratują nasze pranie :)

wielka1968 | 5 lata temu

Persil Discs Against Bad Odors najlepszy!!!

Persil Discs Against Bad Odors-to kraina zapachu dla ubrań i mieszkania zapach niesamowity polecam polecam nie znam lepszego.ubrania wyprane są bardzo przyjemne w noszeniu i pachnie się wyjątkowo .

Reniaaa0201 | 5 lata temu

Świeży zapach w moim domu, coś co zapewnił Persil Disc Against Bad Odors

Na pierwszy ogień poszła pościel i koce... Totalnie nr. 1, zapach świeżości, którą poczułam po pierwszym spaniu w tak pięknie pachnącej pościeli. Najczęściej zapach pościeli znikał już po pierwszej nocy, zaś pościel wyprana w kapsułkach Persil Against Bad Odors utrzymywała swój zapach jakby codziennie, ktoś rozdmuchiwał na niej perfumy o zapachu tych kapsułek. Inne wyprane rzeczy również miały w sobie ten zapach. Cieszę się, że jeszcze jest ten czas, gdy pranie jest rozwieszone w domu, a nie na balkonie, bo mogę cieszyć się również codziennym zapachem wypranego prania. Do szafy nie potrzeba kupować zapachów, wystarczy włożyć świeżo wyprane pranie. Polecam mamie, siostrze i babci!

angelawasyl | 5 lata temu

Pełna świeżość, która trwa przez długi długi czas...

Jestem bardzo zadowolona po skorzystaniu z tego produktu. Marka która obieca nam świeżość to jest zapewniona nam i to na bardzo długo. Jeden produkt który zastępuje nam parę, sprawia że oszczędzamy czas, miejsce jak i pieniądze.

sanparka | 5 lata temu

Szczerze polecam

Formuła tych kapsułek zadziwia swoją innowacyjnością. Przyczyniają się do usuwania nawet tych ciężkich plam, są proste w użyciu, nie brudzą ubrań, a w dodatku zostawiają przyjemny zapach na długo.

madzikowo88 | 5 lata temu

Cudowny zapach

Kapsułki do prania Persil Discs Against Bad to świetny produkt spełniający oczekiwania nawet najbardziej wymagających. Idealnie poradziły sobie z trudnymi plamami mojego męża na ubraniach roboczych a do tego ubrania są miękkie i pięknie pachną! Wyczyszczą wszystko nawet brudne plamy mechanika samochodowego :)

MamaLeona2019 | 5 lata temu

Łatwe w obsłudze, usuwające plamy

Proste użyciu wystarczy wrzucić kapsułkę do pralki z praniem i włączyć programanie. Kapsułki o świeżym, czystym zapachu, radzą sobie z plamami i nie przyjemnym zapachem potu na ubraniach

kasia2439 | 5 lata temu

Persil

Miałam okazję spróbować produktów Persil i jestem bardzo zadowolona. Pranie pachnie intensywnie i ładnie. Plamy zeszły, lecz nie wszystkie, do niektórych musiałam użyć odplamiacz. Produkt jest bardzo dobry a nieprzyjemny zapach znika.

aniajania | 5 lata temu

kapsułkowa moc

Bardzo dobre kapsułki. Po pierwsze super wyglądają, więc bardzo łatwo im zrobić ładne zdjęcie na instagrama. Po drugie banalne w użyciu: dodajemy do bębna i koniec. Po trzecie nie zostawiają plam na ubraniach gdy się rozpuszczają, co niektóre kapsułki innych firm mi robiły. Kolejno: dobrze piorą ubrania, pozostawiając je mięciutkie i pięknie pachnące. Jestem na tak :)

charchutada7@gmail.com | 5 lata temu

Super

Na pewno jeszcze nie raz sięgnę po kapsułki i płyn do prania Persil dzięki nim nie pachnie samo pranie ... Podczas pracy pralki pachnie w całej nasze łazience

Gurina.tatiana@mail.ru | 5 lata temu

Jestem zachwycona!!!

