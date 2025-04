Męczy cię pranie? Nie wiesz, czy lepiej stosować proszek, kapsułki, płyn czy może żel piorący? Masz czasem wrażenie, że twoje ubrania są nie do końca czyste? Albo, że twój środek nie nadaje pięknego zapachu? Możesz to zmienić. Jak? Zamień swoje stare metody piorące na nowe! Z pomocą przychodzi żel Surf. To nowość do prania kolorowych ubrań. Wystarczy jedna porcja na całą pralkę, a twoje ubrania będą nie tylko czyste, ale i pachnące. Do tego działa już w temperaturze 40 stopni Celsjusza! Ma też intensywny kwiatowy zapach tropikalnej lilii i kwiatów Ylang Ylang. Czym różni się od dobrze znanych płynów? Przede wszystkim jest bardziej skoncentrowany, dzięki czemu jest też dużo wydajniejszy! Z 1 litra żelu zrobisz aż 20 prań. Z 3 litrów 60 prań. Robi wrażenie, prawda?

99% testujących kobiet* potwierdza czystość prania z Surf!

Surf Tropical Lily&Ylang Ylang – czy zdał test czystości?

Żeby przekonać się, czy żel do prania Surf jest skuteczny, postanowiliśmy przeprowadzić test wśród Polek. Kobiety sprawdzały działanie produktu u siebie w domu, w codziennych sytuacjach. Jak czytelniczki Polki.pl oceniły żel piorący Surf? Przeczytajcie ich opinie!

Nowy żel do prania Surf to łatwy sposób na czyste ubrania!

To idealny produkt do kolorowych ubrań. Czym się wyróżnia? Ma bardzo gęstą konsystencję, wystarcza na bardzo długo i niezwykle intensywnie pachnie. Ale to nie koniec. Świetnie dopiera ubrania, nie niszczy ich i co najważniejsze nie powoduje blaknięcia kolorów.

Gdzie i ile żelu dodać, by pranie było czyste i pachnące? Wystarczy włożyć ubrania do bębna pralki, a do pojemnika na detergenty dodać żel Surf i ustawić program na minimum 40 stopni.

Czy Surf Tropical Lily&Ylang Ylang jest lepszy niż konkurencyjne środki piorące?

94% testujących kobiet* zamieniłoby dotychczasowe produkty do prania na żel Surf. 86% testerek ocenia go, jako lepszy detergent niż inne środki. Użytkowniczki podkreślały w swoich opiniach, że produkt wspaniale dopiera nawet bardzo mocno zabrudzone ubrania - 99% testujących kobiet* potwierdza czystość prania z Surf. Testerki zwróciły też uwagę na jego wspaniały zapach.

Czy testerki Polki.pl polecają nowy żel do prania Surf?

Zdecydowanie tak ! Aż 98% testujących kobiet* chętnie poleci Surf żel do prania komuś bliskiemu, a ponad 97% testujących kobiet* chętnie kupi ten żel. Liczby mówią same za siebie! Ile kosztuje idealna czystość i piękny zapach ubrań? Okazuje się, że za litrową butelkę zapłacimy tylko 15,69 zł. To niewiele jak za tak świetną jakość!

*Na podstawie testu przeprowadzonego w serwisie Polki.pl na grupie 141 kobiet w terminie od 23.02.2018 do 04.03.2018.

donatka30 | 7 lata temu

Miła odmiana i nowość :) Zapach jest na prawdę spektakularny i niezastąpiony od pierwszej chwili stosowania. Do tej pory korzystałam z innych konkurencyjnych żeli do prania z przyzwyczajenia. Lubię nowości i ta na pewno na długo zagości w moim domu :) Produkt jest wydajny, ładnie pierze pranie i na długo pozostawia unikalny zapach. Wszystkim polecam do przetestowania i zakochania się w tym produkcie :)

Ciwoniuk | 7 lata temu

Lubię tą formę środków czyszczących dlatego zdecydowałam się wziąć udział w teście i muszę przyznać, że się nie zawiodłam.

Żel posiada nie za duże poręczne opakowanie, ładnie pachnie (zapach dość długo się utrzymuje), wygodny dozownik/dzióbek -

jedynym małym mankamentem jest brak podziałki w dozowniku.

Sam płyn spełnił moje oczekiwania i dobrze doprał plamy bez konieczności wcześniejszego namaczania.

Z czystym sercem polecam produkt.

edziak00 | 7 lata temu

Surf jest płynem, który będę używała do prania przez najbliższy czas. Do takiej decyzji skłonił mnie piękny zapach, kwiatowy, który unosi się przez dłuższy czas nie tylko w pomieszczeniu w którym rozwieszone jest pranie ale także na ubraniach, które były wyprane w płynie. Wydajność którą udało się kontrolować dzięki nakrętce w butelce a także praktyczna rączka, która pozwala na łatwe trzymanie butelki

mariolcia4567 | 7 lata temu

Jestem bardzo zadowolona! Po pierwsze: żel doskonale dopiera zabrudzone ubrania, nawet w krótkich programach i przy niskich temperaturach. Stosowałam go nawet w programie: pranie ręcznie i usunął każdą plamkę. Dodatkowo jest wydajny, a to dzięki specjalnemu dozownikowi, który jest w nakrętce. Żel ma również ładny a zarazem delikatny, kwiatowy zapach, który utrzymuje długo po praniu. Polecam go każdej Pani domu :)

Lalka7891 | 7 lata temu

Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona! Najpierw opakowanie: butelka poręczna i praktyczna. Ze względu na mniejszą objętość produktu, butelka jest lżejsza. Konsystencja i zapach: pachnie przepięknie, zapach nie jest drażniący ani ostry, pranie pięknie i długo pachnie. Zapach utrzymuje się wręcz do następnego prania-nie trzeba stosować dodatkowego płynu do płukania. Produkt bardzo wydajny. Ubrania są czyste miękkie i świeże, a kolory wyraziste!

mlukrecja | 7 lata temu

Pranie stało się dla mnie zdecydowanie przyjemniejszy niż dotychczas. Pranie spowodowało że pomieszczenia wypełniły się pięknym zapachem - w łazience poczułam się jak latem na urlopie - kwiatowy zapach spowodował, że wraz z rodziną zaczęliśmy planować kolejne wakacje w tropikach. Ubrania są miękkie, natomiast te najbardziej poplamione udało się doprać. Wydajność udało się kontrolować dzięki nakrętce.

andzej2222222 | 7 lata temu

Moje pranie bardzo długo pachniało świeżością. Jestem zadowolona z wydajności produktu. To dla mnie bardzo ważne, bo mam czteroosobową rodzinę. Zawsze używałam proszków do prania i miałam obawy, czy płyn wyczyści plamy. Na szczęście nawet duże zabrudzenia zostały usunięte. Pranie było miękkie i wspaniale pachniało latem i tropikami. Wieszając pranie czułam się jak na wakacjach :)

jdudek71 | 7 lata temu

Surf jest dobrym żelem do pranie,ma ładny zapach,wydajny,miłe dla oka opakowanie.Jedyny krytyczny zarzut mam taki,że nie do końca wyprał moje kolorowe ubrania,były ślady niedoprania,może po prostu musze dozować go więcej.Reszta jest ok.moglabym polecić,jestem zadowolona.W porównaniu z innymi żelami do prania stoi według mnie na jednej półce,może dodanie do niego środka odplamiającego dałoby przewagę nad innymi,to byloby coś nowego,żel do prania plud super skuteczność w usuwaniu plam.Taki produkt kupiłabym od razu i chetnie stosowała.

dalana | 7 lata temu

W tym żelu Surf wszystko mi się podoba,opowiedziałam nawet swoim koleżankom,że wyprane w żelu ubrania są perfekcyjnie czyste,pachnące i miękkie.Żel rewelacyjnie zmiękcza wyprane rzeczy,łatwiej je później prasować,i pozostawia świeży,tropikalny zapach na bardzo długo.W okresie testowania prałam różne rodzaje ubrań,firany,obrusy pościel, ręczniki i koce. Bardzo zadowolona byłam z rezultatów działania żelu na moje pranie,a szczególnie na dżinsy, które super się wyprały,na dodatek poddały się prasowaniu i były miłe w dotyku – do tej pory zawsze były sztywne,ab takich bardzo nie lubię. Bardzo pozytywnie zaskoczyła mnie również moja ulubiona pościel, która super się prasowała i naprawdę ładnie pachniała cudownie,a do tego zapach długo się utrzymywał....

Oczywiście oprócz tego,że pranie było idealnie czyste i pachnące ,to doszły zalety związane z wygodą,poniżej ich wnioski:

-nie ma dodatkowego odmierzania proszku

-wystarczy tylko wlać płyn na dno bębna i prać

- nie trzeba obawiać się,ze proszek nie rozpuści się (szczególnie przy praniu w niskich temperaturach)

- nie pozostawia śladów na ubraniach

- ma bardzo poręczne opakowanie

kozunia1982 | 7 lata temu

markę surf znałam już od jakiegoś czasu. Wcześniej miałam płyn do prania, z którego byłam baarddzoo zadowolona. Ubrania pięknie pachniały i to jeszcze przez długi okres po wyschnięciu. Potem kupiłam kapsułki tej firmy, co do których również nie miałam zastrzeżeń. I dlatego też chciałam przetestować żel tej marki. Powiem szczerze, że w moim odczuciu spośród tych 3 rodzajów detergentów na 1 miejscu daje płyn surf, na 2 kaspułki, natomiast żel na końcu. Wielki plus za mniejsza butelkę, to na pewno jest duże ułatwienie i ukłon w stronę dźwigających ze sklepu zakupów mam (takich jak ja). Natomiast co mnie na minus zaskoczyło, to zapach. Tzn. on jest piękny ale krótkotrwały w moim odczuciu. Nie tak intensywny jak w płynie (tak uważam). I nie utrzymuje się na ubraniach. Załączona miarka/nakrętka ma oznaczniki na poziomie 30 i 50 ml, natomiast żelu trzeba odmierzać 40 ml. Lepsza byłaby więc miarka z podziałką na 40 ml. Ale to już szczegół.

generalnie -miły zapach, wydajny żel, super butelka. Ale ja szukam w praniu tej świeżości, zapachu, przyjemności. Dlatego jednak wrócę do płynu surf. Pozdrawiam serdecznie i dziękuję za możliwość przetestowania produktu.

Judzia6 | 7 lata temu

Nigdy nie chciałam żeli gdyż myślałam że nie są wydaje a pranie bedzie bez zapachu.To był mój błąd.Po wypraniu w żelu Surf -pranie ładnie pachnie,swetry nie elektryzują się,a przede wszystkim ubrania są czyste,.Szczerze polecam przede wszystkim mamom poniewaz ubrania dzieci z przedszkoli to tragedia...ale nie z Surf....koniec z brudnymi kolankami czy ubrankami od farb.

