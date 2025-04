Perełki zapachowe do prania Lenor Unstoppables™ Fresh to rewolucyjne rozwiązanie do prania wszystkich rodzajów tkanin. Produkt sprawdzi się zarówno do ubrań, pościeli, ręczników, jak i odzieży sportowej. Perełki nadadzą twoim ubraniom intensywny zapach, który utrzyma się aż do następnego prania! Jak używać perełek? Dodaj około jedną nakrętkę produktu do bębna i nastaw program w pralce. Dla bardziej intensywnego zapachu możesz dodać maksymalnie trzy nakrętki Lenor Unstoppables™ Fresh! Teraz to Ty sama decydujesz o sile zapachu poprzez wsypanie większej lub mniejszej ilości perełek. Prawda, że proste?

98% Testujących kobiet przyznało, że perełki Lenor Unstoppables™ Fresh nadały intensywny zapach ich ubraniom!

Wyniki testu perełek do prania Lenor!

Nie ma chyba lepszego sprawdzianu niż ten w domowych warunkach. By przekonać się o skuteczności działania Lenor Unstoppables™ Fresh przeprowadziłyśmy test wśród naszych czytelniczek. Jury było wyjątkowo wymagające i oczywiście bardzo obiektywne. Jak dziewczyny oceniły perełki? Sprawdźcie!

Lenor Unstoppables™ Fresh do prania - oczekiwania

Producent zapewnia, że produkty nadają ubraniom intensywny zapach, który utrzymuje się aż do następnego prania.

Najważniejsze zalety to:

Możliwość używania perełek do prania ubrań, pościeli, ręczników, a także odzieży sportowej

Nawet do kilku tygodni intensywnej świeżości

Możliwość decydowania o intensywności zapachu prania - w zależności od ilości użytego produktu

Zaraz po otrzymaniu przesyłki wypróbowałam te pachnące kuleczki i z ręką na sercu mogę powiedzieć, że sprawdziły się u mnie świetnie. Ubrania pachniały pięknie, pozbyłam się też brzydkiego zapachu paliwa, którym poplamiona była odzież. Perełki łatwo się rozpuściły, a sam zapach jest piękny! Używałam wielu płynów, proszków czy kapsułek, ale z takim efektem jeszcze się nie spotkałam. Bardzo polecam! - mówi pani Karolina.

Czy Lenor Unstoppables™ Fresh można używać do każdego prania?

98% dziewczyn, które wzięły udział w teście, przyznało, że produkty spełniły ich oczekiwania

9 na 10 kobiet deklaruje, że Lenor Unstoppables™ Fresh można stosować do wszystkich rodzajów ubrań, pościeli i ręczników

Perełki Lenor Unstoppables™ Fresh świetnie sprawdziły się w moim domu i osobiście bardzo przypadły mi do gustu. Produkt spełnia moje oczekiwania, zapach jest przyjemny i co najważniejsze długo utrzymuje się na ubraniach. Praktycznie kończę pierwsze opakowanie i mogę powiedzieć, że produkt jest bardzo wydajny i można go łatwo dozować. Do tego jest idealny do prania ręczników i pościeli. No i ten piękny, delikatny zapach unoszący się w całym domu... Polecam :) - wspomina pani Lucyna.

Czy zapach Lenor Unstoppables™ Fresh jest tak intensywny, jak obiecuje producent?

98% kobiet potwierdza, że perełki nadały intensywny zapach ubraniom

96% czytelniczek serwisu Polki.pl, które wzięły udział w teście, przyznają, że produkty Lenor Unstoppables™ Fresh mają trwalszy zapach niż tradycyjne płyny do płukania

Prawie wszystkie dziewczyny doceniają testowane środki za możliwość sprawdzenia zapachu przez nakrętkę

Perełki Lenor w 100% spełniły moje oczekiwania. Pranie pięknie pachnie przez wiele godzin, dzięki czemu w mieszkaniu czuć zapach świeżości. Produkt jest bardzo wydajny, gdyż już niewielka ilość produktu wystarcza na jedno pranie. Opakowanie jest bardzo poręczne i wygodne w użyciu. Stosunek ceny do jakości jest jak najbardziej odpowiedni. Perełki Lenor zostaną ze mną na dłużej - komentuje pani Laura.

Czy perełki Lenor są godne polecenia?

Nic tak nie potwierdza skuteczności produktu, jak deklaracja, że polecimy go komuś bliskiemu. Nasze czytelniczki zdecydowanie rekomendują Lenor Unstoppables™ Fresh.

Aż 98% poleci je koleżance, mamie, siostrze lub przyjaciółce

Za to 95% kobiet po zakończeniu testu ponownie sięgnie po produkty Lenor Unstoppables™ Fresh

Perełki pięknie pachną, a zapach utrzymuje się długo. Bardzo wygodne jest też to, że można sprawdzić zapach przez nakrętkę. Przekonałam do perełek nawet moją mamę, która jest zwolenniczką tradycyjnych środków do prania - dodaje pani Jagoda.

Użytkownicy serwisu, podobnie jak redakcja Polki.pl, doceniają perełki Lenor Unstoppables™ Fresh. A ty, testowałaś już ten produkt?

Na podstawie testu przeprowadzonego w serwisie Polki.pl na grupie 92 kobiet w grudniu 2019 r. Materiał powstał z udziałem marki Lenor.

Sylwia2904 | 5 lata temu

Zapach, który dał nowe "życie" mojej pralce.

Dzięki tym perełkom moja pralka przestała brzydko pachnieć. Zapach jest trwały I pięknie pachnie . Teraz ubrania pachną nawet po wyjęciu z szafy. Perelki na pewno będę polecać znajomym, którzy mają podobny problem z pralką. No i super opcja jest taka, że można je powąchac, zanim sie je kupi.

Dusia177 | 5 lata temu

Recezja perełki Lenor Unstoppables Fres

Produkt godny polecenia..Producent zapewnia że zapach utrzymuje się długo i jest to prawdą.Długo utrzymuje się, przepiękny zapach nadający świeżość i miękkość ubraniom.Po wyciągnięciu z pralki zapach utrzymuje się w całym domu.Ubrania pomimo leżenia w szafie nadal przepięknie pachną.Mam nadzieję że w przyszłości będą większe opakowania.

vnivxx | 5 lata temu

Najlepszy produkt!

