Modny makijaż wiosna-lato 2020 - 6 najważniejszych trendów

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Wśród makijażowych trendów na wiosnę-lato 2020 króluje rozświetlona cera i smoky eyes w brązowych i złotych odcieniach. Nowością są delikatnie podkreślone usta cielistymi pomadkami (znalezienie idealnego odcienia, wcale nie jest takie trudne) i kolorowe szaleństwo na powiekach (w tym też można wyglądać dobrze)!

Spis treści:

Usta subtelnie zaznaczone szminką w kolorze naszych warg to najgorętszy trend tego sezonu. Pomadka powinna tylko delikatnie je przyciemniać tak, aby ich zarys i kształt był bardziej widoczny.

Poza dobrze wam znanymi szminkami zmieniającymi kolor w zależności od naszego pH, są na rynku takie o półtransparentnym wykończeniu w bardzo naturalnych kolorach oscylujących między pudrowymi różami a zgaszoną czerwienią. Znajdziecie je m.in. w ofercie marki Miya.

Wybierając szminkę koniecznie testujcie jej kolor na ustach - dłoń bardzo przekłamuje odcienie, które mogą wydawać się zbyt ciemny lub za jasny.



fot. ImaxTree/AgencjaFREE

W manicure triumf święcą pastelowe lakiery do powiek, a w kategorii makijażu pastelowe cienie do powiek. Najmodniejsze to te miętowe i delikatnie różowe - to wielki powrót sprzed 10 lat!

Czy wróżmy im sukces na polskich ulicach? Raczej nie - większość Polek boi się sięgać po inne, niż beżowe i brązowe cienie do powiek. A przecież pastelowe kolory są wprost stworzone dla słowiańskiej urody!



fot. ImaxTree/AgencjaFREE



Świetlista cera zawsze jest w cenie. Aby rozświetlający makijaż miał szansę wyglądać zniewalająco, twoja skóra musi być bez skazy - idealnie zadbana, gładka, lśniąca.

Do wykonania makijażu przyda się krem BB albo mocno nawilżający podkład (np. z kwasem hialuronowym), kredka do brwi, róż i rozświetlacz. Jeśli chcesz możesz delikatnie wytuszować rzęsy, a usta pomalować satynową pomadką w naturalnym odcieniu.



fot. ImaxTree/AgencjaFREE

To najbardziej zaskakujący trend wiosenno-letniego sezonu, bo do tej pory czarne cienie i kreski i to w wersji max zarezerwowane były raczej dla zimy i jesieni.

Mocno podkreślone oko nie wymaga żadnego towarzystwa. Tłem niech będzie piękna, zadbana cera i delikatnie podkreślone kości policzkowe. Idealny makijaż na letnie imprezy!



fot. ImaxTree/AgencjaFREE

Przeciwwagą dla pastelowych cieni są neonowe kreski na górnej powiece. Mogą być namalowane skrupulatnie, jak od linijki albo zamaszyście i niedbale w pop-artowskim duchu.

Kolorowe kreski świetnie uzupełniają sportowy look - doskonale pasują do wysoko zaplecionego kucyka i casualowej stylizacji.



fot. ImaxTree/AgencjaFREE

Smoky eyes to jeden z naszych ulubionych makijaży. Ma same plusy! Niemal każda kobieta wygląda w nim nieziemsko. Poza tym to najseksowniejsza wersja przydymionego oka, w tym sezonie obowiązkowo z dodatkiem złotych i miedzianych akcentów.

Brązowe smoky eyes świetnie komponuje się z delikatnie opaloną skórą, rozświetlaczem na policzkach i ustach muśniętych błyszczykiem.



fot. ImaxTree/AgencjaFREE

Więcej o makijażu:

Jak stosować puder ryżowy?

Jak powiększyć oczy makijażem?