Mama24 | 7 lata temu

Jest wydajny, ma cudowny i długo utrzymujący się na ubraniach zapach. Cena bardzo dobra. Z miłą chęcią poleciała bym ten produkt swoim znajomym, rodzinie. Jeszcze brakuje płynu do płukania Surf. Surf do białego jest również wspaniały ubrania są duże bielsze po praniu w proszku lub płynie Surf. Z przyjemnością będe kupowała Surf. Jest mi bardzo miło że mogłam testować ten wspaniały produkt.

oinoic | 7 lata temu

Jestem osobą bardzo wymagającą zarówno w stosunku do siebie jak i do innych, biorąc również pod ocenę każdy produkt, jego jakość w stosunku do ceny. Nie lubię przepłacać, ale lubię rzeczy perfekcyjne, które zaspokoją moje potrzeby. Zarówno zapach, piękne czyste pranie jak i łatwość aplikowania płynu Surf zrobiły na mnie nie lada wrażenie. A do tego mogłam schować mój odświeżacz powietrza w łazience, gdyż pranie pachniało tak pięknie i tak intensywnie, że po zamknięciu oczu przenosiłam się w rajskie miejsca pełne egzotycznych kwiatów. Nawet mąż zapytał się jakich perfum zaczęłam używać, bo są piękne. A ja na to: "Surf".

Odpowiedź męża: Nie znam, chyba jakaś nowość :) Polecam. Surf zdał medal na szóstkę pod każdym względem.

paulinaarose15 | 7 lata temu

Ten żel to rewelacyjna alternatywa dla proszków i kapsułek. Śmiem powiedziec ze sprwadza sie równie dobrze jak marki piorace najlepszej klasy. Produkt jest bardzo wydajny i starcza na wiele prań. Pieknie pachnie a zapach utrzymuje się przez długi czas. Jestem bardzo zadowolona z tego produktu, polecilabym go każdej koleżance. Na kolejnych zakupach bede wiedziec jaki wybrać produkt do prania :)

moninn73 | 7 lata temu

Czekałam na żel SURF,by uprać w nim kurtkę, która była poplamiona , a według wskazań trzeba ja prać w 30 stopniach i tu pełen sukces, bez użycia żadnego odplamiacza, Surf usunął wszelkie plamy i jeszcze zostawił ten piękny zapach, który cały czas się utrzymuje. Jeśli chodzi o pozostałe prania-to stwierdzam jest wydajny, dopiera idealnie i zostawia piękny zapach, a jest to dla mnie szczególnie ważne ponieważ nie używam płynów do płukania. Na pewną zakupię ten żel jeszcze nie raz.

marys0109 | 7 lata temu

Jestem zadowolona z testowania żelu piorącego Surf. Pranie ładnie pachnie i dobrze pierze.cieszs się że wzięłam udział w testowaniu bo lubię testować nowości. Polecam ten żel innym. Następnym razem podczas zakupów znowu kupię żel do prania Surf bo jestem z niego bardzo zadowolona. Żel ma super kwiatowy zapach a takie zapachy najbardziej mi się podobają.

kasiek1990 | 7 lata temu

myslam ze nie zda sprawdzianu u nas w domu, ale pierwsza rzecz naprawde pieknie pachna ubrania! jest wydajny malo wlewam duzo piany, plamy z tuszu do rzes tez znikly z recznikow, plamy po spagetti tez zniknely od teraz bede go kupowala:) polecam wszystkim mamą zarowno do pralek automatycznych jak i do prania recznego.U nas sprawdzil sie na 5 z + ;)

flexi_88 | 7 lata temu

Żel Surf nie tylko znakomicie i perfekcyjnie sprawia, że pranie jest czyste i świeże ale również nadaje ubraniom piękny zapach, który trwa tygodniami! Żel Surf dba dodatkowo o prane tkaniny - stają się one miękkie i gładkie w dotyku. Z Surfem pranie już nie jest nudne, i podchodzę do niego z entuzjazmem bo moje pranie jeszcze nigdy nie było tak czyste i pięknie pachnące jak teraz!

Kinga000 | 7 lata temu

Dziekuje za mozliwosc testowania Panstwa produktu. Surf Tropikalna Lilia i Ylang Ylang do prania to prawdziwy cud !! Surf zostanie z nami na 100%. Nigdy nie pomyślałabym, że jakikolwiek środek piorący poradzi sobie z plamami, na ubrankach mojego synka. Spiera wszystko, doslownie wszystko, marchewka, pomarancza i czekolada nie mają szans! Ubranka mojego synka, znowu są czyste. I ten zapach!! Polecam wszytkim!!

mikshi | 7 lata temu

Pierwsze na co zwróciłam uwagę to zapach - obłędny! Już nie mogłam doczekać się, aż zrobię pranie. Żel okazał się skuteczny w usuwaniu brudu, w odświeżeniu ubrań. Ponadto ubrania pięknie pachniały przez długi czas. Co więcej płyn jest bardzo wydajny - wystarczy go naprawdę niedużo, aby poradził sobie ze sporą ilością prania. Podsumowując, zdecydowanie spełnił moje oczekiwania.

Liwia.liv | 7 lata temu

Ubranka wyprane żelem pięknie pachną, są czyste - żel radzi sobie z wszelkimi plamami. Ale przede wszystkim zapach czuć długo, co dla mnie jest bardzo ważne. Butelka żelu suef do testowania jest co prawda mała, jednak żel jest wydajny i po kilku praniach nie odczuwa się aż takiego braku żelu. Na pewno polecilabym go mamie i koleżankom. Moja siostra już się do niego przekonała ;)

Anna Środa-Moroz | 7 lata temu

Pięknie pachnie, nie musze już używać płynu do płukania . Proszek się rozsypywał, tu nie mam z tym kłopotów. Kolor kobiecy ładny, różowy bardzo mi się podoba. jest wydajny, a pranie pachniało jeszcze przez 2 kolejne dni. W dodatku zrobiłam już kilka prać a płynu dużo nie ubyło. Zauważyłam, że zniknęła też plama, która nie znikała po porzednich praniach

senoritaxxd | 7 lata temu

Żel SURF wywarł na mnie bardzo pozytywne wrażenie! Zarówno zapach, konsystencja, wydajność żelu otrzymuje ode mnie mocne 5! Pierwszy raz miałam przyjemność używać produkty SURF do prania i na pewno jeszcze nie raz będę miała przyjemność z nich korzystać. Jeżeli chodzi o czystość to ubrania po wypraniu są czyste, świeżo pachną a zapach długo utrzymuje się na ubraniach. Według mnie niewielka ilość żelu bo tylko 50ml jest wystarczające jedno pranie :) Ogólnie jestem zadowolona z produktu i daję mu pozytywną rekomendację.

mxx | 7 lata temu

Bardzo latwy w uzyciu i wydajny.Mozna sobie dozowac w zaleznosci od ilosci prania i stopnia zabrudzenia.Dodaje wtedy sukcesywnie wieksza ilosc zelu aby osiagnac pozadany efekt.Pozostawia po sobie dlugotrwaly i przyjemny zapach.Zdecydowanie zakupie i polece innym znajomym i nieznajomym jako,ze pelno mnie wszedzie w internet. :) Bardzo podoba mi sie tez kolorystyka opakowania-zacheca do zakupu.Wart zakupu.

Karolina0107 | 7 lata temu

Żel SURF zdecydowanie spełnił moje oczekiwania. Jestem zaskoczona, że zapach bardzo długo utrzymuje się na ubraniach ale zależało mi przede wszystkim na skuteczności w usuwaniu plam. Pod tym względem również się nie zawiodłam. Piękny zapach, bardzo dobra skuteczność i wydajność. W porównaniu z dotychczasowymi produktami zdecydowanie wygrywa. Myślę, że będzie moim numerem 1.

loopsa | 7 lata temu

Do prania używam głównie produktów w formie żelu, więc z dużą ciekawością testowałam żel SURF.

Musze przyznać, że miło mnie zaskoczył: dobrze doprał dziecięce ubrania; pranie ładnie pachnie nawet po kilku dniach i dość jest wydajny. Ma poręczne nie duże opakowanie z praktycznym "dzióbkiem", który ułatwia wlewanie płynu bezpośrednio do komory pralki.

Jestem zadowolona z efektów, wiec polecam i sama na pewno dalej będę korzystać.

Bluzeczka | 7 lata temu

Żel Surf, nie wiedziałam że jest aż taki dobry. Żel jest bardzo gęsty, przez co wystarcza na bardzo długo, nie powoduje podrażnień. Ubrania po wypraniu pięknie pachną a z nimi razem cały dom. Jestem bardzo miło zaskoczona jego działaniem oraz zapachem.

Teraz już wiem że Surf nie zamienię na nic innego. Z całego serca polecam rodzinie i znajomych żel Surf.

gosiaczeku | 7 lata temu

Żel ma bardzo przyjemny zapach, oraz dobrze spełnia swoją funkcję tzn. jest wydajny oraz radzi sobie z plamami. Żel Surf spełnił moje oczekiwania i jestem bardzo zadowolona z testowania. Polecam żel Surf każdemu, zwłaszcza mamom, które mają dużo prania i muszą uporać się z różnymi plamami. Myślę, że Surf zagości na stałe w mojej łazience i będę go używać długo!

ibonka1 | 7 lata temu

Żel SURF spełnił moja najśmielsze oczekiwania. Piękny zapach zachęcił mojego 3-letniego synka do pomocy w testowaniu tego produktu. Chętnie mi pomagał przy moczeniu ubrań. Tkaniny po wypraniu były bardzo delikatne. Co najważniejsze zapach był taki intensywny, że nie było konieczności stosowania płynu do płukania. Zapach utrzymuje się nawet do dziś. Jestem super, mega zadowolona i na pewno zagości on w moim domu już na stałe.

malgosiakraw | 7 lata temu

Zaraz po otwarciu opakowania zel bardzo ładnie pachnie ale ten zapach bardzo szybko po praniu znika.Niestety produkt nie sprawdził się u mnie jeśli chodzi o odpieranie plam(nie radzi sobie z nimi).W moim odczuciu nadaje się doskonale do odswiezania ubrań,delikatnych zabrudzen natomiast przy większych zabrudzeniach,plamach lepiej użyć innego produktu.Ubrania po upraniu są w miare miękkie ale też bez rewelacji.

Majesia | 7 lata temu

Produkty SURF goszczą w moim domu już dość długo. Jednak do tej pory były to przede wszystkim kapsułki do prania. Ich minusem było to, że niestety nie zawsze rozpuszczały się do końca, czego następstwem była konieczność ponownego płukania tkanin. Z nowym żelem SURF taki problem nie istnieje. Nawet jeśli piorę w niskiej temperaturze wszystko ładnie się rozpuszcza i do tego całe pranie bardzo ładnie pachnie. Nawet bez użycia płynu do płukania.

Naprawdę warto go wypróbować. Polecam!

