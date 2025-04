Płyn do płukania Lenor Gold Orchid gwarantuje długotrwałą świeżość tkanin oraz miękkość pochodzącą wprost z natury1. Wszystko za sprawą nowych technologii oraz starannie dobranych olejów roślinnych – w tym oleju z nasion bawełny. Został on wybrany ze względu na doskonałe właściwości zmiękczające i niski ślad węglowy, w porównaniu z poprzednimi środkami zmiękczającymi.

Co więcej, za sprawą technologii Softpore teraz nie musisz się martwić o długość i temperaturę prania. Nawet jeśli wybierzesz krótki cykl prania w niskiej temperaturze, twoje ubrania i pościel będą pięknie pachnieć.

Dodatkowo najnowsza technologia Optiscent™ poprawia stopniowe uwalnianie świeżości przez tkaninę. Dzięki temu możesz cieszyć się pachnącym i miękkim praniem, aż do 7 dni.

Płyn do płukania tkanin Lenor Gold Ochid zawiera kuszące ekstrakty wanilii, które wyciszają ciało i umysł a nuty mimozy, róży miododajnej i kremowej brzoskwini dostarczają sensualnych wrażeń.

1 85% składników odpowiedzialnych za miękkość Lenor jest pochodzenia roślinnego.

Tkaniny są miękkie i przyjemne w dotyku!

Wyniki testu płynu do płukania Lenor Gold Orchid

Czytelniczki Polki.pl wiedzą już, w jaki sposób właściwie zadbać o swoje pranie, w sposób przyjazny dla środowiska, by zachwycało świeżym zapachem i miękkością. Recenzentki sprawdziły skuteczność działania płynu do płukania Lenor Gold Orchid. Czy produkt zdał test?

Dobry płyn do zmiękczania tkanin? Opinie o Lenor Gold Orchid

Produkt zdobył same pochwały. Aż 93% czytelniczek przyznało, że spełnił ich oczekiwania. 8 na 10 Recenzentek doceniło go między innymi za cudowną miękkość tkanin.

Produkt marki Lenor spełnia obietnice producenta — nadaje doskonałą miękkość, kolory nie tracą intensywności, a sam płyn pachnie jak żaden inny na rynku — Klaudia.

Czy płyn do płukania tkanin Lenor sprawdza się w krótkich cyklach prania i w niskich temperaturach?

Nasze Recenzentki już to wiedzą! Lenor Gold Orchid za sprawą technologii Softpore pozostawia pięknie pachnące tkaniny niezależnie od długości cyklu prania czy temperatury wody. Tę cudowną właściwość potwierdziło aż 92% zadowolonych czytelniczek Polki.pl.

Płyn sprawił, że ubrania i pościel pachniały świeżością, nawet gdy prałam je w niskiej temperaturze, jak i w krótkich cyklach prania. Moje pierwsze wrażenia po praniu to piękny zapach oraz długotrwała świeżość nawet przez dłuższy czas — Małgorzata

Długotrwała świeżość ubrań? 80% Recenzentek wskazuje na złoty płyn Lenor.

Gdy pierzesz ubrania, ręczniki czy pościel, chcesz by zapach, utrzymał się najdłużej jak to możliwe? Płyn Lenor Gold Orchid zapewnia stopniowe uwalnianie świeżości przez tkaninę i pozostawia pranie pachnące nawet do 7 dni. Czy faktycznie tak jest?

Idealnie utrzymują świeżość nawet do 7 dni, a ubranie całe pachnie kwiatami Iwona.

9 na 10 Recenzentek doceniło Lenor za piękny zapach

Dziewczyny są zadowolone z nut zapachowych produktu. 9 na 10 przyznało, że płyn, dzięki ekstraktom z wanilii, dostarczył zmysłowych wrażeń.

Płyn Gold Orchid stał się moim ulubieńcem. Po otwarciu mam wrażenie, jakbym wąchała bukiet wspaniałych kwiatów. Jest długo wyczuwalny na tkaninach, niczym po spryskaniu się perfumami. Ubrania są miękkie w dotyku, przyjemnie się je nosi — Edyta.

Czy czytelniczki Polki.pl rekomendują płyn do płukania Lenor Gold Orchid?

Osoby biorące udział w teście doceniają płyn za zapach, utrzymywanie świeżości i miękkości tkanin oraz ergonomię. 97% osób zauważyło, że produkt jest wydajny. Istotne jest także to, że dla prawie 74% Polek ważne jest naturalne pochodzenie składników płynów do płukania tkanin — co również przekonuje do tego, by stosować płyn do płukania Lenor. Aż 95% Recenzentek sięgnie po niego ponownie. Co więcej, aż 96% poleci go swoim przyjaciółkom i znajomym.

Ten płyn pachnie długo i uwodzicielsko. Można się w nim zakochać. Polecam — Marta.

Na podstawie testu przeprowadzonego w serwisie Polki.pl na grupie 181 osób w okresie czerwiec-lipiec 2022 r. Materiał powstał z udziałem marki Lenor.

Madzik2365 | 3 lata temu

Intensywny zapach

Płyń Lenor Gold Orchidea to płyn dla osób lubiących intensywny zapach kwiatowy .Jest bardzo wydajny ubrania dość intensywnie pachną kwiatami .

jaulia | 3 lata temu

Przepiękny zapach orchidei

Płyn do płukania tkanin Lenor Gold Orchid okazał się bardzo wydajny, pół nakrętki starcza na cała pralkę do prania o ładowności do 7 kg. Pranie po praniu pachnie świeżo i ładnie, po wysuszeniu również, choć nie tak długo jak deklaruje producent. Jednakże zauważyłam także, że po praniu i wysuszeniu zwłaszcza ręczniki są miłe i miękkie w dotyku a nawet po zmoczeniu pachną, co nie było regułą gdy używałam innych płynów.

Skład także jest chyba na tyle dobry, że ubrania dzieci po płukaniu w tym płynie nie podrażniają skóry.

Ogólnie ten zapach uważam za najładniejszy i będę wracać do tego płynu często.

Ewelka_0489 | 3 lata temu

Odrobina luksusu

Użyty do płukania pościeli sprawia, że po ciężkim dniu kładąc się do łóżka można poczuć odrobinę luksusu dzięki swojemu zapachowi, jednocześnie nie jest przytłaczający

Slowikowa90 | 3 lata temu

Najpiękniejszy...

Ten zapach zwala z nóg. Jest jak lato w pełnym rozkwicie - pełne, wręcz tonące w zapachu.

Jest słodki, kwiatowy, choć dla mnie z wyczuwalną nutą wanilii.

Doskonale odświeża i zmiękcza. Uwielbiam go używać, kiedy piorę koce, pościel, zasłony etc.

Ten zapach utrzymuje się naprawdę długo, jest niebanalny i stanowi dopełnienie każdego wnętrza - naprawdę długo potrafi robić lepszą robotę niż wysokopółkowe świece do wnętrz.

UWIELBIAM!!!

Janettt | 3 lata temu

Złoty zapach

Płyn ma piękny i zmysłowy zapach. Wyczuwalny jest kilka dni.

Płyn bardzo wydajny. Po wypraniu nawet w niskiej temperaturze również zapach jest na praniu przez kilka dni. Niestety jego wadą jest miękkość prania, liczyłam że jednak pod tym względem się miło zaskoczę, ale jednak nie (tani Płyn z dyskontu daje lepszą miękkość prania).

EniaEnia | 3 lata temu

Lenor Fresh Air Effect Pink Blossom - jeśli ktoś mówi, ze nie może mieć wszystkiego, to w tym przypadku się myli!

Są pachnące, świeże, ekologiczne, długo utrzymują świeżość, zapach. Ubrania/pościele/ręczniki są miękkie, przyjemne w dotyku! Dla całej rodziny ! Dla dużych i małych. Nie trzeba prać oddzielne. W dodatku Eko butelki. Czego chcieć więcej?

Kamcia9307 | 3 lata temu

Mój ulubieniec

Ten zapach trafił na moją listę numer jeden. Bardzo mi się podoba tak jak i moim domownikom. Płyn do płukania pozwala cieszyć się zapachem nawet do kilku dni, nawet jeśli pranie było w niskich temperaturach i krótkim cyklu prania. Ubrania po nim są bardzo miękkie i miłe w dotyku. Produkt zdecydowanie godny polecenia.

flowerek16 | 3 lata temu

Intensywny zapach

Płyn do płukania Gold Orchid ma bardzo ale to bardzo intensywny zapach. Już połowa zakrętki wystarczy aby cieszyć się trwałością zapachu na dłużej. Długo utrzymuje się na ubraniach, a zdarzyło mi się nawet, że znajomi pytają co tak pachnie. Dom po praniu również cały skąpany jest w zapachu Lenora. Ubrania są miękkie, zadbane i przyjemne. Płyn nie uczula nawet dwuletniego dziecka więc jest jak najbardziej bezpieczny dla skóry. Osobiście nie do końca słodkie zapachy z nutą wanilii są w moim guście ale śmiało mogę polecić każdemu komu takie właśnie odpowiadają ponieważ płyn jest na prawdę wart swojej ceny.

byania_niula | 3 lata temu

Świeżo, słodko - cudownie!

Płyn do płukania Lenor Gold Orchid pozostawia pranie niesamowicie miękkie i pachnące na długi czas! Świeże a jednocześnie lekko słodkawe nuty zapachowe powodują, że zapach prania pozostaje z nami na dłużej. To zdecydowanie mój ulubiony zapach, delikatnie wyczuwalna wanilia nadaje praniu cudowny zapach! Dodatkowo Moja pralnia pachnie cudownie a pranie jest wyjątkowo miłe w dotyku!

asiab85 | 3 lata temu

Słodki,kwiatowy zapach

Pierwsze wrażenie po otwarciu płynu to intensywny,słodki,kwiatowy zapach.Unosi się wyraźna nutka wanilii.Jest bardzo wydajny,wystarczy jedna miarka na całkiem spory wsad,żeby pranie pachniało.Wyprane rzeczy są miękkie i przyjemne w dotyku.Nie są wygniecione,więc nie trzeba nawet prasować.Zapach utrzymuje się do kolejnego prania,nawet po użyciu danej rzeczy.Jestem bardzo zadowolona i płyn zostanie ze mną na dłużej.Serdecznie polecam.

maXaXladyXdi | 3 lata temu

Ten pyn jest bardzo wydajny!