Żadnej produkt nie daje tak intensywnego zapachu ubraniom. Utrzymuje się baardzo długo oraz przepięknie pachnie, cena jest w porządku. Warto! Polecam z czystym sumieniem.

Ifonka10 | 5 lata temu

Lenor nie do zatrzymania

Świetny produkt, który nadaje ubraniem piękny zapach. Zapach który jest bardzo trwały i przede wszystkim pięknie pachnie. Bedę zdecyfowanie polecać wszystkim bo dzieki temu że produkt jest latwy w aplikacj a zapach bardzo trwaly jest rowniez mega wydajny.

madzia2025 | 5 lata temu

Świetne

Perełki Lenor Unstoppables Fresh pięknie pachną i pozostawiają świeży zapach na ubraniach przez długi czas. Dodatkowym plusem jest łatwość dozowania i możliwość użycia do różnych rodzajów ubrań.

Duszek21 | 5 lata temu

Pachnące, praktycznie.

Perełki Lenor Unstoppables™ Fresh, mają przepiękny, długotrwały zapach,unoszący się bardzo długo. Są dodatkiem do prania. Mają praktyczne i ładne opakowanie. Łatwe w użyciu, całkowicie perełki się rozpuszczają. Łatwe do stosowania, wsypuję tyle ile uważam za słuszne. Ładna grafika na opakowaniu, która przyciąga uwagę. Opakowanie jest wydajne dla osób, które nie szaleją z ilością granulek wrzucaną do prania.

Katarzyna Daniewska | 5 lata temu

Polecam

Polecam serdecznie każdej kobiecie, która marzy o innym wymiarze podczas tak zwykłej czynności jak pranie. Dzięki perełkom staje się ona niezwykła a mąż nie może przestać wąchać ubrań

Irmuszka | 5 lata temu

Bardzo ciekawy sposób na ubrania :)

Z racji tego, że dużo ćwiczę to zależało mi na produkcie, który pozwoli mi utrzymać świeżość ubrań łatwoi na długo. Sprawdził się bardzo dobrze, szczególnie że ten produkt nie wymaga dodatkowego płukania brak przy niektórych produktach. Zapach jest intensywny, ale nienachalny.

Z chęcią kupię nowe opakowanie.

natika90 | 5 lata temu

Świeżość na dłużej

Pranie z perelkami Lenor to czysta przyjemność. Pranie długo pachnie, zapach jest intensywny, ale nie duszący. A bardzo wydajne. Świetny pomysł z tym że zapach można sprawdzić przez nakrętkę. Z pewnością sięgnę po nie ponownie.

Klaudia_lipcowa | 5 lata temu

Jestem zadowolona

Bardzo mnie zaskoczyły te perełki . Nie sądziłam że tak doskonale się sprawdza. Po wyciągnięciu prania z pralki ubrania przepięknie pachną. Uwielbiam czuć świeżość

nutelcia_01 | 5 lata temu

Perełki Lenor Unstoppables™ Fresh - Opinia

Perełki Lenor Unstoppables™ Fresh mają wygodne, poręczne opakowanie. W łatwy sposób moża dozować produkt, ale jest to akurat zaleta samego opakowania. Testowany przeze mnie zapach - Fresh - jest przyjemny, ale niestety tendencyjny, dość typowy w porównaniu do zapachów innych takich produktów dostępnych na polskim rynku, w każdym razie nie zaskakuje i nie wyróżnia się. Zgłosiłam się do testowania perełek Lenor, właśnie po to, żeby przekonać się o sugerowanym trwalszym zapachu, który wg sugestii producenta ma utrzymywać się po praniu niestety moim zdaniem pranie nie pachnie ani intensywniej, ani zapach nie utrzymywał się dłużej.

Violetka | 5 lata temu

Pachnące cudo

Perełki są bardzo wygodne w użyciu i już niewielka ilość wystarcza do zrobienia konkretnego prania. Nie potrzebujemy dodatkowych płynów do płukania, co jest niewątpliwą zaletą. Perełki pachną cudownie, a zapach jest bardzo trwały i świeży. Produkt jest wydajny i efektowny, chętnie sięgnę po niego ponownie. Do tego estetyczne opakowanie, które wszędzie się mieści i nie zagraca.

MartaLT | 5 lata temu

Cudowna moc zapachowa

Cudownie podbijają zapach i świeżość tkanin. Zapach unosi się na cały dom, a ubrania pachną intensywnie niczym spryskane perfumami. Jestem zachwycona ich jakością i cudowną mocą.

Pojemnik z dozownikiem świetnie się sprawdzają, niewielka ilość perełek zapewnia cudowny i intensywny zapach.

Malwinapietrasiak@gmail.com | 5 lata temu

Malwa

Perełki zapachowe Lenor to super produkt. Piękny i długotrwały zapach. Super opakowanie. Łatwe do stosowania. Perełki lenor fresh nadają się tez do prania ręczników i kocy nadają im piękny zapach.

Malarc | 5 lata temu

Świeżość zamknięta w małych perełkach

Perełki Lenor Unstoppables sprawdziły się w moim użytkowaniu znakomicie. Począwszy od wygody użytkownika, już nie trzeba martwić się, że płyn do płukania pralka pobierze za wcześnie lub co gorsza, nie trzeba dolewać go podczas prania. Perełki wsypujemy do środka, a resztą zajmą się one same. Po praniu ubrania czy pościel pięknie pachną, zapach nie ulatnia się ani odrobinę po wyschnięciu materiału. Woń Perełek zostaje na długo, nawet po całodziennym użytkowaniu ubrania, to dalej pięknie pachnie. Zdecydowanie polecam. Perełki mają przyjemny, świeży zapach, nie trzeba perfum by inni czuli od nas przyjemną woń.

sztada@wp.pl | 5 lata temu

Adeladżi

Ten produkt jest świetny! Dziękuję za możliwość przetestowania. Z pewnością kupie ten produkt nie raz!!

Ubrania miały piękny zapach przez długi czas- szczególnie ręczniki i bluzy.