Storczykomaniaczka | 7 lata temu

Do prania o masie 4-5 kg potrzebujemy tylko 50 ml żelu, którego zapach jest bardzo intensywny i pozostaje na ubraniach bardzo długo. Przybliżę jeszcze coś o ekstraktach znanych nam jako "tropical lily i ylang ylang". Otóż głównymi wyczuwalnymi aromatami jest kwiat lilii i jagodlin wonny -tropikalnego drzewa, nazywany kwiatem wszystkich kwiatów. Kto jeszcze nie zna tego zapachu, może sobie wyobrazić wilgotny las tropikalny, pełen kolorowych roślin.

Jeśli chodzi o skuteczność usuwania plam, to radzi sobie doskonale, spełnił moje oczekiwania i uważam że jest bardzo wydajny. Nie muszę zastawiać łazienki wielkogabarytowymi opakowaniami. Butelka żelu Surf stoi u mnie na półce i nie robi sztucznego tłoku, dodatkowo szata graficzna idealnie współgra z wystrojem (lubię takie kwiatowe wzory).

Poleciłam żel mojej rodzinie i znajomym. W porównaniu z innymi środkami, Surf wypada u mnie najlepiej, pod kątem finansowym i wydajnościowym. To pewne, że kupię następne opakowanie. Kto raz rozpocznie przygodę z Surf, nigdy nie będzie chciał jej skończyć! :)

kot1234 | 7 lata temu

Nowy Żel piorący SURF bardzo mnie pozytywnie zaskoczył. Ponieważ wyprane ubrania są czyste a ich zapach jest bardziej intensywny niż wyprane wcześniej w innym proszku. Zauważyłam ze zapach dłużej się utrzymuje. Butelka ma bardzo ładny kolor która przyciąga wzrok. Żel jest skoncentrowany dzięki czemu bardziej wydajny. Chętnie będę prała w tym żelu i polecę znajomym. Jestem bardzo zadowolona po przetestowaniu.

suchywer | 7 lata temu

Płyn do prania marki Surf o zapachu Tropical Lily & Ylang Ylang ma przyjemny, świeży, kwiatowy zapach. Nie jest zbyt nachalny, ale wyczuwalny na ubraniach. Jego dużą zaletą jest to, że zastępuje dwa produkty- proszek do prania i płyn do płukania. Dodany do codziennego, kolorowego prania jako alternatywa dla proszku i tak często stosowanych przeze mnie kapsułek spisał się bardzo dobrze. Dobrze wyprał nawet silniej zabrudzone ubrania, takie jak np. skarpetki czy nawet kuchenne ściereczki. Płyn stosowany w pralce pozwala uniknąć białych pasków na materiale, które czasem zostawia proszek. Dodatkowo, naprawdę ładnie pachnie. Przypomina zapachem dobre płyny do płukania tkanin. Polecam!

goldsugar | 7 lata temu

Płyn do prania dobrze mi się sprawdził. Dzięki specjalnemu pojemnikowi mogłam odmierzyć dokładnie tyle produktu ile chciałam. Bardzo przypadł mi do gustu zapach płynu, który nie jest nachalny ale zaznacza swoją obecność. Dobrze czyści ubrania i radzi sobie z plamami a duża pojemność starcza na wiele prań, zarówno ręcznych jak i w pralce. Ubrania po praniu są perfekcyjnie czyste, pachnące i miękkie. A to wszystko bez potrzeby dodatkowego używania płynu do płukania.

edi999ak | 7 lata temu

Żel do prania marki Surf mogę ocenić pozytywnie, gdyż w zupełności spełnił moje oczekiwania. Dodany do codziennego, kolorowego prania jako alternatywa dla proszku i tak często stosowanych przeze mnie kapsułek spisał się bardzo dobrze. Dobrze wyprał nawet silniej zabrudzone ubrania, takie jak np. skarpetki czy nawet kuchenne ściereczki. Pranie nie dość, że było czyściutkie, to jeszcze bardzo ładnie pachniało i było miękkie bardziej, niż w przypadku tradycyjnych proszków do prania. Zapach nie jest może jakiś wyrafinowany i nietypowy, ale bardzo świeży, przyjemny i długo się utrzymujący na ubraniach. Pozytywem jest dla mnie uniwersalność tego produktu - mogę go użyć zarówno, gdy robię pranie w pralce, a także wtedy, gdy potrzebuję wyprać coś ręcznie. Nie ma w nim nic nadzwyczajnego, ale w zupełności spełnił moje oczekiwania.

magma6 | 7 lata temu

Żel piorący Surf prania kolorowych ubrań, Tropical Lily & Ylang Ylang ma bardzo ładny świeży zapach -wyprane ubrania i pościel są w sam raz nie miękkie ani za szorstkie.Do poplamionego prania musiałam użyć podwójnej porcji żelu,żeby plamy zeszły. Zapach prania utrzymuje się jednak bardzo krótko, już chwilę po powieszeniu prania zapach się ulatnia.

Angelika29041989 | 7 lata temu

To była moja pierwsza okazja aby przetestować surf - żel piorący.Jestem mile zaskoczona ponieważ posiada piękny zapach który bardzo długo się utrzymuje, po otwarciu szafy czuć że jest z nami i ta świeżość przypominająca że wiosna tuż tuż. Wszelkie plamy które były na ubraniach dzieci zeszły po pierwszym praniu. Wydajny - oczywiście że tak. Jestem szczęśliwa że mogłam być w gronie osób testujących zestaw to mój numer jeden który zawsze będzie z nami w czynnościach piorących.

Z Całego serca polecam wszystkim, jestem bardzo zadowolona z efektu końcowego.

armatka | 7 lata temu

Żel SURF Tropical Lily & Ylang Ylang do prania tkanin kolorowych jak dla mnie jest bardzo dobrym produktem. Jest wydajny, ładnie dopiera, pięknie pachnie, pranie pachnie i po praniu i po wyschnięciu, żel ten ma ładny kolorek, jest w wygodnej, podręcznej butelce, zawiera 30% more perfume. Jak dla mnie zdał egzamin i od teraz będzie produktem , który będę kupowała do prania.

Dzasta1234 | 7 lata temu

Żel piorący SURF spełnił moje oczekiwania :) Pięknie pachnący produkt o żelowej formule który swietnie sprawdza sie podczas prania. Zapewnia gwarancję zapachu i czystosci. Jest bardzo wydajny , wystarczy jedna miarka na całe pranie. Stutecznosc zelu oceniam na 6 ! :) opakowanie poreczne i bardzo wygodne w stosowaniu. Napewno kupie ponownie :)

mddself | 7 lata temu

Rzeczy wyprane w SURFie pięknie pachną, co rzadko zdarzało się z innymi produktami, dodatkowo świetnie radzi sobie z zabrudzeniami, po wypraniu zelem SURF po plamach nie ma śladu. Dodatkowym atutem jest zapach, bo nie jest zbyt mocni ani delikatny, idealny dla mojego czułego nosa. Ponadto żel SURF jest wydajniejszy porównując go z podobnymi produktami innych firm. Będę polecać wszystkim, bo ja jestem zachwycona ;-)

ela444444 | 7 lata temu

Żel Surf bardzo dobrze dopiera wszystkie plamy na ubraniach , przy czym pięknie pachnie świeżym kwiatami . Nie potrzeba dodatkowo używać płynu do płukania ubrań .Zapach utrzymuje się bardzo długo .Dodatkową zaleta jest to ,że żel Surf jest bardzo wydajny . Zajmuje mało miejsca w łazience,na pewno polecę go wszystkim moim znajomym i koleżankom z pracy

lolek79 | 7 lata temu

Żel jest gęsty i bardzo wydajny. Świetnie sprawdza się zarówno podczas prania w pralce, jak i w trakcie prania ręcznego. Dobrze się pieni i zapewnia idealną czystość ubrań. Usuwa dokładnie najbardziej uporczywe plamy, nawet w niższej temperaturze zdecydowanie lepiej iż mój dotychczasowy proszek do prania. Żel pięknie pachnie, a zapach ten jest kwiatowy, intensywny i świeży. Utrzymuje się na ubraniach bardzo długo, nawet po wyjęciu ich z szafy. Dzięki Sufr moje pranie jest nie tylko idealnie czyste, ale tez obłędnie pachnące. To najlepszy detergent do prania, jakiego używałam i z chęcią polecę go rodzinie i przyjaciółkom.!

weronkaa84 | 7 lata temu

Do tej pory do prania stosowałam tradycyjny proszek lub kapsułki, ale niestety, nie byłam zadowolona z efektów prania. Miałam sceptyczne nastawienie do żeli, bo wydawało mi się, że nie są w stanie doprać ubrań i zapewnić im idealnej czystości i świeżości. Dopiero kiedy w moje ręce trafił Surf, zobaczyłam jak bardzo się myliłam. Żel jest gęsty, bardzo wydajny, świetnie sprawdza się zarówno w praniu w pralce jak i podczas prania ręcznego. Dobrze się pieni, chroni kolory moich ubrań. Teraz wie, że żel surf to najskuteczniejszy detergent, jakiego do tej pory używałam. Zapewnia mi idealną czystość ubrań i świetnie radzi sobie z zabrudzeniami nawet w niskiej temperaturze prania. Oprócz idealnej czystości zapewnia tez moim tkaninom cudowny zapach i świeżość, która trwa bardzo długo. Dzięki Surf moje ubrania w końcu są czyste i świeże i obłędnie pachną!

andziaa1988 | 7 lata temu

Żel Surf spełnił moje oczekiwania,zapach ubrań długo się utrzymuje,ciuchy są dobrze wyprane i świeże.Wcześniej miałam do czynienia tylko z kapsułkami i proszkiem do prania,a jednak już nigdy ich nie użyję będę tylko wracać do żelu do prania.Spełnił moje oczekiwania i będę go polecać każdemu.Jest praktyczny łatwy w użyciu,bez problemowy polecam każdemu

kkot12 | 7 lata temu

Moje odczucia są bardzo pozytywne, ponieważ żel ma bardzo intensywny zapach. Ten produkt dzięki swojej konsystencji jest bardzo wydajny. Pranie jest czyste i pachnie bardzo długo. Butelka jest mniejsza, wygodniejsza. ŻEL spełnia moje oczekiwania co do czystości wypranych ubrań. Żel piorący SURF ma bardzo ładną, kolorowa butelkę, która przyciąga wzrok. Chętnie polecę znajomym oraz sama będę go stosowała.

czuszka82 | 7 lata temu

Żel Surf znam ale w innym wydaniu zapachowym. I ten mnie nie zawiódł. Pięknie pachnie, super dopiera- wreszcie pranie stało się przyjemnym zajęciem a nie przykrym obowiązkiem. Cenowo korzystny- czego chcieć więcej! W porównaniu z nim płyny i proszki z innych konkurencyjnych firm wypadają słabo i pozostaja w tyle. Zdecydowanie mój numer 1 którego nie zamienię na inną markę!