Witam, najważniejszą zaletą testowanych płynów marki Lenor jest to, że znam je od bardzo dawna i zawsze do nich wracam. Nigdy mnie zawiodły i ogromną zaletą jest to, że ich zapach pozostaje na ubraniach przez bardzo długo.

Dzięki temu testowi mogłam spróbować także innych zapachów, których nie znałam wcześniej, dzięki ;) Pozdrawiam.

fluffy_bunny | 3 lata temu

Ma przepiękny słodkawo-kwiatowy zapach.

Płyn jest zamknięty w zlitej, plastikowej butelce. Płyn jest koloru białego, ma intensywny kwiatowy, słodkawy zapach. Jest bardzo wydajny, wystarczy dodat odrobinę do prania, aby stało się miękkie i nabrało pięknego zapachu, który utrzymuje się przez wiele dni. Jestem z niego bardzo zadowolona. Moim zdaniem, cena tego płynu nie jest zbyt wysoka, biorąc pod uwagę jego jakość. Na pewno kupię go ponownie i szczerze polecam.

asiek455 | 3 lata temu

Cudowny zapach

Od dziś mój ulubieniec. Niesamowity zapach utrzymujący się do kilkunastu dni. Polecilabym go każdemu. Moja mama także jest nim zachwycona pod względem wydajności . Dla mnie nr 1 w ostatnich dniach.

Natalia19922 | 3 lata temu

Lenor Gold Orchid

Lenor Gold Orchid jest bardzo wydajny ale najważniejszą zaletą jest to że dlugo utrzymuje się piękny zapach oraz pranie jest miękkie i przyjne w dotyku.

frelcia82 | 3 lata temu

Intensywny lekko słodkawy zapach płynu

Jest wydajny. Daję go dużo mniej niż jest to zalecane ale dla mnie wystarcza, ponieważ zapach jest intensywny (lekko słodki), który długo utrzymuje się na ubraniach. Oczywiście można samemu budować intensywność zapachu. Spełnia swoją funkcję zmiękczacza ubrań bo nadaje im miękkości. Nie podrażnia skóry.

Butelka została wykonana z tworzyw sztucznych pochodzących w 100% z recyklingu i może być ponownie poddana recyklingowi.

Fairytale.kind | 3 lata temu

Złoty płyn do płukania tkanin

Przetestowałam ostatnio dużą butelkę złotego płynu do płukania tkanin Lenor Gold Orchid. Złota butelka płynu o zapachu złotej orchidei, która zawiera ekstrakty z wanilii. Płyn ten pachnie dla mnie jak eleganckie perfumy. Nie jest ciężki ale nie jest też lekki i świeży jak niebieska wersja płynu Lenor. Pranie po wypraniu jest bardzo miękkie i pachnie bardzo długo w szafie. Dla mnie jeden z lepszych. Jest bardzo wydajny, sprawdza się w mniejszych ilościach i nawet w niższych temperaturach. Uwielbiam płukać w nim pościel, gdyż bardzo długo ten zapach się utrzymuje w szafie. Ten zapach to jeden z moich ulubionych i bardzo często do niego wracam. Bardzo polecam.

olaaniolek | 3 lata temu

Złota orchidea

Płyn do płukania tkanin Lenor Gold Orchid to płyn zmiękczający o białej barwie i rzadkiej konsystencji. Piękny zapach złotej orchidei z kuszącym nutami wanilii sprawiają, że zakładając ubranie wyciszam swój umysł i ciało. Płyn jest bardzo wydajny, butelka posiada przyjemny dozownik, który ułatwia korzystanie z płynu. Produkt zapewnia ubraniom cudowną miękkość, a zapach utrzymuje się do 7 dni. Tak jak w wersji Spring Awakening sprawdza się w każdej temperaturze i cyklach prania. Butelka w 100% nadaje się do recyklingu. Za sprawą nut mimozy, róży miododajnej i kremowej brzoskwini dostarcza zmysłowych i sensualnych wrażeń.

monikaa98 | 3 lata temu

Powyżej oczekiwań

Na początek warto wpomnieć o butelce, która pozwala dozować nam idealną ilość płynu jaką chcemy użyć. Ponato produkt jest dość skoncentrowany, dzięki czemu jest bardzo wydajny. Zapach Lenor Gold Orchid jest absolutnie zniewalający i intensywny, a co najlepsze utrzymuje się na ubraniach nawet do siedmiu dni. Po wyjęciu ubrań z pralki pachnie nim w całym domu. Po użyciu ubrania i pościel są niesamowicie miękkie. Dzięki temu prasowanie praktycznie nie jest potrzebne, a jeśli to robimy to nie zajmuje nam dużo czasu. Produkt nadaje się do prania nawet w niskich temperaturach i krótkich cyklach prania. Produkt zdecydowanie został moim ulubieńcem i po skończeniu tego opakowania na pewno kupię następne.

Kamyszek R | 3 lata temu

Boski zapach płynu do płukania.

Dobry produkt do tkanin więc mogę go polecić Delikatny i skutecznie zmiękcza ubrania bez podrażniania nawet delikatnej skóry dziecka.

Wydajny,wystarczy niewielka ilość płynu by pachniał cały dom praniem.

Cena mi opowiada zwłaszcza w częstych promocjach kupuję większy zapas.

EPELINA21 | 3 lata temu

Totalny sztos zapachowy

Płyn do płukania tkanin Lenor Gold Orchid to dla mnie duże zaskoczenie gdyż spodziewałam się typowo kwiatowego zapachu. Orchidea jest przełamana słodką wanilią która jest bardzo otulająca. Płyn zmiękcza tkaniny i długo się utrzymuje powyżej tygodnia. Płyn jest bardzo wydajny gdyż na 1 pranie wystarcza niecała nakrętka. Polecam wypróbować bo sama byłam zaskoczona pięknym zapachem.

gosia1926 | 3 lata temu

Super

Lenor Gold Orchid serdecznie polecam ten płyn gdyż jego zapach bardzo przypadł mi do gustu.Delkatny kuszący przyjemny i otulający a jego nuty zapachowe unoszą się w mieszkaniu.nie powoduje alergi czy wysypki . Ubrania są mięciutkie i pięknie pachną .pościel bardzo długo pachnie i nie elektryzuje sie przyjemna w dotyku .płyn zapobiega blaknięcie koloru chroni przed zmechaceniem ułatwia prasowanie.polecam.

maskoteczka20 | 3 lata temu

Świetny kwiatowy płyn do płukania

Bardzo dobry płyn do płukania, długo się utrzymuje na ubraniach, szczególnie trafiony jest do prania ręczników i pościeli.

Bardzo ładnie czuć "praniem" w całym domu

Sembro | 3 lata temu

Wspaniały

Jestem zaskoczony jakością produktu, po stosowaniu zauważyłem że ubrania są miękkie,produkt nie uczula, ciuchy pachną dość długo nawet do tygodnia a świeżość sprawia że czuje komfort noszenia.Produkt godny polecenia

ElisaElis | 3 lata temu

Ciekawy zapach dla odmiany

Otrzymałam płyn o zapachu Gold Orchid w ramach testów. Zapach jest ładny, ale mocniejszy niż Spring Awakening. Polecam zakup dla odmiany między kolejnymi zakupami Spring Awakening. Również zmiękcza praną odzież bądź pościel, nie mam zarzutów.

PaniHala | 3 lata temu

Otulona kwiatami :)

Kwiaty czuć w całym domu jak postawie świeże pranie. Uwielbiam kwiatowe zapachy, więc ten płyn to strzał w dziesiątkę dla mnie. Zapach utrzymuje się bardzo długo, ubrania są miękkie, gładkie i takie świeże. Płynu nie muszę dużo lać, a taka duża butelka starczy na długo. Nawet w niskiej temperaturze prania ubrania nie tracą na zapachu. Czasami muszę wstawić express i też pięknie pachną :) jest super!

Szasza | 3 lata temu

Lenor Gold Orchid

Płyn do płukania Lenor Gold Orchid to ciekawy zapach, który zapewnił mojej pościeli mnie podróż w ciepłe kraje. Wspaniały zapach, który spodobał się całej mojej rodzinie.

kaalaaa | 3 lata temu

Polecam serdecznie

Płyn ma bardzo piękny zapach . Po wypraniu czuć ten zapach w całym domu . Ubrania są miękkie i puszyste . Opakowanie ma ciekawy wygląd i kolorystyke tak jakby był to produkt premium. Do tego jest bardzo wydajny a jego konstystencja jest odpowiednia .

andrus1980 | 3 lata temu

Zapach pełen zmysłów i elegancji

Piękny zapach,w którym zakochała się moja żona!Od razu nasza pościel poszła w ruch i muszę przyznać,że sen był bardzo przyjemny.Duże rodzinne opakowanie to coś ,co lubię i na co zwracam uwagę podczas zakupów.W niskich temperaturach sprawdza się doskonale. Ubrania są miękkie ,a zapach utrzymuje się naprawdę bardzo, bardzo długo.

Bluber0514 | 3 lata temu

Lenor Golf Orchid

Jest bardzo wydajnt w porównaniu z płynami do płukania innych marek do tego obłędny zapach prania który utrzymuje się bardzo długo ,pranie po wysuszeniu jest miękkie i delikatne w dotyku w przypadku prania w trybie krótkim spełnia się doskonale jak i w niskich temperaturach napewno sięgnę po nie po zakończeniu testów.

Largiri | 3 lata temu

Zapach niebios

Płyn do płukania tkanin Lenor Gold Orchid ma intensywny zapach, który jednocześnie nie jest aż tak nachalny jak w przypadku innych płynów. Po praniu tkanina jest miękka, kolor nie blaknie a materiał jest bardzo przyjemny w dotyku. Zapach utrzymuje się nawet w samej szafie. Polecam ten płyn innym z czystym sumieniem !!