Paczka kapsułek zajmuje mało miejsca, jest szczelnie zamknięta. Kapsułki są przede wszystkim wygodne w użyciu - jak już wspomniano w poprzednich opiniach- nie trzeba dozować proszku, płynu itp. wrzucamy kapsułkę, która całkowicie rozpuszcza się w praniu. Co do samego prania - pierwsza rzecz, którą zauważyłam wyciągając pranie to cudny zapach. Ubrania są miękkie i pachną nawet po wyschnięciu i prasowaniu. Nie trzeba również używać dodatkowych płynów zmiękczających do prania/tkanin itp. Jak do tej pory poradziły sobie ze wszystkimi plamami i codziennymi zabrudzeniami. Nie miałam jednak okazji przetestować ich na wyjątkowo trudnych plamach, mimo to z całą pewnością mogę je polecić. :)

cookiejar | 5 lata temu

Hit w kategorii prania

Piorę praktycznie codziennie, czasem nawet i dwa razy dziennie - aktualnie jestem uziemiona w domu z turboaktywnym dwulatkiem, który chyba jeszcze bardziej niż wszystkie dzieci uwielbia brudzić i bałaganić, więc pranie to u mnie neverending story: jak nie ciuszki, to ścierki, to narzuty, dywaniki, pościel itp. itd. Testowane kapsułki mogły się więc u mnie popisać na wielu polach :) Jestem naprawdę zachwycona, bo u mnie za każdym razem wystarczyła jedna kapsułka na 6kg prania i niezależnie od tego co prałam - rzeczy były faktycznie doprane i świeże! A mam psa i jestem też w trakcie odpieluchowywania synka, więc wiem co oznaczają rzeczy, które niby były wyprane, a wcale jakby nie... Kolejna zaleta tych kapsułek to to, że całkowicie rozpuszczają się w pralce - dawno już nie korzystałam kapsułek, bo inne, konkurencyjne często nie rozpuszczały się do końca i przyklejały się do prania... tragedia! Tutaj naprawdę nie mam się do czego przyczepić, chyba przeproszę się z kapsułkami do prania, ale tylko z tymi Persila! :)

JoannaEB | 5 lata temu

Najlepsze kapsułki Persil Disca Against Bad Odors

Najlepsze kapsułki jakie miałam przyjemność testować.

Świetnie doprana odzież, piękny i długotrwały zapach, przede wszystkim wygodne w użyciu.

Zostają one u mnie na stałe ;)

Nat0895 | 5 lata temu

Mocne TAK

Kapsułki Persil są dla mnie miłym odkryciem, a nasza znajomość na pewno utrzyma się na dłużej. Kapsułki pięknie pachną, zapewniają długotrwałą świeżość, tkaniny są mięciutkie i przyjemne w dotyku. Jak najbardziej POLECAM.

Sarara50 | 5 lata temu

Czystość i świeżość na długi czas

Testowanie było wprost stworzone dla mnie, jako że w domu mam sportowca. Jak wiadomo ubrania treningowe lubią zachowywać nieprzyjemny zapach, a dzięki tym kapsułkom wszystko jest świeże i pachnące. Ubrania dopierają się bez problemu. Do tej pory stroniłam od wszelkich nowości piorących i byłam wierna proszkom, ale dzięki temu testowi zdecydowanie jego miejsce zastąpią kapsułki. Nie dość, że banalne w użytkowaniu, to jeszcze skuteczne! Jestem bardzo zadowolona.

aga1220 | 5 lata temu

Testowanie kapsułek persil discs against bad odors.

Moja recenzja zawiera opinie na temat kapsułek persil discs against bad odors, które były przeze mnie testowane. Moja opinia jest stwierdzona na podstawie testów które wykonywałam.

Redziunia91 | 5 lata temu

Rewelacja!!

Jestem mega zadowolona z kapsułek. Bardzo wygodna w użyciu. Kapsułki są niesamowicie skuteczne usuwają zabrudzenia z ubranek małych d z ieci jak i roboczych ubrań, piękny świeży zapach utrzymuje się wiele dni.moj numer 1! 😀

Dzasminax | 5 lata temu

Nowa fanka świeżości

W dobie dzisiejszego szeroko pojętego dostępu do różnego rodzaju specyfików kapsułki Bad odors mogę postawić na podium ! W moim praniu oprócz oczywiście czystości ubrań bardzo waŻny dla mnie jest zapach tkaniny i tu zgodnie z nazwą produkt mnie nie zawiódł 🙂🙂🙂

kinia0404 | 5 lata temu

Likwidują zapachy i odświeżają na bardzo długo.