Ruda2012 | 5 lata temu

Perełkowe perełki

Produkt zgodny z informacjami producenta , wyrazisty zapach utrzymujący się dlugo. Komfortowe opakowanie ulatwiajace dozowanie podczas wykonywania prania. Poreczne opakowanie

Natalia473 | 5 lata temu

Świetny produkt

Perełki zapachowe od Lenora to bardzo innowacyjny i godny uwagi produkt. Używam tego produktu od dwóch tygodni i jestem bardzo zadowolona - ubrania w mojej szafie uwalniają morski zapach z każdym otwa rciem drzwiczek. Produkt jest bardzo prosty w użyciu i jak dotąd wszystko działa bez zarzutu - na ubraniach nie pozostają smugi czy plamy, a więc perełki dobrze się rozpuszczają już w 40 stopniach. Ponieważ można ich używać do wszystkich rodzajów tkanin, nie muszę dodatkowo sortować ciuchów przed wrzuceniem do pralki - to duży plus. Pozytywów jest mnóstwo - intensywność zapachu i jego trwałość, wydajność perełek, łatwość użytkowania czy możliwość łączenia z dowolnym płynem do płukania. Jeden mały minusik za cenę - jest dość wysoka według mnie. Ostatecznie jest do przełknięcia, jeśli się weźmie pod uwagę wszystkie inne plusy. Z całą pewnością mogę polecić ten produkt wszystkich gospodyniom domowym.

Laura_P | 5 lata temu

Produkt idealny - długotrwały zapach

Perełki zapachowe Lenor mają idealny i intensywny zapach, który utrzymuje się bardzo długo - Pranie zawsze pięknie pachnie. Moim zdaniem produkt ten jest o wiele lepszy od płynu do płukania tkanin. Perełki idealnie sprawdzają się przy różnych tkaninach, zarówno przy tych delikatnych, jak i przy ręcznikach czy pościeli. Dobrze sobie radzą także z odzieżą sportową ( po ciężkim treningu ). Zdecydownie polecam ten produkt wszystkim, którzy cenią sobie długotrwały zapach wypranych rzeczy.

florianne | 5 lata temu

Pierwszy raz z perełkami zapachowymi

Do tej pory nie miałam do czynienia z tego typu produktem, więc z ciekawością przystąpiłam do testowania. Opakowanie jest lekkie, ma kształt wygodny do trzymania. Otworzenie zajmuje chwilę, co jest jednak zaletą dla osób, które mają małe dzieci. W opakowaniu znajduje się sporo kuleczek zapachowych, produkt wydaje się ekonomiczny. Zapach jest bardzo delikatny, ale wyczuwalny. Nie odczułam jednak różnicy po wyjęciu prania z pralki. W moim odczuciu aromat nie był wyczuwalny.

2cc942813e42a94814c2d0e515cdc34cfeffecf1 | 5 lata temu

Cudowny zapach!

Uwielbiam kiedy moje rzeczy mają cudowny zapach. A spełniają to tylko perełki lenora. Zapach jest trwały, nie drażni, długo się utrzymuje. Polecam wszystkim do codziennego prania

spicemonika@op.pl | 5 lata temu

Uwielbiam go !!!

Perełki Lenor są moimi ulubionymi , uwielbiam je za ten zapach i za trwałość która trwa i trwa. Zapach się po prostu nie kończy :) piorę pościel i zwykłe ubrania dzięki czemu zapach jest ze mną cały czas!!! Fajnie że zapach można poczuć przed zakupem bo to zdecydowanie ułatwia sprawę ;) można wybrać to co się lubi :) rewelacja !!!

kingaxb | 5 lata temu

Świetny dodatek do prania

Perełki zdecydowanie spełniają swoje zadanie. Zapach na ubraniach i pościeli unosi się bardzo długo. Perełki cenię za to że mogę wsypać ile potrzebuję oraz za to że całkowicie się rozpuszczają nie brudząc rzeczy. Produkt jest wydajny, nie trzeba go wiele by uwolnić piękny zapach na tkaninach. Opakowanie praktyczne i nowoczesne, przykuwa moją uwagę. Lenor Unstoppables zagościły u mnie na dobre. Mimo dość wysokiej ceny warto je kupić i stosować z umiarem. Ja bardzo polecam.

DominisiaTesterka | 5 lata temu

Klasa sama w sobie

Podsumowując, produkt jest warty uwagi i polecam go szczególnie do prania pościeli, firanek, obrusów, koców itp., gdyż nie pierzemy ich tak często, jak ubrań, za to dość długo przechowujemy w szafie. Tu perełki z pewnością się sprawdzą :)

Alessandraa | 5 lata temu

Myślałam, że będzie lepiej

Perełki Unstoppables Fresh przyciągnęły moją uwagę pod względem pięknego i orzeźwiającego zapachu. Możliwość sprawdzenia zapachu bez otwierania butelki to niewątpliwy plus opakowania. Dozowanie produktu poprzez nakrętkę jest bardzo wygodnym rozwiązaniem. Niestety, gdy wrzucam jedną porcję perełek do prania, nie pachną one intensywnie na tyle by mnie zadowolić. Pokuszę się o stwierdzenie, że płyn do płukania pachnie intensywniej. Gdy wrzucę więcej produktu do bębna pralki faktycznie jest poprawa, jednak taka buteleczka nie wystarczy na długo, a cena wcale nie zachęca do kupowania perełek często.

shawelka | 5 lata temu

perełki Lenor Unstoppables Fresh

perełki Lenor Unstoppables™ Fresh to innowacyjny produkt na rynku, który na pewno warto spróbować. Wystarczy je wsypać do bębna pralki, a one sprawią, że Twoje ubrania będą świeże i pachnące.

dominikar6 | 5 lata temu

Nieziemska świeżość

Perełki Lenor Unstoppables Fresh powalają zachować świeżość mojej pościeli oraz ręczników. To niezastąpiony produkt. Wystarczy mała ilość, aby moje pranie przeszło na inny wymiar. Kilka tych nieopornych kuleczek zapewni intensywny zapach przez wiele tygodni.

Dosia95a | 5 lata temu

perełki a'la połówki groszku-polecam w 100%

Zapach piękny, nie uczulają nawet najmłodszych, intensywny zapach jednak krótko się utrzymuje, kształt nieadekwatny do nazwy perełki to na pewno nie są, chyba że połówki perełek

rejwerka | 5 lata temu

Uwielbiam tę świeżość!

Od pierwszego użycia zapach skradł moje serce. Po otwarciu pralki w łazience roztaczała się wyjątkowa woń - świeżości, czystości, orzeźwienia. Perełki są malutkie, łatwe w użyciu, dobrze się rozpuszczają, intensywne, więc i wydajne. Cieszę się, że mogłam je przetestować na "własnym praniu" :) Polecam!

yollena | 5 lata temu

Świeżość, która trwa i trwa...

