Perełki zapachowe Lenor Unstoppables Sport docenią wszyscy miłośnicy sportu, dla których świeżość ich odzieży ma duże znaczenie. Technologia Odor-Shield neutralizuje zapach potu w trakcie i po treningu, a dzięki długotrwałemu działaniu możesz dłużej cieszyć się świeżym zapachem swoich ubrań. Teraz to Ty sama decydujesz o intensywności poprzez wsypanie większej lub mniejszej ilości produktu. Co ważne - perełki nie zawierają środków zmiękczających tkaniny, dzięki czemu mogą być używane do odzieży sportowej lub z membraną. Robi wrażenie, prawda?