Monica | 3 lata temu

Luksus zamknięty w opakowaniu

Ten płyn do tkanin niezwykle mi się spodobał.Jego opakowanie wygląda bardzo luksusowo do tego ma złoty kolor co tym bardziej kojarzy się z luksusem . Daje radę nawet w niskich temperaturach. Jego zapach jest śliczny jestem szczerze mówiąc nim zachwycona jest intensywny i pachnie bardzo przyjemnie ,swoją intensywnością przypomina mi nawet perfumy . Moje ubrania pachniały naprawdę długo do tego były przyjemnie miękkie,miłe w dotyku .Płyn jest niezwykle wydajny niewielka miarka wystarczyła na całe pranie .Moja pralka poszła w ruch bo pranie w tym płynie sprawia mi przyjemność.

Anula30 | 3 lata temu

Płyn do płukania tkanin Lenor Gold Orchid

Płyn do płukania tkanin Lenor Gold Orchid

Jest bardzo ładnie zapakowany ma przyjemny zapach długotrwały co mnie bardzo cieszy nie uczula tkaniny są puszyste i miękkie nie elektryzują się jest wydajny idealny do każdego koloru tkaniny

aagnieszkaa1 | 3 lata temu

Mój faworyt

Ten płyn pachnie bardziej luksusowo. Ten zapach przypadł mi bardziej niż Płyn do płukania tkanin Lenor Spring Awakening. Najbardziej podobało mi się w nim to, że moja pościel pachniała długo tym zapachem i nie sprawiało to też wrażenia, że zapach jest mdły. Płyn jest wydajny i wystarcza na długo. Polecam.

rejwerka | 3 lata temu

Kwiatowy zawrót głowy

Płyn do płukania tkanin Lenor Gold Orchid już po odkręceniu butelki pachnie niczym perfumy. Jest to zapach kwiatowy - przyjemny, delikatny, kobiecy. Pranie wyjęte z pralki zawsze pachniało, po wysuszeniu również - przez długi czas. Ubrania były miękkie, łatwiej się je prasowało, a pod wpływem ciepła ciała aktywował się zapach Lenor Gold Orchid, który dawał uczucie świeżości. To testowanie było czystą przyjemnością, nawet polubiłam ten magiczny moment włączania pralki i oczekiwanie na koniec prania :)

vitalis89 | 3 lata temu

Długotrwały ale nie mój zapach

Ile osób tyle opinii i gustów, nie jest to mój faworyt zapachowy, wolę niebieski Lenor, ale co trzeba przyznac to to że jest wydajny, długotrwały i nie uczula nawet moich mały pociech.

Malinkowa95 | 3 lata temu

Najcudowniejszy perfowany zapach na rynku

Produkt marki Lenor spełnia obietnice producenta nadaje doskonałą miękkość, kolory nie tracą intensywności oraz pachnie tak, jak żaden inny dostępny produkt na rynku. Zapach jest mocno perfowany i elegancki i utrzymuje się do 7 dni , a nawet dłużej. Nie podrażnia również delikatnej dziecięcej skóry oraz tej z tendencja do przesuszania się i podrażnień. Produkt godny polecenia.

Paulina28Gk | 3 lata temu

Trochę wykwintnosci

Płyn po płukania Lenor gole orchid jest w zapachu wykwintny po którym całe mieszkanie pięknie pachnie i nie potrzeba ani odświeżaczy powietrza ani ciągłego wietrzenia mieszkania.

dzidzia_bajera | 3 lata temu

Płyn do płukania tkanin Lenor Gold Orchid

Jest to płyn, który swoim zapachem skradł moje serce. Lenor Gold Orchid nadaje praniu świeży zapach orchidei, nut wanilii oraz bursztynu. Zapobiega elektryzowaniu się ubrań o raz ich mechaceniu.

nierika | 3 lata temu

Zakochana

Jestem zachwycona testowaniem. Wokoło roznosi się cudny zapach, zaskoczyła mnie mega duża wydajność, ubrania po praniu są niesamowici miękkie, świeże, delikatne, cała szafka pachnie. znalazłam dzięki wam płyn idealny.

xomartynaxx | 3 lata temu

Pięknie pachnie

Lenor złoty i niebieski - pięknie pachnie, jest naprawdę świetnym zapachem. Lenor jest moim ulubionym płynem do płukania, ponieważ pozostawia ubrania długo w świeżości.

anett_ta | 3 lata temu

Elegancki

Ten płyn zaskoczył mnie swoim zapachem, jest bardziej intensywny, kwiatowy, ale bardzo przyjemny utrzymuje się bardzo długo na ubraniach, które pachną niesamowicie.

Tkaniny są miękkie, bardzo przyjemne w dotyku, o wiele łatwiej się je prasuje, a przy prasowaniu unosi się piękny kwiatowy zapach.

Największym problemem były u nas koce, które bardzo się elektryzowały, po wypraniu w płynie problem nie istnieje, z czego jestem bardzo zadowolona.

Płyn jest bardzo wydajny i jedno opakowanie starcz na bardzo dużo prań.

Monika 777 | 3 lata temu

Zmysłowy zapach

Złoty Lenor pachnie tak zmysłowo że najchętniej piorę w nim pościel. Kojarzy się ze świeżością i sensualnością. Uwielbiam kłaść się spać w tak wypranej pościeli - faktycznie dłużej mogę się cieszyć świeżością pościeli - nawet przez kolejne dni czuję zapach delikatnej wanilii. Nowa ulepszona formuła sprawiła że pachnie jeszcze dłużej po praniu, przy czym nie jest to jakaś bardzo znacząca różnica bo już wcześniej jego jakość była świetna, a zapach utrzymywał się długo. Fajnie że sprawdza się w krótszych cyklach i przy niższej temperaturze bo takie u nas ostatnio występują najczęściej.

kasia2439 | 3 lata temu

Płyn do płukania

Płyn do płukania tkanin spełnił moje oczekiwania co do pielęgnacji ubrań.

Zapach jest bardzo przyjemny i długo utrzymuje się na ubraniach.

Ubrania po jego użyciu są świeże, ładnie pachną, są miękkie i miłe w dotyku.

Design opakowania bardzo mi się podoba.

Klaudia321 | 3 lata temu

Zapach luksusu

Płyn do płukania tkanin Lenor Gold Orchid pachnie zniewalająco - zapach jest piękny i długo się utrzymuje. Pościel po tygodniu pachnie nadal jak wyjęta przed momentem z pralki. Płyn jest wydajny, opakowanie poręczne. Wysoka jakość produktu sprawia, że ubrania pozostaną w dobrej kondycji przez dłuższy czas. Jestem z niego bardzo zadowolona - to mój faworyt jeśli chodzi o płyny do płukania.

parysek10 | 3 lata temu

Wyrafinowany zapach - po prostu wow!

Płyn do płukania Lenor Gold Orchid otula ubrania woalem cudownej woni. Zapach jest wyrafinowany, a jednocześnie delikatny, niedrażniący i długo się utrzymuje. Ubrania są wyraźnie bardziej miękkie i przyjemne w dotyku. Płyn jest wydajny i starcza na długi czas. Gorąco polecam.

sylwciasylwia | 3 lata temu

Piękny zapach , który otula

Mój koc który wypralam w tym płynie pięknie pachnie . Otulam się z przyjemnością . Jest miękki . Rzeczy wyjęte z pralki zaskoczyły mnie intensywnym pięknym zapachem. Czysta przyjemność korzystać z tego płynu . Jestem oczarowana

justynarojek | 3 lata temu

Złoto w łazience

Polecam płyn do płukania tkanin dzięki któremu poczujesz się jak na waniliowym polu. Wanilia sprawia ,że poza miękkością tkaniny pachną niebiańsko i to bez względu na temperaturę. A do tego wydajność płynu sprawia,że zaoszczędzamy i z przyjemnością sięgamy właśnie po niego .

Viki28 | 3 lata temu

Piękny elegancki zapach

Zapach płyny przypomina mi eleganckie perfumy. Jest bardzo trwały, utrzymuje się na tkaninach przez kilka dni. Delikatne nuty wanilii idealnie wpisują się w ten zapach. Płyn idealnie sprawdza się do płukania ubrań, otula je niczym drogie perfumy. Płyn jest bardzo wydajny.

Bielka | 3 lata temu

Nietypowy zapach

Zapach tego płynu spodobał mi się od razu. Nietypowy i niezwykły, przypomina jakieś parfumy, a nie płyn do płukania tkanin. On długo zostaje na ubraniach, przez 5 dni na pewno. Dodatkowo płyn robi tkaninę miękką.

dalana | 3 lata temu

Zaufany

Jak zwykle dla mnie jeśli chodzi o markę Lenor,płyn idealny. Wyprane ubrania pięknie pachną,zresztą nie tylko one,ponieważ przyjemna woń rozchodzi się po całej łazience.Zapach długotrwały,ważne dla mnie jest również to,że po jego użyciu ubrania się nie elektryzują.Po jego użyciu zdecydowanie łatwiej się prasuje,konsystencja płynu idealna,bardzo wydajny,cena nie wygórowana.

Izoldinia | 3 lata temu

Moj hit!

Z tym plynem mialam stycznosc po raz pierwszy ale juz wiem ze zaprzyjaznimy sie na dluuuugo. Z powodzeniem moge porzucic uzywanie perfum bo zapach tego plynu jest piekny i utrzymuje sie naprawde dluuugo!! Dzieki niemu polubilam rozwieszanie prania a dodatkowo zapach roznosil sie po domu. No swietna sprawa!!!

Żanka19 | 3 lata temu

Polecam

Wyszukany aromat , długo trzywały , rzeczy miękki po praniu Nie wywołuje alergii Bardzo wydajny co w teraźniejszych czasach bardzo ważne . Jestem bardzo zadowolona , polecam !napewno to jest dobry wybór

misiak79 | 3 lata temu

Długotrwały zapach.

Płyny do płukania Lenor pozostawiają na praniu bardzo przyjemny zapach oraz każdy ciuch jest idealnie miękki. Wydajność płynu jest również zaskakująca. Już niewielka ilość płynu daje rezultaty z których każdy będzie zadowolony!

Anka110683 | 3 lata temu

Hit wśród płynów do płukania

Nowe płyny Lenor to hit ,pranie miękkie pachnące poprostu idealny płyn do płukania ,bardzo wydajny ,polecam gorąco jeśli chcesz mieć na długo świeże i pachnące pranie.

busia18 | 3 lata temu

Rozkosz dla zmysłów

Płyn do płukania tkanin Lenor Gold Orchid ma bardzo intensywny, ładny i trwały zapach, długo utrzymuje się na ubraniach, a do tego ubrania pachną jakby były delikatnie perfumowane.