Perełki Lenor Unstoppables Fresh uprzyjemniły mi pranie. Ręczniki, pościel, a przede wszystkim ubrania naszej kilkuosobowej rodziny bardzo ładnie pachną po wyjęciu z pralki. Świetne w tym produkcie jest to, że mogę poznać zapach bez otwierania, po prostu czuć go przez zakrętkę. Łatwo się aplikuje i jest wydajny. Zapach jest ładny, odświeżający i utrzymuje się dłuższy czas po praniu.

Aniawieladek | 6 lata temu

Zaskoczenie

Jestem pozytywnie zaskoczona zapachem, wydajnoscia i łatwoscią stosowania. Chetnie zakupie kolejne opakowanie pp to aby dalej cieszyć sie pieknym zapachem. Polece kolezankom i rodzinie. Wygodne i podreczne opakowanie.

kaalaaa | 6 lata temu

Pięknie pachnące perełki

Perełki wywarły na mnie bardzo pozytywne wrażenie . Mają bardzo fajny i przyjemny zapach , który długo utrzymuje się na ubraniach . Bardzo łatwo się ich używa a dużym plusem jest to , że można sprawdzić zapach przed kupnem bo wystarczy nacisnąć opakowanie . Dobrze się rozpuszczają nie zostawiając żadnych śladów na ubraniach więc można ich używać do wszelkiego rodzaju tkanin . Opakowanie bardzo ładne i poręczne ale również dość wydajne . Perełki spełniły wszystkie moje oczekiwania więc polecam je z całego serca .

marcho@onet.pl | 6 lata temu

Perełki Lenor Unstoppables - moje nowe odkrycie

Perełki Lenor Unstoppables to sama przyjemność ich używania. Mają cudowny i świeży zapach, nie jest on męczący i drażniący ale przyjemny i otulający.Opakowanie jest bardzo poręczne i wygodne w użytkowaniu. Perełki są bardzo wydajne, wystarczy jedna zakrętka aby ubrania miały tak piękny zapach po ich użyciu. Z chęcią sięgnę po inne zapachy.

fruda | 6 lata temu

Perełki powalają.. zapachem

Lenor Unstoppables Fresh nadaje piękny zapach praniu, który trwa jeszcze długo w szafie, lub w trakcie noszenia ubrań.Jeżeli raz użyje się Perełek zapachowych to trudno wyobrazić sobie kolejne prania bez ich użycia. Polecam w 100% produkt wart swojej ceny.

patka9002 | 6 lata temu

Polecam każdej gospodyni domowej ;)

Malinowate | 6 lata temu

Nareszcie piękny zapach!

Odkąd testuje perełki zapachowe Lenor Unstoppables w naszym małym mieszkanku w końcu pachnie, a nie śmierdzi wilgotnymi ciuchami. Dodatkowo ciuchy mają ładny zapach, który czuć po otwarciu szafy.

Perełki Lenor Unstoppables są wygodne w użyciu, lecz opakowanie nie jest wydajne.

dudadey | 6 lata temu

Perełki na wagę złota

Jakość najwyższa. Zapach przyjemny dla nosa. Perełki są wydajne i starczają na długo. Efekt zapachu jest długotrwały. Opakowanie poręczne i szczelnie się go zamyka.

jaga1010 | 6 lata temu

Świetne

Perełki cudownie pachną a sam zapach utrzymuje się dłużej niż po użyciu zwykłego płynu do płukania. Bardzo fajne jest też to że można sprawdzić zapach przez nakrętkę (wygodniejsze niż odkręcanie butelki z płynem do płukania przed zakupem). Do perełek przekonałam nawet moją mamę która jest zwolenniczką tradycyjnych środków do prania (proszku oraz płynu do płukania).

MonikaSt93 | 6 lata temu

Prawdziwe perełki

W końcu moje pranie pachnie nieziemsko, zapach jest bardzo intensywny. W dodatku pościel i ręczniki które zostały uprane 2 tygodnie temu i schowane do szafy, po wyciągnięciu pachnialy znów tak jak bym je dopiero wyprala. Jestem z nich bardzo zadowolona. Polecam wszystkim te cudne perełki

kalusia | 6 lata temu

Zapach świeżości i czystości

.Nie wyobrażam sobie prania bez perełek Lenor Unstoppables™ Fresh. To zapach czystości i świeżości,który spodoba się każdemu i małemu i dużemu. Zapach który, utzymuje się bardzo długo. Perełki są wydajne. Polecam

embodnar | 6 lata temu

Super.

Perełki są bardzo wydajne, pachną obłędnie. I pranie w szafie nawet po dwóch tygodniach ma cudownych zapach. Uwielbiam w nich to, że bez problemu dzięki nakrętce z dziurami mogę wybrać swój ulubiony zapach perełek.

niezapominajka212112 | 6 lata temu

Świeżość zamknięta w perełkach zapachowych

Perełki nadają praniu świeży i długotrwały zapach. Polecam, szczególnie, że można dozować ilość produktu, wpływając tym na intensywność zapachu. Moim zdaniem środek sprawdza się lepiej niż zwykły płyn do płukania. Z pewnością będę go używać w przyszłości, również do firan czy ręczników czy pościeli. Dla mnie to jest to czego oczekuję wyjmując rzeczy z pralki: świeżość na długo.

ewa506 | 6 lata temu

Hit przedłużając świeżość ubrań

Jak do tej pory nie mialam okazji wyprobowac prrelek zapachowych, gdyz sie z nimi bardzo rozmijałam...jak nie zapominalam kupic, innym razem nie bylo zapachu, ktory by mi sie podobal lub tez wysylalam meza na zakupy, ktory bez zapisu na liscie nie kupi niczego wiecej....Dzięki portalowo polki.pl mialam okazje przetestować perełki zapachowe od Lenora i jestem nimi oczarowana! Pachną obłędnie, swiezo i bardzo intensywnie. Samo pranie po wyschnieciu pachnie tak pieknie, ze znajomi i kolezanki z pracy pytaja w czym piorę! Dodatkowo produkt jest bardzo prosty w użyciu i jak dotąd wszystko działa bez zarzutu - na ubraniach nie pozostają smugi czy plamy, a więc perełki dobrze się rozpuszczają już w 40 stopniach. Ponieważ można ich używać do wszystkich rodzajów tkanin, nie muszę dodatkowo sortować ciuchów przed wrzuceniem do pralki - to duży plus. Pozytywów jest mnóstwo - intensywność zapachu i jego trwałość, wydajność perełek, łatwość użytkowania czy możliwość łączenia z dowolnym płynem do płukania

Monika88888888 | 6 lata temu

Brawo LENOR za pomysł, kciuki w dół za cenę...