swita77 | 7 lata temu

Żel jest bardzo wydajny, starcza na wiele prań. Ładnie pachnie i doskonale radzi sobie z róznego rodzaju zabrudzeniami. Jest to produkt uniwersalny i bezpieczny zarówno dla ubrań, jak i ich właścicieli ;) Produkt nadaje się do pralek oraz do prania ręcznego. Co istotne, zapach utrzymuje się na ubraniach jeszcze długo po praniu. Z pewnością przetestuję inne wersje zapachowe;)

ermail1993 | 7 lata temu

Żel do prania SURF jest po prostu rewelacyjny. Pierwsza rzeczą jaka wysuwa się na pierwszy plan, to wspaniały, pobudzający, ale zarówno delikatny zapach. Utrzymuje się przez długi czas. Poza tym żel jest łatwy w użyciu, doskonale pierze, działa natychmiastowo i nie pozostawia resztek, tak jak kapsułki piorące. Same pozytywne strony. Doskonała jakość w stosunku do ceny i rewelacyjne działanie. Żmudna czynność prania staje się przyjemnością :)

aruna | 7 lata temu

Żel Surf to jest inna liga, to produkt najwyższej klasy, którego zapach i skuteczność w działaniu jest wyczuwalna i widziana gołym okiem.Na polskim rynku jest mało tak skutecznych artykułów do prania jak Surf, dlatego cieszę się, że wreszcie coś się ruszyło. Czuję, że mój romans z Surf będzie trwał długo, bo jego wartość jest widoczna na wypranych ubraniach. Polecam z czystym sercem ten środek każdemu, dla kogo ważna jest skuteczność i niebiański zapach.

kraska2 | 7 lata temu

Bardzo ładny zapach produktu. Dotychczas owe pranie w innych produktach nie było na tyle intensywne, aby ubrania pachniały dlużej niż 1 dzień. Po użyciu Surf zachowuję świeżość na dłużczy czas. Co więcej dzięki Surfowi jestem w stanie zrobić więcej prań- większa ekonomia. Mogę śmiało polecić każdej gospodyni domowej, która często robi pranie i jest wymagająca co do efektów.

aneczka1996 | 7 lata temu

płyn dobrze dopiera tkaniny, nie pozostawia plam na tkaninach, ma fajny zapach, nie wietrzeje, zostaje i utrzymuje się długi czas na ubraniach. Jedna miarka płynu pozwala na idealnie upranie całego bębna pralki. Płyn ma dobrą konsystencje, nie jest zbyt gęsty, nie ma efektu galaretki, ale też nie jest zbyt płynny, co pozwala na uzyskać efekt idealnego prania

Rybus | 7 lata temu

Żel SURF przede wszystkim dopiera ubrania do czysta.Jest bardzo wydajny, a pranie pachnie bardzo długo przyjemnym, kwiatowym zapachem. Więc teraz za rozsądną cenę jestem bardzo zadowolona i mam luksusowo czyste i pachnące pranie! Dlatego wszystkim moim znajomym i kochanej rodzince, polecam do spróbowania ten fenomenalny produkt.Ręczę swoją głową, że na pewno będą zadowoleni z końcowego efektu prania.

Bella55 | 7 lata temu

Żel Surf nie poradził sobie z tłustymi plamami na bawełnianych bluzkach , reszta prania czysta . Zapach dziwny , zupełnie nie kwiatowy , raczej jak mydło marsylskie dodawane do pewnego płynu do mycia podłóg . Trzeba dopracować zapach i wzmocnić wywabianie plam . Fajne dozowanie w korku z miarką .Piękne opakowanie , zachęcające. Jakością trochę się zawiodłam.

krysiao | 7 lata temu

Świetnie dopiera nawet bardzo brudne pranie, ładnie pachną rzeczy podczas prania, suszenia, prasowania, a nawet długo jeszcze utrzymuje się przyjemny zapach w szafie. Wydajny i skuteczny nie tylko w pralce, ale również podczas prania ręcznego.Pranie jest mięciutkie, nie elektryzuje się. Opakowanie przyjemne, przyciągające oko, świetnie się go dozuje.

patra1990 | 7 lata temu

Żel super pachnie, dobrze radzi sobie z zabrudzeniami. Nigdy więcej proszku do prania! żel pięknie pachnie, zapach długo utrzymuje się na tkaninach, jest bardzo skuteczny i nigdy nie pozostawia tłustych plam (co zdarzało się w połączeniu z płynem do płukania i niewypłukanym proszkiem).Chętnie polecę go znajomym i przyjaciółkom. Na pewno go zakupię.

Sarenka66 | 7 lata temu

Żel prześlicznie pachnie, także na ubraniach po praniu. Zapach jest przyjemny, kwiatowy i delikatny. Żel jest wydajny, dostajemy do butelki od razu mały, fajny dozownik, który pomaga w odmierzeniu płynu. Żel moim zdaniem dobrze pierze ciuchy, zapach czuć lekko na ubraniach, co przypada mi do gustu. Myślę, że przerzucę się na żele, nie tylko proszki. A co do ogłaszania żelu jako nowość, już od wygranej moje znajome dowiedziały się o nim, a także pierwszym praniu! Polecam

madzia4173 | 7 lata temu

Myślałam że żel do prania Surf to kolejny detergent, który jest nie wiele wart. Myliłam się...bardzo dobrze dopiera np. plamy z błota, którego o tej porze roku nie brakuje. Plamy po burakach, która nie chciała zejść od jakiego czasu też nie ma. Do tego pięknie pachnie, kolory nie blakną i jest wydajny. Po zużyciu obecnej butelki mam zamiar kupić następne. Uważam, że Surf jest wart swojej ceny, a jako produkt stosunkowo nowy , jest w stanie zawojować rynek. Moje serce już podbił.

nocopan | 7 lata temu

Zapach m4dziara | 7 lata temu

Jestem bardzo zadowolona z żelu do prania Surf.jest bardzo wydajny, pięknie i długo pachnie,a co najważniejsze świetnie dopiera ubrania :) bardzo poręczna butelka, dobrze trzyma się w dłoni. Piękny kolor żelu sprawia, ze chyba pokocham pranie :) nawet mój mąż polubił wstawianie prania:) fajne jest tez to,ze po praniu na ubraniach nie pozostawia żadnych smug.

mskm13 | 7 lata temu

Wydajny, ładny zapach, choć po wysuszeniu mało wyczuwalny, usuwa jedynie świeże plamy, dobrze się wypłukuje, łatwy w dozowaniu. estetyczne opakowanie, przeznaczony jest do prania kolorowych tkanin już w temperaturze 40 stopni C, co jest jego wielkim plusem, niestety nie radzi sobie do końca ze wszystkimi plamami, kolory nie blekną, mógłby przy okazji zmiękczać tkaniny, a niestety niektóre są szorstkie i elektryzują się, szkoda, bo produkt super i ten zapach mógłby być intensywniejszy, gdy pranie jest już suche ...

linea80 | 7 lata temu

Marka Surf była mi już nana wcześniej, ponieważ od kilku miesięcy używam kapsułek do prania Surf. Oczywiście byłam z nich zadowolona – przyzwoicie piorą, pranie ładnie pachnie, a cena jest bardzo przystępna. Tym bardziej zaskoczeniem po pierwszym praniu żelem piorącym był unoszący się po mieszkaniu jeszcze bardziej intensywny i przyjemny zapach. Ubrania pachną tak jakby spryskane były perfumami, a to zasługa żelu, a nie perfum.

Jeśli chodzi o czystość prania, to jestem zadowolona. Chociaż z drugiej strony nie posiadam bardzo zabrudzonych ubrań. Dlatego na moje potrzeby żel Surf jest idealny.

karolina0593 | 7 lata temu

Spotkałam się z tym żelem do prania w sklepie, sądziłam że jest to produkt z niższej półki. Cieszę się, że mogla m wypróbować ten produkt i sama się przekonać ze jednak to nie prawda. Żel do prania mile mnie zaskoczył. Radzi sobie z planami i pięknie pachnie. Wiem że kupię go w przyszlosci, wiem że podzielę się pozytywną opinią z rodziną znajomymi oraz na swoim blogu

mmonika_9-4 | 7 lata temu

Żel Surf idealnie sprawdza się w praniu. Ubrania są czyste, bez zacieków i przepięknie pachną. Żel Surf jest bardzo wydajny, bo już jego niewielkie dozowanie jest wystarczające. Jestem bardzo zadowolona z tego produktu i na pewno w przyszłości go kupię a już teraz mogę polecić go wszystkim moim znajomym. Zakochałam się w zapachu Surf, który na dodatek długo utrzymuje się na ubraniach.

kagula | 7 lata temu

Żel Surf jest bardzo wydajny. Jest to ogromne ułatwienie pracy domowej takiej jak pranie. Ubrania po praniu są czyste, miękkie i pachnące. Zapach świeży, kwiatowy to największy atut tego produktu. Po zrobieniu prania cudowny zapach roznosi się po całym domu. W zimę do umilenia nastroju surf jest zbawienny. Zdecydowanie będę polecać ten produkt znajomym.

88b3c8374f3852a1684bba9ac8f146663a53e041 | 7 lata temu

Moją uwagę przykuł bardzo piękny zapach utrzymujący się długi czas. Ubrania są miękke, czyste, nie tracą kolorów. Płyn jest bardzo wydajny więc starcza naprawdę na długo. Łatwość dozowania. Przede wszystkim nie uczula, co jest bardzo częstym problemem na mojej skórze- testowanie różnych środków jest dla mnie męką dlatego, że boję się kolejnego uczulenia a teraz wiem już jaki produkt wybierać- produkt SURF. Bardzo polecam.

darvulia | 7 lata temu

Mam odrobinę mieszane uczucia. Do pierwszego prania dodałam płynu zgodne z zaleceniami, jednak odzież miała marny zapach. Dopiero po dodaniu dwa razy większej ilości zapach unosił się z domu. Konsystencja płynu sprawia, że jest wygodny w użyciu i nie zostawia białych plam na ubraniach, jak ma to w zwyczaju proszek. Jest skuteczny pod względem odpierania plam, pachnie świetnie , ale nie jest wydajny. I to chyba jedyny minus. Poza tym zdecydowanie polecam.

JagoJa78 | 7 lata temu

Delikatność Surf sprawia, że mamy wyjątkowo czyste pranie i cudowny zapach, gdzie ubrania są pachnące, miłe i delikatne. Może być stosowany zarówno do prania delikatnych damskich bluzeczek i sweterków, bielizny całej rodziny, odzieży sportowej czy pościeli i ręczników. Świetnie sobie radzi z zabrudzonymi czy przepoconymi sportowymi ubraniami, a przy tym pozostawia żywe kolory czy w przypadku białych tkanin – lśniącą biel. Uprane rzeczy na długo pozostają świeże i pięknie pachnące. Reasumując uważam, że SURF wart jest swojej ceny, bo nie odbiega jakością od wielu podobnych produktów, a wręcz w przypadku większości je przewyższa. Ponadto dużym plusem tego produktu jest, że nie ma potrzeby dodatkowego używania płynu do zmiękczania i płukania tkanin, co przekłada się na nasze oszczędności. W tym przypadku nie ma takiej potrzeby bo wyprane rzeczy są pachnące – nie tylko po wyjęciu z pralki, ale też po wyschnięciu i włożeniu ich na półkę do szafy.

baby_jane91 | 7 lata temu

Od dawna szukałam środka, który sprawiłby że ubrania po praniu mają przyjemny zapach.

