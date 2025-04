Zmagasz się z alergią, a może masz małe dziecko? Jeśli tak, to doskonale wiesz, jak ważny jest dobór odpowiedniego produktu do prania - takiego, który nie uczuli, będzie delikatny, a przy tym odpowiednio zadba o czystość twoich ubrań, pościeli czy ręczników. Zapomnij o tradycyjnych proszkach, żelach czy kapsułkach! Wymień swój dotychczasowy środek do prania na Neutral – Hipoalergiczne kapsułki do prania tkanin kolorowych. To nowość, która sprawi, że twoje ubrania będą czyste, a wrażliwa skóra (zarówno twoja, jak i twojego maluszka) nie będzie narażona na reakcje alergiczne. Co najlepsze - kapsułki nie zawierają sztucznych barwników i kompozycji zapachowych, a także posiadają certyfikat Astma-Allergi Danmark i Allergy Certified! Sprawdź!