Justyna1984rok | 3 lata temu

Płyn do płukania tkanin Lenor Gold Orchid

Płyn do płukania tkanin Lenor Gold Orchid to najlepszy plyn jaki miałam bardzo ładnie pachnie i ubrania są bardzo miękkie nawet pranie w niskiej temperaturze nie przeszkadza i zapach utrzymuje się bardzo długi czas

intermanka | 3 lata temu

Kwiaty i wanilia

Ten produkt spodoba się w szczególności osobom, które lubią aromat wanilii. Oprócz kwiatów to właśnie waniliowe nuty są w nim wyczuwalne. Jak w innych produktach Lenor pranie jest po nim miękkie, a zapach długo się utrzymuje. Cena nie jest wysoka, a dodatkowym plusem jest fakt, że płyn jest wydajny.

Modliszka | 3 lata temu

Lenor Gold

Lenor Gold zapewnia miły i ekstremalnie długotrwały zapach oraz miękkość pranych rzeczy..Miło zasypiać w pościeli,która pachnie świeżo przez kilka dni.Bez wahania polecę go znajomym.To odrobina luksusu na który każda kobieta może sobie pozwolić w codziennych obowiązkach.

silvia8 | 3 lata temu

Sensoryczny rejs!

Ten płyn sprawia, że moje zmysły wybudzają się z letargu. Uwielbiam zapach wanilii, która sprawia, że czuję się błogo. Dodatkowo doskonale dba o ubrania. Płyn, który podbił moje serce, i z pewnością to jest miłość na lata:)

DzoanaFireblade | 3 lata temu

Mój Top 1 do płukania.

Przetestowałam kilka innych płynów ale żaden nie dał tak spektakularnego efektu. Zaraz po wejściu do domu uderzył mnie swiezy zapach kwiatów... czyli mojego prania. Efekt nie był ulotny a utrzymuje się naprawdę dlugo. Jest przyjemny dla nosa nie podraznia i nie daje efektu mdłości.

EwaEwa | 3 lata temu

Fantastyczny. Cudowny zapach.

Proponuję ten płyn każdemu. Zapewnia długotrwały zapach i świeżość.Sprawia że nawet po prasowaniu ubrania pachną obłędnie.

Zapach złotej orchidei to coś fantastycznego.

Sprawia, że tkaniny są miękkie i przyjemne w dotyku. Płyn pomaga ograniczyć zagniecenia i ułatwiają prasowanie. W dodatku są testowane dermatologicznie,więc bez obaw można je stosować.

Butelka mimo słusznych rozmiarów jest poręczna, a nakrętka to 2w1 jako dozownik i zamknięcie, a to kolejny bonus.

Polecam, bo i pranie jest na plus i można poczuć od razu ożywienie i całkowite odświeżenie.

Martyna26 | 3 lata temu

Nieskazitelny zapach

Lenor gold orchid ma piękny zapach polecam go ludziom tym którzy lubią dość kwiatów słodkawy zapach bardzo długotrwały zapach oraz super wydajność wystarczy niewielka iloes płynu aby cieszyć się pięknym zapachem płyn nie uczula oraz pozostawia pranie mięciutkie i zapobiega elektryzowaniu sie

Patrycja_testuje | 3 lata temu

Piękny zapach płynu

Płyn do płukania Lenor towarzyszy mi bardzo długo, na tym również się nie zawiodłam, ubrania po nim są bardzo miękkie i zapach utrzymuje się długo. Jestem z niego bardzo zadowolona.

Ak1982 | 3 lata temu

Piękny i długo utrzymujący się zapach.

Polecam jest BARDZO DOBRYM produktem, fajnie zmiękcza tkaniny, pięknie pachnie, aromat zostaje z nami na długo i przede wszystkim

co mnie urzeka zawsze w tych produktach to naturalny zapach nie jest chemiczny i nachalny. Polecam.

Jeleniec | 3 lata temu

Lenor Gold Orchid- uwodzicielski zapach

Ten płyn pachnie długo i uwodzicielsko. Można się w nim zakochać. Uprane rzeczy są wyjątkowo pachnące i przyjemne w dotyku. Naprawdę polecam.

azteka | 3 lata temu

Mój ulubiony plyn

Płyn do płukania tkanin Lenor Gold Orchid pięknie pachnie ubrania są miękkie i przyjemnie pachną na długo chętnie będę po niego sięgać i polecam go wszystkim

helenka7878 | 3 lata temu

Przyjemna słodycz

Płyn do płukania tkanin Lenor jest łatwy w aplikacji i wydajny. Już niewielka jego ilość sprawia, że moja odzież staje się miękka i przyjemna w dotyku. Co dla mnie ważne, zapach płynu jest przyjemny, delikatnie waniliowy, ale jednocześnie subtelny i niedrażniący. Utrzymuje się na odzieży nawet tej pranej w niskich temperaturach, przez wiele kolejnych dni.

jak dla mnie płyny do płukania tkanin Lenor to przyjemne i pozytywnie zaskakujące odkrycie. zagoszczą w mojej łazience na dłużej.

eowocek | 3 lata temu

Płyn do płukania tkanin Lenor Gold Orchid

Płyn do płukania tkanin o bardzo przyjemnym, delikatnym zapachu. Pranie pozostaje świeże, czyste i pachnące przez długi czas. Tkaniny po praniu są bardzo miłe i mięciutkie.

Slowa.slowa.slowa | 3 lata temu

Wyjątkowy powiew Orchidei

Zapach płynu jest cudowny, długo utrzymuje się na materiałach- noszenie ubrań wypranych z płynem Lenor Gold Orchid to prawdziwa przyjemność. Do tego dużą wydajność produku, wygodna miarka i naturalne składniki czynią go moim ulubionym płynem do płukania. Na pewno sięgnę po niego znów!

Madziaczekkkkk | 3 lata temu

Niebiańska świeżość

Pranie pachnie świeżością przez długi czas i jest bardzo przyjemne w dotyku. Płyn wystarcza na bardzo długi czas. Odpowiednie dozowanie płynu do zakrętki a następnie do pralki.

JagoJa78 | 3 lata temu

Jeden z przyjemniejszych zapachów

Nie sposób nie zakochać się w tym zapachu. Od teraz zawsze będę do niego wracać, bo pachnące świeżością pranie jest dla mnie wyznacznikiem czystości

.

nextjadzia | 3 lata temu

Słodki powiew lata

Płyn do płukania tkanin Lenor Gold Orchid jest nieco słodszy w odbiorze niż jego poprzednik, ale to nie oznacza, że gorszy. Kuszące nuty wanilii świetnie sprawdzą się podczas snu. Uwielbiam kiedy nim pachnie właśnie moja pościel. Kocham się wtulić w taką świeżo wysuszoną podusię. Podoba mi się, że zapach ten utrzymuje się nie dzień, nie dwa, ale przez kolejnych parę dni. Co prawda nie jest on aż tak mocno wyczuwalny, ale mimo wszystko pościel nadal słodko pachnie. Ten Lenor jest pod tym względem niesamowity. Wszelkie płyny, które do tej pory używałam strasznie szybko wietrzały, ten jest inny. Płyn do płukania Lenor fantastycznie zmiękcza, ułatwiając tym samym prasowanie, nie uczula i nie podrażnia nawet wrażliwej skóry. Jest mocno wydajny, gdyż nie potrzeba go zbyt wiele, aby cieszyć się przyjemnym zapachem. Jestem mega zadowolona z tego płynu.

Jesiennaburza | 3 lata temu

Przyjemny ale drażniący...

Po pierwszym otwarciu butelki zapach mocno mnie zaskoczył. Podobał mi się, mocno wyczuwalne są nuty wanilii. Lubię zapach wanilii przez to nie mogłam doczekać się, żeby go wypróbować w praniu.

Zaletą a jednocześnie wadą dla mnie jest właśnie zapach. Utrzymuje się bardzo długo po praniu, co oczywiście jest wielkim plusem, ale zapach na ubraniach jest dla mnie zbyt drażniący, za mocno wyczuwalny, za dużo wanilii i orchidei.

agafilip2 | 3 lata temu

Zapach luksusu

Już sama nazwa sugeruje nam, że zapach będzie z gatunku luksusowych - i tak jest rzeczywiście. Uwielbiam zapach pościeli i ręczników wypłukanych w tym płynie - aromat utrzymuje się naprawdę długo, a dodatkowej przyjemności dostarcza mi miękkość tkanin. To produkt niezbędny w moim gospodarstwie domowym i chętnie polecę go bliskim mi kobietom.

Sylwia0881 | 3 lata temu

Płyn Lenor Gold Orchid

Płyny Lenor są warte swojej ceny. Pozostawiają miły i przyjemny zapach ubrań na długo, ubrania i pościel są mnienke w dotyku. Polecam go wszystkim

Justina93 | 3 lata temu

Sztos

Po odkręceniu butelki już wiedziałam że ten płyn do płukania Lenor będzie moim numerem jeden. Przepiękny zapach. Bardzo długo pachnie pranie.tkaniny są miękkie i puszyste.

Amber | 3 lata temu

Idealny

Ten zapach roznosi się po całej pralni.gdy przyniosę pranie do domu to zapach unosi się wszędzie. Płyn super zmiękcza i dba o jestem bardzo zadowolona z efektu jaki uzyskałam stosując płyny do płukania Lenor.

hostessadorota | 3 lata temu

Piękny.

Zapach płynu do płukania Lenor Gold Orchid spodobał się całej mojej rodzinie. Pięknie pachnie.i dba o tkaniny. Jestem bardzo zadowolona z efektu jaki uzyskałam stosując płyny do płukania Lenor.

dzieciaczki2 | 3 lata temu

Lenor Gold Orchid

Lenor Gold Orchid - zapach, długo się utrzymuje na ubraniach czy pościeli. Ubrania pachną jakby były delikatnie perfumowane, bardzo lubię takie właśnie płyny i na pewno będzie moim ulubionym :)

Isabel1991 | 3 lata temu

Cudo w pięknym opakowaniu

Płyn płukania tkanin Lenor Gold Orchid dosyc, że ma piękne opakowanie to jego zapach wygrywa wszystkie zawody. Jeet bardzo wydajny i został moim faworytem

miimii87 | 3 lata temu

Najlepszy!