Piękna woń kwiatów ze słodkim akcentem czyli idealnie trafienie w mój gust.

Przy rozwieszaniu ubrań zapach opanował cały dom! Po wysuszeniu również pokój przepełniony był zapachem a ubrania zyskały wreszcie miłą woń.Surf pozostanie ze mną na dłużej ;-)

olmatu87 | 7 lata temu

Przede wszystkim zapach! Ubrania pięknie pachną, nawet po wysuszeniu czuć jeszcze na nich aromat.

To, co jeszcze wyróżnia produkt to dozownik z "dziubkiem". Mała rzecz a na prawdę ułatwia życie ;) Płyn nie spływa po butelce, nie zostaje na szafkach.

Jeżeli chodzi o samą skuteczność prania, to nie mam żadnych zarzutów. Żel doprał nawet plamy, których nie namaczałam, a byłam pewna, że nie uporam się z nimi tak łatwo.

Ubrania po praniu z płynem Surf są świeże, czyste i miękkie. Sądzę, że ten produkt może spokojnie zastąpić inne znane mi marki.

Klaudyna152 | 7 lata temu

Żel bardzo ładnie pachnie, ubrania są miękkie i nie niszczą się. Żel nadaje się także do prania ubrań czarnych, ponieważ w przeciwieństwie do proszku nie pozostawia na nich białych smug. Polecam serdecznie zakup żelu. Posiada on same pozytywy. Podczas testowania nie zauważyłam żadnych minusów co do tego żelu. Ubrania są świeżę, czyste i na dodatek pięknie pachną świeżością.

jabloneczka | 7 lata temu

Żel do prania Surf bardzo mnie zaskoczył. Ma piękny kwiatowy zapach i jest bardzo wydajny.

Dobrze radzi sobie z usuwaniem z ubrań codziennych zabrudzeń. Zapach prania długo utrzymuje się na ubraniach. Co ważne, ma specjalny dozownik, który ułatwia wlewanie produktu do pralki. Dotychczas jeszcze się nie spotkałam z takim rozwiązaniem. Koniec rozlewania żelu do prania dookoła pralki lub sąsiednich przegródek na produkty do prania.

monsteria | 7 lata temu

Zapach: cudowny, bardzo intensywny ale przyjemny i nie drażniący. Pięknie pachnie. O ile kojarzę, to jeszcze nie spotkałam się by jakiś inny żel do prania miał taki zapach. Wydajność żelu: bardzo dobra. Skuteczność prania: trudno mi powiedzieć. Na razie zrobiłam tylko dwa prania z żelem Surf. Jedno to były koszulki i sweterki i tu żel spisał się znakomicie. Ubrania były świeże i czyste. Drugie pranie to były ubrania ciemne i bardziej zabrudzone (typu bluzy, jeansy); pranie owszem, również ładnie pachniało lecz nie wszystkie części garderoby się dokładnie doprały. Nie wiem czy powinnam dodać więcej żelu do prania tego typu rzeczy, czy może nie jest on przeznaczony do prania bardziej zabrudzonej odzieży. Ogólnie ocena pozytywna.

Podkowka | 7 lata temu

Zel jest super, fakt troche bardziej intensywnie pachnie niz wcześniejszą wersja. Jak dla mnie mogl by byc bardziej gesty wtedy bylo by idealnie ale i tak jest ok . Najbardziej cieszy mnie zw pranie pachnie po wyciągnięciu z pralki .miło jest wyciagnac pranie ktore ma zapach świeżości i jest czyste bo o to chodzi w praniu;) surf spełnia moje oczekiwania i zdecydowanie bede go dalej uzywac

m0niik | 7 lata temu

Ten żel od teraz to mój ulubiony produkt . Pranie pięknie pachnie , zapach roznosi się po całym domu! Jest świetny , poleciłam go już mojej mamie , siostrze i innym członkom rodziny . Dziękuję za ten test bo potwierdził że żel może być lepszy niż proszek. Dosyć że jest lepszy to jeszcze lepiej pachnie i dopiera ciuchy . Teraz to zdecydowanie mój must have!

wioleta28 | 7 lata temu

Bardzo fajny i delikatny zapach.Po praniu nie powstają plamy a wszystkie jest czyste i bez żadnych zabrudzeń.Bardzo wydajny ponieważ mała ilość płynu wystarczy aby uprać całe pranie.Fajnie się rozprowadza na plamie i wypiera do czysta.Nazwa płynu i kolor butelki bardzo zachęca do kupienia.Płyn godny polecenia dla każdego.Zajmuje nie dużo miejsca w szafce tak jak proszek,wygodne dozowanie,ładny kolor i skuteczność na 100%.

beata_b240 | 7 lata temu

Po otwarciu butelki uwalnia się piękny zapach,pranie lśni czystością,jest jedwabiscie miękkie.Nawet po kilku dniach pięknie pachną Surfem.Opakowanie jest stylowe,wyrazna czcionka,cudne kolory. Żel jest jak najbardziej godny polecenia innym osobom,cena też jest przystepna,a co najważniejsze jest ogólnie dostępny.Polecam z czystym sercem.

Megi189 | 7 lata temu

To był pierwszy raz kiedy mogłam używać płynu do prania, zawsze używałam proszki. Niestety produkt nie spełnił moich oczekiwań. Zapach nie utrzymywał się po praniu, a uprane ubrania były sztywne i szorskie. Myślę też, że jednak proszki są bardziej wydajne.

Zaletą żelu jest na pewno jego gęsta konsystencja, która sprawia, że żel nie wycieka i nie jego dozowanie jest bardzo wygodne. Żel pięknie pachnie, szkoda tylko, że ten zapach nie utrzymuje się na ubraniach.

airad28 | 7 lata temu

Żel SURF jest : wydajny ,ma odpowiednią konsystencje ,zapach który się utrzymuje dość długo na ubraniach,radzi sobie z plamami,ale tymi lżejszymi ,nie pozostawia zacieków,a przy innych preparatach to mi się zdarzało niestety,ubrania nie tracą koloru/nie blakną ,ubrania są miękkie po praniu.Surf bardzo dobrze się aplikuję.Ogólnie mam pozytywne wrażenia i na pewno mogę polecić innym :)

Paulina0984 | 7 lata temu

Odpowiada mi konsystencja żelu, jest wydanjny ale nie za gęsty więc resztki nie pozostają w szufladce. Ubranka dziecka ładnie się doprały bez konieczności użycia odplamiaczy. Używałam już kapsułek Surf o tym samym zapachu i właśnie ten najbardziej przypadł mi do gustu. Jestem zadowolona i mysle, że będę go nadal używać. Jest wydajny, skuteczny i w rozsądnej cenie.

malinczak97 | 7 lata temu

Testowany przeze mnie żel do prania Surf bardzo przypadł mi do gustu. Jego konsystencja pozwala na bardzo wydajne użytkowanie żelu, co jest równoznaczne z dłuższym używaniem jednego opakowania. Za pomocą żelu, pozbyłam sie wszelkich plam i zanieczyszczeń z ubrań, zarowno tych małych jak i tych uporczywych. Bardzo dużą zaletą jest kwiatowy, tropikalny zapach żelu, który utrzymuje sie bardzo długo na wypranych w nim ubraniach. Gorąco mogę polecić ten specyfik wszytskim osobom, szukającym nowosci w swiecie detergentow do prania.

kla91111@wp.pl | 7 lata temu

Jestem zaskoczona wydajnością płynu.dodatkowo cudowny zapach i skuteczny w zabrudzeniach nawet tych z malymi ubrankami dzieci daje sobie rade.zostane przy rym plynie z pewnoscia. Wydajnosci i szybkie użycie pomaga w codziennym pranu, zapach na tkaninie do 3dni niesamowite! Wypróbuję teżz pewnością proszek z tej firmy. Jestem bardzo zadowolona i zaskocZona skutecznościa.

majka32 | 7 lata temu

Na początek zawsze u mnie są wrażenia węchowe.Zapach bardzo przyjemny, kojarzący się ze świeżością i czystością.Następnym etapem jest oczywiście pranie po zapoznaniu się z instrukcją dozowania.Postanowiłam ,że przez całą sobotę przetestuję żel w następujących kategoriach.

1.Rzeczy białe i jasne obrusy, lekko zabrudzone ściereczki, serwetki

-nie wszystkie plamy do końca się sprały, ale też nie stosowałam wcześniej odplamiania.

2.Ubrania jasne ładnie się doprały i pięknie pachną.

3.Ubrania ciemne idealnie,żadnych smug ,wycierania proszku na mokro, czy podwójnego płukania naprawdę polecam.

4.Kurtka zimowa. czarna z futerkiem-dla tego typu rzeczy to idealna formuła.Nie ma żadnych zacieków, futerko po lekkim przetrzepaniu mięciutkie i pachnące.W kategorii kurtki bezkonkurencyjny.

Ogólnie moje odczucia są bardzo pozytywne i żel SURF zagości u mnie na długo.Jednak rzeczy typu pościel, bielizna stołowa będę prała raczej w proszku, wydają się wtedy takie bardziej sterylne .

dziubek1983 | 7 lata temu

ŻEL SUPER, to nowa formula sprawia ,ze chce się robic pranie i ze ich zapach utrzymuje sie na dlugi czas,. jest wydajny,nie trzeba duzo lac zeby wyprac sporo prania. Juz kiedys uzywalam surf i chetnie bede do niego wracala przy nastepnym praniu, bo i cena i zapach i konsystencja jest idealna i dopasowana do moich potrzeb i brudów jakie codziennie dostarczają mi moi synowie

doti83 | 7 lata temu

To co od razu "uderza" przy stosowaniu żelu Surf, to zapach - prześliczny, cudny, delikatny, świeży, kwiatowy, a zarazem trwały. Aż chciałoby się prać kilka razy dziennie :) Bardzo praktyczne i wygodne opakowanie. Butelka jest bardzo poręczna, nie jest ciężka, więc łatwo dozować odpowiednią ilość żelu. Dołączona miarka sprawia, że nie ma potrzeby brudzić nakrętki i nic potem nie kapie i nie cieknie po butelce. Pranie jest czyste, miękkie i pachnące. Surf radzi sobie z codziennymi plamami, więc jak dla mnie jest super. Wspominałam już o zapachu? No jest boski! Polecam wszystkim wypróbować :)

czarownica12 | 7 lata temu

Na pawno zapach jest niesamowity, długotrwały. Po wypraniu zapach wyczuwalny był podczas suszenia, prasowania i później. Prasowanie było szczególnie przyjemne: unosił się zapach kwiatów, ubrania były na tyle miękkie, iż dużo łatwiej było je wyprasować. Poradził sobie równiez z średnimi plamami. Pościeli w nim wypranej nawet nie musiałm prasować, była miękka, wygładzona(prosta), dużo przyjemniej w takiej pościeli się śpi, a zapach roznosił się po całym domu.

