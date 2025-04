Chociaż jeszcze drżymy z powodu mroźnych, zimowych temperatur, lada chwila wiosenne słońce zaświeci nam prosto w twarz. Czas więc powoli odkrywać gorące trendy na sezon wiosna-lato 2023 i zacząć budować swoją garderobę. Wiemy już, jakie kolory będą królować na ulicach, teraz weźmy pod lupę biżuterię.

Reklama

Co projektanci tym razem wysłali na wybiegi? W sezonie wiosna-lato 2023 kluczowe będą perły, żyrandolowe kolczyki z kamieniami w barokowym stylu, masywne bransoletki i zestawy naszyjników. Swoje 5 minut będą miały też m.in. chokery, nausznice, bransoletki na ramię, fantazyjne broszki oraz biżuteria w klimacie boho, która świetnie scementuje festiwalowe looki.

Poniżej 13 trendów w biżuterii na sezon wiosna-lato 2023, w które warto zainwestować.

Spis treści:

Grube, masywne bransoletki wróciły w wielkim stylu. Zauważono je m.in. na wybiegach Alexis Mabille, Zimmermann, Givenchy i Saint Laurent. Możesz nosić je solo lub w zestawie.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Kolczyki żyrandolowe zdobione kamieniami szlachetnymi i diamentami to kolejny trend, który zdominował wybiegi. Jeśli chcesz wyglądać efektownie bez większego wysiłku, to najlepsza droga.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Projektanci mówią wyraźnie - im więcej łańcuszków, tym lepiej! Miksuj do woli style i kolory i noś od świtu do zmierzchu. Pasują do wszystkiego i na każde wyjście. Sprawdzą się też w plażowych lookach.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

W trendach na sezon wiosna/lato 2023 królują chokery. Naszyjniki oplatające szyję dopełniły stylizacje m.in. Chanel, Zimmermann, Louis Vuitton i Germanier.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Kolczyki opadające na ramiona triumfalnie powróciły i są teraz modniejsze niż kiedykolwiek. Dodaj do swojej szkatułki jedną parę. Będą świetnym wyborem nie tylko na imprezę.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Łańcuchy zostają z nami kolejny sezon z rzędu. Nie ma wytycznych, co do grubości — modne będą ogniwa w każdej wersji. Swoje uwielbienie do nich pokazał m.in. Zimmermann, Giambattista Valli i Chanel.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Na pokazach wiosna/lato 2023 zadebiutowały fantazyjne, geometryczne kolczyki w rozmiarze XL. Będą współpracować z prostymi outfitami.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Nausznice to kolejny wpływowy trend na sezon wiosna/lato 2023. Najbardziej pożądane będą w rozmiarze XL i wysadzane błyskotkami. Zainspiruj się pokazami Fendi. Zimermann, Elie Saab i Givenchy.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Bransoletki na ramię to prosty i szybki sposób na świetny look. Pokazał je m.in. Tory Burch i Jonathan Simkhai. Możesz zakładać je na gołą skórę lub na bluzkę.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Wiele marek zaprezentowało biżuterię w klimacie boho. Długie kolczyki z frędzlami, wielobarwne koraliki i kamienie będziemy nosić na co dzień, nie tylko na festiwale.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Broszki nie są już dla naszych babć. W sezonie wiosna/lato 2023 będą jednym z najbardziej pożądanych dodatków. Przypnij ją do basicowego białego t-shirtu i zobacz, jak wiele potrafi.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Perłowa biżuteria to następny ważny trend na sezon wiosna/lato 2023. Ponadczasowa i elegancka. Pamiętaj tylko, żeby nie rozpylać na nich perfum - mogą się odbarwić.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Rzemyki są hitem wiosenno-letnich kolekcji. Możesz kupić gotową biżuterię w tym stylu lub zrobić własną, unikatową. Poszukaj w swojej szkatułce fantazyjnego wisiorka i zawieś na długim sznurku.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Reklama

Czytaj także:

Modne kolory wiosna lato 2023: 8 najlepszych odcieni prosto z wybiegów

Dresy polskich marek - 5 najładniejszych kompletów, które pokochasz za jakość i wygodę