Nie spodziewałam się takiego efektu, szczerze liczyłam na taki sam efekt jak przy użyciu innych kapsułek. Zdecydowałam się na wypranie w pierwszej kolejności posłań psów... i rewelacja, minęły prawie 2 tygodnie a nadal czuć zapach płynu, a nie "mokrego psa". Polecam wszystkim !

aniaK122 | 5 lata temu

Żel i kapsułki Persil Against Bad Odors.

Persil Against Bad Odors to połączenie najlepszych cech płynu, oraz proszku do prania. Pierwszą rzeczą, która wyróżnia ten produkt od pozostałych jest oczywiście 4w1 komorowa budowa kapsułek. Żel usuwa najbardziej ciężkie plamy i neutralizuje nieprzyjemne zapachy. Dzięki odpowiedniej kompozycji, kapsułki z żelem, nie tylko efektownie wyczyszczą każdą, nawet najmniejszą plamę, ale również zabezpieczą kolorystykę oraz nadadzą świeży, przyjemny zapach. Ubrania wyglądają jak nowe, nawet przy częstym praniu. Przez to, że ma dodatkowe wzmocnienie koloru i jego intensyfikacje. Persil do prania również daje ochronę tkaninom i dodaje ubraniom blasku. Ich niewątpliwą zaletą jest wygoda użytkowania, gdyż nie musimy martwić się o zachowanie odpowiedniej miary, jak to ma miejsce w przypadku proszku do prania. Kapsułka działa w zakresie temperatur 30 – 90 st.C.Więc dostosowują się do każdego prania. Precyzyjnie opracowana formuła kapsułek sprawia, iż w kontakcie z wodą woreczek całkowicie się rozpuszcza. Dzięki temu resztki detergentu nie osadzają się we wnętrzu pralki. Przez to nie mamy plam na ubraniu. Dodatkowo chroniąc tym samym pralkę przed powstawaniem kamienia. Kapsułki posiadają estetyczne opakowanie, które maja bezpieczne zamykanie przed dziećmi. Przez to jest wygodne w przechowywaniu. Jako zaleta kapsułek to, że nie wilgotnieją i nie zbrylają się co nierzadko występuje w przypadku proszków do prania. Po wypraniu w prace unosi się piękny zapach. Pranie staje się miękkie w dotyku i długo pachnące. Zapach unosi się daleko i jest odczuwalny nawet na świeżym powietrzu.

aneta817 | 5 lata temu

Taka mała a czyni cuda

Moja opinia o kapsułce Persil Discs Against Bad Odors jest pozytywna. Właśnie zrobiłam pranie przy użyciu tej kapsułki i jestem mega zadowolona. Kapsułka podczas prania idealnie się rozpuściła. Samo pranie pięknie pachniało i doprane było. Już nie muszę dozować proszku wystarczy jak rzucę do bębna 1 kapsułkę i pranie gotowe. Taka mała a czyni cuda.

pchelka1979 | 5 lata temu

pogromca brudu

nie zawodny Persil Discs Against BAd pogromca opornych plam miły zapach ukryty w małej kapsułce nie zawodny łatwy w obsłudze nie zostawia glutów z kapsułek nawet w niskiej temperaturze rozpuszcza się

marlena.sa | 5 lata temu

król prania

Kapsułki są godne polecenia ze względu na to, że są wygodne w użytkowaniu, dopierają rzeczy, radzą sobie z plamami, zostawiają przyjemny zapach na praniu i nie trzeba używać żadnych płynów zmiękczających. Do tej pory, przy używaniu innych kapsułek miałam czasem taki problem, że podczas prasowania wypranych koszulek moich synów zauważałam, że dalej czuć nieprzyjemny zapach w okolicy pach. Po zastosowaniu kapsułek Persil Discs Against Bad Odors takich przykrych niespodzianek już nie było.

koliber31 | 5 lata temu

Jestem zadowolona z kapsułek i będę je polecać

Kapsułki do prania są bardzo wygodne w używaniu. Już dawno przestałam używać proszków bo nie rozpuszczały się dokładnie i zostawiały plamy. Kapsułki to strzał w dziesiątke. Idealnie dopierają plamy, wzmacniają kolory ale co najlepsze - zapewniają świeży i miły zapach ubrań. Mój mąż pracuje w ubraniach roboczych które powiedzmy sobie szczerze dziwnie pachną :) a te kapsułki pozbywają się nieprzyjemnych zapachów z ubrań nadając im miły zapach i długotrwałą swieżość. Nie niszczą ubrań, rozpuszczają się dokładnie i nie zostawiają osadów, zacieków i plam. Jestem bardzo zadowolona. Podzielę się opinią z przyjaciółkami by i one przekonały się o działaniu kapsułek.