Monia1313 | 7 lata temu

Przede wszystkim bardzo ładnie pachnie, jest wydajny i bardzo dobrze radzi sobie z różnymi plamami. Miałam okazję go przetestować na różnych gatunkach materiałów i za każdym razem bardzo dobrze sobie poradził. Ubrania po praniu są miękkie i ładnie pachną.Poleciłam go koleżankom i całej rodzinie bo uważam że warto go mieć w swoim domu. Bardzo się cieszę że mogłam brać udział w tym testowaniu. Od teraz żel Surf pozostanie w moim domu na dłużej :)

kopciuszka | 7 lata temu

Główną zaletą żelu jest stopień jego skoncentrowania. To z mojej perspektywy największy plus. Na jedno pranie wystarcza tylko 50 ml. Jest bardzo wydajny, niewielka butelka to mniejszy ciężar na zakupach, mniej miejsca w łazience czy pralni. Zapach bardzo przypadł mi do gustu, słodki ale nie mdlący. Ponadto zapach utrzymuje się na praniu bardzo długo. Wygodna postać żelu dobrze się rozpuszcza i nie niesie za sobą ryzyka niewypłukania czy zacieków z detergentu. Produkt warty polecenia.

malinda1 | 7 lata temu

Nie mam żadnych zastrzeżeń co do czystości ubrań po praniu. Jednak zapach jest bardzo intensywny i po praniu w całym mieszkaniu czuć. Nie było by to źle gdyby nie intensywnosc. Jest zbyt ostry zapach i to mnie odrzuca. Wydajność jest jak najbardziej na plus. Nie zauważyłam by jakieś plamy pozostały. I wielkim plusem jest jeszcze ilość jaką przeznaczamy na pranie. mała butelka płynu wystarczą naprawdę na dluuuugo :)

mXagnes | 7 lata temu

Pierwsza rzecz, która mnie zachwyciła, to bardzo intensywny zapach, choć oczekiwałam, że będzie bardziej wyczuwalny po praniu ubrań. Świetnie się spłukuje - prałam w nim ciemne rzeczy i nie pozostawił na nich żadnych białych śladów, które potem należy dodatkowo spłukać. Mocno skoncentrowany, choć pod względem konsystencji uważam, że nie odbiega od innych płynów do prania ubrań. Moim zdaniem Surf jest warty polecenia. Jedna uwaga: niestety, przecieka w nim korek - mój produkt w czasie transportu, przy dokładnym zakręceniu korka, wylał się.

olaant3 | 7 lata temu

Nie zawiodłam się, jest tak jak myślalam żel SURF spełnił moje oczekiwania. Jest super wydajny, przepieknie pachnie nawet jak i pranie jest juz suche zapach pozostaje i super usuwa plamy:) na pewno zagosci u mnie w domu na dluzej i na pewno bedzie to udana wspólpraca. Polecam wszystkim mamie, siostrze, babci, sąsiadce. Jestem jak najbardziej na tak!;)

nogaasia | 7 lata temu

Jestem dopiero po dwóch praniach pościeli, ale to co mogę stwierdzić to,że świetnie radzi sobie z plamami i zabrudzeniami oraz świetnie pachnie. Zapach jest naprawdę przyjemny, co trudno mi znaleźć w innych tego typu produktach, ponieważ często zdarzają się być one zbyt drażniące.By wyrazić szerszą opinię muszę go jeszcze troszke potestować , jednak na dzień dzisiejszy daję mu 5+ :-)

msn22 | 7 lata temu

Żel do prania pięknie pachnie. Ubrania po wyjęciu z pralki są otulone zapachem, który pozostaje ze mną na naprawdę bardzo długo (w porównaniu z innymi środkami do prania). Żel jest wydajny i zaskakująco skuteczny. Nie sądziłam, że będzie aż tak dobry :) Lubię markę SURF od bardzo dawna, ale ten żel przeszedł moje najśmielsze oczekiwania. Myślę, że nie rozstanę się z nim przez dłuższy czas. Pewnie do momentu, aż SURF wypuści na rynek żel o kolejnym zapachu :)

lukrecja22 | 7 lata temu

Żel SURF to świetny i nowoczesny środek piorący, który fantastycznie pachnie oraz idealnie dopiera wszystkie ubrania. Nawet te najdelikatniejsze. Jest bardzo wydajny i sprawdza się nawet do prania ręcznego ( sprawdziłam :) ). Skutecznie zmiękcza tkaniny i na długi czas po ich wyschnięciu pozostawia świeży zapach. Polecam jako zamiennik zamiast proszku. Nie pozostawia śladów na ubraniach.

nikola.s | 7 lata temu

Przepiękny zapach! To coś co bardzo punktuje opinię o tym produkcie. Pranie niesamowicie pachnące, a zapach unosi się w całym domu. Domownicy za nim szaleją, długo utrzymuje się na ubraniach. Płyn wydajny, w małym poręcznym opakowaniu. Cena równiez przestępna. Czystość prania zachowana. Domownicy zachwyceni. Czego chcieć więcej? Zdecydowanie polecam.

pracowlin | 7 lata temu

Żel SURF jest bardzo dobry.Po wlaniu do pojemnika na proszek doskonale pralka zabiera,nie rozlewa się bo jest gęsty.Można również wlać bezpośrednio do bębna,nie pozostawia plam na ubraniach.Pierze dobrze.Opakowanie jest łatwe do przechowywania w szafkach bo jest nie wysokie,mieści się w szafkach.Opakowanie jest kolorowe ,zachęca do kupowania.Doskonale pierze nie tylko kolorowe tkaniny ale również próbowałam wyprać białe -dobrze wyprane.

Magdzia.Ka | 7 lata temu

Pranie w żelu oceniam bardzo pozytywnie, piękny zapach, usuwa zabrudzenia, rozpuszcza się w 40 stopniach, nie zostawia żadnych śladów. Pranie jest czyste i pachnące świeżością. Jestem bardzo zadowolona z efektów prania i polecam go wszystkim innym, warto dodać, że jego cena jest korzystna a płyn jest wydajny.................................................................:::::::::

Msta2200 | 7 lata temu

Bardzo dobry żel do prania. Produkt ma bardzo ładny, świeży, intensywny zapach! Produkt idealnie nadaje sie do prania, a ubrania po jego uzyciu są bardzo czyste. Żel Surf jest bardzo wydajny, wystarcza na wiele prań. Opakowanie jest bardzo wygodne - pojemna zakretka, która świetnie odmierza odpowiednią ilość żelu . Zdecydowanie polecam każdemu!!!!

mangox11 | 7 lata temu

Nigdy wcześniej nie używałam detergentów w płynie zawsze używałam proszek do prania. Cieszę się, że mogłam wziąć w testowaniu i poznać żel piorący Surf. Żel Surf jest bardzo skuteczny, dobrze dopiera ubrania nawet poradził sobie z plamą po ketchupie, ładnie pachnie oraz zapach długo utrzymuje się na ubraniach. Zauważyłam, że ubrania po wyschnięciu są miękkie w dotyku oraz nie pozostawia smug na czarnych ubraniach. Żel jest łatwy dozowanie dzięki dołączonej miarce, ma gęstą konsystencję dzięki temu jest wydajny. Pranie z żelem przyjemniej się robi, prościej i z chęcią zamienię proszek do prania na żel Surf. Jestem bardzo zadowolona z testowania i nowego żelu piorącego.

bujeczka | 7 lata temu

Rewelacja, nie spodziwałam się takiego efektu. Płyn bardzo dobrze pierze, wszytsko jest czyściutkie i pachnące. Zapch utrzymuje się nawet kilka dni po praniu. Uporał się z trudnymi plamami, nawet tymii starymi, któr pozostały na ubrankach synka. Jednoczesnie płyn jest delikatny i nie niszczy ubrań. Polecam go moim znajomym szczerze. Warto poznawać nowości, chć dotąd byłam zagorzałą fanką proszku. Dziś zmieniam swoje zdanie i wybieram Surf. Jestem zachwycona na pewno znowu go kupię.

rothana | 7 lata temu

Ciężko mi było uwierzyć, że tak malutka zakrętka żelu wystarczy i, jak to ja, dolałam więcej - niepotrzebnie! Przy drugim praniu już pokornie dawkowałam zgodnie z zaleceniem. Na pewno będę używała żelu w 90% prań - takie typowe, codzienne bluzki, bluzeczki, spodnie, poszwy itp. ponieważ świetnie się rozpuszcza i doskonale współgra z najczęściej używanym przeze mnie programem pralki "economy 40stopni". Tylko do nieszczęsnych skarpetek i ręczników zostanę przy proszku, ponieważ ten żel ma chyba formułę ochronną dla tkanin... albo może to kwestia dodatków a'la pachnący płyn do płukania... albo wciąż jeszcze za dużo go dozuję, bo ubrania nie są takie "szorstko-wyprane", lecz tak, jakby zostawała na nich żelowa otulinka. Bardzo fajny produkt. Wreszcie koniec problemów z nierozpuszczającym się w krótkich cyklach prania proszkiem.

marcho@onet.pl | 7 lata temu

Żel piorący SURF zdecydowanie okazał się najlepszy spośród stosowanych przeze mnie do tej pory. Zapach jest cudowny i utrzymuje się długo na ubraniach. Zapach nie jest drażniący ale przyjemny i delikatny. Zdecydowanie przywołuje we wspomnieniach ciepłe lato. Żel również jest bardzo wydajny i na pewno wystarczy mi go na długo. Z pewnością polecę go swoim przyjaciółkom i rodzinie .

Justis | 7 lata temu

Dla mnie nowy żel piorący SURF TROPICAL LILY&YLANG YLANG ma bardzo przyjemny kwiatowy zapach, nie za mocny, a wyczuwalny na ubraniach. Kojarzy mi się z latem, którego tak teraz bardzo brakuje :) Żel dopiera zabrudzenia, jednocześnie nie naruszając struktury ubrań i nie niszcząc ich. Z pozoru może i wydawać się delikatny, ale radzi sobie z wieloma rodzajami plam. Po wysuszeniu ubrania są czyste, miękkie i pachnące.

Wielkim plusem żelu SURF jest to, że można go stosować do prania w pralkach, jak i do prania ręcznego. Radzi sobie dobrze w obu przypadkach. Bardzo dużą zaletą jest fakt, iż zastępuje dwa produkty - proszek do prania i płyn do płukania. A co się z tym wiąże - zmniejsza koszty. W dodatku jest w przystępnej cenie.

ZALETY ŻELU:

- ma poręczne opakowanie z dozownikiem,

- odpowiednią konsystencję,

- jest łatwy w użyciu,

- bardzo przyjemny, kwiatowy zapach,

- wyprane rzeczy są miękkie i czyste,

- dobrze radzi sobie z plamami,

- nie powoduje blaknięcia kolorowych ubrań nawet czerni,

- nie pozostawia śladów na ubraniach,

- nie podrażnia, ani nie uczula,

- dobra jakość w stosunku do ceny,

- długotrwały efekt.