To mój zdecydowany faworyt. Zarówno ten jak i niebieski Lenor biorę jedynie pod uwagę przy kolejnym zakupie. Zapach jest najlepszy ze wszystkich płynów jakie stosowałam do tej pory. Mega zapach, wydajność, świeżość, uczucie czystości i przyjemności. To główne cechy tego płynu. Jednym słowem, jest najlepszy!

xagnieecha | 3 lata temu

Piękny zapach

Płyny do płukania mają bardzo ładny zapach który długo jest wyczuwalny na ubraniach. Dodatkowo jest duże opakowanie przez co są wydajne. Po upraniu tkaniny są przyjemne w dotyku

Skarby | 3 lata temu

Pchnąca świeżość

Płyn do płukania tkanin Lenor Gold Orchid oczarował mnie swoim kwiatowym zapachem, zakochałam się w orchideii. On skradł moje serce. Jest, jak afrodyzjak, jak miłosny eliksir, jak uwodziciel, jak cudowne uzależnienie. Kiedy go czuję na sobie, na pachnących ubraniach, to przenoszę się do krainy kwitnących kwiatów. Przypomina mi on o wiośnie, bo wtedy przyroda budzi się z zimowego snu, kwitną kwiaty i zachwycają swoim zapachem. Płyn do płukania tkanin Lenor Gold Orchid wprawia mnie w dobry nastrój, wywołuje uśmiech na twarzy. Otulona tym zapachem czuję się elegancko, zmysłowo, atrakcyjnie, wyjątkowo. Pranie zachowuje zapach świeżości do kilku dni. Zaletą płynu jest także to, że nie pozostawia po sobie zacieków czy białych plam na ubraniach. Jest rewelacyjny, praktyczny, skuteczny.

brzoza1126 | 3 lata temu

Poczucie świeżości.

Płyn do płukania pięknie pachnie, ubrania są mięciutkie a sam płyn bardzo wydajny. Uwielbiam gdy otwieram szafę i czuję zapach, dla mnie to poczucie świeżości, czystości. Płyn spełnił moje oczekiwania, polecam go bardzo.

Arystokratka xD | 3 lata temu

Przyjemny zapach

Lenor Gold Orchid jest płynem bardzo zmiękczającym tkaniny. Jego zapach jest intensywny, lecz nie natrętny co bardzo mi się podoba. Nie lubię nachalnych płynów, ten mnie właśnie zaskoczył. Kwiatowa nuta jest idealnie skomponowana przez co większość osób go pokocha. Zapach na ubraniach jest delikatny jednak długo się utrzymuje. Produkt jest wydajny, gdyż nie trzeba go dużo dozować do prania. Konsystencja jego jest rzadka ale to nie jest jego wada. Butelka bardziej poręczna niż w Lenor Spring Awakening, gdyż jest mniejsza pojemnościową.

Kawowagosia | 3 lata temu

Rewelacyjny produkt!

Lenor Gold Orchid Płyn do płukania tkanin nadaje praniu świeży zapach orchidei, połączony z niesamowitymi nutami wanilii oraz bursztynu. Już po pierwszym zastosowaniu zauważyłam że pranie pięknie pachnie tak intensywnie i długo oraz wspaniale zmiękcza ubrania, co ułatwiało mi prasowanie. Wyśmienicie zapewnił tkaninom zapach świeżości nawet , gdy wyprałam je w niskich temperaturach i w krótkim cyklu. Dzięki Lenor moje pranie posiada długotrwałą świeżość. Od kiedy stosuje preparat regularnie to ubrania się nie elektryzują oraz zmniejszyła się tendencja do mechacenia tkanin. Jest bardzo wydajny wystarcza jedna zakrętka aby pranie było pachnące. Jestem bardzo zadowolona płynu Lenor polecam serdecznie.

AgaZnadMorza | 3 lata temu

Przepiękny zapach

Przepiękny, długo utrzymujący się zapach i miękkość tkanin to główne zalety tego płynu. Spełnia on moje oczekiwania. Uwielbiam kiedy praniem pachnie cały dom, a zapach utrzymuje się na odzieży jeszcze przez kilka dni.

olalksandra94 | 3 lata temu

Lenor Gold Orchid płyn do płukania tkanin o pięknym zapachu

Płyn do płukania tkanin Lenor Gold Orchid to zdecydowanie mój faworyt spośród płynów do płukania tkanin. Moje pranie pachnie intensywnie i długo - zapach utrzymuje się nawet do 7 dni. Tkaniny są miękkie i świeże - tego właśnie oczekuję od płynu do płukania. Lenor Gold Orchid można stosować nawet gdy prane jest w niskiej temperaturze, w krótkich cyklach prania - to jego zdecydowana zaleta. Płyn jest wydajny i dobrze się do nalewa do pralki.

justynkaaa1990 | 3 lata temu

Mój ulubiony płyn

Płyn jest bardzo wydajny - wystarczy niewielka ilość, a ubrania są miękkie i pachnące. Zapach obłędny, przyjemny, nie drażniący. Świetnie sprawdza się również przy praniu w niskich temperaturach. Cena adekwatna do jakości.

gienia85 | 3 lata temu

Zapach magia

Płyn ma intensywny zapach, po prostu boski. Ubrania pachną tak intensywnie, że każdy pyta jakiej perfumy używam. ☺. Płyn jest wydajny, w eleganckim opakowaniu. Idealny dla osób lubiących intensywne zapachy.

anymm | 3 lata temu

Rewelacyjny produkt

Płyn ma obłędny zapach. Utrzymuje się długo na ubraniach, a nie trzeba dodawać dużej ilości płynu do prania. Dzięki temu jest bardzo wydajny. Tkaniny po jego użyciu są miękkie i przyjemne w dotyku. Świeżość ubrań utrzymuje się długo, jednak nie zgodzę się z faktem, że aż 7 dni. Jestem bardzo zadowolona z jakości produktu i polecam każdemu go wypróbować.

xxsweetnatxx | 3 lata temu

Płyn do płukania tkanin Lenor Gold Orchid

Jedno zdanie znakomity można poczuć się zmysłowo piękny i długo utrzymujący się zapach sprawia że czujesz się wypoczęty i chcesz go więcej i więcej polecam spróbuj a nie zawiedziesz się

Istillhet | 3 lata temu

Rewelacyjny

Dość sceptycznie podeszłam do tych nut zapachowych. Nie do końca byłam pewna czy to moje zapachy. Ale po praniu okazało się ze to strzał w dziesiątkę. Zapach otula jak dobre perfumy. Ubrania są miękkie, po zdjeciu ze sznurka juz nie tak sztywne jak zwykle. Płyn jest wydajny i cenowo przystępny. Na pewno zagości u mnie częściej.

basia1709 | 3 lata temu

Polecam

Płyn w dużej wydajnej butelce, bardzo wydajny. Super zapach, który utrzymuje się przez wiele dni. Używałam płynów Lenor sporadycznie teraz zostaną ze mną na dłużej.

Dingoglaza69 | 3 lata temu

Uwodzicielska moc zapachu

Płyn do płukania tkanin Lenor Gold Orchid ma śliczny zapach. Jest bardzo wydajny, pranie jest puszyste, miękkie, a kolory jak nowe. Gorąco polecam każdej Pani domu.

angelaes | 3 lata temu

Cudowny zapach

Płyn do płukania Lenor Gold Orchid to zdecydowanie mój ulubiony produkt do tkanin. Daje świetne uczucie lekkości tkanin. Pozostawia je również niebywale miękkie.

Cafeteria | 3 lata temu

Rewelacja!

Zacznę od tego, że obydwa płyny przepięknie pachną, są z różnej kategorii zapachowej, a jeden i drugi, daje niesamowite poczucie świeżości. Z przyzwyczajenia dodałam do pierwszego prania całą nakrętkę płynu i byłam w szoku, ponieważ zapach był bardzo mocny i pachniało w całym mieszkaniu. Tak naprawdę, wystarczy połowa nakrętki, aby pranie było długotrwale świeże, a nawet mniej (w zależności, ile ubrań wrzucimy do bębna). Ogromnym plusem jest to, że płyny świetnie dają sobie radę już w krótkich cyklach prania, oraz niskich temperaturach. Piorę dużo ubrań sportowych, to specyficzny typ ubrań, które bardzo ciężko uprać, żeby zmyć z nich niechciany zapach. W tym przypadku, ubrania sportowe, pachną świeżością, już przy zaledwie 30 stopniach! Wcześniej prane były jedynie w 60 stopniach. Ogólnie pranie jest miękkie, miłe w dotyku. Dawno nie używałam Lenora i teraz do niego wrócę, bo warto!

twoja_opinia | 3 lata temu

Otulona słodkim zapachem Lenor Gold Orchid

Lubię ten zapach płynu do płukania tkanin Lenor Gold Orchid , zmysłowy, słodki zapach, pobudza zmysły i wyobraźnię dzięki czemu czuję się cudownie w moich ubraniach. Kiedy wyciągam z szafy ubrania uprane w płynie Lenor Gold Orchid to czuję niebywale intensywny zapach i miękkość ubrań, aż mam ochotę je nosić.

Dzięki płynowi Lenor Gold Orchid odkryłam nowy wymiar prania i już wiem że nie zamienię mojego płynu na żaden inny.

zizi80p | 3 lata temu

Trwały zapach.

Płyny do płukania Lenor nadają tkaninom piękny, trwały zapach. Ubrania są mięciutkie i miłe w dotyku.Płyn Lenor jest bardzo wydajny. Polecam serdecznie.

dziula_panga | 3 lata temu

Płyn do płukania tkanin Lenor Gold Orchid

Aromat utrzymuje się na ubraniach przez wiele dni, zapewnia dczucie długotrwałej świeżości oraz umila noszenie ubrań :) LENOR to płyn do płukania tkanin o świeżym zapachu .Nadaje miękkość i długotrwałą świeżość pranym tkaninom,wspomaga naturalną intensywność kolorów i ułatwia prasowanie. Ubrania nie elektryzują się i pięknie pachną.

annm88 | 3 lata temu

Płyn do płukania tkanin Lenor Gold Orchid - najlepszy na rynku

Płyn do płukania tkanin Lenor Gold Orchid zapewnia przyjemną świeżość zrobionego prania, która utrzymuje się przez długi czas. Zapach jest bardzo ładny, intensywny, ale jednocześnie nie za mocny. Płyn jest bardzo wydajny.