Perełki są umieszczone w wygodnej butelce z dozownikiem w postaci nakrętki. Na jedno pranie potrzebujemy jedną nakrętkę. Jeśli chcemy czuć bardziej intensywny zapach to producent proponuje dodać ich więcej wg własnego uznania(ale maksymalnie 3). Ja stosowałam tylko jedną, bo uważałam, że jest to wystarczająca ilość, by uzyskać piękny zapach.

Co do tego zapachu, to jest on naprawdę zniewalający! Ubrania pachną taką "klasą" po użyciu perełek Lenor. Zapach utrzymuje się naprawdę długo, ale myślę, że obietnica producenta o 12 tygodniowym zatrzymaniu zapachu jest mocno przesadzona... Mimo to intensywność zapachu jest dużo większa niż po użyciu płynu do płukania, i trwa również dłużej.

Jestem zachwycona tym produktem, który stosowałam do każdego rodzaju prania. Obawiałam się trochę, że przy krótszym praniu perełki mogą nie zdążyć się rozpuścić, ale nic takiego nie miało miejsca. Niestety przeraża mnie trochę ich cena, bo nie jest mała, a i produkt jest mało wydajny. Mimo to myślę, że zostanę ich wierną fanką i będę ich używać do ręczników i pościeli, bo tu najbardziej zależy mi na długotrwałym efekcie świeżości.

Mariazamyala | 6 lata temu

Piękne pachną

Uważam, że to fajny produkt do ręczników i pościeli. Świeży zapach długo się utrzymuje. Rano budzimy się z pięknym zapachem na dobry początek dnia. Fajne wygodne opakowanie. Perełki można łatwo dozować w zależności od potrzeb.

Zalety

piękny zapach, wygodne opakowanie

parysek10 | 6 lata temu

Pozytywne zaskoczenie

Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona tymi perełkami. Przyznam, że przyzwyczaiłam się do płynów do płukania i byłam dość sceptycznie nastawiona do takich nowości. Teraz muszę przyznać, że zupełnie niepotrzebnie, bo perełki okazały się prawdziwym hitem. Dozowanie jest wygodne. Nie trzeba wsypywać dużo perełek, by po praniu ubrania pięknie i świeżo pachniały. Opakowanie wystarcza na długi czas. Polecam wszystkim ten produkt.

Spasia23 | 6 lata temu

Polecam!

Perełki Lenor Unstoppables Fresh to innowacyjny produkt który zadowoli każda wymagąjącą Panią domu, jaką jestem ja sama. Zapach czujemy już przy zakupie produktu, co jest dużym plusem i dużym wymaganiem dla mnie. Nie lubię kupować czegoś czego nie wiem jak pachnie. Przy praniu sama decyduje o intensywności zapachu moich ubrań. Dużym plusem jest też to że długo zapach utrzymuje się na materiałach już wysuszonych.

p_dab | 6 lata temu

Perełki Lenor Unstoppables™ Fresh

Perełki znajdują się w praktycznym opakowaniu z zakrętka za pomocą której można wsypywać perełki do pralki. Dzięki tej nakrętce można również sprawdzić jaki zapach perełki posiadają. Wersja, którą ja testowałam, to świeży i intensywny zapach świeżości połączony z nutą owocowo-cytrusową. Piękny zapach, który czuć było w całym mieszkaniu przez długi, długi czas po wypraniu rzeczy. Jestem bardzo z nich zadowolona, na pewno zakupię je ponownie.

Kamcio1705 | 6 lata temu

Moje nowe odkrycie od Lenor

Rewelacyjny produkt.Cudowny zapach który utrzymuje się bardzo dlugo dając nam poczucie świeżości i komfortu.Male , niepozorne pudełko a kryje w sobie innowacyjne perełki dzięki którym możemy dozować intensywność zapachu.Idealny dla nowoczesnej,zapracowanej pani domu

-aluska_28 | 6 lata temu

Fajne, ale...

Zapach perełek jest bardzo wyrazisty, mocny i długo utrzymuje się na pranych tkaninach. Nie do końca czuję w nich owoce i cytrusy, choć zapach miał być właśnie taki. Perełki nie sprawdzą się w przypadku dziecięcych ubranek, gdyż ich zapach jest zbyt intensywny. W użyciu perełki są proste i wygodne.

TesterkaEsterka | 6 lata temu

Intensywna świeżość

Perełki Lenor Unstoppables™ Fresh spełniły moje oczekiwania w 100%. Nadają ubraniom niesamowicie piękny i świeży zapach. Ogromną zaletą jest długi czas utrzymywania się oraz możliwość jego poznania przez nakrętkę. Kolejnym plusem jest brak ograniczeń co do rodzajów tkanin- możemy dodać je np. przy praniu pościeli czy ręczników. Polecam gorąco.

winiusia | 6 lata temu

Świetne perełki

Perełki są fantastyczne. Ich stosowanie jest bardzo wygodne wystarczy wrzucić do bębna odpowiednią ilość. Pranie jest pachnące i świeże dużo dłużej niż po wypraniu w zwykłym płynie. Zapach jest przepiękny, ubrania pachną jak perfumy.

marta6704 | 6 lata temu

Świeże pranie cały rok

Jeśli chcesz cieszyć się świeżym praniem przez cały rok, gdzie pościel pachnie dłuuuugo i intensywnie. Zapach jest trwały, ale nie nachalny. Granulki są wydajne i proste w obsłudze.

enc_mc | 6 lata temu

Loreal Unstoppables™ Fresh nowy wymiar prania

Perełki Loreal Unstoppables™ Fresh sprawiają,że czuję się doskonałą panią domu bo moje pranie pachnie przepięknie i jest tak świeże jak małe białe owieczki na górskich polach.Zmieniły moje podejście do tego czego oczekuję po produktach do prania.I będą gościć w moim domu bardzo długo.Polecam bo ot jest czysta i pachnąca rewelacja.

xoxomaggie | 6 lata temu

Pokochałam je od pierwszego prania

Bardzo przyjemny i świeży zapach. Ubrania pięknie pachną nawet po kilku dniach, łatwe w użyciu i nie powodują alergii skóry. Od dzisiaj dla mnie numer jeden.

kkot12 | 6 lata temu

perełek Lenor

Perełki zapachowe od Lenora to bardzo innowacyjny i godny uwagi produkt. Używam tego produktu od dwóch tygodni i jestem bardzo zadowolona. Łatwe do stosowania, używam ile uważam za słuszne. Po rozwieszeniu prania pachnie w całym domu. Piękny i długotrwały zapach, unoszący się bardzo długo. Polecam

Radoska | 6 lata temu

Zapachowy klimat domu.

