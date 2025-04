Perwoll Dark Bloom to detergent do prania ciemnych ubrań. Zadba o nie już od pierwszego prania, sprawiając, że tkaniny zachowają swój kolor na dłużej.

Jak działa Perwoll Dark Bloom?

Jeśli uwielbiasz ciemne ubrania, to pewnie doskonale wiesz, jak trudne są w pielęgnacji. Częste noszenie i pranie może sprawiać, że ciemne odcienie stracą swoją intensywność. Na szczęście jest na to sposób. To Perwoll Dark Bloom, który dzięki Potrójnej Technologii Odnowy delikatnie zadba o twoje ubrania już od pierwszego prania.

Zaawansowana formuła pielęgnacyjna odnawia i chroni intensywność kolorów, wygładza i naprawia zniszczone włókna.

Jak używać Perwoll Dark Bloom?

Wlej odpowiednią ilość płynu i ciesz się pięknymi i czystymi ubraniami. Produkt przeznaczony jest zarówno do prania w pralce, jak i ręcznego. Możesz używać go zarówno w ciepłej, jak i zimnej wodzie.

Perwoll Dark Bloom dobry dla środowiska

Formuła składa się z ponad 95% składników biodegradowalnych*. Butelka jest wykonana w 75% z przetworzonego plastiku (dotyczy tylko butelek o pojemności 1,2,3 litrów) *dotyczy składników organicznych zgodnie z OECD 301/302.