Płyn ten sprawia, że tkaniny są miękkie i przyjemne w dotyku. Płyn Lenor Gold Orchid zawiera kuszące nuty wanilii, które wyciszają ciało i umysł, a także dostarczają zmysłowych wrażeń. Zdecydowanie warty polecenia.

kolczusia | 3 lata temu

Polecam.

Ciekawy,mocny zapach który z pewnością znajdzie swoich zwolenników . Produkt wydajny i skoncentrowany. Polecam przetestować i zaznajomić się z zapachem.

Brynia5 | 3 lata temu

Idealny dla krótkich prań

Zaletą płynu jest przede wszystkim fakt, że już podczas krótkiego prania zapewniamy naszym ubraniom piękny, długotrwały zapach. Nawet pranie w niskich temperaturach pozwala poczuć świeżość ubrań. Płyn jest również bardzo wydajny, już niewielka ilość wystarcza, aby pranie było świeże.

magda_010 | 3 lata temu

Kwiatowy zapach na dłużej

Cudowny kwiatowy zapach zniewala już przed wlaniem go do pralki a potem unosi się gdy pranie jest skończone. Do tej pory nie udało mi się odnaleźć płynu który ma tak intensywny zapach i tak przyjemny zapach. Dzięki niemu pranie jest mięciutkie pachnące.

a-ska500 | 3 lata temu

Słodki elegancki zapach

Płyny umieszczony jest w plastikowej kanciastej butelce. kształt opakowania nie do końca mi pasuje, butelka jest trochę nieporęczna. Sam klub ma dość rzadką konsystencję i bardzo i intensywny zapach. Zapach jest jego największą zaletą. Jest dość słodki, elegancki, nie każdemu może pasować jego i intensywność, ale dla mnie jest idealny. Bardzo długo (nawet kilkanaście dni po praniu) utrzymuje się na ubraniach. Ubrania po praniu są przyjemne w dotyku, miękkie i pachnące.

Martix02 | 3 lata temu

Urzekajacy zapach

Urzekajacy zapach prania kiedy je wyciągamy z pralki, ubrania pachną nawet wtedy kiedy je nosimy, są miękkie, łatwo się prasują. Zapach na swetrach jest wyczuwalny do momentu kolejnego porania. Płyn bardzo wydajny.

szyman88 | 3 lata temu

Piękny zapach

Dzięki możliwości przetestowania tego płynu stał się on moim ulubieńcem i od teraz tylko on będzie towarzyszył każdemu mojemu praniu

Pachnie pięknie i długo.

Zapach po upraniu i złożeniu ciuchów trzyma się w całej szafie

Płyn jest wydajny

Sprawia że ubrania są miękkie i chętnie się je nosi

Nie uczula, nie powoduje alergii skórnych

Nitta | 3 lata temu

Lenor Gold Orchid - płyn dla pragnących luksusu

Płyn przepięknie pachnie. Produkt ma świeży, zmysłowy, intensywny zapach. Dla mnie lekko przytłaczający. Czuć go nawet po założeniu ubrań. Zapach długo utrzymuje się na ubraniach. Przyjemnie pachnie też w szafie oraz w łazience.

KATMAR9964 | 3 lata temu

To czego szukałam.

Od dawna szukałam produktu, o tak pięknym i zarazem delikatnym zapachu. Produkt okazał się strzałem w dziesiątkę i wiem, że napewno z niego nie zrezygnuję. Ręczniki, ubrania, posciel- wszystko po użyciu tego płynu jest bardzo miękkie i nawet ubrania za którymi nie przepadam chce się nosić i nimi otulać.

Anula123 | 3 lata temu

Bardzo przyjemny zapach

Zaskoczył mnie ten płyn. Niby w butelce delikatny zapach a ubrania pachną w całym domu. Trochę delikatniej gdy wyschną ale wciąż bardzo ładnie.

Napewno jeszcze nieraz pojawi się w moim domu.

my_zakupoholiczki | 3 lata temu

Lenor Gold Orchid

Płyn do płukania Lenor Gold Orchid ma przepiękny zapach. Ubrania w nim wypłukane pachną długo. Jest to zapach jednocześnie intensywny ale i delikatny. Płyn bardzo dobrze radzi sobie ze zmiękczaniem twardych tkanin. Nie pozostawia plam. Wystarczy użyć nakrętkę płynu aby cieszyć się cudownym zapachem świeżego prania przez długi czas.

aloszka22 | 3 lata temu

Orientalne noce

Orchidea kojarzy mi się z Orientem i zapachami, które przywodzą na myśl ciepłe noce gdzieś na Dalekim Wschodzie. I nie zawiodłam się. Jest to zapach totalnie inny od Spring Awakening i pobudzający zupełnie inne pokłady wyobraźni. Pachnie pięknie, trochę jak orientalne perfumy, trochę jak kadziło. Super zmiękcza i utrzymuje się na ubraniach czy pościeli bardzo długo, wydaje mi się, że dłużej niż 7 dni. Pachnie jak perfumy, więc nie trzeba już ich używać.

Bodzenka | 3 lata temu

Polecam

Idealny piękny zapach

Świeżość czuc z daleka. Pościel jest pięknie pachnące i cudnie się śpi. Polecam dla mnie idealny płyn.

Butelka idealnie utrzymuje się w dłoni.

kasia220690 | 3 lata temu

Zdecydowanie numer jeden:)

Płyn do płukania Lenor Golf Orchild jest rewelacyjny. Zapach płynu jest niezwykle zmyslowy. Bardzo długo utrzymuje się na tkaninach oraz powoduje że tkaniny są jedwabiście miękkie. Ważne jest dla mnie to że płyn jest mega wydajny i już niewielka ilość.spelnia swoje zadanie. Jest zdecydowanie numerem jeden dla mnie i napewno po niego wrócę.

Wiola435 | 3 lata temu

Wersja mocniejsza

Mocniejszy ale przyjemny nie dławiący zapach. Używałam go do swetrów i sukienek dla dorosłych bo przyjemnie otulają, dzieci mogą się z nim nie polubić. Bardzo dobrze zmiękczają bez niszczenia tkanin. Wydajny i niezbyt drogi. Polecam

madlenn_n | 3 lata temu

Długotrwała świeżość płynu do płukania Lenor Gold Orchid

długotrwała świeżość nawet do 7dni!! Piękny zapach wanilii. Słodki zapach! Po zastosowaniu płynu ubrania są miękkie:) uwielbiam go :) bardzo wydajny

Malami | 3 lata temu

Mój ulubiony

Płyny do płukania Lenor stają się od dziś moimi ulubionymi. Nie wielką ilość do płukania wystarcza by pościel czy ubrania pachniały co najmniej kilka dni. Miękkość, przyjemny zapach, wydajność to główne zalety produktów

Matkapolka12345 | 3 lata temu

Plyn do plukania

.........

.............................................

....................🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰Jest zajebisty

Ikkonika | 3 lata temu

Ikkonika

Fajny płyn choć jak na mój gust nieco zbyt mdły zapach. Na dłuższa metę nieco drażniący. Pranie miękkie. Zapach naprawdę długo się utrzymuje

iwOnka92 | 3 lata temu

Piękny kwiatowy orzeźwiający

Płyn Lenor Gold Orchid ma bardzo orzeźwiający zapach , który unosi się na całe podwórko gdy powieszę pranie. Konsystencja płynu jest idealna jak również jest bardzo wydajny i starcza na dużo prań.

Sussex86 | 3 lata temu

Świeże i miękkie pranie

Płyny są bardzo wydajne, starczają na wiele pran. Pięknie pachną, zapachy są bardzo świeże i przyjemne.Płyny są bardzo wydajne, starczają na wiele pran. Pięknie pachną, zapachy są bardzo świeże i przyjemne.

koliber31 | 3 lata temu

Super

Mój faworyt. Uwielbiam ten nieoczywistych, ciekawy i zmysłowy zapach. Ten zapach jest także długotrwały. Ubrania są miękkie i przyjemne w dotyku.

kordusek79 | 3 lata temu

Niebiański zapach

Zapach niesamowity pięknie otula zapachem ubrania uwielbiam kiedy moja pościel pachnie zmysłowo i oba płyny spełniły moje oczekiwania .Synek ma czuły nos nie lubi mocnych zapachów A te zdecydowanie zaakceptował. Jestem mega zadowolona

aga2113 | 3 lata temu

Piękny zapach

Płyn do płukania spełnił moje wszystkie oczekiwania. Pięknie pachnie, nadaje ubraniom miękkości i zapachu nawet do kilku dni. Sprawdza się zarówno do prania w wysokich jak i niskich temperaturach. Polecam!

Sloiczki | 3 lata temu

Znakomity płyn

Płyny do płukania tkanin lenor są jednymi z lepszych na rynku. Zaden produkt tego typu jakie znam, nie dawał aż takich wrażeń zapachowych. Mało tego owe zapachy utrzymują się na rzeczach niezwykle długo, bo nawet po kilku dniach pościel pachnie niczym łąka kwietna. Ubrania są miękkie i delikatne. Produkty są niezwykle wydajne oraz następne w wielu sklepach. Cóż chcieć więcej.

mojadrugastrona | 3 lata temu

Elegancja i zmysłowość

Płyn do płukania Lenor Gold Orchid to produkt dla osób, które lubią nieoczywiste rozwiązania. Zapach przeplata się z elegancją i zmysłowością. Jest przepiękny i co najlepsze zostaje długo na ubraniach. Płyn jest wydajny, a butelka nadaje się do ponownego przetworzenia, więc nie produkujemy zbędnego plastiku i chronimy środowisko.

agi2323 | 3 lata temu

Polecam

Piękny, elegancki zapach , który utrzymuje się długo. Ubrania są przyjemne i miłe w dotyku. Bardzo wydajny. Nie potrzeba wlewać całej miarki, bo i tak zapach zostaje na długo i jest wyraźnie wyczuwalny na ubraniu nawet po paru dniach.