Perełki Lenora to propozycja dla amatorów czystego prania ze słabością do pięknych zapachów. To produkt, który pozwala cieszyć się praniem i mieć satysfakcję z dbania o zapachowy klimat domu.

karolina1110@ | 6 lata temu

Na stałe w mojej łazience!

Pięknie pachnące perełki zamknięte w wygodnym, poręcznym opakowaniu. Zapach utrzymuje się bardzo długo nie tylko podczas wyjmowania i wieszania ubrań, ale także wtedy, gdy już nosimy ubrania.

cosimo23321 | 6 lata temu

Super perełki

Perełki świetnie odświeżają pranie, można decydować o intensywności zapachu. Ubrania i pościel pięknie, dłużej pachną, zapach nieziemski, polecam :)

majusia0 | 6 lata temu

Perełki Lenor Unstoppables Fresh zapach, który trwa wiecznie

Perełki Lenor Unstoppables Fresh spełniły moje oczekiwania jestem z nich bardzo zadowolona. Po zastosowaniu ich moje pranie pięknie pachnie a zapach utrzymuje się bardzo długo. Pranie ma trwalszy zapach niż po tradycyjnym płynie do płukania. Bardzo podoba mi się orzeźwiający zapach cytrusów i soczystych owoców jaki pozostawia na praniu. Duży plus za możliwość sprawdzenia zapachu przez nakrętkę. Z wielką przyjemnością będę polecać Perełki Lenor Unstoppables Fresh bo jest to produkt godny zaufania.

JustynaPiasecka | 6 lata temu

Intensywny zapach.

Perełki zapachowe Lenor polubiłam za zapach. Odkąd ich używam w moim domu pachnie świeżością, moja pościel nigdy nie pachniała tak świeżo, zapach utrzymuje się długo. Perełki są wydajne, niewielka ilość nadaje praniu świeży zapach. Perełki zostają u mnie na dłużej. Polecam wszystkim i daje duży plus za zgodność działania z opisem producenta.

swiatolenii | 6 lata temu

Świeżości nigdy dość...

Świeżości nigdy dość u mnie a dzięki nim mogę się cieszyć pięknym zapachem, cały czas długo po praniu czuć jak pięknie unosi się zapach za mną. Naprawdę fantastyczna sprawa, parę perełek do bębna i możemy cieszyć się ślicznych zapachem.

Angel1090 | 6 lata temu

Intensywny zapach na długo.

Perełki Lenor sprawdziły się u mnie doskonale. Nadają praniu niesamowitą świeżość, która zdaje się nie mieć końca. Kiedy piorę z tymi perełkami pachnie cały dom. Są intensywne, a ich zapach kwiatowo-owocowy nie jest przytłaczający. Są doskonałe do pościeli, ręczników, ale także do prania codziennego., są wydajne. Polecam gorąco, warte wypróbowania!

Diana.b89 | 6 lata temu

Mocne odświeżenie i długotrwały, piękny zapach

Jestem bardzo zadowolona z udziału w testowaniu. Wcześniej miałam mieszane uczucia co do tych perełek, nie kupiłam ich, ponieważ uważałam, że efekt o którym mowa w reklamach jest mocno przesądzony. Bardzo się myliłam. Perełki nadają praniu długotrwały u piękny zapach. Na pewno kupię je ponownie.

kasiat_24 | 6 lata temu

Pachnące cudeńka

Perełki są malutkie, pięknie pachną, zapach jest świeży i długo się utrzymuje. Dozowanie jest łatwe, a perełki ładnie rozpuszczają się nie pozostawiając śladów ani smug na ubraniach. W zależności ile dodamy produktu do bębna pralki, tym zapach ubrań po wyschnięciu jest intensywniejszy. Bardzo polubiłam i na pewno po skończeniu opakowania, kupię następne.

roccco20 | 6 lata temu

Świeżość perełek

Ostatnio miałam okazję przetestować perełki zapachowe Lenor Unstoppables. Dostępne od jakiegoś już czasu na rynku zwróciły moją uwagę przede wszystkim ładnym opakowaniem. Nie oszukujmy się, ale my kobiety zwracamy na to uwagę :) Mimo, że opakowanie nie było jeszcze otwarte, a już było czuć ich zapach. Perełki zostały stworzone po to, aby zapewnić Naszym ubraniom długotrwały zapach i świeżość, która trwa nawet do 12 tygodni (w przypadku ubrań przechowywanych w szafie). Dzieje się tak dlatego, że perełki współdziałają z Naszym środkiem piorącym i płynem do płukania, zwiększając intensywność zapachu oraz czas jego utrzymywania się na tkaninach. Są niczym perfumy roztaczając wokół piękny zapach. Doskonale nadają się do wszystkich rodzai tkanin, szczególnie tych syntetycznych, szybko neutralizując nieprzyjemny zapach. Samo stosowanie perełek jest dziecinnie proste. Wsypujemy je bezpośrednio do bębna pralki, przed włożeniem ubrań. Podczas prania stopniowo rozpuszczają się, uwalniając zapach i nasycając nim włókna tkanin. Pewnie zastanawiacie się jak dużo perełek należy użyć :) Wszystko zależy od tego jaki efekt chcecie uzyskać. Producent zaleca, aby rozpocząć pierwsze pranie od pełnej nakrętki. Sami ocenicie czy uzyskany zapach jest wystarczający, czy zbyt intensywny dla Was :) Ponieważ perełki nie zawierają składników zmiękczających można je stosować w połączeniu z płynem do płukania tkanin. Lenor Unstoppables dostępne są w trzech wariantach zapachowych

miskimo12 | 6 lata temu

Niezastąpiony

Cudowny produkt wart kazdej ceny.Perelki pozostawiają piękny zapach na dlugi czas.Niezastapione .Polecam każdemu.Nie zastąpią ich niczym innym.Sa bezkonkurencyjne.