Poniżej zamieściłam linki do umieszczonych recenzji na portalach społecznościowych:

https://www.instagram.com/justis9922/

https://www.instagram.com/p/Bfsqp_Jh8C_/?taken-by=justis9922

https://www.instagram.com/p/Bfsq6ZJhBmK/?taken-by=justis9922

https://www.facebook.com/profile.php?id=100014369389073

https://www.facebook.com/profile.php?id=100014369389073&lst=100014369389073%3A100014369389073%3A1519749753&sk=photos

Kasiulawaw | 7 lata temu

Żel super sprawdził się u mnie w domu. Bardzo dobrze dopiera ubrania i ma świeży i ładny zapach. Nadaje się do prania ubranek dzieciecych, ręczników czy pościeli. Zapach utrzymuje się długi czas po wypraniu i wysuszeniu odzieży. Nie zostawia plam ma idealna konsystecie i co ważne jego cena jest na każda kieszeń. Zdecydowanie zakupie to nie raz i polecę rodzinie i znajomym.

klubpolki | 7 lata temu

super świetna cena, spiera wszystkie plamy bez namaczania a do tego ma super zapach który bardzo odpowiada mi i moim dzieciom gdybym go nie przetestowała nie wiem czy bym się zdecydowała na zakup bo stwierdziłam żel to każdy taki sam ale tak nie jest żel piorący SURF jest moim ulubionym w porównaniu do innych i w końcu znalazłam ten który mi odpowiada i spełnia wszystkie moje oczekiwania

serdecznie polecam

martbiel | 7 lata temu

Moje pranie zazwyczaj potrzebuje tylko odświeżenia i w tym wypadku żel sprawdził się idealnie, pięknie i delikatnie pachnie. Przyjemny kwiatowy zapach, bardzo długo utrzymuje się na ubraniach. Czułam go na ubraniach przez cały dzień. Żel jest bardzo wydajny, niewielka ilość zapewnia praniu czystość i świeżość. Atrakcyja szata graficzna, zachęca do kupna.

Beniaswatek | 7 lata temu

Żel do prania Surf to bardzo dobry produkt, dzięki któremu pranie jest idealnie czyste i bardzo miękkie. Po zastosowaniu żelu Surf przekonałam się, że pranie jest bardzo pachnące a zapach pozostaje długo na ubraniach. Żel Surf jest bardzo wydajny w porównaniu do innych płynów do prania. Surf w pełni spełnia moje oczekiwania i jest to produkt godny polecenia.

ewa.kurkis | 7 lata temu

Surf ma piękny kwiatowy zapach. Jego wygodna forma żelu mnie satysfakcjonuje. Całkiem dobrze dopiera ubrania i nie trzeba używać odplamiaczy. Płyn do płukania w celach zapachowych okazuje się zbędny. Jedynym zastrzeżeniem byłaby wydajność. Sporą ilość płynu trzeba wlać do pralki, natomiast płyny innych firm o tej samej pojemności - 1 litra - wystarczają na większą ilość prań. Niemniej jednak ogólna ocena - pozytywna.

Nika666 | 7 lata temu

Bardzo dobry żel do prania, jestem pod wrażeniem.Surf to połączenie skuteczności i delikatności, pranie jest perfekcyjnie czyste i wspaniale pachnie, żadnych plam. Żel jest wydajny, zapach delikatny, niedrażniący- idealny. Dodatkowym plusem jest poręczne opakowanie , dzięki temu używanie żelu to czysta przyjemność. Poleciłam żel SURF mojej Mamie i przyjaciółką to doskonały produkt.

krzysia | 7 lata temu

Zel bardzo,bardzo mile mnie skoczyl.Cuuuudowny ,dlugotrwaly zapach:)Nie trzeba kupowac plynu do plukania.Konsystencja wystarczajaco gesta.Bardzo wydajny.I bardzo dobra skutecznosc prania.Same plusy.Jestem nim szczerze mowiac ZACHWYCONA!!! :)Teraz jest to moj numer 1 -lider wsrod srodkow do prania.Zel oczywiscie bede kupowala i polecam juz znajomym i rodzinie.Zel wart polecenia.

kamilasobotka | 7 lata temu

Żel Surf spełnił moje oczekiwania dotyczące tej marki. Wcześniej miałam przyjemność korzystać z proszku do prania i płynu do płukania. Na żelu absolutnie sie nie zawiodłam. Jest wydajniejszy niż proszek do prania i płyn do płukania a jego zapach długo pozostaje na ubraniach. Jest zdecydowanie najlepszym produktem żelowym do prania w porównaniu z innymi markami. Na pewno użyje go ponownie i chętnie polecę znajomym do zakupu.

Miga1312 | 7 lata temu

Produkt Surf podbił moje serce jako kobiety,żony i mamy. Po przeczytaniu etykiety już w dniu kiedy otrzymałam żel od razu postanowiłam go przetestować i wstawiłam pranie. Zel ładnie doprał wszystkie ubrania, a nawet plamy i pozostawił piękny zapach, zapach wiosny. Zapach był tak intensywny, że przez kilka godzin pachniało w calym mieszkaniu. Kiedy ubrania wyschły zapach jeszcze pozostał. Cieszę się że nie dolewałam płynu do płukania, był zbędny. Żel SURF jest wydajny, pięknie pachnie, świetnie pierze i pozostawia piękny zapach ubrań na długo. Myślę, że pozostanie z nami na dłużej..

natala026 | 7 lata temu

Produktów Surf używam już jakiś czas jednak w postaci proszków, wersja w płynie zdecydowanie mnie zachwyciła i z pewnością przy następnych zakupach kupie płyn a nie proszek. Płyn jest bardziej wydajny i nie brudzi wszystkiego do okuła, proszek często się rozsypuje co było dla mnie uciążliwe. Zapach jest obłędny i co najważniejsze dla mnie utrzymuje się na ubraniach. Po przetestowaniu produktu z pewnością kupie go ponownie a znajomych i rodzinę zachęcę do zakupu.

wadera61 | 7 lata temu

Żel Surf płyn do prania kolor Lily i Ylang wspaniale pachnie :) Pranie ręczne i w pralce automatycznej zaliczył na piatkę. Bardzo dobrze wyprał nawet tłuste plamy. Butelka bardzo dobrze się sprawdziła.Jej wielkość, łatwość dozowania i wygodny , karbowany uchwyt to same zalety. Stopniowo uwalniający się zapach, zachwycił mnie wyszukaną kompozycją nut kwiatowych i podkreślił bajeczną czystość ubrań.

Polecam ten pachnący egzotyką, skoncentrowany środek do prania tkanin kolorowych, we wszystkich typach pralek i do prania ręcznego każdej Pani Domu :)

MagdaKonarska | 7 lata temu

Bardzo mile zaskoczył mnie produkt SURF... Przepiękny zapach, który po wysuszeniu nadal się utrzymuje. Produkt poradził sobie z bardzo pobrudzonymi spodniami mojej córki, która bawiła się świetnie na placu zabaw... sądząc po wyglądzie spodni. Wystarczyła naprawdę niewielka ilosć produktu aby pranie było czyściutkie i świeżo pachniało... nie potrzeba było nawet dodawać płynu do płukania tkanin .

kolombo | 7 lata temu

Pranie pięknie pachnie i jest miękkie w dotyku.Wszystkie plamy znikają bez śladu ,a kolory tkanin pozostają bez zmian.Nie niszczy ubrań,łatwy w dozowaniu,dobrze sprawdza się w praniu w ciepłej jak i zimnej wodzie.Jest wydajny i spełnia swoje zadanie na piątkę.Tkaniny w nim wyprane nie powodują podrażnień na skórze.Można go używać w każdego rodzaju pralce.Jak dla mnie doskonale spełnia swoją rolę.Teraz będę używać tylko tego żelu.Jest doskonały.

twoja_opinia | 7 lata temu

Żel do prania Surf bardzo przypadł mi do gustu , już po otwarciu butelki z płynem czuć piękny kwiatowy zapach . Żel ma ładny różowy kolor , ma dobra konsystencję . Pranie z żelem Surf to przyjemność , łatwo się go dozuje , wystarczy tylko nalać miarkę płynu i wlać go do dozownika pralki . Po upraniu w płynie Surf ubrania są czyściutkie i nieziemsko pachną Tropikalną lilia i ylang ylang . Rozwieszając pranie czuję się jak w dżungli pełnej kwiatów , paranie z Surf to czysta przyjemność i symfonia zapachów . Ubrania pachną przez długi czas po wypraniu . Ja wybieram Surf bo jest dla mnie idealny ..

karinkaniemczycka | 7 lata temu

Przede wszystkim ładnie pachnie i jest wydajny. Dodatkowo ubrania nie elektryzują się są miękkie i delikatne w dotyku. Moje ubrania odzyskały utracone kolory. Żel poleciłam już mamie i babci. Żel idealnie się wypłukuje, nie pozostawia śladów i zacieków na ubraniach. Co mnie jeszcze pozytywne zaskoczyło, cena- adekwatna do objętości i jakości produktu.

laska78 | 7 lata temu

Żel SURF spełnił moje oczekiwania ,doprał moje plamy z obrusa z którymi walczyłam dość długo.Jest wydajny ,ładnie pachnie .Żelem podzieliłam się z koleżanką ,jest zadowolona ,ma dobre zdanie o tym żelu.Z pewnością żel SURF zamieszka ze mną na stałe .Kolory zostają bez zmian,żel dobrze się rozpuszcza nie zostawia śladów na ubraniach,nie ma potrzeby używania dodatkowo płynu do płukania .

Anna Amelia | 7 lata temu

Jest lepszy niż płyn który do tej pory używam polecam każdemu kto jeszcze nie próbował w nim prać . Jestem bardzo szczęśliwa ☺ że mogłam go przetestować bardzo dziękuję i napewno będę go kupować i polecać znajomym i rodzinie moje i mojej rodzinny ubrania pięknie pachną i są lepiej doprane a zapach utrzymuje się dość długo na nich.