Paulina.Cz | 5 lata temu

Persil Discs Against Bad Odors - czy naprawdę jest tak pachnąco?

Nie nastawiałam się na "wow!", a jednak zostałam mile zaskoczona! KAŻDA z wypranych rzeczy super pachnie i mokra i już kompletnie sucha. Do tej pory przywykłam, że niektóre z rzeczy - szczególnie ścierki kuchenne i ręczniki do rąk z powodu ekstremalnego używania i często niedosuszania, nawet wyciągane świeżo z pralki nie pachniały najlepiej, dzięki Persilowi stały się świeżutkie. Zaryzykowałam nawet upranie zimowego płaszcza, który z powodu dużej ilości wełny w składzie do tej pory oddawałam do pralni. Ubrudzony nie wiem czym na plecach, przybrudzony na rękawach, mało świeży po sezonie trafił do pralki z kapsułką. Pomyślałam - co będzie to będzie, Persil w końcu obiecuje też ochronę tkanin. Płaszcz? Żyje. Ba! Ma się świetnie! Jest czysty, niezniszczony i bardzo pachnący. Właśnie przy jego praniu zwróciłam uwagę na pianę. Inne kapsułki - piana jak piana, natomiast ta z Persila przykuła moją uwagę. Wydawała się jakby bardziej gęsta, taka treściwa, aż trudno mi to opisać. :) Garaż, w którym wieszam pranie pachnie obłędnie, a zapach wyczuwalny jest nawet kiedy pranie już wyschnie. Ogólnie, ja jestem na TAK! Na pewno ten konkretny Persil zagości w mojej łazience, bo myślę, że spokojnie mogę dzięki niemu zrezygnować z płynu do płukania. Muszę zrobić jeszcze "test ekstremalny" jak tylko pokonam "pozwolnieniowe" lenistwo i ruszę tyłek, czyt. przepocę trochę rzeczy podczas ćwiczeń. Ale obawiam się, że efekt będzie jeden... ŚWIEŻY i nie zmieni to moich odczuć! :)

dziula_panga | 5 lata temu

Super kapsułki Persil

Kapsułki mogę bez wahania polecić swoim koleżankom.. są bardzo skuteczne i chętnie będę je kupowała. Spełniają swoje reklamowe obietnice. Jestem bardzo zadowolona!

Pacia777 | 5 lata temu

Kapsułki Discs 4w1 i żel do prania Persil Against Bad Odors

Kapsułki do prania Persil Discs Against Bad Odors, polecam wszystkim, którzy za pomocą jednego środka chcą zneutralizować zapachy, usunąć plamy, a także sprawić, by ubrania miały blask, który w wyniku różnych procesów mogły zatracić. Specjalna formuła zapewnia dłuższą świeżość tak, że nawet po wyjęciu z szafy, wszystko wygląda i pachnie jak nowe :) Oprócz tego, są bardzo łatwe w użyciu i co najważniejsze ich "części" nie pozostają na odzieży. Jestem jak najbardziej na tak! :)

Justyna1984rok | 5 lata temu

Persil Discs Against Bad Odors.Kapsulki

Jednym słowem ubrania pachną cudownie i wszystkie plamy znikają naprawdę Polecam wszystkim,wygodne w użyciu i bardzo wydajne,juz przy temperaturze 30stopni

Angelikakasiak | 5 lata temu

Wszystko w jednej malutkiej kapsulce

Kapsułki do prania Persil Discs Against Nad Odors to mistrzostwo świata. Świetnie piorą,rewelacyjnie pachną. Użycie jednej kapsułki na całą pralkę prania wystarczy, pranie jest dobrze uprane i nadal pachnie. Ubrania pachną nawet po kilku dniach od wysuszenia. Bardzo dobrze się rozpuszczają nie pozostawiają resztek przyklejonych do ubrania. Pierwszy raz spotkałam się z tyloma zaletami w jednej kapsułce.