Kasiaewa28 | 3 lata temu

Super produkt

Zapach fajny, choć nie do końca mój typ ale dla osób ceniących sobie tę gamę zapachową jak najbardziej. Ogólnie pranie było,miękkie i pachnące dość długo.

Amazonka92 | 3 lata temu

Uwodzicielski

Naprawdę spełniły moje oczekiwania. Ubrania są przyjemne w dotyku, pięknie pachną. Plus że jest to produkt wydajny oraz opakowanie przyciąga wzrok. Napewno nie raz kupię .

Agness | 3 lata temu

Luksus podczas prania

Luksusowy piękny zapach ,który utrzymuje się bardzo długo na ubraniach, już nawet nie potrzebuje perfum bo Lenor pachnie cudownie. Zakochałam się w tym zapachu teraz pranie to przyjemność.

FioreDiLoto | 3 lata temu

Ulubieniec

Płyn Lenor Gold Orchid pachnie obłednie. Wieszając pranie za każdym razem je wąchałam, nie mogłam się powstrzymać żeby tego nie zrobić. Płyn jest wydajny, piorę 3-4 razy w tygodniu a zostało połowa buteleczki.

Ubrania są mięciutkie, milusie, gładziutkie.

Zapach na ubraniach utrzymuje się do 5 dni może nawet troszkę dłużej bo czuć zapach w całej szafie.

Dla mnie ideał.

mona7676 | 3 lata temu

Super produkt

Mocny,wyrazisty zapach sprawia że chce się robić pranie codziennie. Uwielbiam takie zapachy. Są dla mnie numerem jeden.

Produkt jest naprawdę dobrym rozwiązaniem dla wielodzietnych rodzin,gdyż niewiele potrzeba do prania.

Polecam serdecznie

Missy1986 | 3 lata temu

Subtelny zapach

Lenor Gold Orchid to nie tylko piekny, zmysłowy zapach. To takze miękkość tkanin, świeżość. Pranie w niskiej temperaturze nie pozostawiła smug na ubraniach. Te pozostały pachnące dluzej niz 7dni.

Justyna 25 | 3 lata temu

Lenor Gold Orchid

Przyjemny zapachy, wydajny nie trzeba go dużo lać żeby ubranka zostały otulone przyjemnym zapachem .

Zapach utrzymuję się długo na ubraniach.

Również butelką ładnie się prezentuje.

Kamila22200 | 3 lata temu

Delikatny z nutą kwiatową.

Cudowny i delikatny zapach sprawi że poczujesz się jakbyś była wśród orchidei.

Zapach dlugo sie utrzymuje a rzeczy po nim są delikatne i bardzo miłe w dotyku.

Sarusiaczek | 3 lata temu

Lenor Gold Orchid

Mega wydajny, skuteczny nawet w niskich temperaturach, nadający miękkości tkaninion i długo utrzymujący się słodki niczym perfumy kwiatowy zapach. Łatwa aplikacja. Polecam

mm2991 | 3 lata temu

Cudny zmysłowy zapach

Płyn do płukania charakteryzuje się pięknym, przyjemnym słodkim zapachem. Płyn świetnie zmiękcza ubrania i pościel - wszystko po praniu jest mięciutkie do tego zapach pozostawia na długi czas. Uwielbiam sweterki pachnące tym płynem. Nie gryzie się z perfumami. Produkt mega Mega wydajny. Nie podrażnia skóry.

wizazanka_testuje | 3 lata temu

Najlepszy !!

Płyny marki Lębork o innym zapachu używałam bardzo często. Jest on bodajże najbardziej ekonomicznym i wydajnym rozwiązaniem jakie znam. Posiada dośc przyjemny, świeży zapach, jest bardzo wydajny, a przy tym jego cena jest niska. Polecam wszystkim lubiącym jakośc i wysoka wydajnośc za niewielka cenę.

Kkarola69 | 3 lata temu

Zapach do zatracenia

Mój faworyt jak chodzi o płukanie ubrań. Absolutny czarny koń. Super zapach który przywodzi na myśl pola pełne cudownie pachnących orchidei. Uwielbiam się nim otaczać. Moje ubrania są miękkie jak nigdy i pachną nawet 2 tyg po wypraniu. Moja szafa nareszcie pachnie cudnie bez wspomagaczy i odświeżaczy.

kata_chick | 3 lata temu

Mój numer jeden

Lenor Gold Orchid to mój zdecydowany faworyt wśród płynów zmiękczających.

Dużo osób się pyta jakich używam perfum. Trochę nieświadoma podaję nazwę, a po zastanowieniu przypominam sobie że to właśnie ten piękny zapach od Lenor Gold Orchid. Zapach jest przepiękny i utrzymuje się bardzo długo. Nawet na rzeczach które dawno uprałam i schowałam do szafy. Dodatkowo przyjemnie zmiękczakcza. Pranie jest świeże i mięciutkie a zwłaszcza koce czy pościel. Napewno wrócę do niego z przyjemnością. Opakowanie z wygodną miarką pozwala na odpowiednie dozowanie produktu. Płyn jest wydajny. Nie zanotowałam żadnych alergii skórnych.

Blondynatestuje | 3 lata temu

Mój faworyt w dziedzinie płukania tkanin

Kocham ten zapach i już mam jego zapas...cudowny słodki otulający zapach ale nie mdły...

To że butla poręczna dozująca nakrętka to nie liczne z pozytywnych zalet.

Ja poprostu uwielbiam ten zapach i wszystko co nim pachnie,a pachnie naprawdę długo... tkaniny są miękkie...

Ja polecam ten produkt i te wersje zapachu jest przegenialny i napisze jeszcze raz mam jego zapas to o czymś świadczy. W skali ocen jest tylko 5 a ja daję 10

gosia 1984 | 3 lata temu

Płyn o zmysłowym zapachu.

Lenor Gold Orchid daje jedwabista gładkość piękny zmysłowy zapach który bardzo długo się utrzymuje i co najważniejsze jest bardzo wydajny na długo wystarcza. Lenor to najlepsza marka.

Paulinatabiszewska1955 | 3 lata temu

Wspaniały Płyn do płukania tkanin Lenor Gold Orchid

Płyn skradł moje serce ❤️ . Ten cudowny zapach po wypraniu Poprostu mnie zauroczył , do tego wspaniała wydajność . Polecam każdemu kto jeszcze się zastanawia nad wybraniem płynu jest cudowny 🥰. Rzeczy są miękkie i pachnące.Luksudowy płyn który sprawi że wszystkie kobietki i nie tylko pokochają zapach Lenor Gold Orchid.

agnieszkasc | 3 lata temu

pięknie pachnie

pranie już po pierwszym użyciu było miękkie i ładnie pachniało. świeżutkie i przyjemne w dotyku, bardzo wydajny płyn i super zapach, pranie wygląda idealnie po wypraniu

11paoolace11 | 3 lata temu

Mój ulubiony

To zdecydowanie mój ulubiony płyn do płukania marki Lenor- uwielbiam ten zapach! Jestem też zachwycona miękkością tkanin płukanych w tym płynie. Poza tym produkt ten jest wydajny i na pewno sięgnę po niego jeszcze wielokrotnie

E-lina | 3 lata temu

Słodki urzekający zapach

Najlepsze płyn do płukania jaki kiedykolwiek miałam. Pozostawia pranie miękkie, puszyste i pachnące na długi czas. Intensywny zapach długo się utrzymuje i ubrania czy pościel wyjęta z szafy po czasie nadal ładnie pachnie. Również podczas przytulania czuć cudowną woń wanilii na ubraniach oraz na pościeli co jest dla mnie bardzo ważne. Płyn nadaje także zapach w niskich temperaturach prania oraz krótkich cyklach. Pozostawia także ubrania miękkie w szczególności ręczniki, które przy użyciu płynów do płukania innych marek były po prostu szorstkie i nieprzyjemne. Pranie rozwieszone w domu bardzo ładnie pachnie, a suszone na powietrzu po wyschnięciu nadal ładnie pachniało. W pełni spełnił moje oczekiwania i na pewno znowu po niego sięgnę oraz będę znajomym i rodzinie ten płyn polecała.

nataliicodziennosc | 3 lata temu

Ulubiona wanilia zamknięta w eko-butelce

Po pierwsze, zapach! Uwielbiam nuty wanilii a płyn GOLD ORCHID ma ich tyle ile potrzeba, ani nie jest mocno perfumowany ani zbyt mało intensywny. Wiem, że będę go kupowała częściej.

Po drugie, trwałość, utrzymuje się na ubraniach naprawdę długo i czuć go po wyjęciu odzieży z szafy. Nie jest to 7 dni, bardziej 3, ale za to wyraziste!

Po trzecie, eko-kierunek marki. Cieszę się, że marka w swoich priorytetach zawarła dbałość o środowisko, to bardzo dla mnie ważne przy wyborze produktów. Pranie w niższych temperaturach i ekobutelki to dobre wiadomości!

Po czwarte, ekonomia, płyny nie dość, że są w butelkach o dużych pojemnościach to są bardzo wydajne, niewielka ilość wystarczy aby ubrania ładnie pachniały.

natkaa041 | 3 lata temu

Rewelacja

Ten zapach bardziej przypadł mi do gustu. Jest bardziej intensywny jednak oba zapachy utrzymują się na ubraniach z podobną trwałością. Sprawdza się również w trakcie prania w niskich temperaturach oraz w krótkich cyklach i dzięki temu mam pachnące pranie oraz dbam o planetę. Jedynym minusem jest butelka która nie jest przeźroczysta i nie pozwala sprawić ile płynu pozostało. Mimo to chętnie sięgnę po płyny Lenor ponownie oraz polecę je znajomym.

Pimpula | 3 lata temu

Rewelacja

Ubrania po praniu były bardzo przyjemne w dotyku i mięciutkie. Nawet po krótkim praniu, zapach był rewelacyjny. Spanie w pościeli wypranej w Lenorze to sama przyjemność.