Elżbieta Rojowska | 7 lata temu

Jestem bardzo zadowolona z żelu Surf.Jest w bardzo wygodnej butelce łatwo można go dozować do pralki .Jego konsystencja jest gęsta a przez to wydajna .Zapach jest intensywnie kwiatowy i bardzo trwały wyprane ubrania pachną nawet po wysuszeniu .Bardzo dobrze usuwa zabrudzenia i nie zabarwia ubrań podczas prania kolorowe ubrania są bezpieczne nie tracą kolorów .Teraz będę tylko używać żelu Surf do prania a nie proszku .Jest godny polecenia ja już poleciłam znajomym i koleżankom.Żel Surf to numer jeden wśród środków piorących oceniam go na 5+

pycia1997 | 7 lata temu

Pranie z żelem SURF to sama przyjemność! Efekt końcowy jest w pełni zadowalający: piękny, kwiatowy zapach, czystość i świeżość ubrań to coś czego zawsze oczekuję od produktów do prania, a ten żel to spełnia. Opakowanie detergentu również na plus, poręczne i kolorowe. Zdecydowanie pozostanę mu wierna i niedługo polecę do sklepu po kolejne opakowanie! ;)

ankap1982 | 7 lata temu

Uważam że żel Surf jest fantastyczny ponieważ jest bardzo wydajny i nie trzeba dużo go używać ,bardzo ładnie i przyjemnie pachnie ,zapach dość długo utrzymuje się w pomieszczeniu jak i na ubraniach , pranie jest doprane , kolory nie farbują , ubrania się nie elektryzują po praniu ,Jak dla mnie żel zdał egzamin na 5 i z czystym sumieniem mogę go polecać innym

martuska_30 | 7 lata temu

Żel do prania Surf ma bardzo przyjemny kwiatowy zapach, który utrzymuje się jeszcze przez jakiś czas po wyschnięciu ubrań. Jest dosyć wydajny przy codziennym lekko zabrudzonym praniu, jednak na trudne plamy trzeba użyć go więcej niż jest podane na opakowaniu. Wypłukuje się z ubrań bez problemu, nawet przy niskich temperaturach i małej ilość płukań. Nie podrażnia nawet wrażliwej skóry dzieci.

sarkastyczna | 7 lata temu

Po użyciu żelu Surf, moje pranie jest zdecydowanie ładniejsze, ma niesamowity zapach, a moje ubrania są lekkie i miękkie. Z pewnoscia zamienie tańsze żele, na żel do prania Surf. Nie zawiodłam się na nim.

Surf spełnił moje oczekiwania. Miękkość i zapach moich ubrań jest niesamowita, ten żel na prawde jest idealny, nie ma drugiego takiego żelu jak Surf. Z pewnością polece go rodzinie i przyjaciółkom.

Klaaudiaa1101 | 7 lata temu

Stosowałam produkty do prania Surf już od dłuższego czasu i byłam bardzo zadowolona. I z czystym sercem mogę powiedzieć, że nowy zapach od Surf'a jest strzałem w 10. Żel ma bardzo wyrazisty zapach, dzięki czemu woń wypranych ubrań unosi się w całym mieszkaniu, a dodatkowo ubrania są bardzo miękkie w dotyku. W połączeniu z płynem do prania, którego używam, zapach staje się jeszcze bardziej wyrazisty. Z pewnością ponownie zakupie ten produkt i polecę go swoim znajomym.

wera2069 | 7 lata temu

Płyn gesty i wydajny, a przy tym swoim działaniem nie niszczy tkanin, jedynie zdaniem to mój strzał w dziesiątkę. Z czystym sumieniem polecę go swoim znajomym i zostanę z nim na dłużej. Świetnie chroni tkaniny przed przebarwienia, nie zostawia na nich śladów i wszystkie plamy zniknęły już przy 30 stopniach. Już koniec z mozolnym sortowanie ubrań, teraz nie muszę się o to martwić.

monica81275 | 7 lata temu

Jestem pozytywnie zaskoczona,wyprane z Surf ubrania są bardziej czyściejsze a zapach jest obłędnie pachnący.Żel jest delikatny i bezpieczny dla skóry,aktywny już w temp.30 st. i wydajny-już 50 ml. starcza na wypranie sporej ilości rzeczy.Posiada świeży zapach-który przypomina mi spacer po tropikalnym ogrodzie pełnym egzotycznych kwiatów,o poranku.

oss_ann | 7 lata temu

Byłam mile zaskoczona konsystencją i zapachem płynu SURF! Pranie po wyciągnięciu z automatu jak i po wysuszeniu pachniało bardzo ładnie, ważne dla mnie było nie tylko zapach ale skuteczność danego produktu i tu stwierdzam że nawet w niskiej temperaturze doprało się wszystko tak jak powinno, ważne było także aby po dany płyn nie powodował uczuleń, zaczerwienień na wrażliwej skórze.. i tu także jestem zadowolona. pięknie pachnie, dobrze pierze, nie uczula.. polecam gorąco!

karola2605 | 7 lata temu

Zachwycił mnie zapach prania, unoszący się w całym domu na długo po powieszeniu prania. Poza tym żel łatwy w użyciu i dobrze dopiera. Szkoda tylko że w trakcie dostarczenia nakrętka się poluzowała i ok. 1/5 płynu się wylała (butelka cała się lepiła). Poza tym rewelacja - jestem bardzo zadowolona z udziału w tym teście i bardzo chętnie będę polecać Surf rodzinie i znajomym.

busia18 | 7 lata temu

Płyn ma świeży, kwiatowy zapach, typowy dla tego typu produktów. Jest on bardzo intensywny i po praniu czuć go w prawie całym domu. Doskonale dopiera wszelkie zabrudzenia, usuwa kurz i kocią sierść. Ubrania po praniu są perfekcyjnie czyste, pachnące i miękkie. A to wszystko bez potrzeby dodatkowego używania płynu do płukania.

Jestem bardzo zadowolona z tego produktu. Świetnie spełnia swoje zadanie, posiada duże, ekonomiczne opakowanie i jest stosunkowo niedrogi. To moje pierwsze spotkanie z firmą Surf, ale na pewno nie ostatnie.

Maverick88 | 7 lata temu

Świetnie pachnie, już po otwarciu można się zakochać w tej przyjemnej woni, która po praniu jeszcze na długo pozostaje na ubraniach, a tych nie chcę ściągać mimo plam :)

Plamy znikają bardzo szybko i pranie jest przyjemne, a przy tym wydajne bo proszku zawsze było za mało, a kapsułki szybko się kończyły. Teraz mam pomysł na prezent dla babci na urodziny :))

Polecam!!!

martynatestuje | 7 lata temu

Żel Surf pozytywnie mnie zaskoczył.Dzięki niemu pranie dla mnie stało się prostsze,szybsze i pięknie pachnące przed długie dni.Żel jest wydajny przez co nie wielka ilość wystarczy aby pranie było czyste i pachnące.Żel doskonale sobie radzi bez dodatków innych detergentów.Ubrania pozostawia czyste,bez utraty koloru,nie podrażnia i ma przepiękny kwiatowy zapach.Bardzo polubiłam pranie z tym żelem bo cenię sobie wygodę i skuteczność.Poza tym żel dba o moje ubrania zostawiając je miękkie,odświeżone i czyste.Opakowanie jest bardzo wygodne bo posiada wygodny uchwyt i miarkę dzięki czemu można łatwo odmierzyć potrzebną ilość.Żel surf zdecydowanie zagości w moim domu na dłużej i na pewno zakupię kolejne opakowanie :)

mulinka | 7 lata temu

Mam inne żele marki Surf i wiedziałam, że kolejna nowość idealnie się sprawdzi i nie pomyliłam się. Choć używam również innych płynów, żeli, Surf w tej konfrontacji wydaje się bić inne środki czystości na głowę. Pranie czyste i pachnące, a żel wydajny. Czego chcieć więcej? Dziękuję więc za możliwość przetestowania, teraz z ręką na sercu mogę powiedzieć, że przy nim zostanę na dłużej :)!

Emilia_7 | 7 lata temu

Prześwietny zapach, powala na nogi od razu po otwarciu. Konsystencja żelu jest taka jak przystoi na koncentrat. Koniec problemu z zapieraniem plam przed praniem. Surf idealnie doprał wszystkie brudy a po wyjęciu z pralki ubrania zachwycają świeżością. Ubrania pachną nawet do kilku dni. Opakowanie jest bardzo wydajne, ponieważ wystarczą dwie nakrętki a pranie nie dość, że jest czyste to i przecudnie pachnie.

niesia85__ | 7 lata temu

Żel SURF doskonale spiera brud, pozostawiając przyjemny, długotrwały zapach. Opakowanie bardzo wydajne, poręczne i wygodne. Żel to wielkie ułatwianie prania, szybko się dozuje i nic się nie wysypuje. Jego intensywny zapach po praniu unosi się w całym domu! Na pewno rozważę kupno żelu Surf przy kolejnych zakupach, ponieważ jestem bardzo zadowolona z tak przyjemnego testowania produktu.

0pannapaulina0 | 7 lata temu

Od kiedy dostałam żel piorący Surf do testów zdążyłam zrobić trzy prania. Jestem bardzo zadowolona, ponieważ Surf usunął tłustą plamę z mojej bluzy, której nie doprał inny detergent. :) Bardzo ładnie doprał również jeansy, których nogawki na samym dole były ukurzone i przybłocone. :) No i zapach... Czuć go kiedy rozwiesi się pranie w domu, czuć go następnego dnia, kiedy pranie już jest prawie wyschnięte, czuć go po wyprasowaniu i czuć go po założeniu ubrania. :) Inne detergenty, ich zapach, gdzieś się ulatnia i nie czuję go kiedy wyjmuję rzeczy z szafy. Zapach Surf pozostaje. :) Cieszę się, bo dzięki temu zaoszczędzę na dodatkowych płynach do płukania. Do tego jest wydajny i dobrze pierze, jestem zadowolona. :)

marta2698 | 7 lata temu

Konsystencja na duży plus, żel jest wydajny i bardzo sprawnie dozuje się go z butelki. W ciągu ostatniego tygodnia zdążyłam już kilkukrotnie zrobić pranie z użyciem Surf i muszę przyznać że każde zapewnienie producenta zostało spełnione. Zapach przyjemny już po odkręceniu korka,a na ubraniach utrzymuje się nawet w kolejnych dniach. Testowanie było CZYSTĄ przyjemnością!

sloneczko25 | 7 lata temu

Piękny zapach zapewniający długotrwałą świeżość wypranym ubraniom to najważniejsza rzecz dla mnie. Zaskoczyła mnie wydajność żelu, gdyż już niewielka ilość jest w stanie usunąć silne zabrudzenia nie niszcząc tkanin. Kolejny pozytyw i miłe zaskoczenie to brak osadu na ubraniach, które często sa dla mnie zmora przy używaniu innych detergentów.

Paulyshaka | 7 lata temu

Nowy serf ma super konsystencję, pachnie bosko, pranie jest świeże i chce sie je tylko wąchać i wąchać! Polecam! Na pewno polecę go mamie i znajomym. Podoba mi się to, że wystarczy go naprawdę mało, a pranie i tak jest czyste i pachnące. Butelka na 20 pran jest bardzo poręczna. Zapach jest piękny, podoba mi sie najbardziej ze wszystkich dostępnych zapachów serfa.

mariuda | 7 lata temu

Żel spełnił moje oczekiwanie. Pranie jest po nim pachnące, czyste. Po wywieszeniu prania w pokoju w mieszkaniu unosi się przyjemny zapach. Produkt jest wydany, spełnia swoje zadanie. Nie ustępuje jakości droższym produktom ze swojej kategorii. Dopiera wszystkie uporczywe zabrudzenia, dzięki niemu niektórych ubrań nie muszę prać dwukrotnie. Dodatkowym atutem jest jego zapach, delikatny ale i kwiatowy, nie za bardzo nachalny, ale i wyczuwalny. Ten produkt zostanie na dłużej w mojej łazience.