Mrs Famess | 5 lata temu

Tak długotrwałego zapachu się nie spodziewałam

Kapsułki już po otwarciu dają o sobie znać bo zapach jest niesamowity,pierwszy raz się spotkałam z tak duża kapsułką. Wystarczy wrzucić do pustego bębna dodać pranie i potem rozkoszować się zapachem w całym domu czy ogrodzie. Ja suszarkę trzymam w kuchni gdzie pieke i smażę i zawsze mam problem ze ubrania przechodzą potrawami,tutaj nie ma szans aby brzydko zapach wszedł w ubranie. Jest tak silny i jednocześnie delikatny ze czuć go na ubraniu drugiej osoby która siedzi obok. Co do plam tu również szok bo kolorowa bluzka zalana sokiem marchwiowym znowu wyglada jak nowa. Nie spodziewałam się aż tak pozytywnych efektów. Te kapsułki zostają ze mną na dłużej !

Wolfweta | 5 lata temu

Cudowny zapach i znakomita czystość

Po użyciu kapsułek do prania Persil Discs Against Bad Odors byłam niezwykle zdziwiona. Zniknęły nawet najbardziej uporczywe zapachy. Tak długo szukałam czegoś, co pomoże mi pozbyć się zapachu potu na moich ubraniach. I nareszcie kapsułki Persil zrobiły moje życie lepszym.

Nieidealna7 | 5 lata temu

Kapsułki, które dbają o ubrania.

Innowacyjny produkt, który w tak małym opakowaniu zawiera co trzeba.Moje pranie nie tylko ładnie pachnie ale też kapsułka doskonale odpiera cięższe plamy. Opakowanie bezpieczne dla dzieci to również duży atut. Produkt wyróżnia się na tle innych jakością dopasowaną do ceny. Czy wymienię moje kapsułki na Persil?! OCZYWIŚCIE :)

Patrycja_testuje | 5 lata temu

Ekstra piękny zapach

Pierwszy raz miałam kapsułki persil. Jestem bardzo z nich zadowolona. Pranie pięknie pachnie, aż zapach unosi się w całym domu. Bardzo dobrze ubrania się odpierają, nawet "stare" zabrudzenia skarpetek są mniejsze. Kapsułka dobrze się rozpuściła nawet w 40 stopniach w których najczęściej piorę. Kapsułki Persil zostaną ze mną na dłużej

Angela795 | 5 lata temu

Plama na koszulce od ziemi i soków z warzyw

Kapsułki wypróbowałam i sprawdzają się do bardzo ciężki plam takich jak np: plamy po ziemi oraz soków z warzyw oraz nadaje bardzo przyjemny zapach. Polecam wszystkim :)

mbochenek527 | 5 lata temu

Kapsułki Persil 4w1

+ dobrze piorą

+łatwość używania

+ łatwa dostępność

+mała ilość kapsułek

- wysoka cena

- zapach okropny, męczący, duszący,mega sztuczny

- jak dla mnie odpadają ze względu na zapach

Gadula891 | 5 lata temu

Zdecydowanie polecam kapsułki Persil Discs Against Bad Odors

Kapsułki do prania Persil Discs Against Bad Odors da świetne, wydajne , pozostawiają świeży zapach na długo , proste w użyciu , działają nawet w zimnej wodzie i przy małej ładowności pralki. Co więcej usuwają nawet trudne plamy a odzież po wypraniu na długo pięknie pachnie .Chętnie zamienie swoje dotychczasowe kapsułki na kapsulki Persil Discs Against Bad Odors.

