Modny makijaż wiosna-lato 2023: 8 trendów z wybiegów, które przejmą kontrolę

Słodko zaróżowione policzki, neonowe powieki, usta w kolorze soczystej pomarańczy i malinowego sorbetu, make-up no make-up, ultra zroszona skóra — to tylko część gorących trendów w makijażu, które przejmą kontrolę w sezonie wiosna-lato 2023. Zrób więc porządki w swojej kosmetyczce, aby odśwież swój look i celebrować cieplejsze miesiące w najlepszym stylu.