lucy1976 | 6 lata temu

Perełki Lenor Unstoppables™ Fresh

Perełki Lenor Unstoppables™ Fresh świetnie sprawdziły się w moim domu i mi osobiście bardzo przypadły do gustu. Produkt spełnia moje oczekiwania, zapach jest przyjemny i co najważniejsze długo utrzymuje się na ubraniach. Praktycznie kończę pierwsze opakowanie i mogę powiedzieć, że ten produkt jest bardzo wydajny i można go łatwo dozować. Idealny do prania ręczników i pościeli. No i ten piękny, delikatny zapach unoszący się w całym domu... Polecam :)

jabloneczka | 6 lata temu

Pachnie, że aż miło

Dzięki polki.pl miałam okazję testować perełki zapachowe Lenor. Bardzo podoba mi się intensywny zapach Lenor Unstoppables Fresh, forma użycia również bardzo mi odpowiada, łatwo odmierzyć preferowaną dozę produktu, granulki zawsze rozpuszczają się do końca i nie farbują ubrań. Pranie intensywnie pachnie nawet po schowaniu ubrań do szafy, co sprawia że otwierając drzwi od niej zapach się niesie :) Co prawda cena wysoka jak za produkt tego typu ale od czasu do czasu można sobie pozwolić na odrobinę luksusu :)

778519d59632235149ff1cb19bbbb205a5f67ee3 | 6 lata temu

Intensywny, długo utrzymujący się zapach

Perełki Lenor Unstoppables Fresh urzekły mnie swoim intensywnym zapachem, który rozprzestrzeniał się w łazience już podczas prania. Zapach utrzymuje się na praniu przez długi czas, nawet po przeleżeniu w szafce nadal można było go wyczuć. Używałam ich głównie do prania pościeli i ręczników, aby długo zachowały piękny zapach. Niektóre ubrania również prałam z perełkami, jednak nie używałam ich do bardzo delikatnych rzeczy. Perełki dobrze rozpuszczają się w średniej temperaturze, nie pozostawiały nie rozpuszczonych resztek. Opakowanie jest wygodnie w użyciu, bardzo funkcjonalne.

blackorchidx | 6 lata temu

Doskonały produkt dla tych, którzy uwielbiają czuć intensywną świeżość prania

Już wcześniej chciałam wypróbować te perełki, ale myślałam sobie że nie chce się nabrać na reklamowe obietnice. Wielu producentów obiecuje, a zapach znika zanim naprawdę zdążymy coś poczuć. Perełki są jak perfum dla kobiety - one nie sprawiają że jesteśmy czyste, ale zapach niczym perfumy są ukoronowaniem i kropką nad i. Zapach jest wyczuwalny w całym pokoju i szafie, piękny i orzeźwiający.

paulingc92 | 6 lata temu

Perełki Lenor moja najnowsza miłość

Perełki Lenor nadają praniu intensywny, świeży zapach. Co najważniejsze zapach jest długotrwały, nie ulatnia się od razu tak jak przy używaniu innych płynów do płukania. Polecam.

Joannate | 6 lata temu

Prosty sposób na świeży zapach w mieszkaniu

Perełki pięknie pachną, przy czym tech zapach naprawdę długo się utrzymuje, a zarazem nie jest bardzo inwazyjny - po prostu świeży i przyjemny. Łatwe w użyciu. Kiedy robiłam kolejne pranie bez użycia perełek, to zapach w bębnie pralki nadal się utrzymywał.

Edytas1972 | 6 lata temu

Perełki lenor fresh

Perełki ładnie pachną. Są łatwe w stosowaniu i przechowywaniu. Nadają praniu intensywny zapach, który jednak nie utrzymuje się zbyt długo. Ciekawe wersję zapachowe.

mxx | 6 lata temu

ladny zapach

Ladny zapach utrzymujacy sie duzo dluzej niz zapachy w plynach do plukania.Latwy w uzyciu i nie powodujacy uczulen.Stosowalam glownie do poscieli i recznikow jak tez niektorych ubran.Nie stosowalam do delikatnych tkanin bo plyn bezzapachowy uzywam wylacznie do tego typu tkanin.Do reszty ubran-jak najbardziej podobaja mi sie te perelki tym bardziej,ze moge dostosowac sobie intensywnosc zapachu do rodzaju tkaniny i domownika.Moj partner woli np mniej intensywny zapach.Mysle,ze cena przystepna i ware zakupu.ja polecam.

busia18 | 6 lata temu

Przerosły moje oczekiwania

Perełki zapachowe umieszczone są w bardzo pomysłowym, eleganckim i trudno dostępnym dla dzieci (co jest dla mnie bardzo ważne) opakowaniu. Przez „łezkę” w czarnej folii widać kolorowe granulki. Są one bardzo proste w użyciu- wystarczy odmierzyć odpowiednią ilość, a następnie wsypać do bębna pralki. Perełki rozpuszczają się całkowicie. Po wyjęciu prania nie ma żadnych pozostałości na ubraniach, ani zacieków na kolorowych tkaninach. Jedna nakrętkę w zupełności wystarcza na jedno pranie, które jest pachnące i długo utrzymuje się na ubraniach. Zauważyłam, że nie tylko ubrania, ale też ręczniki są miękkie, puszyste i przyjemne w dotyku. Co najważniejsze perełki nie uczulają i nie powodują żadnych podrażnień.

Lilka03042019 | 6 lata temu

Perełki Lenor

Perełki pięknie pachną. Zapach jest bardzo intensywny i wyczuwalny bardzo długo. Rzeczy uprane pachną kilkanaście dni. Konsystencja perełek bardzo mi się podoba. Zapach wyczuwalny przez opakowanie.

Strawberry98 | 6 lata temu

Perełki Lenor

Jestem bardzo zadowolona z produktu, dzięki niemu moje ubrania pachną świeżo i intensywnie! Jeszcze nie raz sięgnę po perełki Lenor i z pewnością wypróbuję inne zapachy :)

iza870 | 6 lata temu

Świeżość zamknięta w poręcznym opakowaniu

Wreszcie powstał produkt, który zadowala mnie jeśli chodzi o zapach i jego trwałość. Ubrania jeszcze długo pachną świeżością. Podoba mi się czarne opakowanie, w której umieszczone są pachnące perełki. Wygodnie się je dozuje. Można także bez otwierania opakowania sprawdzić zapach produktu. Na pewno kupię ponownie, uwielbiam świeżość i zapach prania po użyciu perełek Lenor.