Skory8@wp.pl | 5 lata temu

Rewelacja

Polecam wszystkie inne produkty do prania się chowają z, całego serca polecam ja już dziś zakupiłam zapas na kolejny miesiąc mamy promocje w drogeri😘😘

mmonika_9-4 | 5 lata temu

Najlepsze kapsułki

Będąc mamą dwójki małych dzieci niemal codziennie robię pranie i walczę z usunięciem różnych uporczywych plam. Te nowe kapsułki od Persil to jak dla mnie prawdziwa rewelacja! Pranie jest czyste, bez śladu jakichkolwiek plam i w dodatku przepięknie pachnie. Kapsułki to świetne rozwiązanie dla każdej kobiety a przede wszystkim dla mam bo są bardzo wydajne i łatwe w użyciu, nie trzeba tracić czasu na ich dozowanie, wystarczy wrzucić do bębna pralki. Kapsułki od Persil na długo zagoszczą w mojej łazience i z przyjemnością będę ich używać.

DzoanaFireblade | 5 lata temu

Naprawde świetne!

Kapsułek Persil użyłam po raz pierwszy, kiedyś stosowałam kapsułki innej znanej marki jednak rozczarowały mnie - teraz dzięki kapsułka anty bad odors zmieniam zdanie - sa mega skuteczne a zapach utrzymuje sie naprawde barrrrdzo dlugo . Usuwaja nawet trudne zabrudzenia - moim zdaniem warto je przetesowac . Łączą w sobie plyn do prania z plynem do plukania tak wiec mamy 2 produkty w 1 dnym :D

ahulex1 | 5 lata temu

Kapsułki Persil Discs Bad Odor

Kapsułki Persil Discs Against Bad Odosr świetnie się sprawdza w domu kucharza, dzięki nim nawet zapach spalonego tłuszczu zostaje zneutralizowany. Pranie jest czyste, a zapach utrzymuje się długo. Użycie jest banalnie proste, wrzucasz do bębna i START. Bez problemu radzą sobie z plamami. Polecam w 100%.

wioleczek100 | 5 lata temu

Persil Discs Against Bad Odors Zadowolenie 100%

Kapsułki Persil Discs Against Bad Odors są świetne. Po pierwszym praniu zauważyłam, że pranie świetnie pachnie, świeży zapach unosi się w całym mieszkaniu,z pralki również pachnie bardzo ładnie. Kapsułki bez problemu poradziły sobie z tłusta plama na spodniach męża, bez konieczności odplamiania a to jest dużo ułatwienie i pomaga zaoszczędzić mnóstwo czasu. Mój sweter który zawsze po praniu nie pachnie ładnie, teraz pachnie pięknie, jestem zaskoczona. Córka powiedziała że mam jej rzeczy prac tylko w tych kapsułkach. Zdecydowanie polecam każdemu te kapsułki świetna jakość w jednym produkcie do prania.

mich-wawrzyniak | 5 lata temu

Miłe zaskoczenie wydajnością i zapachem

Kapsułki bardzo pozytywnie mnie zaskoczyły, fantastycznie radzą sobie z usuwaniem plam, a co najważniejsze nie trzeba już używać płynu zapachowego. Są niezwykle łatwe w użyciu, wydajne i w fajnym opakowaniu.

em.testuje2018 | 5 lata temu

Persil na wielki plus

Zdecydowanie bede polecać te kapsułki dalej. Od pierwszego użycia polubiłam je i na pewno zostają ze mna na dłużej. Wygladaja jak z kosmosu :) sa kolorowe i fajnie dopierają nawet plamy na ciuchach dziecięcych. Jedna kapsułka starcza na całą, mocno zaladowaną pralkę (przy kapsulkach konkurencji, jesli mialam cala pralkę ciuchów, musialam dac dwie kapsulki). Jestem mile zaskoczona i nie wiem dlaczego do tej pory jeszcze ich nie używałam.

Agap17 | 5 lata temu

Persil discs miłe zaskoczenie i zadziwiający efekt

Persil Discs odor neutralization miło mnie zaskoczył. Do każdej nowości podchodzę z dużą rezerwą ponieważ na rynku dużo jest tego typu produktów. Kapsułki świetnie się rozpuszczają nawet w niskiej temperatury a takiej używam do moich sportowych rzeczy. Mimo użycia krótkiego programu i niskiej temperatury Persil świetnie sobie poradził z drobnymi zabrudzeniami od błota i zapachem potu. Rzeczy po wyjęciu z pralki pięknie pachniały delikatnie a zarazem świeżo. Zapach ten utrzymał się na długo i był wyczuwalny w mojej szafie. Sprawdziłam produkt na moich ręcznikach urywanych do zabiegów masażu. Na białych ręcznikach widoczne były żółte plamy po olejkach oraz specyficzny zapach. Jakie było moje zaskoczenie, że nawet z tak uporczywymi i trudnymi plamami produkt sobie poradził. Gorąco polecam warto spróbować bo jest to produkt wyróżniający się na rynku kapsułek do prania. U mnie na pewno na stałe zagości.

