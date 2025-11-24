Szukacie środków do prania, które nie tylko skutecznie usuwają plamy (nawet w niskich temperaturach), lecz także dbają o kolory i pozostawiają długotrwały, przyjemny zapach? Takich, które są delikatne dla tkanin i skóry, a jednocześnie wydajne i przyjazne środowisku?

Rodziny testujące produkty E znalazły rozwiązanie idealne. Proszek E do kolorów skutecznie dopiera ubrania już w 20°C, chroniąc ich barwy i strukturę. Z kolei kapsułki E Aromaterapia Orchidea zapewniają nie tylko czystość, ale też wyjątkową świeżość i zmysłowy zapach, który długo utrzymuje się na tkaninach. Oba produkty zostały przebadane dermatologicznie, nie zawierają fosforanów i są bezpieczne dla całej rodziny.

Sprawdźcie, jak wypadły w teście „Rodzinne pranie”.

Proszek do prania E do kolorów i ciemnych tkanin

100% Recenzentek i Recenzentów uważa, że produkt:

spełnił ich oczekiwania dotyczące prania (skuteczność, zapach),

zapewnia świeżość ubrań na dłużej,

skutecznie usuwa plamy całej rodziny– od najmłodszych po dorosłych.

99% nie ma wątpliwości, że:

skutecznie usuwa nawet trudne plamy,

skutecznie usuwa plamy nawet w niskich temperaturach (poniżej 40C),

skutecznie usuwa plamy nawet w krótkich cyklach (15-30min),

jest skutecznym produktem do prania w rozsądnej cenie.

99% zadeklarowało, że poleci proszek E swoim bliskim.

98% przyznało, że sięgnie po niego ponownie.

Proszek E do tkanin kolorowych i ciemnych świetnie dba o ubrania – kolory pozostają intensywne, a tkaniny miękkie i świeże po każdym praniu. Skutecznie usuwa plamy, nie niszcząc materiału, a przy tym pięknie pachnie. Idealny wybór do codziennego prania z efektem „wow”! Monika

Jego formuła została opracowana tak, aby chronić intensywność kolorów i zapobiegać blaknięciu, dzięki czemu ubrania długo wyglądają jak nowe. Proszek skutecznie usuwa zabrudzenia już w niskich temperaturach, co pozwala prać oszczędnie i dbać o tkaniny oraz środowisko. Ma przyjemny, świeży zapach, który utrzymuje się na ubraniach, nadając im uczucie czystości i lekkości. Dodatkowym atutem jest jego wydajność. Danka

Materiały prasowe

Kapsułki do prania E Aromaterapia Orchidea

100% Recenzentek i Recenzentów przyznało, że kapsułki E:

spełnił ich oczekiwania dotyczące prania (skuteczność, zapach),

skuteczne usuwa plamy,

skutecznie usuwają plamy nawet w niskich temperaturach (poniżej 40 C),

skutecznie usuwają plamy całej rodziny– od najmłodszych po dorosłych,

są skutecznym produktem w rozsądnej cenie,

99% zauważyło, że:

zapewniają świeżość ubrań na dłużej,

skutecznie usuwają plamy nawet w krótkich cyklach (15-30min).

99% kobiet i mężczyzn ponownie sięgnie po produkt.

99% poleci go swoim bliskim.

Kapsułki do prania sprawdzają się u mnie świetnie – ubrania są czyste, pachną świeżością i nie zostają żadne plamy. Są bardzo wygodne w użyciu, nie trzeba mierzyć proszku ani wlewać płynu, co oszczędza czas. Dobrze rozpuszczają się nawet w krótkich cyklach prania i w niższych temperaturach. Produkt idealny dla osób, które cenią sobie wygodę i skuteczność. Aleksandra

To dla mnie prawdziwe odkrycie! Zakochałam się w nich od pierwszego prania – nie tylko ze względu na skuteczność, ale też niezwykły zapach, który naprawdę relaksuje i otula ubrania subtelną nutą orchidei. Jako mama trzech dziewczynek wiem, jak wygląda codzienne pranie – ubrania po placu zabaw, zajęciach plastycznych czy posiłkach często wymagają solidnego środka czyszczącego. Kapsułki E świetnie radzą sobie z takimi zabrudzeniami – nawet z plamami po owocach czy błocie. Nie potrzebuję dodatkowych odplamiaczy, a tkaniny po praniu są czyste, miękkie i pachną cudownie. Monika

Mat. prasowe

Wyniki na podstawie testowania w serwisie Polki.pl na grupie 95 osób we wrześniu i październiku 2025.

Materiał promocyjny marki E