JoannaEB | 6 lata temu

Najlepszy produkt do prania jaki posiadam to perełki zapachowe Lenor

Najlepszy produkt do prania jaki mi się trafił.

Perełki Lenor Unstoppables Fresh mają piękny zapach. Odzież, która aktualnie suszyła się na suszarce po zastosowaniu perełek nadała także piękny zapach w moim mieszkaniu. Produkt ten już zawsze będę stosować do prania. Świetnie też sprawdzi się jako prezent dla znajomych lub rodziny.

Karolajna192 | 6 lata temu

Lenor perełki piorące to hit!

Świetnie rozwiązanie dla każdego! Przyjemny zapach ubrań ktróy trwa,dłużej niż zwykły płyn. Polecam! Plus za to że wsypuje sie do bębna,zawsze miałąm problem z kieszonką na płyn do płukania(zalegajacy płyn), plus za zapach z pralki i plus za uczucie świeżoci trawające nawet ponad tydzień.

angel12006 | 6 lata temu

Piękny zapach

Perełki Lenor Unstoppables Fresh to lepsza wersja płynu do płukania. Moim zdaniem każdy powinien spróbować tych perełek. Niesamowity zapach i orzeźwienie. Małe opakowanie nie zajmuje dużo miejsca w na półce. Wystarczy wysypać odpowiednią ilość perełek do bębna pralki później włożyć pranie i po chwili wyciagamy pięknie pachnące pranie. Oczywiście nie możemy zapomnieć o wsypaniu proszku do prania. Serdecznie polecam.

coorciazik | 6 lata temu

Efekt wow

Uwielbiam je. Zapach po praniu jest nie do opisania, mąż i dziecko zawsze pytaja co tak ładnie pachnie w domu, a to pranie :) jest długo świeże i pachnące. Zapach niebieskich perełek przypadł nam do gustu. A najczęściej używam ich do pościeli i ręczników które zawsze przyjemnie pachną przez długi czas :)

angelika1990745 | 6 lata temu

Mam tę moc, mam tę moc, będę prała cały dzień i całą noc! Powiedz STOP przykrym zapachom z Lenor

Perełki piorące Lenor Unstoppables Fresh wywróciły moje pranie do góry nogami. Nie tylko doskonale radzą sobie z czystością ubrań, ale również nadają im piękny zapach. Zapach cytrusów i soczystych owoców, który pozwala na rozbudzenie zmysłów mroźną zimą i wprawia w dobry nastrój. Zapach ten utrzymuje się stosunkowo długo na ubraniach, jest intensywny i powiewa świeżością. Fajną opcją jest możliwość przetestowania zapachu za sprawą nakrętki. Dzięki niemu czuję radość i komfort z noszenia ubrań. Jest to zdecydowanie lepsza opcja niż płyny do prania i płukania tkanin, która zostanie w moim domu na dłużej. Bardzo się cieszę za możliwość wzięcia udziału w teście i będę gorąco polecać perełki piorące Lenor.

efcia_g | 6 lata temu

Perełki Lenor to perły w koronie zapachów

Perełki to produkt naprawdę warty polecenia. Pranie nabiera pięknego i przyjemnego zapachu. Perełki są łatwe w stosowaniu. Zapach na ubraniach długo się utrzymuje.

BETII33 | 6 lata temu

Mega perełki

Idealny produkt do prania. Do wszystkiego, nadają cudowny zapch. Pranie po nich jest miękkie a aromat utrzymuje się długo. Polecam i użyje go jeszcze nie raz.

Izzys | 6 lata temu

Wspaniałe perełki Lenor Unatoppables Fresh.

Perełki Lenor są wspaniałe. Pranie pachnie cudownie i bardzo dugo, aż do kolejnego prania. Cieszę się z możliwości przetestowania tych perełek, dzięki temu jestem bogatsza o jedna wiedzę dot. prania. Po wyciągnięciu prania z pralni cały dom był w zapachu tych perełek.

Dzieci mówiły: mamo jak pięknie pachnie, jak ty to zrobiłaś? Wtedy byłam bardzo dumna z siebie.

Polecam je każdemu.

Agnesp92 | 6 lata temu

Pozytywnie zaskoczona

Jestem pozytywnie zakończona po przetestowaniu perełek zapachowych .Cudny,intensywny zapach utrzymujący się dlugo na wybranych tkaninach .Jestem zachwycona zapach unosi się dlugo po wypraniu.

bynio | 6 lata temu

Zapach zamknięty w granulkach!

Perełki intensywnie zapachowe to produkt, który mnie zainteresował. Do tej pory do prania używałam tylko detergentu w postaci proszku czy płynu. Użycie perfumowanych perełek całkowicie zniwelowało ostry zapach proszku. Teraz moje pranie bardzo przyjemnie pachnie. Mam wrażenie, że ten kwiatowo-rześki zapach dodaje ubraniom świeżości.Jednak przyznać, że zaraz po wyschnięciu ubrania pachną obłędnie :)Ładne, praktyczne opakowanie pozwala na swobodne dozowanie produktu.

Agami882 | 6 lata temu

Ciekawa odmiana od tradycyjnego prania

Perełki lenor to na pewno ciekawa odmiana od tradycyjnego proszku lub kapsułek do prania. Testowałam je na praniu o niewielkich stopniu zabrudzenia gdzie świetnie sobie poradziły. Mąż jest zachwycony zapachem, świeży, orzeźwiający, nie śmierdzi chemia jak w przypadku niektórych płynów do płukania. Lubię rozwiązania typu all in one szkoda tylko że jest to mało ekonomiczne.

Apricorn | 6 lata temu

Świetny zapach

Produkt jedyny w swoim rodzaju, a wrecz na okres świąteczny must have. Jestem zaskoczona trwałością zapachu i solidnym nieprzemakajacym opakowaniem. Kiedyś wrócę do tego produktu gdy będę mieć wyjątkowa okazję bądź gdy będę potrzebować uzupełnienia zapachowego do prania.

karooolcia753 | 6 lata temu

Super perełki

W pełni sprawdzają się w swojej roli. Mają nadać piękny zapach ubraniom i tak też było. Świeży zapach nawet w przypadku plam po benzynie. Łatwo się rozpuściły i nie zostawiły żadnego śladu.