Alusia1985 | 3 lata temu

Lenor Gold

Lenor Gold Orchid wspaniale miękkie ubrania o nieziskim zapachu, który utrzymuje się bardzo długo, jest bardzo wydajny. Na pewno zostanie ze mną na długo, bo Go uwielbiam:)

basic26 | 3 lata temu

Euforia

Dzięki płynem Lenor polubiłam pranie... .miękkość sprawia przyjemność. Mogę prać i prac i prac......Jestem prawdziwą szczęściarą. Chętnie zostanie że mną na dłużej.

izzza | 3 lata temu

Polecam

Płyn Lenor polecę każdemu jest naprawdę ekstra zapach długo się utrzymuje będą moje najlepsze testowanie Lenor zostaje że mną i naoewno nie raz jeszcze je zakupie

AniaNN | 3 lata temu

Cudowny słodki zapach.

Płyn do płukania tkanin Lenor Gold Orchid to plyn dla lubiacych slodkie zapachy. Słodką wanilię i kwiatowy zapach. Jest to moj faworyt. Cudnie pachnie i dlugo. Czuje jakbym miala na sobie perfumy.

Jusia_Ju | 3 lata temu

Najładniejszy zapach na rynku

Płyny do płukania Lenor wyróżniają się na tle innych pięknym zapachem który długo się utrzymuje na ubraniach. Zapach nie jest drażniący. Płyny nas nie uczuliły co również jest bardzo ważne. Świetnia jakość w rozsądnej cenie. Ten zapach skradł moje serce.

Biedronka628 | 3 lata temu

Bardzo wydajny

Nowy płyn do płukania tkanin Lenor spring awakening to idealny wybór dla wymagających osób. Zapach jest wspaniały i utrzymuję się bardzo długo. Ubrania są zachwycająco miękkie i delikatne przez bardzo długi czas. Myślę że ten płyn zagości u mnie na bardzo długo, ponieważ jest bardzo wydajny.

maly_swiat_eweliny | 3 lata temu

Luksusowy zapach świeżości

Płyn Lenor Gold Orchid ma piękny zapach orchidei przy czym nie jest to zapach duszący. Nadaje ubraniom świeżość, sprawia ze są miękkie i przyjemne w dotyku. Idealny dla wielbicieli kwiatowych zapachow

andzia898 | 3 lata temu

Rewelacyjny zapach

Przepiękny zapach, który utrzymuje się bardzo długo na ubraniach, a dodatkowo są miękkie w dotyku, jestem zachwycona i z pewnością zostaną ze mną na długo

Atramworld | 3 lata temu

Zapach jest otulający

Zapach Gold Orchid jest po pierwsze świetnie skomponowany i miły dla nosa, po drugie jest intensywne i zostaje na długo. Zapach jest ciepły, otulający. Myślę, że super sprawdzi się na sezon jesienny:) Podczas prania i suszenia w mieszkaniu unosi się ładny zapach. Ubrania wyjmowane z szafy nawet po kilku/kilkunastu dniach nadal pachną.

Dodatkowo produkt zmiękcza tkaniny, są one przyjemniejsze w dotyku, mam wrażenie, że również lepiej wyglądają.

Płyn jest wydajny. Nie zauważam żadnych minusów. Płyn Lenor zostaje ze mną na dłużej.

kiciax1 | 3 lata temu

Fantastycznym płyn Lenor Gold Orchid

Płyn Lenor Gold Orchid urzekł mnie cudowną nutą zapachową która towarzyszyła mi przez kilkanaście dni po wypraniu rzeczy. Dodatkowo płyn jest bardzo wydajny, i ładnie i czytelnie oznakowanym opakowaniu. Pranie oprócz fantastycznego zapachu ma również przyjemną miękkość.

Avidia | 3 lata temu

Piękny zapach kwiatów

Płyn do płukania Lenor Gold znajduje się w pojemnym opakowaniu. Ma piękny, intensywny zapach kwiatów, który idealnie pasuje do ubrań. Zapach utrzymuje się do dwóch dni.

Pati2882 | 3 lata temu

Orientalny ogród wieczorową porą.

MÓJ FAWORYT. Płyn który ma obłędny zapach. Orchidea z wyczuwalną i wyraźną nutą wanili. Pranie które pachnie bardzo długi czas a do tego staje się mięciutkie i przytulne. Będę go używać do znudzenia :-). Stanowczo polecę go innym.

Joanna_Joanna | 3 lata temu

Cudeńko! Pachnie obłędnie i pysznie!

Pierwszy raz miałam okazję wypróbować Gold Orchid (złoty Lenor) i od razu zakochałam się w tym zapachu! Jest cudny! Po praniu tkaniny są mięciutkie, aż z daleka czuć jego intensywną woń! Naprawdę intensywną.. Na pewno ten zapach zostanie ze mną na długie, długie lata. Polecam z czystym sumieniem.

kobieta2020 | 3 lata temu

Środek do prania w niskich temperaturach

Płyny do prania ,które odwiedzą pranie nawet w niskich temperaturach. Świeżość czuc nawet kilka dni po praniu. Ubrania po praniu są miękkie ,a kolory nieodbarwione.

dudadey | 3 lata temu

Genialny zapach

Zapach jest jak perfumy. Bardzo przyjemny i lekki. Produkt jest bardzo wydajny i z pewnością starczy na długo. Opakowanie poręczne. Można praćw różnych programach i czasie - efekt jest ten sam.

Princessa85 | 3 lata temu

Test Lenora Gold Orchid

Lenor Gold Orchid spełnił moje oczekiwania. Nuta zapachowa orchidei zostawia zapach świeżości i delikatności na ubraniach. Długo zagości w moim domu.

Markiza90 | 3 lata temu

Niebiańskj zapach.

Plyny spelnily moje oczekiwania. Ubrania pieknie i dlugo pachna nawet po wypraniu w niskich temeraturach (30 stopni). Zapachy naprawde ladne, wyrozniaja sie sposrod innych dostepnych plynow.

_karola_p_ | 3 lata temu

Wspaniały płyn

Płyn do płukania Lenor Gold Orchid sprawia, że pranie pachnie w całym, nawet ogromnym domu. Powoduje także, że pranie jest jeszcze przyjemniejsze i relaksujące.

mruva86 | 3 lata temu

Zmysłowy zapach

Intensywny, długo utrzymujący się zapach sprawia, że cały dzień ubrania są świeże. Zapach pobudza zmysły. Polecam szczególnie do prania swetrów, które później można założyć w zimowe wieczory

MARTA1985MARTA | 3 lata temu

Wspaniały.

Płyn o wspaniałym zapachu, oryginalny i urzekający.Daje długotrwałą świeżość i miękkość.Wydajny.Miłe testowanie z rodzinką i dzielenie się opinią zachęciła do zakupu płynu.

kusamus | 3 lata temu

Super płyn

Ten płyn skradł moje serce ze względu na piękny zapach, który trwa. Płyn jest wydajny i świetnie sprawdza się przy mocno zabrudzonych ubraniach. Jest naprawdę uniwersalny.

ola147 | 3 lata temu

Ekskluzywny zapach

Piękny zapach , płynu do płukania , troszkę mocniejszy zapach , ale nie jest duszący . Zapach utrzymuje się długo na ubraniach dając komfort noszenia . Jest bardzo wydajny i ma ładną szatę graficzną .

madif26 | 3 lata temu

Super produkt

Płyn pięknie pachnie ma wygodne opakowanie spełnił moje oczekiwania ubrania są pięknie pachnące oraz świeżością pachną przez długi czas nawet w szafie utrzymuje swój zapach gorąco polecam.

anias88 | 3 lata temu

zapach jak z kwiaciarni

Uwielbiam długotrwały zapach ubrań unoszący się nawet tydzień od wyprania. Są miękkie i zauważyłam, że łatwiej się prasują. Kolory nie blaknął i wyglądają jak za pierwszym noszeniem.

AtkaPaw | 3 lata temu

Piękny zapach

Zapach płynu od początku mnie urzekł. Uwielbiam zapach ubrań po jego użyciu. Super wydajny, przystępna cena. Dla mnie ideal. Pranie stało się łatwiejsze a prasowanie przyjemniejsze !

Ewelinaanna91 | 3 lata temu

Lenor orchid

Zapach, który pobudził moje zmysły, utrzymuje się długo na ubraniach. Prałam w niskich temperaturze. Bardzo duża i wydajna butelka. To lokalne cudo, które polecę mojej przyjaciółce.

Edka0626@wp.pl | 3 lata temu

Kwiatowa przyjemność

Płyn Gold Orchid stał się moim ulubieńcem. Po otwarciu mam wrażenie jakbym wąchała bukiet wspaniałych kwiatów. Jest długo wyczuwalny na tkaninach, niczym po spryskaniu się perfumami. Słodycz wanilii przywołuje wakacyjne wspomnienia.

Ubrania są miękkie w dotyku, przyjemnie się je nosi. Zawartość składników pochodzenia naturalnego sprawia, że są bezpieczne i delikatne dla skóry. Z pewnością sięgnę ponownie po ten produkt.

Agnieszka 36 | 3 lata temu

Polecam

Wystarczy niewielka ilość płynu do płukania Lenor a pranie pachnie obłędnie przez dłuższy czas. Pranie jest miękkie i lepiej się prasuje. zapach utrzymuje się nawet w szafie.

Karinqpb | 3 lata temu

Lenor

Piękne zapachy, ubrania mile w dotyku Płyny do płukania Lenor według mnie bardzo wydajne, super pachną a zapach długo się utrzymuje.Napewno kupię w przeszłości

sylwiunia856 | 3 lata temu

Rewelacja w płukania

Płyn ładnie i długo pachnie jest wydajny nawet w krótkich cyklach się rewelacyjnie sprawdza Płyn ładnie i długo pachnie jest wydajny nawet w krótkich cyklach się rewelacyjnie sprawdza ubrania są miękkie wystarczy na wiele prań

Xoxo | 3 lata temu

Good Orchid

Ubrania po użyciu są miękkie i świeże, natomiast zapach nie utrzymuje się tak długo jak przy płynie Lenor Spring Awakening. Płyn nie zachwycił mnie i raczej po niego kolejny raz nie sięgnę

Kasiaswierz | 3 lata temu

Piekny zapach

Pranie po płynach Lenor jest miękkie i cudownie pachnące. Zapach utrzymuje się naprawdę bardzo długo. Opakowania so duże i bardzo ekonomiczne, odrobina plynu spokojnie wystarcza na pranie. Naprawdę szczerze polecam