Celina | 5 lata temu

Bad odors move out!

Na pewno będę kupować te kapsułki.. Problem tkwił głównie z suszarce, bo zabrala praniu również zapach.. Z tymi kapsułkami było zupełnie inaczej. Polecam

ola147 | 5 lata temu

Świetny preparat

Kapsułki są bardzo łatwe w użyciu , wystarczy wrzucić jedna kapsułkę do pralki i nastawić pranie . Bardzo dobrze dopiera zabrudzenia i pięknie pachnie. Zapach jest długotrwały i bardzo świeży .

olkarolka2101 | 5 lata temu

Jestem bardzo zadowolona.

Kapsułki zrobiły na mnie ogromne wrażenie. Są bardzo skuteczne, usuwają nieprzyjemny zapach i wszystkie plamy, nie niszczą tkanin. Pozostawiają przyjemną świeżość na długo.

Beata229 | 5 lata temu

Zadały egzamin

Urzekły mnie już od pierwszego użycia. Myślałam że to tylko taki chwyt reklamowy ale one na prawdę działają. Neutralizują brzydkie zapachy, radzą sobie z trudnymi plamami, nawet tymi z potu czy skarpetek. Zostawiają ładnie pachnące pranie. Aż chce się prać i prasować. kiedyś przykry obowiązek a teraz czysta przyjemność. Nie ma konieczności używania płynu do prania. Nie doprowadzają do uczuleń. Na pewno do nich wrócę i z czystym sumieniem polecam. Są warte swojej ceny.

Mama_leona.a | 5 lata temu

Sprawdzone na dzieciecych ubrankach.

Kapsułki testowałam na dziecięcych ubrankach ubrudzonych m.in.zaschnietą marchewka, czyli zmora każdego rodzica 😉 Już w 40.stopniach plamy zniknęły nawet z bialych ubranek, ciszuki byly mięciutkie, niezmechacone i pięknie pachnące. Polecam!

Yamajka | 5 lata temu

Kapsułki Wszechczasów

Kapsułki do prania Persil Discs Against BAd Odors spełniły w pełni moje oczekiwania. Główną ich zaletą jest łatwość w użyciu i piękny zapach prania! Dodatkowo wizualnie są bardzo ładne kolorowe, co jest ich kolejnym atutem.

Ewunia1958 | 5 lata temu

Skuteczne i nowoczesne

Nowe kapsułki Persil Discs aganist bad odors to prawdziwa innowacja na rynku.Oprocz tego że doskonale radza sobie z usuwaniem zabrudzeń to dodatkowo doskonale usuwają nieprzyjemne zapach nadając praniu woń świeżości.Łatwe w użyciu, skuteczne i innowaxyjne.Z pewnością wyróżniają się wśród innych podobnych na rynku.

magdalenadzik | 5 lata temu

Na pewno kupię ponownie!

Kapsułki są bardzo wydajne, jedna wystarczy na cały bęben prania. Całkowicie sie rozpuszczają nie pozostawiając po sobie żadnych resztek. Dodatkowo pranie bardzo ładnie pachnie nie tylko po wyjęciu z pralki ale także zapach utrzymuje się po wyszuszeniu. Dobrze chroni kolory, ubrania nie farbują się i zachowują swoją i intensywną barwę. Na pewno kupię produkt ponownie!

testujemy_bs | 5 lata temu

Dobra jakość kapsułek

Kapsułki do prania bardzo mnie zaskoczyły. Bardzo łatwe i szybkie w użyciu. Doskonale radzą sobie nawet z najtrudniejszymi zabrudzeniami. Pozostawiają przyjemny zapach na bardzo długo.

nataska | 5 lata temu

Reklama

Super kapsulki

Jestem bardzo zadowolona. Napewno będę z nich korzystać. Mają świetny zapach i dopieraja wszystko bez problemu:) zapach sie utrzymuje a pranie jest miękkie